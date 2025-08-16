Moldova ar putea fi „decuplată” de Ucraina în aderarea la UE, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie
UE are în vedere acordarea unui statut important Republicii Moldova, în eforturile sale de a adera la blocul celor 27 de state membre, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o astfel pentru prima dată înaintea Ucrainei în această “cursă” de aderare. Această mișcare ar putea fi un impuls major pentru forțele pro-UE care […]
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială. Presedintele mai arată că Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia […]
Noul președinte al Poloniei îi șochează pe ”suveraniștii” români: ”Nu ne vom preda niciodată imperialismului rus și suntem alături de Ucraina în apărarea libertății sale. Rusia nu este invincibilă” # Aktual24
Mesaj puternic contra Rusiei al noului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, cu ocazia împlinirii a 105 ani de când Polonia a învins Rusia în ”Bătălia pentru Varșovia”. Mesajul cu siguranță i-a șocat pe ”suveraniștii” români, în frunte cu George Simion, care se feresc să ia atitudine față de imperialismul rusesc și care atacă deseori Ucraina […]
New York Times: Liderii europeni, invitati la intalnirea de luni dintre Trump si Zelenski, la Casa Alba # Aktual24
Liderii Franței, Italiei, Germaniei, Marii Britanii, Finlandei, Poloniei, Portugaliei și șefa Comisiei Europene au facut publica sambata o declaratie comuna prin care se subliniaza ca ”Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială.” Liderii europeni, reprezentand “Coaliția pentru voința”, au transmis și că ”Ucraina […]
„Anghel”, un român din zona Moldovei, a luptat un an pe frontul din Ucraina. A plecat din proprie inițiativă, convins că invazia rusă trebuie oprită cât mai departe de granițele României. Avea experiență militară, dar nu fusese încadrat în Armata Română. În primele luni, după ce a devenit soldat „ucrainean”, a fost trimis în zone […]
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află, sâmbătă, sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt anunțate ploi şi vijelii în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte, potrivit ANM. O avertizare […]
Teoriile conspirației create de propagandiștoi ruși și apoi promovate de ”suveraniști” susținători au lui Călin Georgescu devin din ce in ce mai ridicole. Cele mai noi sunt teorii sunt legate de motivele golirii acumulării Vidraru. ”Nămolul din barajul Vidraru este plin de aur și îl cară în Franța”, susțin postacii suveraniști mai nou. Și popularul […]
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate „inspirate de articolul 5 din Tratatul NATO.” Propunere facuta in timpul apelului telefonic dintre Trump şi Zelenski # Aktual24
Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză” între invaziile ruse, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, preluată de Agerpres si Digi 24. De asemenea, surse diplomatice citate de AFP au declarat că SUA a propus sâmbătă Kievului o garanție de securitate similară celei din […]
Corlățean și-a găsit un nou aliat pentru șefia PSD: Șerban Nicolae, faimos pentru mesajele obscene adresate unei femei parlamentar # Aktual24
Senatorul Titus Corlățean, candidat la șefia PSD, ține să anunțe că este în continuare ”camarad” cu Șerban Nicolae, fost senator PSD, faimos pentru ieșirile sale suburbane în perioada Regimului Dragnea. ”Împreună cu colegul Serban Nicolae. Au trecut anii….am rămas camarazi”, a ținut să anunțe Corlățean pe Facebook. Recent, Nicolae a lansat un atac dur la […]
Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi, după ce a suferit un stop cardio-respirator. ”Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator. Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns […]
Incendii „istorice” în Peninsula Iberică. Mii de pompieri si de soldati se lupta cu flacarile de mai multe zile # Aktual24
Peninsula Iberică este devastată de incendii de vegetaţie, considerate „istorice”, care au făcut o primă victimă în Portugalia vineri, şi Spania, care a înregistrat trei morţi, rămâne în alertă în faţa numeroaselor focare de incendii scăpate de sub control, potrivit AFP. Preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anunţat „decesul fostului primar al oraşului Guarda […]
Stare de dezastru in Pakistan. Inundații devastatoare cu peste 300 de morti în ultimele 48 de ore. # Aktual24
Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore, după ce în Pakistan ploile au dus la inundații devastatoare, scrie The Guardian. Viiturile puternice și alunecările de teren au devastat în special provincia muntoasă din nordul țării, care se învecinează cu Afganistanul, unde a fost declarată stare de dezastru. Majoritatea victimelor, respectiv […]
Influentul senator republican Lindsey Graham prezice că Rusia și Ucraina vor încheia un armistițiu până la Crăciun # Aktual24
Senatorul republican Lindsey Graham a prezis că războiul Rusia-Ucraina s-ar putea încheia înainte de Crăciun – dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele Trump, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu vă înșelați: acest război este un război de agresiune al lui Putin împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, am spus […]
25 mai multe pensii speciale, fata de luna anterioară. Cei mai mulţi beneficiari provin din rândul magistraţilor, cu pensii de pana la 25.283 lei # Aktual24
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creştere cu 25 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.851 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), conform Agerpres. Cei mai mulţi pensionari […]
Declaratia liderilor europeni după întâlnirea Trump-Putin: „Ucraina va fi cea care va lua decizii cu privire la teritoriul său” # Aktual24
Liderii europeni s-au consultat sâmbătă dimineață și au transmis un mesaj prin care salută eforturile de pace și spun că sunt gata să colaboreze pentru un summit trilateral, însă au subliniat că există niște condiții, după summitul Donald Trump -Vladimir Putin Liderii europeni au salutat eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de […]
O prima reacție din partea Romaniei, după summitul Trump-Putin: “Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive” # Aktual24
Ministrul de Externe al Romaniei, Oana Țoiu transmite, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că summitul din Alaska a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor”, iar România va continua „să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace”. „Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui […]
Viktor Orban, după summitul din Alaska: „Lumea este un loc mai sigur astăzi decât a fost ieri” # Aktual24
„Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin”, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters. „Timp de ani, am privit cum cele mai mari două puteri nucleare elimină cadrul lor de cooperare şi îşi trimit mesaje ostile reciproce. Acum asta a […]
Serbia: Membri ai unității speciale a poliției militare înconjurați de protestatari. Manifestanții se răzbună după violențele comise de polițiști – VIDEO # Aktual24
În Serbia, conflictele dintre susținătorii președintelui Aleksandar Vucic și opoziție se intensifică. Potrivit agenției de știri Associated Press, susținătorii lui Vucic au aruncat în repetate rânduri sticle incendiare asupra protestatarilor, iar aceștia din urmă au spart geamurile sediului Partidului Progresist Sârb. Forțele speciale au fost mobilizate pentru a proteja sediile partidului. Poliția sârbă a folosit […]
Listă CNN cu numeroasele fake news lansate de Trump despre Ucraina: ”Tancurile Rusiei nu au ajuns la Kiev pentru că s-au împotmolit în noroi” # Aktual24
Președintele Donald Trump a afirmat luni că știe de ce trupele ruse nu au putut intra în Kiev în zilele care au urmat invadării Ucrainei în 2022. Tancurile rusești, a spus Trump, au fost distruse de rachete „pentru că s-au împotmolit în noroi”. CNN afirmă că înformația este falsă și adaugă și alte fake news. […]
The Economist: Trump și Putin ar fi ajuns la un acord preliminar pentru un armistițiu aerian în Ucraina – deși bombardamentele rusești au continuat chiar și în timpul întâlnirii din Alaska # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, și dictatorul rus Vladimir Putin au ajuns, potrivit unor postări pe Twitter ale jurnalistului Oliver Carroll de la The Economist, la un acord preliminar privind un armistițiu în aer, în timpul discuțiilor de la Alaska. Carroll a menționat că există un acord preliminar de suspendare a operațiunilor aeriene până la o […]
Volodimir Zelenski, după convorbirea cu Donald Trump: „Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina – SUA – Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Invitația de a se întâlni cu liderul […]
Trump capitulează total după întâlnirea cu Putin: a declarat că va amâna impunerea de tarife Chinei pentru cumpărarea de petrol rusesc # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu la Fox News că nu este necesar să impună imediat tarife mai mari țărilor precum China pentru achiziționarea de petrol rusesc, deși ar putea reveni asupra acestei chestiuni „în două sau trei săptămâni.” Potrivit Reuters, anterior, Trump avertizase că națiunile care continuă să cumpere petrol brut rusesc […]
Dispari în 90 de secunde: patru indivizi mascați au furat bijuterii în valoare de 2 milioane de dolari dintr-un magazin din Seattle și au dispărut apoi în mai puțin de două minute # Aktual24
Într-un jaf de tip „ia banii și fugi” executat cu o măiestrie sfidând perfecțiunea, patru indivizi mascați au intrat în timpul zilei într-un magazin de bijuterii din West Seattle și au fugit cu bunuri evaluate la aproximativ 2 milioane de dolari, potrivit poliției locale. Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, atacatorii au spart ușa […]
Din momentul în care Donald Trump și Vladimir Putin au coborât din avioanele lor la o bază aeriană din perioada Războiului Rece, în apropiere de Anchorage, Alaska, interacțiunile lor publice au fost deosebit de prietenoase – președintele SUA aplaudându-l pe liderul rus, schimbând zâmbete, bătându-se pe umăr și purtând o conversație animată, dar clar prietenoasă, […]
Albania vrea un minister AI pentru a combate corupţia şi a accelera aderarea la UE. „În acest fel, nu ar exista nepotism sau conflicte de interese” # Aktual24
În timp ce Europa “se ceartă” pe tema siguranței și a domeniului de aplicare al inteligenței artificiale (AI), iar administrația Trump încearcă să aducă mai multă inteligență artificială la Washington, Albania, această mică națiune balcanică spera că inteligența artificială poate rezolva probleme de guvernare acumulate timp de decenii, scrie Politico. Premierul Albaniei, Edi Rama, a […]
Putin a câștigat la summitul de la Alaska. A obținut timp, evitarea sancțiunilor, controlul asupra jocului # Aktual24
Acum circa 2 săptămâni, Rusia risca să intre într-o perioadă delicată după ce președintele american Donald Trump amenințase cu sancțiuni, ba chiar cu unele care ținteau pricipalii cumpărători de petrol rusesc, adică India și China. Rusia a îndepărtat acest pericol după summitul de pace din Alaska, ba chiar se află într-o poziție mult mai bună. […]
Bulgaria va găzdui o bază NATO pentru 5.000 de soldați. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro # Aktual24
Guvernul bulgar a anunţat construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, informează EFE, conform Agerpres. Baza va fi amplasată în zona […]
Cunoscutul analist conservator Ben Shapiro critică „dublul standard” al lui Trump: „De ce Zelenski a fost criticat dur pentru uniforma militară, iar Lavrov a fost aplaudat pentru tricoul cu URSS?” – VIDEO # Aktual24
Reputatul analist politic și comentator conservator american Ben Shapiro a comentat întâlnirea de la Anchorage, dintre Donald Trump și Vladimir Putin în stilul său direct, ridicând o întrebare importantă despre dublul standard al Casei Albe. „Vă amintiți când Volodimir Zelenski a apărut la Casa Albă purtând uniformă militară? A fost sfârșitul lumii. Dar nimeni nu […]
Rusia a lansat 85 de drone şi o rachetă balistică asupra teritoriului Ucrainei, au anunţat sâmbătă dimineaţă forţele aeriene ucrainene pe Telegram, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Zone din apropierea liniei frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnipropetrovsk au fost ţinta atacurilor ruse în noaptea de vineri spre sâmbătă. Forţele ucrainene au distrus […]
”Data viitoare la Moscova”? BBC evidențiază cinci aspecte ale summitului Putin-Trump: ”Victorie pentru Putin” # Aktual24
Întâlnirea cu miză mare dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, a fost considerată un pas vital către pace în războiul din Ucraina. Însă, fără un acord de încetare a focului și cu o invitație la Moscova, întâlnirea de aproape trei ore dintre cei doi lideri a ridicat mai multe întrebări […]
Specialiștii în gestică și limbaj corporal consideră că Vladimir Putin l-a dominat total pe Donald Trump la întâlnirea din Alaska # Aktual24
Mass-media occidentale discută activ despre summitul Putin-Trump din Alaska, specialiști în gestică și limbaj corporal fiind invitați de marile televiziuni pentru a comenta comportamentul celor doi lideri înaintea și în timpul întâlnirii. Reuters scrie: „Trump și Putin s-au salutat ca doi buni prieteni; a spune că primirea lor a fost călduroasă ar fi aproape o […]
Melania, mai curajoasă decât Donald Trump: i-a trimis lui Vladimir Putin o scrisoare despre copiii ucraineni răpiți de Rusia # Aktual24
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a adus în discuție soarta copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au spus vineri doi oficiali de la Casa Albă. Potrivit Reuters, președintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul discuțiilor lor de la summitul din Alaska, au declarat […]
Donald Trump se laudă că președintele chinez Xi Jinping i-a promis că nu va invada Taiwanul, dar numai atât timp cât el se află la Casa Albă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său chinez Xi Jinping i-a spus că țara sa nu va invada Taiwanul atât timp cât Trump este în funcție la Casa Albă. Trump a făcut aceste comentarii într-un interviu acordat emsiunii “Special Report”, difuzată de Fox News, înainte de convorbirile cu președintele rus Vladimir Putin […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Astfel, in săptămâna 18–25 august, valorile termice vor fi în general normale, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar […]
Oficialii europeni, dezgustați de Donald Trump: „Nu a obținut niciun armistițiu, niciun acord de pace. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor” # Aktual24
Oficialii europeni au exprimat dezamăgire și dezgust pe 16 august, după ce mult așteptata întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a încheiat fără un armistițiu pentru Ucraina. Cei doi lideri au discutat aproape trei ore la Anchorage, Alaska, pe 15 august, dar nu au anunțat niciun pas major pentru a […]
In ciuda eșecului, Trump spune că întâlnirea sa cu Putin a fost „de nota 10.” „Nu există niciun acord, până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese” # Aktual24
In interviul cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai a eşuat să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor, relatează The […]
BREAKING Putin, ipocrit la conferința de presă: ”Am ajuns la un acord cu domnul Trump. Am considerat întotdeauna națiunea ucraineană ca fiind o națiune soră” # Aktual24
Vladimir Putin și Donald Trump susțin, vineri noapte, ora 02.00, ora României, o conferință de presă. Putin a luat primul cuvântul, vorbind despre apropierea dintre Rusia și SUA, amintind în special de alianța din Al Doilea Razboi Mondial. Putin a declarat că discuțiile au fost constructive, apoi a trecut la discutarea fostului control rus asupra […]
Reacția Ministerului Finanțelor după ce Fitch a menținut ratingul suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă: ”Menţinerea calificativului investment grade este crucială pentru România” # Aktual24
Decizia agenţiei Fitch de a menţine ratingul suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală faţă de […]
Moment semnificativ la summit: Trump a pus un bombardier B2 să zboare deasupra capului lui Putin – VIDEO # Aktual24
La sosirea președintelui rus Vladimir Putin în Anchorage, Alaska, pentru întâlnirea cu președintele Donald Trump de vineri, un bombardier stealth B-2 și avioane de vânătoare F-22 Raptor au zburat deasupra capetelor celor doi președinți. Un bombardier B-2 (C) și patru avioane de vânătoare F-35 au zburat deasupra capului lui Putin în timp ce președintele american […]
Putin, neobișnuit cu presa liberă. BBC: ”Întrebările neautorizate sau incomode nu sunt aproape niciodată puse de jurnaliștii ruși” – VIDEO # Aktual24
Este pentru prima dată după mult timp când președintele rus, Vladimir Putin, se află într-o încăpere cu atât de mulți jurnaliști independenți, care nu sunt controlați de Kremlin, subliniază BBC despre summitul din Alaska. Munca jurnaliștilor ruși care îl însoțesc de obicei pe președinte este foarte diferită de modul în care reporterii americani acoperă evenimentele. […]
Marele summit începe prost: Putin s-a făcut că nu aude când a fost întrebat dacă va înceta ”uciderea civililor” din Ucraina. Trump l-a aplaudat înainte de a-i strânge mâna # Aktual24
Summitul între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin este în curs de desfășurare la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. Cu mai puțin de o oră în urmă, cei doi lideri s-au salutat pe covorul roșu după ce au coborât din avioanele prezidențiale. Trump l-a aplaudat pe liderul de la Kremlin înainte […]
Bruxelles-ul discută din nou despre separarea Moldovei de Ucraina pe drumul aderării la UE # Aktual24
UE ia din nou în considerare deschiderea primului grup de negocieri de aderare cu Moldova – fără a face un astfel de pas și față de Ucraina. Conform unui scenariu studiat de oficialii UE, țările europene ar vota pentru deschiderea primului „capitol de negocieri” pentru Moldova – un pas juridic cheie pe calea către aderare […]
Racheta lui Elon Musk destinată să zboare pe Marte este redesenată radical pentru a preveni eșecurile misiunilor – VIDEO # Aktual24
SpaceX, compania lui Elon Musk, a redesenat unele părți ale colosalei sale nave spațiale cu destinația Marte pentru a-i îmbunătăți stabilitatea și controlul. Cea mai notabilă schimbare este îndepărtarea unei aripioare de aterizare de la propulsorul Super Heavy, care va folosi acum trei aripioare de tip grilă reproiectate, care sunt cu 50% mai mari și […]
Administrația Trump se pregătește să decidă soarta a mii de proiecte eoliene și solare: „Multe proiecte vor fi anulate” # Aktual24
O decizie a Departamentului Trezoreriei, care urmează să fie luată săptămâna viitoare, amenință să submineze viabilitatea financiară a mii de proiecte de energie curată, contribuind la escaladarea campaniei administrației Trump împotriva energiei eoliene și solare. Președintele Donald Trump a ordonat luna trecută departamentului să înăsprească îndrumările utilizate pentru a determina dacă proiectele se pot califica […]
Anthony Zurcher, corespondent în Statele Unite al BBC, detaliază într-un articol pentru BBC dacă ar fi posibil ca Putin să fie arestat imediat ce ajunge pe pământ american, având în vedere că există un mandat de arestare pe numele acestuia. „Există un mandat internațional de arestare pe numele lui Putin – de ce nu va […]
Paradoxul din Ucraina: Instructorii occidentali care nu au luptat în nimic asemănător războiului din Ucraina îi pregătesc pe soldații Kievului să lupte împotriva rușilor. În mod ciudat, funcționează # Aktual24
Instructorii occidentali îi învață pe trupele ucrainene cum să poarte un război pe care nu l-au purtat niciodată ei înșiși, dar funcționează, spun oficialii. Peste 56.000 de soldați ucraineni au fost antrenați de aliații occidentali în cadrul Operațiunii Interflex, condusă de Marea Britanie, din iunie 2022, oferind soldaților ucraineni abilitățile de care au nevoie pentru […]
Aproape de casă. Unde s-a aflat președintele Dan de Ziua Marinei: ”Este un obicei pe care îl aveam cu părinții” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat, vineri, împreună cu familia sa la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, de praznicul Sfintei Marii. Nicușor Dan a fost atacat de mai multe voci din spațiul public pentru că nu s-a aflat la Constanța, de Ziua Marinei, având în vedere că este comandantul suprem al armatei. La […]
Trump încearcă să-i intre în grații lui Putin: „Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit la telefon cu unul dintre principalii aliați ai lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, președintele Belarusului, înaintea summitului cu liderul rus din Alaska, transmite CNN. Trump a scris pe Truth Social că a vorbit cu acesta în timp ce se îndrepta spre Anchorage pentru summit. „Am avut o discuție minunată […]
Lovitură grea dată mafiei. Franța a interceptat un transport de 1,3 tone de cocaină în valoare de până la 40 de milioane de euro # Aktual24
Anchetatorii francezi au interceptat 1.345 de tone de cocaină ascunse în încărcătura unui camion greu lângă Bordeaux. Un camion care venea din Spania a fost interceptat pe autostrada A63 lângă Cestas, nu departe de Bordeaux. În interior, anchetatorii au descoperit o încărcătură excepțională: 1.345 de tone de cocaină, ascunsă în zece saci plasați în lăzi […]
Vizită surpriză a lui Bolojan. Gică Hagi: ”Am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi. El a fost primit de Gică Hagi. ”La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a transmis Hagi. Ilie Bolojan s-a afla, vineri, la Constanța la manifestările […]
