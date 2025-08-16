Trump susţine că Xi Jinping i-a zis că China nu va invada Taiwanul cât timp el este președinte. Ce i-a răspuns liderul de la Casa Albă
Digi24.ro, 16 august 2025 11:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, vineri, că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă.
Acum 5 minute
11:50
11:50
Viktor Orban crede că lumea e un loc mai sigur după summitul din Alaska. Ce spune liderul democraților din Senatul SUA # Digi24.ro
Viktor Orban crede că lumea e un loc mai sigur după summitul din Alaska. Ce spune liderul democraților din Senatul SUA
Acum 30 minute
11:30
Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului # Digi24.ro
După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat. După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat.
Acum 2 ore
10:50
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina - SUA - Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Invitația de a se întâlni cu liderul SUA a venit în timpul discuției telefonice pe care a avut cu președintele american, după încheierea summitului din Alaska.
10:50
HARTĂ Furtuni și caniculă în România: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de ploi # Digi24.ro
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află, sâmbătă, sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt anunțate ploi şi vijelii în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte.
10:40
Votul prin corespondență, discutat de Trump cu Putin. Ce i-ar fi spus liderul rus președintelui american despre această procedură # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.
10:20
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și VolodimirZelenski # Digi24.ro
Subiectul privind o eventuală reuniune trilaterală între preşedinţii american, rus şi ucrainean nu a fost discutată de Donald Trump şi Vladimir Putin la summitul desfăşurat în Alaska, a declarat consilierul prezidenţial rus pentru afaceri externe Iuri Uşakov, transmite sâmbătă Reuters, care citează agenţia de presă rusă TASS.
10:20
Peste 600 de infractori au fost aduși în țară de la începutul acestui an. De la traficanți de droguri la proxeneți sau indivizi care aveau mandate de arestare pentru fapte cu violență. Deși, lună de lună, aproape 100 de persoane sunt aduse în România sub escorta polițiștilor, corupții celebri rămân greu de extrădat.
10:00
Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud # Digi24.ro
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări grave cauzate de războiul civil, au declarat pentru Reuters trei surse. Planul este considerat inacceptabil de liderii palestinieni.
10:00
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO # Digi24.ro
Casa Albă a anunţat sâmbătă dimineaţă că preşedintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii ţărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska, transmite Reuters.
Acum 4 ore
09:40
Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Replica Kievului # Digi24.ro
Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.
09:10
În Rusia, întâlnirea lui Putin cu Trump este considerată un triumf. Ce au spus politicienii de la Kiev # Digi24.ro
În Rusia, summitul din Alaska a fost primit cu o bucurie pronunțată, ținând cont că președintele Vladimir Putin a fost întâmpinat cu fast de președintele Trump pe teritoriul american și a părut să pună capăt izolării diplomatice de peste trei ani a liderului rus, scrie The New York Times (NYT). Încetarea războiului din Ucraina a fost pe ordinea de zi, dar nici Putin, nici Trump nu au anunțat un acord de încetare a focului după întâlnirea de aproape trei ore. Unii politicieni de la Kiev spun că summitul este un eșec, din punctul lor de vedere.
09:00
Zaharova ironizează presa occidentală după ce Trump l-a primit pe Putin cu covor roșu în Alaska: „Se află într-o frenezie totală” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o „nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.
08:20
Ce mesaj transmite limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin: „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite” # Digi24.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Collett.
08:00
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN.
Acum 6 ore
07:50
Scrisoarea personală a Melaniei Trump pentru Vladimir Putin: care e subiectul documentului înmânat liderului rus chiar de Donald Trump # Digi24.ro
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters.
07:40
Explicația Kremlinului pentru faptul că Putin și Trump n-au răspuns întrebărilor presei după summitul din Alaska # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.
07:10
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri # Digi24.ro
Cei 1,9 milioane de urmăritori ai vloggerului japonez Hayato Kato sunt obișnuiți cu clipurile sale amuzante despre explorarea Chinei, unde locuiește de câțiva ani. Dar, pe 26 iulie, el i-a surprins cu unul sumbru. „Tocmai am văzut un film despre Masacrul de la Nanjing”, a spus el, referindu-se la șase săptămâni de violențe ale armatei japoneze în Nanjing, la sfârșitul anului 1937, care, potrivit unor estimări, au ucis peste 300.000 de civili și soldați chinezi. Aproximativ 20.000 de femei ar fi fost violate, scrie BBC News într-un material despre relațiile tensionate din Japonia și China.
07:10
Înaintea summitului Trump-Putin, SUA au analizat utilizarea spărgătoarelor de gheaţă ruse pentru exploatarea gazelor în Alaska # Digi24.ro
SUA au purtat discuţii la nivel intern privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă ruse cu propulsie nucleară pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi GNL în Alaska, acesta fiind unul dintre posibilele acorduri care ar putea fi luate în calcul la întâlnirea de vineri, de la Anchorage, în statul Alaska, dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situaţia.
07:10
Ce șanse are proiectul privind pensiile magistraților să treacă de Curtea Constituțională. Explicațiile lui Tudorel Toader # Digi24.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a spus la Digi24 că proiectul privind pensiile magistraților are șanse să treacă de Curtea Constituțională. Intenția Guvernului este ca până la 1 octombrie modificările să fie adoptate. Judecătorii Curții Constituționale sunt exceptați, pe motiv că în cazul lor este nevoie de o lege separată. Conform proiectului, magistrații se vor pensiona la 65 de ani, dar vârsta de pensionare va crește eșalonat, anual.
07:10
Aflată în colaps economic, Rusia reduce la o treime bonusurile de înrolare pentru „carnea de tun”. Cât ia un soldat la încorporare # Digi24.ro
Confruntată cu un deficit de 61 de miliarde de dolari, Moscova reduce bonusurile de înrolare în mai multe regiuni cu până la trei ori, în timp ce altele majorează plățile — un „sistem de caste” care evaluează viețile în funcție de regiune.
07:10
Ce taxe locale plătește un roman în 2025. Când este obligatorie taxa pe clădiri. În ce situații se poate majora impozitul # Digi24.ro
Românii datorează anual impozite locale pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport. Obligația de plată a taxei pentru clădiri revine tuturor proprietarilor, inclusiv celor care dețin locuințe nefinalizate.
07:10
Amenințați cu moartea sau țintele unor atacuri cibernetice: cât cheltuiesc mogulii din domeniul tehnologic pentru securitatea personală # Digi24.ro
Marile grupuri tehnologice, printre care Meta, Alphabet și Nvidia, și-au mărit semnificativ cheltuielile pentru securitatea personală, totalul ajungând la aproape 50 de milioane de dolari. Investiția se impune în contextul în care șefii din domeniul tehnologic joacă un rol tot mai important în politica americană, ceea ce a condus la un val de ostilitate față de directorii executivi ai companiilor de profil, scriu jurnaliștii Financial Times.
07:10
Donald Trump, interviu după summitul din Alaska: întâlnirea cu Putin a fost de nota 10, încheierea unui acord depinde de Zelenski # Digi24.ro
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor, relatează The Guardian şi Reuters. Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar ţările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump.
07:00
Presa americană apropiată de Donald Trump, uimită de modul în care s-a desfășurat summitul din Alaska. Nedumerirea Fox News # Digi24.ro
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte ca Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.
06:50
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin” # Digi24.ro
Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret ulterior, nu au întârziat să apară.
06:40
Vladimir Putin, întrebat dacă va mai ucide civili, la începutul summitului din Alaska. Reacția liderului rus # Digi24.ro
În timp ce liderii stăteau unul lângă altul, înainte să înceapă discuțiile, un jurnalist l-a întrebat pe Putin dacă se va angaja să nu mai ucidă civili, chiar în timp ce presa era evacuată din sală. Președintele rus pare că s-a făcut că nu aude întrebarea și a făcut mai multe grimase.
Acum 12 ore
00:30
Fitch a menţinut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. „Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, consideră ministrul Alexandru Nazare.
00:10
Paria arată mai degrabă ca un partener. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a întâmpinat vineri cu emoţie pe omologul său rus, Vladimir Putin, şi cu covorul roşu întins pe pista bazei aeriene Elmendorf-Richardson, situată la periferia oraşului Anchorage, din statul american Alaska, unde are loc mult aşteptata întâlnire bilaterală în care liderul de la Casa Albă speră să obţină un armistiţiu în Ucraina. În opinia corespondentului Sky News la fața locului, paria Putin arată mai degrabă ca un partener la sosirea în SUA. Putin a fost primit ca un egal, deși este un criminal de război, este concluzia autorului.
15 august 2025
23:30
„Rusia nu e invincibilă. Victoria Poloniei asupra bolșevicilor demonstrează asta”, afirmă președintele Poloniei # Digi24.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Rusia nu este invincibilă, dar rămâne o „amenințare constantă” la adresa securității poloneze. Karol Nawrocki a făcut aceste declarații în timpul ceremoniilor de aniversare a înfrângerii istorice a forțelor sovietice în bătălia de la Varșovia din 1920. La 15 august, capitala Poloniei a găzduit o paradă militară de amploare pentru a marca Ziua Forțelor Armate și pentru a marca victoria care a contribuit la asigurarea independenței Republicii Polone, aflată la începuturile sale, scrie TVPWorld.
23:30
Jurnalista disidentă Maria Ponomarenko este în stare gravă, după a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia # Digi24.ro
O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie după trei tentative de suicid, au anunţat vineri avocatul ei şi agenţia RusNews, relatează AFP.
23:20
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin # Digi24.ro
Vladimir Putin a fost întâmpinat joi de președintele SUA, Donald Trump, la baza aeriană Elmendorf din Alaska pe un covor roșu flancat de patru avioane de luptă F-22 „stealth” (greu detectabile pe radar). De asemenea, în momentul în care cei doi șefi de stat se deplasau pe covor, deasupra lor a trecut, la joasă înălțime, un bombardier strategic B-2, flancat de alte patru avioane de luptă.
Acum 24 ore
22:10
Administrația Trump, dată în judecată de procurorul general al Washington DC. „Acţiunile sale sunt în mod evident ilegale” # Digi24.ro
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Trump pentru a opri ceea ce a numit „preluarea ostilă” de către preşedintele american a controlului asupra forţelor de poliţie din capitala SUA, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.
22:00
Gluma controversată despre alegeri pe care a făcut-o președintele SUA la ultima întâlnire Trump-Putin, în 2019 # Digi24.ro
Multe s-au schimbat de la ultima întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ultima dată, cei doi s-au întâlnit la summitul G20 de la Osaka, în Japonia, pe 28 iunie 2019, amintește Sky News. Care aduce în prim-plan acum o glumă controversată făcută de Trump cu acea ocazie.
21:20
Operațiune de salvare dificilă în Hunedoara: Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului # Digi24.ro
Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului.
21:00
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press, preluată de news.ro.
20:40
Un tren a deraiat în sudul Danemarcei. Mai multe persoane au fost rănite, operațiunea de salvare este în curs # Digi24.ro
Un tren a deraiat în apropierea orașului danez Sønderborg. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost rănite, iar operațiunile de salvare sunt în curs, anunță focus.de și berlingske.dk.
20:40
Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.
20:20
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a transmis, vineri, un mesaj video, pe Facebook, cu puțin timp înainte de summitul din Alaska, unde Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta despre războiul din Ucraina. Președintele ucrainean acuză Moscova că își continuă atacurile, chiar și în ziua în care ar trebui să negocieze pacea. „Și asta spune multe”, susține Zelenski.
20:20
Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită # Digi24.ro
Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el admiţând că a falsificat documente pentru a accesa fonduri europene pe care le-a folosit pentru a face o fabrică de lactate.
20:10
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă aceasta # Digi24.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati din Thailanda este spitalizată din 2022. Vineri, palatul regal a anunțat că aceasta a dezvoltat o infecție severă a sângelui și rămâne sub îngrijire medicală. Este primul comunicat privind starea ei de sănătate din 2023 până azi, informează Reuters.
20:00
Ucrainenii susțin că un lunetist al Kievului a stabilit un nou record, după ce a eliminat doi ruși de la 4 kilometri, cu ajutorul AI # Digi24.ro
Presa ucraineană a anunțat că un lunetist ucrainean a reușit să stabilească un nou record mondial, după ce a eliminat doi soldați ruși de la o distanță de 4 kilometri. Conform surselor ucrainene, lunetistul a folosit un sistem de tragere „indirectă” - fără a vedea direct ținta - în vreme ce tirul său a fost reglat cu ajutorul unei drone și al unei aplicații de Inteligență Artificială (AI) folosite la dirijarea focului.
19:50
Stareţul Mănăstirii Putna cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi: „Trăiesc vremuri dificile. Datori suntem” # Digi24.ro
Stareţul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii din regiunea Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile”.
19:40
Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi veniți la un târg tradiţional organizat de Sfânta Maria, în județul Dâmbovița # Digi24.ro
Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu ei cuţite, topoare şi coase. Jandarmii i-au oprit când au constatat că au un comportament ostil.
19:40
Cea mai înaltă clădire din Coreea de Nord este un hotel abandonat, care nu a avut niciun client. Povestea „Hotelului Pierzaniei” # Digi24.ro
Hotelul Ryugyong din Phenian, capitala Coreei de Nord, este una dintre cele mai înalte clădiri nelocuite din lume. Construcția „Hotelului Pierzaniei” a început în 1987. De atunci, proiectul a fost oprit și reluat de mai multe ori. Între timp, o latură a clădirii de înalte 325 de metri a fost dotată cu ecrane folosite pentru spectacole de lumini.
19:00
Premierul Ilie Bolojan, care a fost la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei, a vizitat, vineri, baza sportivă a Farului și a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Chiar Gheorghe Hagi a făcut anunțul, într-o postare pe Facebook.
19:00
Care este starea Laviniei, pacienta cu arsuri infectată la Floreasca și transferată în Belgia. Anunţul surorii sale: „Rămâne un mister” # Digi24.ro
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special. Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, a anunţat pe pagina sa de Facebook că sora sa se temea că va „trăi” aceeaşi durere ca în spitalul bucureştean dacă va încerca să se ridice, însă acest lucru nu s-a întâmplat.
18:30
Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale # Digi24.ro
Selecționerul Echipei Naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista convocărilor preliminare pentru următoarele două meciuri, un amical cu Canada și duelul din preliminariile Campionatului Mondial 2026 cu Cipru.
18:30
După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat, vineri, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat agenţia oficială de ştiri belarusă Belta, înaintea unui summit între preşedinţii SUA şi Rusiei în Alaska, relatează AFP, potrivit Agerpres.
18:20
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”.
