Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul de stat către privați. Anunțul ministrului Sănătății

Fostul campion de culturism, actor și fost guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin la summitul din Alaska, unde liderul de la Casa Albă l-a aplaudat și lăudat pe omologul său de la Kremlin. „Chiar mă întrebam când o să-i cereți un autograf”, a spus Schwarzenegger, amintind, prin contrast, de întâlnirea de la Berlin dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, când fostul președinte american i-a cerut să dărâme Zidul Berlinului, eveniment care a marcat prăbușirea comunismului și, ulterior, dezintegrarea URSS.