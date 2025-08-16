Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști. Salvamarii sunt epuizați din cauza numărului mare de intervenții

14:00

După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat.