Noua tehnologie care „citește” gândurile. Cercetătorii se întreabă dacă va dezvălui și ce nu vor să spună oamenii
Digi24.ro, 17 august 2025 07:10
Noua tehnologie care „citește” gândurile. Cercetătorii se întreabă dacă va dezvălui și ce nu vor să spună oamenii
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini # Digi24.ro
Noile linii directoare, emise pentru profesorii ruși, le impun acestora să supravegheze mai atent studenții străini - de la cuvintele pe care le folosesc în clasă până la site-urile web pe care le vizitează - în încercarea de a identifica potențiale „tendințe criminale”. Instrucțiunile, stabilite de ministerele regionale ale Educației, semnalează discuțiile frecvente pe teme politice și religioase, precum și atitudinile disprețuitoare față de „valorile rusești” și simbolurile statului, ca potențiale semne de avertizare, arată Meduza.
Noii „maeștri” în arta persuasiunii: cum vă pot schimba părerea programele bazate pe inteligența artificială # Digi24.ro
Cele mai bune programe, de tip chatbot, cu inteligență artificială din lume excelează deja într-o abilitate pe care mulți politicieni și lideri de afaceri ar invidia-o: arta persuasiunii. Modelele AI de la OpenAI, Meta, xAI și Alibaba pot determina oamenii să-și schimbe opiniile politice după mai puțin de 10 minute de conversație, potrivit unui nou studiu, cel mai recent dintr-o serie de lucrări, care arată cum modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) au devenit instrumente puternice de influență, scriu jurnaliștii Financial Times.
Hackerii ruși au furat timp de ani de zile documente clasificate din instanțele SUA. Reacția lui Donald Trump: „Asta fac ei. Se pricep” # Digi24.ro
Hackerii guvernului rus au pătruns, timp de ani de zile, în sistemul de înregistrări al instanțelor americane și au furat documente pe care judecătorii le doreau ascunse de ochii publicului, potrivit a două persoane familiarizate cu acest caz și unui raport consultat de Bloomberg News.
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele # Digi24.ro
Australia a făcut cel mai recent anunț privind recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie, alăturându-se Regatului Unit, Canadei și Franței în acest pas istoric. Recunoașterea Palestinei are, la un anumit nivel, o semnificație simbolică – semnalează un consens global tot mai mare în ceea ce privește dreptul palestinienilor de a avea propriul stat. Pe termen scurt, aceasta nu va avea impact asupra situației din Gaza, scrie The Conversation.
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor # Digi24.ro
Semnal de alarmă în legătură cu nămolul vândut pe plajele din România. Deși pare o terapie ieftină și la îndemână - o sticlă de nămol cumpărată de pe plajă, specialiștii spun că acesta este adesea refolosit și lipsit de proprietățile terapeutice. Comercianții ambulanți vând nămolul care nu doar că nu ajută la sănătate, ci poate să fie chiar periculos.
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație # Digi24.ro
După 35 de ani în care a păstrat secretul faimosului mesaj criptat gravat în panourile din cupru ale sculpturii Kryptos de la sediul CIA, Jim Sanborn este pregătit să dezvăluie cheia deslușirii acestui mister în cadrul unei licitații ce va fi organizată în ziua în care artistul american va împlini 80 de ani.
Astronomii s-ar putea să fi descoperit un nou tip de obiect spațial foarte puternic. „Nimic asemănător nu a mai fost detectat vreodată” # Digi24.ro
Un obiect misterios uluitor de puternic, care a fost detectat într-o galaxie învecinată cu ajutorul unei rețele de radiotelescoape din Deșertul Atacama din Chile, ar putea fi un nou tip de obiect astrofizic pe care astronomii nu l-au mai văzut niciodată până acum.
Cât de periculoase pentru organism sunt perioadele prelungite de caniculă. „Să fim atenţi în zilele următoare” # Digi24.ro
Insolaţiile sau problemele cardiovasculare sunt doar câteva dintre efectele nocive ale temperaturilor ridicate asupra organismului. Dar cât de mult se acumulează acestea atunci când o caniculă durează mai mult timp, aşa cum se va întâmpla, probabil, în această lună august? Cercetătorii în domeniul medicinei spun că răspunsul rămâne incert, notează BBC.
Un bărbat de 60 de ani s-a îmbolnăvit grav după ce ChatGPT i-a recomandat să înlocuiască sarea cu bromură. Avertismentul medicilor # Digi24.ro
O revistă medicală americană avertizează asupra folosirii ChatGPT pentru sfaturi legate de sănătate, după ce un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară în urma unei interacțiuni cu chatbotul despre eliminarea sării din alimentație, potrivit The Guardian.
Europa pregătește „plasa de siguranță” pentru Zelenski la Casa Albă. Doi lideri apropiați de Trump l-ar putea însoți la Washington # Digi24.ro
Europa se teme că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos pe care Donald Trump i l-a rezervat lui Vladimir Putin, și ia măsuri pentru a-i întări poziția. Potrivit Politico, Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a împiedica un eventual eșec diplomatic.
VIDEO Incendiu de amploare lângă Târgu Jiu: Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat construcţia unei ferme # Digi24.ro
Incendiile de vegetație fac dezastru în țară. Lângă Târgu Jiu, un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă după-amiază. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule. Autorităţile au anunţat că nu au fost raportate victime.
Alertă în Munții Rodnei: 11 turiști, dintre care șapte copii, s-au rătăcit pe traseu. Salvamontiștii intervin în condiții dificile # Digi24.ro
Un grup format din 11 turiști, dintre care șapte copii, s-a rătăcit sâmbătă seară în Munții Rodnei, în zona Tăurile Buhăescu. Salvamontiștii din Maramureș intervin pentru recuperarea lor, însă acțiunea este dificilă din cauza întunericului și a temperaturilor scăzute, relatează News.ro.
„Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Trump îl îndeamnă pe Zelenski să ajungă la o înțelegere cu Putin (Reuters) # Digi24.ro
Donald Trump a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, susținând că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Declarația a venit după summitul cu Vladimir Putin din Alaska, unde, potrivit unor surse citate de Reuters, liderul de la Kremlin a cerut cedarea întregii regiuni Donețk în schimbul înghețării liniilor frontului.
Arnold Schwarzenegger, mesaj nimicitor la adresa lui Trump după întâlnirea cu Putin. Ce i-a spus fostul campion președintelui american # Digi24.ro
Fostul campion de culturism, actor și fost guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin la summitul din Alaska, unde liderul de la Casa Albă l-a aplaudat și lăudat pe omologul său de la Kremlin. „Chiar mă întrebam când o să-i cereți un autograf”, a spus Schwarzenegger, amintind, prin contrast, de întâlnirea de la Berlin dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, când fostul președinte american i-a cerut să dărâme Zidul Berlinului, eveniment care a marcat prăbușirea comunismului și, ulterior, dezintegrarea URSS.
Burnete: Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5% şi e cert că nu se va materializa. Burnete a arătat că nu crede că vom avea recesiune şi speră că vom face tot ce ţine de noi să o evităm.
Donald Trump nu are în vedere noi taxe vamale pentru importurile din China. Declarații după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru Fox News după summitul din Alaska cu Vladimir Putin, că nu are în vedere deocamdată creșterea taxelor vamale aplicate Chinei. El a adăugat însă că ar putea reveni asupra deciziei „în două sau trei săptămâni”, în funcție de evoluția negocierilor pentru pacea în Ucraina, relatează Reuters și Agerpres.
SUA suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza. Decizia, criticată de organizațiile pro-palestiniene # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că oprește acordarea vizelor de vizitator pentru persoanele din Gaza, pe durata unei „revizuiri complete și amănunțite”. Măsura a fost criticată de organizații pro-palestiniene, care avertizează că bolnavii și copiii răniți riscă să fie privați de tratamente medicale vitale.
Premierul polonez Donald Tusk: Putin şi-a demonstrat încă o dată viclenia şi a devenit clar că Moscova respectă doar forţa # Digi24.ro
Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia şi că a devenit clar faptul că Moscova respectă doar forţa, relatează agenţia EFE.
Documente ale summitului Trump-Putin, descoperite într-un hotel din Alaska. Ele conțineau și meniul care urma să-i fie servit lui Putin # Digi24.ro
Mai multe documente cu antetul Departamentului de Stat al SUA, care conțineau detalii confidențiale despre summitul Trump-Putin, au fost descoperite vineri dimineață într-un hotel din Alaska, conform unei dezvăluiri făcute de publicația americană NPR.
Ministerul Sănătăţii anunţă modificarea legislaţiei pentru protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii a anunţat sâmbătă schimbarea legislaţiei pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale.
Putin apreciază drept „oportună și foarte utilă” discuția cu Trump. „A trecut mult timp de când nu am mai avut astfel de negocieri” # Digi24.ro
Vladimir Putin a apreciat sâmbătă drept „oportună și foarte utilă” întâlnirea din Alaska avută cu președintele SUA, Donald Trump, într-o primă reacție publică făcută cu prilejul unei întrevederi la Kremlin cu liderii politici din Federația Rusă.
Alertă în Suceava: râs pierdut pe străzile din Fălticeni. Animalul sălbatic fusese scos la plimbare în lesă # Digi24.ro
Un râs scăpat pe străzile din Fălticeni a pus autoritățile din Suceava în alertă sâmbătă după-amiază. Felina fusese adusă din Polonia și era plimbată în lesă de către un bărbat din Iași. Jandarmeria le recomandă locuitorilor să nu se apropie de animalul sălbatic și să sune imediat la 112 dacă îl văd.
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei. Peste 150.000 de hectare arse în Spania, evacuări masive în Grecia # Digi24.ro
Valul de căldură și seceta întrețin incendiile de vegetație care devastează sudul Europei. Portugalia, Grecia și Turcia se confruntă cu focare greu de controlat, în timp ce în Spania peste 150.000 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări. Evacuările continuă, iar bilanțul victimelor este în creștere.
Incident grav în Bistrița-Năsăud. Un bărbat și-a lovit propriul copil cu mașina în timp ce făcea manevre în curte. Din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru copilul de 2 ani și au declarat decesul.
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Poliția, acuzată de brutalitate împotriva manifestanților # Digi24.ro
Protestele antiguvernamentale din Serbia au escaladat vineri seară, pe fondul acuzațiilor de brutalitate și folosire excesivă a forței de către poliție. În Belgrad și alte orașe, zeci de persoane au fost rănite și sute au fost reținute în ultima săptămâna, după nouă luni de manifestații anticorupție și pro-democrație.
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Putin-Trump din Alaska: „Rusia nu trebuie să aibă drept de veto” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.
Oferta lui Putin către Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă Rusia, la schimb # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut vineri, la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, ca Ucraina să se retragă complet din regiunea estică Doneţk şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului dacă sunt îndeplinite principalele sale cerinţele pentru încheierea războiului, scrie sâmbătă Financial Times, potrivit Reuters, informează Agerpres.
Liderii țărilor din „Coaliția de Voință”, care susțin Ucraina, se reunesc dumincă, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA # Digi24.ro
Ţările care susţin Ucraina în războiul cu Rusia şi care au format aşa-numita „Coaliție de Voință” vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferinţă, după summitul desfăşurat vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, şi înainte de vizita pe care o va efectua luni la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.
Kremlinul anunță că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 „în drumul de întoarcere din Alaska spre Rusia” # Digi24.ro
Kremlinul a postat sâmbătă pe Telegram o scurtă înregistrare video în care se observă avioane F-35 americane care au escortat avionul prezidențial al lui Vladimir Putin sa la plecarea din Alaska, după întâlnirea avută vineri cu Donald Trump la baza aeriană de lângă Anchorage.
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști. Salvamarii sunt epuizați din cauza numărului mare de intervenții # Digi24.ro
Scene șocante pe litoral. Lanț uman pentru salvarea unor turiști luați de valuri. Chiar salvamarii au fost la un pas de înec încercând să îi aducă la mal pe cei care au intrat în apă, deși este steag roșu în toate stațiunile. Salvatorii spun că sunt epuizați. Un turist a murit înecat în Jupiter.
Explozie puternică într-un apartament din Cernavodă. Un bărbat a fost rănit, zeci de locatari evacuați # Digi24.ro
O explozie s-a produs sâmbătă într-un apartament din Cernavodă, județul Constanța. Proprietarul locuinței, un bărbat de 60 de ani, a fost rănit de suflul deflagrației, iar zeci de persoane, inclusiv copii, au fost nevoiți să părăsească imobilul, potrivit News.ro.
Alexandru Rogobete anunță investiții de 120 de milioane de euro în ambulatorii de specialitate: „Nu mai așteptăm alți 35 de ani” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță investiții de 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operațional Sănătate, destinate extinderii și modernizării ambulatoriilor de specialitate din întreaga țară. „Investim masiv pentru ca pacienții să ajungă mai repede la diagnostic și tratament, aproape de casă și fără internări inutile”.
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. La fața locului a fost chemat un elicopter iar echipa medicală i-a aplicat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes.
Pericol pe litoralul românesc: a fost arborat steagul roșu. Un turist a murit înecat la Jupiter # Digi24.ro
Este pericol pe litoralul românesc, unde a fost arborat steagul roșu din cauza valurilor puternice. În ciuda avertismentelor salvamarilor, turiștii se aventurează în mare. Un bărbat a murit înecat în stațiunea Jupiter.
SUA a propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Reacția lui Zelenski # Digi24.ro
Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză” între invaziile ruse, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, preluată de Agerpres. De asemenea, surse diplomatice citate de AFP au declarat că SUA a propus sâmbătă Kievului o garanție de securitate similară celei din articolul 5 al Tratatului NATO, fără aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică.
Reacții în presa internațională după summitul din Alaska. În timp ce Putin este considerat victorios, Trump este pus la zid # Digi24.ro
Jurnaliști din întreaga lume îl critică dur pe președintele american Donald Trump după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin. Presa internațională acordă victoria liderului de la Kremlin. Cele mai dure reacții în presă au venit din Statele Unite și Ucraina.
Summitul din Alaska: fără acord, dar și fără consecințe pentru Vladimir Putin. Ce a câștigat liderul rus # Digi24.ro
Eșecul președintelui Trump de a ajunge la un acord privind Ucraina nu a făcut decât să scoată și mai mult în evidență primirea călduroasă rezervată liderului rus, scrie jurnalistul David E. Sanger în debutul unei analize publicate în The New York Times privind summitul SUA - Rusia care a avut loc vineri în Alaska. Potrivit jurnalistului american, liderul rus nu doar că a mai obținut timp, dar a atins și un obiectiv major de război: a ieșit din categoria autocraților sancționați și a fost întâmpinat de președintele Statelor Unite ca un pacificator.
Reacția lui Medvedev după summitul Putin-Trump din Alaska. Cele trei concluzii prezentate de fostul președinte rus # Digi24.ro
Fostul președinte rus, care este în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfăşurat în Alaska.
A doua echipă de 40 de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În ce zone vor opera # Digi24.ro
Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor în zone situate în estul Atenei, transmite News.ro.
Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior, călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului # Digi24.ro
După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat. După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat.
Inteligența Artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de gât doar ascultând vocea pacienților # Digi24.ro
Inteligența Artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de gât doar ascultând vocea pacienților
Declarația comună a liderilor europeni, după discuția cu Donald Trump și Volodimir Zelenski. Care este următorul pas, după Alaska # Digi24.ro
Un grup de lideri europeni a publicat o declarație comună în urma discuțiilor de dimineață cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, afirmând că „următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski”, transmite BBC.
Cum a rămas un șofer în vârstă de 71 de ani fără permis pentru trei luni: manevra greșită filmată și pusă pe net # Digi24.ro
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, anunţă sâmbătă IPJ Constanţa. Bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile.
Inundații devastatoare în Pakistan: cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru # Digi24.ro
Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore, după ce în Pakistan ploile au dus la inundații devastatoare, relatează The Guardian. Viiturile puternice și alunecările de teren au devastat în special provincia muntoasă din nordul țării, care se învecinează cu Afganistanul, unde a fost declarată stare de dezastru.
Scumpiri masive în piața imobiliară. Bucureștiul a ajuns pe locul al treilea în țară la prețurile locuințelor # Digi24.ro
Sunt creșteri mari în piața imobiliară. Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelor cu cele mai mari prețuri la locuințe. Potrivit datelor recente, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi în Cluj a depășit 3.100 de euro/mp, însă sunt zone unde prețul ajunge chiar și la 4 mii de euro. În topul celor mai mari prețuri la imobile, Clujul este urmat de Brașov.
11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din regiunea Riazan. Care ar fi fost cauza exploziei # Digi24.ro
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, despre summit: „Pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari”. Ce teme trebuie să urmărească România # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina şi că, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin sunt mult mai mari.
Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul ministrei de Externe, Oana Țoiu # Digi24.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu a transmis un prim mesaj oficial de la București în urma summitului din Alaska. Șefa MAE a spus că întâlnirea Trump - Putin a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor” și a salutat invitarea lui Zelenski într-o vizită luni, la Casa Albă.
Jaf în 90 de secunde, în Seattle: au fost furate ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari. Hoții au fost filmați # Digi24.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP, preluată de News.ro.
