Reacția lui Medvedev după summitul Putin-Trump din Alaska. Cele trei concluzii prezentate de fostul președinte rus
Digi24.ro, 16 august 2025 14:30
Fostul președinte rus, care este în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfăşurat în Alaska.
A doua echipă de 40 de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În ce zone vor opera # Digi24.ro
Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor în zone situate în estul Atenei, transmite News.ro.
14:00
Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior, călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului # Digi24.ro
După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat. După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat.
Inteligența Artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de gât doar ascultând vocea pacienților # Digi24.ro
Declarația comună a liderilor europeni, după discuția cu Donald Trump și Volodimir Zelenski. Care este următorul pas, după Alaska # Digi24.ro
Un grup de lideri europeni a publicat o declarație comună în urma discuțiilor de dimineață cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, afirmând că „următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski”, transmite BBC.
13:30
Cum a rămas un șofer în vârstă de 71 de ani fără permis pentru trei luni: manevra greșită filmată și pusă pe net # Digi24.ro
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, anunţă sâmbătă IPJ Constanţa. Bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile.
Inundații devastatoare în Pakistan: cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru # Digi24.ro
Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore, după ce în Pakistan ploile au dus la inundații devastatoare, relatează The Guardian. Viiturile puternice și alunecările de teren au devastat în special provincia muntoasă din nordul țării, care se învecinează cu Afganistanul, unde a fost declarată stare de dezastru.
Scumpiri masive în piața imobiliară. Bucureștiul a ajuns pe locul al treilea în țară la prețurile locuințelor # Digi24.ro
Sunt creșteri mari în piața imobiliară. Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelor cu cele mai mari prețuri la locuințe. Potrivit datelor recente, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi în Cluj a depășit 3.100 de euro/mp, însă sunt zone unde prețul ajunge chiar și la 4 mii de euro. În topul celor mai mari prețuri la imobile, Clujul este urmat de Brașov.
11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din regiunea Riazan. Care ar fi fost cauza exploziei # Digi24.ro
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, despre summit: „Pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari”. Ce teme trebuie să urmărească România # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina şi că, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin sunt mult mai mari.
Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul ministrei de Externe, Oana Țoiu # Digi24.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu a transmis un prim mesaj oficial de la București în urma summitului din Alaska. Șefa MAE a spus că întâlnirea Trump - Putin a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor” și a salutat invitarea lui Zelenski într-o vizită luni, la Casa Albă.
Jaf în 90 de secunde, în Seattle: au fost furate ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari. Hoții au fost filmați # Digi24.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP, preluată de News.ro.
Trump susţine că Xi Jinping i-a zis că China nu va invada Taiwanul cât timp el este președinte. Ce i-a răspuns liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, vineri, că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă.
Viktor Orban crede că lumea e un loc mai sigur după summitul din Alaska. Ce spune liderul democraților din Senatul SUA # Digi24.ro
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina - SUA - Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Invitația de a se întâlni cu liderul SUA a venit în timpul discuției telefonice pe care a avut cu președintele american, după încheierea summitului din Alaska.
HARTĂ Furtuni și caniculă în România: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de ploi # Digi24.ro
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află, sâmbătă, sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt anunțate ploi şi vijelii în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte.
Votul prin corespondență, discutat de Trump cu Putin. Ce i-ar fi spus liderul rus președintelui american despre această procedură # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și VolodimirZelenski # Digi24.ro
Subiectul privind o eventuală reuniune trilaterală între preşedinţii american, rus şi ucrainean nu a fost discutată de Donald Trump şi Vladimir Putin la summitul desfăşurat în Alaska, a declarat consilierul prezidenţial rus pentru afaceri externe Iuri Uşakov, transmite sâmbătă Reuters, care citează agenţia de presă rusă TASS.
Peste 600 de infractori au fost aduși în țară de la începutul acestui an. De la traficanți de droguri la proxeneți sau indivizi care aveau mandate de arestare pentru fapte cu violență. Deși, lună de lună, aproape 100 de persoane sunt aduse în România sub escorta polițiștilor, corupții celebri rămân greu de extrădat.
Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud # Digi24.ro
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări grave cauzate de războiul civil, au declarat pentru Reuters trei surse. Planul este considerat inacceptabil de liderii palestinieni.
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO # Digi24.ro
Casa Albă a anunţat sâmbătă dimineaţă că preşedintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii ţărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska, transmite Reuters.
Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Replica Kievului # Digi24.ro
Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.
În Rusia, întâlnirea lui Putin cu Trump este considerată un triumf. Ce au spus politicienii de la Kiev # Digi24.ro
În Rusia, summitul din Alaska a fost primit cu o bucurie pronunțată, ținând cont că președintele Vladimir Putin a fost întâmpinat cu fast de președintele Trump pe teritoriul american și a părut să pună capăt izolării diplomatice de peste trei ani a liderului rus, scrie The New York Times (NYT). Încetarea războiului din Ucraina a fost pe ordinea de zi, dar nici Putin, nici Trump nu au anunțat un acord de încetare a focului după întâlnirea de aproape trei ore. Unii politicieni de la Kiev spun că summitul este un eșec, din punctul lor de vedere.
Zaharova ironizează presa occidentală după ce Trump l-a primit pe Putin cu covor roșu în Alaska: „Se află într-o frenezie totală” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o „nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.
Ce mesaj transmite limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin: „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite” # Digi24.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Collett.
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN.
Scrisoarea personală a Melaniei Trump pentru Vladimir Putin: care e subiectul documentului înmânat liderului rus chiar de Donald Trump # Digi24.ro
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters.
Explicația Kremlinului pentru faptul că Putin și Trump n-au răspuns întrebărilor presei după summitul din Alaska # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri # Digi24.ro
Cei 1,9 milioane de urmăritori ai vloggerului japonez Hayato Kato sunt obișnuiți cu clipurile sale amuzante despre explorarea Chinei, unde locuiește de câțiva ani. Dar, pe 26 iulie, el i-a surprins cu unul sumbru. „Tocmai am văzut un film despre Masacrul de la Nanjing”, a spus el, referindu-se la șase săptămâni de violențe ale armatei japoneze în Nanjing, la sfârșitul anului 1937, care, potrivit unor estimări, au ucis peste 300.000 de civili și soldați chinezi. Aproximativ 20.000 de femei ar fi fost violate, scrie BBC News într-un material despre relațiile tensionate din Japonia și China.
Înaintea summitului Trump-Putin, SUA au analizat utilizarea spărgătoarelor de gheaţă ruse pentru exploatarea gazelor în Alaska # Digi24.ro
SUA au purtat discuţii la nivel intern privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă ruse cu propulsie nucleară pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi GNL în Alaska, acesta fiind unul dintre posibilele acorduri care ar putea fi luate în calcul la întâlnirea de vineri, de la Anchorage, în statul Alaska, dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situaţia.
Ce șanse are proiectul privind pensiile magistraților să treacă de Curtea Constituțională. Explicațiile lui Tudorel Toader # Digi24.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a spus la Digi24 că proiectul privind pensiile magistraților are șanse să treacă de Curtea Constituțională. Intenția Guvernului este ca până la 1 octombrie modificările să fie adoptate. Judecătorii Curții Constituționale sunt exceptați, pe motiv că în cazul lor este nevoie de o lege separată. Conform proiectului, magistrații se vor pensiona la 65 de ani, dar vârsta de pensionare va crește eșalonat, anual.
Aflată în colaps economic, Rusia reduce la o treime bonusurile de înrolare pentru „carnea de tun”. Cât ia un soldat la încorporare # Digi24.ro
Confruntată cu un deficit de 61 de miliarde de dolari, Moscova reduce bonusurile de înrolare în mai multe regiuni cu până la trei ori, în timp ce altele majorează plățile — un „sistem de caste” care evaluează viețile în funcție de regiune.
Ce taxe locale plătește un roman în 2025. Când este obligatorie taxa pe clădiri. În ce situații se poate majora impozitul # Digi24.ro
Românii datorează anual impozite locale pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport. Obligația de plată a taxei pentru clădiri revine tuturor proprietarilor, inclusiv celor care dețin locuințe nefinalizate.
Amenințați cu moartea sau țintele unor atacuri cibernetice: cât cheltuiesc mogulii din domeniul tehnologic pentru securitatea personală # Digi24.ro
Marile grupuri tehnologice, printre care Meta, Alphabet și Nvidia, și-au mărit semnificativ cheltuielile pentru securitatea personală, totalul ajungând la aproape 50 de milioane de dolari. Investiția se impune în contextul în care șefii din domeniul tehnologic joacă un rol tot mai important în politica americană, ceea ce a condus la un val de ostilitate față de directorii executivi ai companiilor de profil, scriu jurnaliștii Financial Times.
Donald Trump, interviu după summitul din Alaska: întâlnirea cu Putin a fost de nota 10, încheierea unui acord depinde de Zelenski # Digi24.ro
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor, relatează The Guardian şi Reuters. Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar ţările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump.
Presa americană apropiată de Donald Trump, uimită de modul în care s-a desfășurat summitul din Alaska. Nedumerirea Fox News # Digi24.ro
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte ca Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin” # Digi24.ro
Primele reacţii după declaraţiile de presă scurte şi vagi făcute de Vladimir Putin şi Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunţat nimic concret ulterior, nu au întârziat să apară.
Vladimir Putin, întrebat dacă va mai ucide civili, la începutul summitului din Alaska. Reacția liderului rus # Digi24.ro
În timp ce liderii stăteau unul lângă altul, înainte să înceapă discuțiile, un jurnalist l-a întrebat pe Putin dacă se va angaja să nu mai ucidă civili, chiar în timp ce presa era evacuată din sală. Președintele rus pare că s-a făcut că nu aude întrebarea și a făcut mai multe grimase.
Fitch a menţinut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. „Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, consideră ministrul Alexandru Nazare.
Paria arată mai degrabă ca un partener. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a întâmpinat vineri cu emoţie pe omologul său rus, Vladimir Putin, şi cu covorul roşu întins pe pista bazei aeriene Elmendorf-Richardson, situată la periferia oraşului Anchorage, din statul american Alaska, unde are loc mult aşteptata întâlnire bilaterală în care liderul de la Casa Albă speră să obţină un armistiţiu în Ucraina. În opinia corespondentului Sky News la fața locului, paria Putin arată mai degrabă ca un partener la sosirea în SUA. Putin a fost primit ca un egal, deși este un criminal de război, este concluzia autorului.
„Rusia nu e invincibilă. Victoria Poloniei asupra bolșevicilor demonstrează asta”, afirmă președintele Poloniei # Digi24.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Rusia nu este invincibilă, dar rămâne o „amenințare constantă” la adresa securității poloneze. Karol Nawrocki a făcut aceste declarații în timpul ceremoniilor de aniversare a înfrângerii istorice a forțelor sovietice în bătălia de la Varșovia din 1920. La 15 august, capitala Poloniei a găzduit o paradă militară de amploare pentru a marca Ziua Forțelor Armate și pentru a marca victoria care a contribuit la asigurarea independenței Republicii Polone, aflată la începuturile sale, scrie TVPWorld.
Jurnalista disidentă Maria Ponomarenko este în stare gravă, după a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia # Digi24.ro
O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie după trei tentative de suicid, au anunţat vineri avocatul ei şi agenţia RusNews, relatează AFP.
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin # Digi24.ro
Vladimir Putin a fost întâmpinat joi de președintele SUA, Donald Trump, la baza aeriană Elmendorf din Alaska pe un covor roșu flancat de patru avioane de luptă F-22 „stealth” (greu detectabile pe radar). De asemenea, în momentul în care cei doi șefi de stat se deplasau pe covor, deasupra lor a trecut, la joasă înălțime, un bombardier strategic B-2, flancat de alte patru avioane de luptă.
Administrația Trump, dată în judecată de procurorul general al Washington DC. „Acţiunile sale sunt în mod evident ilegale” # Digi24.ro
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Trump pentru a opri ceea ce a numit „preluarea ostilă” de către preşedintele american a controlului asupra forţelor de poliţie din capitala SUA, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.
Gluma controversată despre alegeri pe care a făcut-o președintele SUA la ultima întâlnire Trump-Putin, în 2019 # Digi24.ro
Multe s-au schimbat de la ultima întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ultima dată, cei doi s-au întâlnit la summitul G20 de la Osaka, în Japonia, pe 28 iunie 2019, amintește Sky News. Care aduce în prim-plan acum o glumă controversată făcută de Trump cu acea ocazie.
Operațiune de salvare dificilă în Hunedoara: Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului # Digi24.ro
Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului.
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press, preluată de news.ro.
Un tren a deraiat în sudul Danemarcei. Mai multe persoane au fost rănite, operațiunea de salvare este în curs # Digi24.ro
Un tren a deraiat în apropierea orașului danez Sønderborg. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost rănite, iar operațiunile de salvare sunt în curs, anunță focus.de și berlingske.dk.
Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.
