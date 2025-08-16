VIDEO În Rusia oficialii au 'deschis șampania' după întrevederea Putin-Trump: Moscova revine în joc pe plan mondial

Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri, chiar dacă întâlnirea nu a dus la un acord privind războiul din Ucraina, transmite Reuters, scrie Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Stiripesurse.ro