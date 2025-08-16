Abonament la Volkswagen ca la Netflix. Cine vrea mai multă putere la mașină trebuie să plătească un abonament lunar

20:00

SpaceX, compania lui Elon Musk, a redesenat unele părți ale colosalei sale nave spațiale cu destinația Marte pentru a-i îmbunătăți stabilitatea și controlul. Cea mai notabilă schimbare este îndepărtarea unei aripioare de aterizare de la propulsorul Super Heavy, care va folosi acum trei aripioare de tip grilă reproiectate, care sunt cu 50% mai mari și […]