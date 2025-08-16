După summitul ”păcii”, Rusia a lansat 85 de drone și o rachetă balistică asupra Ucrainei
Aktual24, 16 august 2025 09:50
Rusia a lansat 85 de drone şi o rachetă balistică asupra teritoriului Ucrainei, au anunţat sâmbătă dimineaţă forţele aeriene ucrainene pe Telegram, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Zone din apropierea liniei frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnipropetrovsk au fost ţinta atacurilor ruse în noaptea de vineri spre sâmbătă. Forţele ucrainene au distrus […]
09:50
09:40
”Data viitoare la Moscova”? BBC evidențiază cinci aspecte ale summitului Putin-Trump: ”Victorie pentru Putin” # Aktual24
Întâlnirea cu miză mare dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, a fost considerată un pas vital către pace în războiul din Ucraina. Însă, fără un acord de încetare a focului și cu o invitație la Moscova, întâlnirea de aproape trei ore dintre cei doi lideri a ridicat mai multe întrebări […]
09:30
Specialiștii în gestică și limbaj corporal consideră că Vladimir Putin l-a dominat total pe Donald Trump la întâlnirea din Alaska # Aktual24
Mass-media occidentale discută activ despre summitul Putin-Trump din Alaska, specialiști în gestică și limbaj corporal fiind invitați de marile televiziuni pentru a comenta comportamentul celor doi lideri înaintea și în timpul întâlnirii. Reuters scrie: „Trump și Putin s-au salutat ca doi buni prieteni; a spune că primirea lor a fost călduroasă ar fi aproape o […]
09:10
Melania, mai curajoasă decât Donald Trump: i-a trimis lui Vladimir Putin o scrisoare despre copiii ucraineni răpiți de Rusia # Aktual24
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a adus în discuție soarta copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au spus vineri doi oficiali de la Casa Albă. Potrivit Reuters, președintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul discuțiilor lor de la summitul din Alaska, au declarat […]
08:40
Donald Trump se laudă că președintele chinez Xi Jinping i-a promis că nu va invada Taiwanul, dar numai atât timp cât el se află la Casa Albă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său chinez Xi Jinping i-a spus că țara sa nu va invada Taiwanul atât timp cât Trump este în funcție la Casa Albă. Trump a făcut aceste comentarii într-un interviu acordat emsiunii “Special Report”, difuzată de Fox News, înainte de convorbirile cu președintele rus Vladimir Putin […]
08:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Astfel, in săptămâna 18–25 august, valorile termice vor fi în general normale, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar […]
08:10
Oficialii europeni, dezgustați de Donald Trump: „Nu a obținut niciun armistițiu, niciun acord de pace. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor” # Aktual24
Oficialii europeni au exprimat dezamăgire și dezgust pe 16 august, după ce mult așteptata întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a încheiat fără un armistițiu pentru Ucraina. Cei doi lideri au discutat aproape trei ore la Anchorage, Alaska, pe 15 august, dar nu au anunțat niciun pas major pentru a […]
08:00
In ciuda eșecului, Trump spune că întâlnirea sa cu Putin a fost „de nota 10.” „Nu există niciun acord, până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese” # Aktual24
In interviul cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai a eşuat să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor, relatează The […]
02:10
BREAKING Putin, ipocrit la conferința de presă: ”Am ajuns la un acord cu domnul Trump. Am considerat întotdeauna națiunea ucraineană ca fiind o națiune soră” # Aktual24
Vladimir Putin și Donald Trump susțin, vineri noapte, ora 02.00, ora României, o conferință de presă. Putin a luat primul cuvântul, vorbind despre apropierea dintre Rusia și SUA, amintind în special de alianța din Al Doilea Razboi Mondial. Putin a declarat că discuțiile au fost constructive, apoi a trecut la discutarea fostului control rus asupra […]
01:40
Reacția Ministerului Finanțelor după ce Fitch a menținut ratingul suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă: ”Menţinerea calificativului investment grade este crucială pentru România” # Aktual24
Decizia agenţiei Fitch de a menţine ratingul suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală faţă de […]
00:20
Moment semnificativ la summit: Trump a pus un bombardier B2 să zboare deasupra capului lui Putin – VIDEO # Aktual24
La sosirea președintelui rus Vladimir Putin în Anchorage, Alaska, pentru întâlnirea cu președintele Donald Trump de vineri, un bombardier stealth B-2 și avioane de vânătoare F-22 Raptor au zburat deasupra capetelor celor doi președinți. Un bombardier B-2 (C) și patru avioane de vânătoare F-35 au zburat deasupra capului lui Putin în timp ce președintele american […]
15 august 2025
23:40
Putin, neobișnuit cu presa liberă. BBC: ”Întrebările neautorizate sau incomode nu sunt aproape niciodată puse de jurnaliștii ruși” – VIDEO # Aktual24
Este pentru prima dată după mult timp când președintele rus, Vladimir Putin, se află într-o încăpere cu atât de mulți jurnaliști independenți, care nu sunt controlați de Kremlin, subliniază BBC despre summitul din Alaska. Munca jurnaliștilor ruși care îl însoțesc de obicei pe președinte este foarte diferită de modul în care reporterii americani acoperă evenimentele. […]
23:20
Marele summit începe prost: Putin s-a făcut că nu aude când a fost întrebat dacă va înceta ”uciderea civililor” din Ucraina. Trump l-a aplaudat înainte de a-i strânge mâna # Aktual24
Summitul între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin este în curs de desfășurare la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. Cu mai puțin de o oră în urmă, cei doi lideri s-au salutat pe covorul roșu după ce au coborât din avioanele prezidențiale. Trump l-a aplaudat pe liderul de la Kremlin înainte […]
21:40
Bruxelles-ul discută din nou despre separarea Moldovei de Ucraina pe drumul aderării la UE # Aktual24
UE ia din nou în considerare deschiderea primului grup de negocieri de aderare cu Moldova – fără a face un astfel de pas și față de Ucraina. Conform unui scenariu studiat de oficialii UE, țările europene ar vota pentru deschiderea primului „capitol de negocieri” pentru Moldova – un pas juridic cheie pe calea către aderare […]
20:00
Racheta lui Elon Musk destinată să zboare pe Marte este redesenată radical pentru a preveni eșecurile misiunilor – VIDEO # Aktual24
SpaceX, compania lui Elon Musk, a redesenat unele părți ale colosalei sale nave spațiale cu destinația Marte pentru a-i îmbunătăți stabilitatea și controlul. Cea mai notabilă schimbare este îndepărtarea unei aripioare de aterizare de la propulsorul Super Heavy, care va folosi acum trei aripioare de tip grilă reproiectate, care sunt cu 50% mai mari și […]
19:00
Administrația Trump se pregătește să decidă soarta a mii de proiecte eoliene și solare: „Multe proiecte vor fi anulate” # Aktual24
O decizie a Departamentului Trezoreriei, care urmează să fie luată săptămâna viitoare, amenință să submineze viabilitatea financiară a mii de proiecte de energie curată, contribuind la escaladarea campaniei administrației Trump împotriva energiei eoliene și solare. Președintele Donald Trump a ordonat luna trecută departamentului să înăsprească îndrumările utilizate pentru a determina dacă proiectele se pot califica […]
18:10
Anthony Zurcher, corespondent în Statele Unite al BBC, detaliază într-un articol pentru BBC dacă ar fi posibil ca Putin să fie arestat imediat ce ajunge pe pământ american, având în vedere că există un mandat de arestare pe numele acestuia. „Există un mandat internațional de arestare pe numele lui Putin – de ce nu va […]
18:00
Paradoxul din Ucraina: Instructorii occidentali care nu au luptat în nimic asemănător războiului din Ucraina îi pregătesc pe soldații Kievului să lupte împotriva rușilor. În mod ciudat, funcționează # Aktual24
Instructorii occidentali îi învață pe trupele ucrainene cum să poarte un război pe care nu l-au purtat niciodată ei înșiși, dar funcționează, spun oficialii. Peste 56.000 de soldați ucraineni au fost antrenați de aliații occidentali în cadrul Operațiunii Interflex, condusă de Marea Britanie, din iunie 2022, oferind soldaților ucraineni abilitățile de care au nevoie pentru […]
17:40
Aproape de casă. Unde s-a aflat președintele Dan de Ziua Marinei: ”Este un obicei pe care îl aveam cu părinții” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat, vineri, împreună cu familia sa la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, de praznicul Sfintei Marii. Nicușor Dan a fost atacat de mai multe voci din spațiul public pentru că nu s-a aflat la Constanța, de Ziua Marinei, având în vedere că este comandantul suprem al armatei. La […]
17:40
Trump încearcă să-i intre în grații lui Putin: „Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit la telefon cu unul dintre principalii aliați ai lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, președintele Belarusului, înaintea summitului cu liderul rus din Alaska, transmite CNN. Trump a scris pe Truth Social că a vorbit cu acesta în timp ce se îndrepta spre Anchorage pentru summit. „Am avut o discuție minunată […]
17:00
Lovitură grea dată mafiei. Franța a interceptat un transport de 1,3 tone de cocaină în valoare de până la 40 de milioane de euro # Aktual24
Anchetatorii francezi au interceptat 1.345 de tone de cocaină ascunse în încărcătura unui camion greu lângă Bordeaux. Un camion care venea din Spania a fost interceptat pe autostrada A63 lângă Cestas, nu departe de Bordeaux. În interior, anchetatorii au descoperit o încărcătură excepțională: 1.345 de tone de cocaină, ascunsă în zece saci plasați în lăzi […]
16:20
Vizită surpriză a lui Bolojan. Gică Hagi: ”Am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi. El a fost primit de Gică Hagi. ”La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a transmis Hagi. Ilie Bolojan s-a afla, vineri, la Constanța la manifestările […]
16:10
Trump are un mesaj dur pentru Putin cu câteva ore înainte de întâlnire: ”Rusia va suferi consecințe severe”/ Și UK face un anunț care va enerva Moscova # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat, vineri, înainte de a decola către Alaska că nu încearcă să pună capăt războiului din Ucraina. El a avertizat însă vă Rusia va suferi ”consecințe severe” dacă Putin nu va fi de acord cu încetarea focului. „Nu fac asta pentru binele meu. Nu am nevoie de asta”, a declarat el […]
16:00
Primarul unui district din Istanbul arestat din nou. Este cel de-al 16-lea primar al opoziției reținut # Aktual24
Presiunea asupra opoziției turce continuă să crească. Un nou val de arestări a avut loc la Istanbul. În urma recentelor acuzații de corupție, autoritățile turce au reținut alți zeci de membri ai administrației orașului condusă de opoziție. Potrivit membrilor partidului și presei locale, printre aceștia s-a numărat și un primar de district ales din partea […]
15:50
Presshub: În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, la Bruxelles se discută despre o posibilă decuplare de Ucraina (Politico) # Aktual24
R. Moldova și Ucraina sunt în pragul de a deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană, până acum cele două candidate au mers „la pachet”, recunoaștere a faptului că motorul procesului de aderare a fost războiul de agresiune al Rusiei împotriva țării vecine. Candidatura Ucrainei se lovește însă de opoziția fermă a Ungariei, unde premierul […]
15:10
„Ucraina și Alaska – niciodată înapoi în Rusia!”. Locuitorii din Alaska protestează vehement față de venirea liderilor Rusiei – VIDEO # Aktual24
Un mare miting în sprijinul Ucrainei a avut loc în orașul Anchorage (Alaska). Acțiunea a avut loc în ajunul summitului dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Participanții la miting au cântat „Ucraina și Alaska – niciodată înapoi în Rusia!”, relatează publicația ucraineană Glavcom. Apeluri către liderul rus au fost afișate în oraș. У […]
14:40
Economia Japoniei a crescut cu 0,3% în al doilea trimestru al anului 2025 față de primele trei luni anterioare, depășind previziunile în ciuda dificultăților tarifare din partea Statelor Unite. Creșterea este mai mare decât procentul de 0,1% așteptat de economiștii chestionați de Reuters, relatează CNBC. Depășirea PIB-ului a fost atribuită în principal exporturilor, care au […]
14:10
Interese divergente. A eșuat acordul global, între 180 de țări, împotriva deșeurilor de plastic # Aktual24
Acordul privind un tratat global împotriva deșeurilor de plastic a eșuat deocamdată. După trei ani de negocieri, aproximativ 180 de țări nu au reușit să ajungă la un acord asupra unui text al tratatului în ultima săptămână de la Geneva, așa cum au declarat mai multe delegații după consultările nocturne de la sesiunea plenară de […]
13:40
Peste 400.000 de sirieni au părăsit Turcia. În Germania locuiesc în continuare un milion de sirieni # Aktual24
Peste 400.000 de sirieni s-au întors în patria lor din Turcia de la răsturnarea liderului sirian Bashar al-Assad în decembrie. Ministerul de Interne turc a raportat un total de 411.649 de refugiați sirieni plecați. Mișcarea de returnare s-a accelerat în vară, cu aproape 140.000 de persoane reîntoarse de la mijlocul lunii iunie. Conform cifrelor oficiale, […]
13:20
Mesajele lui Bolojan și Nicușor Dan de Ziua Marinei: ”Nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați” # Aktual24
.Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în Portul Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. ”Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord-Atlantice, dacă […]
12:50
”Avem argumente”. De ce a venit Lavrov cu URSS pe tricou în Alaska. Specialist: ”Cei 14 vecini ai Rusiei ar trebui să se simtă amenințați” # Aktual24
Atitudinea sfidătoare a ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, care și-a făcut apariția cu un tricou inscripționat cu URSS la summitul Putin-Trump din Alaska ar trebui să ridice semnale de alarmă pentru vecinii acestei țări, arată Iaroslav Trofimov, jurnalist de investigații la Wall Street Journal, specialist pe spațiul fost sovietic. ”Lavrov a apărut în […]
12:10
Atacurile strategice la distanță ale ucrainenilor au provocat Rusiei în 2025 pierderi de aproape 75 miliarde de dolari, adică peste 4% din PIB # Aktual24
Loviturile strategice la distanță ale Ucrainei au provocat pierderi Rusiei de aproximativ 4,11% din produsul intern brut (PIB) anual în 2025, a declarat armata ucraineană pe 15 august. Departamentul de comunicare strategică (Stratcom) al armatei estimează că atacurile au costat Rusia aproximativ 74,1 miliarde de dolari. Anunțul, citat de Kyiv Independent, vine în contextul în […]
11:40
Peste jumătate dintre americani și-au pierdut încrederea că Donald Trump poate lua decizii corecte privind războiul din Ucraina, relevă cel mai recent sondaj # Aktual24
Conform unui sondaj recent realizat de Pew Research Center, majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii corecte în ceea ce privește războiul din Ucraina, înaintea întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin. Aproape 60% dintre americani au declarat că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” în abilitatea […]
11:10
Un nou proiect de lege prevede amenzi de până la 100.000 de lei și demolări pentru construcțiile ridicate ilegal # Aktual24
Un nou proiect de lege propune sancțiuni drastice pentru persoanele care ridică construcții ilegale, indiferent că vorbim de garaje, depozite sau case. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, iar persoanele care nu respectă legislația în vigoare vor plăti impozit dublu timp de 5 ani. În cazurile extreme, autoritățile pot ajunge chiar la demolarea […]
10:50
Sfidarea Moscovei: Lavrov a aterizat în Alaska cu un tricou inscripționat cu URSS – VIDEO. Ce vrea să transmită astfel # Aktual24
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska, pentru a participa la summitul Putin-Trump, purtând un tricou inscripționat cu CCCP (URSS). Summitul urmează să înceapă vineri de la ora 23.00, ora României. Modul în care Lavrov, una dintre figurile cheie ale Regimului Putin, a ales să vină summit, în Statele Unite, este […]
10:40
În timp ce Trump se pregătește să-l întâmpine cu onoruri în America, Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare de felicitare dictatorului Kim Jong-un, lăudând „eroismul soldaților nord-coreeni” care luptă contra Ucrainei # Aktual24
Cu doar câteva ore întâlnirea de la Anchorage cu Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare de felicitare liderului nord-coreean Kim Jong-un cu ocazia Zilei Eliberării Peninsulei Coreene de sub dominația colonială japoneză, conform relatărilor presei din Coreea de Nord. În scrisoarea sa, citată de agenția nord-coreeană KCNA, Putin a salutat „eroismul […]
10:20
Armata poloneză sărbătorește azi victoria militară din 1920 impotriva Rusiei cu o mare paradă: „Vom prezenta cele mai moderne echipamente aflate la dispoziția Forțelor Armate Poloneze” # Aktual24
O mare paradă militară are loc vineri la Varșovia pentru a comemora victoria Poloniei împotriva Armatei Roșii în 1920. Este vorba despre ”Bătălia pentru Varșovia”. La festivități vor participa aproape 4.000 de soldați polonezi, precum și aproape 200 de reprezentanți ai armatelor din țările aliate, inclusiv SUA și Marea Britanie, relatează Euronews. Evenimentele care marchează […]
10:10
Donald Trump susține că tarifele impuse de el Indiei l-au forțat pe Putin să vină la masa negocierilor # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că tarifele impuse Indiei pentru achiziționarea de petrol din Rusia au jucat un rol semnificativ în decizia Moscovei de a solicita o întâlnire cu Washingtonul. Comentariile președintelui vin înaintea unei întâlniri foarte așteptate cu președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri la Anchorage, Alaska. Într-un interviu acordat Fox News […]
09:50
Valul de căldură va persista vineri în 24 de județe și în municipiul București, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se […]
09:50
Întâlnirea de la Anchorage, dintre Trump și Putin, va începe mai târziu decât se anunțase inițial, la 23.00 ora României # Aktual24
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea loc astăzi, la ora 11:00 a.m., ora locală din Anchorage, Alaska (9:00 p.m. GMT), potrivit unui comunicat emis de Casa Albă. Trump va pleca de la Casa Albă vineri dimineața la 6:45 a.m., ora locală (12:45 p.m. GMT), urmând să ajungă în […]
09:40
China a început testarea de trenuri cu levitație magnetică în vid – distanța dintre Shanghai și Hanghzou (aproape 200 km) va fi parcursă în doar 9 minute # Aktual24
China a realizat progrese semnificative în domeniul transportului de mare viteză, începând să testeze trenuri cu levitație magnetică (maglev) care pot atinge viteze de peste 1.000 km/h. Aceste trenuri inovative, care utilizează tehnologia unui tub vidat, promit să revoluționeze transportul pe distanțe medii, reducând considerabil timpul de călătorie, scrie Newsweek. Prin utilizarea unui sistem de […]
09:20
Trump vrea să-i împace pe liderii UE. Anunță că va organiza o întâlnire Putin-Zelenski la care îi va invita și pe europeni # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat joi, 14 august, că liderii europeni ar putea participa și ei la o întâlnire pe care speră să o organizeze între președintele Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. El a spus aceste lucruri în timpul unei conversații cu jurnaliștii, relatează CNN. În Biroul Oval, în ajunul întâlnirii […]
09:10
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile marinarilor militari. Astfel, vineri, la Constanța, în intervalul orar 10:00 – 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, […]
08:40
În drum spre Alaska, Vladimir Putin a făcut o vizită de lucru „fructuoasă” în Magadan, un oraș din Extremul Orient rus # Aktual24
Vladimir Putin a efectuat o „fructuoasă vizită” de scurtă durată în Magadan, un oraș din estul îndepărtat al Rusiei, ca parte a unui turneu regional înainte de a călători în Alaska pentru un summit de înalt nivel cu președintele american Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezvăluit că, după ce va […]
08:10
Ministrul de Finanțe al Israelului a anunțat construirea unui cartier de locuințe care va izola Cisiordania de Ierusalimul de Est, blocând crearea unui stat palestinian # Aktual24
Ministrul de Finanțe al Israelului, Bezalel Smotrich, a anunțat începutul construcției unui cartier de locuințe care va diviza Cisiordania și o va izola de Ierusalimul de Est, blocând crearea unui stat palestinian. Conform Reuters, Smotrich a declarat că lucrările de construcție vor începe miercuri, 20 august. Joi, 14 august, în timpul unei vizite pe situl […]
07:40
România, Bulgaria și Turcia își vor intensifica prezența în Marea Neagră din cauza amenințării rusești, dă asigurări ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu # Aktual24
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara sa, împreună cu Bulgaria și Turcia, va extinde o forță comună pentru curățarea minelor din Marea Neagră. El a spus că misiunea va include forțe de patrulare pentru a proteja facilitățile energetice și rutele comerciale de eventuale atacuri rusești. „Acest proiect va trebui să fie […]
07:10
Ministrul maghiar de externe susține că UE vrea să „elimine guvernele patriotice” din Ungaria, Slovacia și Serbia # Aktual24
Statele central-europene se confruntă cu “tentative tot mai drastice de intervenție” externă, a scris joi pe Facebook ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după o convorbire telefonică avută cu omologii săi din țările vecine Slovacia și Serbia. El a mai afirmat că aceste țări sunt, împreună cu Ungaria, vizate de o intenție a Comisiei Europene […]
14 august 2025
23:10
Nu mai există aproape niciun semn de redresare în zona euro. Producția economică a crescut recent doar ușor, datorită a două economii mari. Germania nu este una dintre ele. Economia zonei euro a pierdut un impuls semnificativ în primăvară și abia a crescut deloc. Produsul intern brut (PIB) din zona monetară a crescut cu doar […]
23:00
USR a adus într-unul dintre cele mai cunoscute ministere PSD o bătăioasă fostă senatoare. Ce spunea despre PSD-iști acum 2 ani: ”Ați gonit familii, iar acum sărăciți și mai mult românii care au îndrăznit să rămână în țară” # Aktual24
Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. ”Începând cu data de 18 august, doamna Silvia Monica Dinică se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, se arată în decizia semnată de premierul Ilie […]
22:40
Puternica soră a liderului nord-coreean neagă disprețuitor îndepărtarea difuzoarelor de la linia de demarcație # Aktual24
Puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a respins joi afirmațiile sud-coreene conform cărora Nordul îndepărtează unele dintre difuzoarele sale de-a lungul frontierei intercoreene, batjocorind guvernul de la Seul pentru că se agață de speranțele unei reînnoiri a diplomației între cei doi rivali. Armata sud-coreeană a anuțat în weekend că a detectat că Nordul […]
