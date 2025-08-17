Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas
Digi24.ro, 17 august 2025 13:00
Manifestaţii au început duminică în mai multe oraşe din Israel pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza şi un acord negociat pentru eliberarea ostaticilor, transmite AFP.
• • •
Acum 15 minute
13:20
Lider PNL, săgeți privind politica externă a României: Ar trebui să fim mai activ implicatați în consultările privind Ucraina # Digi24.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a transmis deputatul PNL Ionuţ Stroe într-o postare pe pagina de Facebook.
Acum 30 minute
13:10
Trump mobilizează Garda Națională în capitala Washington D.C. Trei state republicane au trimis sute de militari # Digi24.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat, sâmbătă, trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă.
13:10
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington. Anunțul șefei Comisiei Europene # Digi24.ro
Ursula Von Der Leyen, îl va însoți, luni, pe liderul ucrainean Volodimi Zelenski, în vizita acestuia la Washington, a anunțat șefa Comisiei Europene într-un mesaj pe contul său de X. Von der Leyan a mai precizat că-l va primi astăzi la Bruxelles pe președintele ucrainean alături de care va participa la videoconferința Coaliției Voinței.
13:00
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas # Digi24.ro
Acum o oră
12:50
Grecii anunță o captură record de khat pe aeroportul din Atena. Cât valorează și ce este acest drog # Digi24.ro
Autorităţile aeroportului internaţional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia, menţionând confiscarea unei jumătăţi de tonă din această substanţă euforizantă, transmite AFP.
12:50
Un pensionar chinez în vârstă de 75 de ani a fost la un pas să-și părăsească familia pentru o iubită creată de Inteligența Artificială. Potrivit The New York Post, care citează presa locală, bărbatul a căzut plasă iubirii digitale, până când copii săi au fost nevoiți să-l readucă la realitate.
Acum 2 ore
12:30
Avertisment de la Salvamont: crește numărul apelurilor de la turişti cu simptome de infarct. Recomandări pentru drumeţiile pe caniculă # Digi24.ro
Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace. În acest context, el transmite o serie de recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă. De asemenea, președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a vorbit în direct la Digi24 despre intervențiile salvamonțiștilor din weekend.
12:30
Șofer din Târgu-Jiu prins conducând cu peste 200km/h pe drumul expres Pitești - Craiova. Polițiștii au dat amenzi de 70.000 de lei # Digi24.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
12:20
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii din zona Brașov: despre ce au discutat # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. La rândul lor, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.
Acum 4 ore
11:20
Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina # Digi24.ro
Jurnalista care l-a întrebat întrebat pe Vladimir Putin în Alaska dacă va înceta să ucidă civili în Ucraina a fost identificată și și-a atras multe laude pentru insistența ei - mai întâi pe pista bazei militare unde liderul rus abia aterizase, apoi în sala în care s-a desfășurat summitul cu Trump.
11:00
Ilie Bolojan, apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri: Nu există altă soluție; Nu-i o problemă că voi ieși prost # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care face apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. El subliniază că „nu există altă soluție”, și în caz contrar, dacă se cedează pe anumite categorii, „ne vom întoarce în situația de unde am plecat”.
10:50
HARTĂ România, între furtuni și caniculă: au fost emise noi alerte cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de vijelii # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme rea. Meteorologii anunță atât caniculă, cât și furtuni puternice, grindină și cantități însemnate de apă.
10:50
Cum se laudă Donald Trump cu summitul eșuat din Alaska. Videoclipul publicat pe Truth Social # Digi24.ro
Criticat de întreaga planetă pentru eșecul răsunător din Alaska, Donald Trump continuă să se laude cu „reușita” sa. Președintele SUA postat pe propria rețea de socializare, Truth Social, un clip video editat, atent dublat de o coloană sonoră menită să-i glorifice întâlnirea cu Vladimir Putin
10:20
Armata israeliană se pregătește să expulzeze locuitorii orașului Gaza: cel puțin 40 de morți în ultimele atacuri # Digi24.ro
Armata israeliană va începe pregătirile pentru strămutarea forțată a palestinienilor din orașul Gaza, a anunțat sâmbătă, în timp ce oficialii din domeniul sănătății din Fâșia Gaza au declarat că cel puțin 40 de persoane, printre care un bebeluș dintr-un cort și persoane care căutau ajutor, au fost ucise în ultimele atacuri, scrie The Guardian.
10:10
Lupte intense pe front, după discuțiile dintre SUA și Rusia despre „schimburi de teritorii”. Ucraina anunță avans în regiunea Sumî # Digi24.ro
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de teritorii” în Ucraina, anunţă Kyiv Independent.
10:00
Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul de stat către privați. Anunțul ministrului Sănătății # Digi24.ro
Începând cu 1 septembrie pacienții vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii,
09:50
Premierul Robert Fico, ținta criticilor opoziției de la Bratislava pentru că nu a ajutat un grup de slovaci atacați în Serbia # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico se confruntă cu critici din partea opoziției după ce nu a reacționat în niciun fel când un grup de slovaci care trăiesc în Serbia a fost agresat.
09:40
„Nu poți să-l pălmuiești pe Putin când ajunge, dar a fost un spectacol foarte neplăcut”, spun ucrainenii despre summitul din Alaska # Digi24.ro
Ucrainenii s-au culcat vineri seara cu posibilitatea înfricoșătoare ca Donald Trump să fie sedus de Vladimir Putin să ofere concesii semnificative în război. Sâmbătă dimineață s-au trezit și au aflat că summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără niciun acord strategic sau politic. A fost un exemplu rar în care eșecul unui summit a fost primit cu ușurare, scrie BBC News.
Acum 6 ore
09:20
Miniștrii de externe cu care a vorbit Serghei Lavrov după summitul Trump - Putin din Alaska # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, informează duminică Reuters.
09:10
LOTO – Duminică, 17 august 2025: Peste 5,63 milioane de euro, reportul la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste 4,25 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 17 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.
09:00
O femeie din Craiova a fost jefuită de un bărbat cunoscut pe internet. El i-a furat mașina și a fugit cu ea, deși nu avea permis # Digi24.ro
O femeie din Craiova a fost tâlhărită de un bărbat pe care îl cunoscuse pe internet. Individul i-a furat banii, actele, cheile apartamentului, dar și mașina pe care a folosit-o pentru a fugi, deși nu avea permis de conducere.
08:50
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.
08:20
Alegeri în Bolivia: țara își alege noul președinte, iar dreapta pare să fie favorită, după decenii de socialism # Digi24.ro
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci de ani de fostul preşedinte socialist Evo Morales, relatează AFP.
08:10
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri.
08:00
A cincea noapte de proteste în Serbia: birourile Partidului Progresist Sârb, aflat la putere, au fost incendiate # Digi24.ro
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
07:40
Președintele Nicușor Dan participă azi la o videoconferință cu aliații Kievului: consultări despre planul de pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Aliaţii Ucrainei organizează, astăzi, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
07:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.
Acum 8 ore
07:10
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini # Digi24.ro
Noile linii directoare, emise pentru profesorii ruși, le impun acestora să supravegheze mai atent studenții străini - de la cuvintele pe care le folosesc în clasă până la site-urile web pe care le vizitează - în încercarea de a identifica potențiale „tendințe criminale”. Instrucțiunile, stabilite de ministerele regionale ale Educației, semnalează discuțiile frecvente pe teme politice și religioase, precum și atitudinile disprețuitoare față de „valorile rusești” și simbolurile statului, ca potențiale semne de avertizare, arată Meduza.
07:10
Noua tehnologie care „citește” gândurile. Cercetătorii se întreabă dacă va dezvălui și ce nu vor să spună oamenii # Digi24.ro
Noua tehnologie care „citește” gândurile. Cercetătorii se întreabă dacă va dezvălui și ce nu vor să spună oamenii
07:10
Noii „maeștri” în arta persuasiunii: cum vă pot schimba părerea programele bazate pe inteligența artificială # Digi24.ro
Cele mai bune programe, de tip chatbot, cu inteligență artificială din lume excelează deja într-o abilitate pe care mulți politicieni și lideri de afaceri ar invidia-o: arta persuasiunii. Modelele AI de la OpenAI, Meta, xAI și Alibaba pot determina oamenii să-și schimbe opiniile politice după mai puțin de 10 minute de conversație, potrivit unui nou studiu, cel mai recent dintr-o serie de lucrări, care arată cum modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) au devenit instrumente puternice de influență, scriu jurnaliștii Financial Times.
07:10
Hackerii ruși au furat timp de ani de zile documente clasificate din instanțele SUA. Reacția lui Donald Trump: „Asta fac ei. Se pricep” # Digi24.ro
Hackerii guvernului rus au pătruns, timp de ani de zile, în sistemul de înregistrări al instanțelor americane și au furat documente pe care judecătorii le doreau ascunse de ochii publicului, potrivit a două persoane familiarizate cu acest caz și unui raport consultat de Bloomberg News.
07:10
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele # Digi24.ro
Australia a făcut cel mai recent anunț privind recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie, alăturându-se Regatului Unit, Canadei și Franței în acest pas istoric. Recunoașterea Palestinei are, la un anumit nivel, o semnificație simbolică – semnalează un consens global tot mai mare în ceea ce privește dreptul palestinienilor de a avea propriul stat. Pe termen scurt, aceasta nu va avea impact asupra situației din Gaza, scrie The Conversation.
07:10
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor # Digi24.ro
Semnal de alarmă în legătură cu nămolul vândut pe plajele din România. Deși pare o terapie ieftină și la îndemână - o sticlă de nămol cumpărată de pe plajă, specialiștii spun că acesta este adesea refolosit și lipsit de proprietățile terapeutice. Comercianții ambulanți vând nămolul care nu doar că nu ajută la sănătate, ci poate să fie chiar periculos.
07:10
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație # Digi24.ro
După 35 de ani în care a păstrat secretul faimosului mesaj criptat gravat în panourile din cupru ale sculpturii Kryptos de la sediul CIA, Jim Sanborn este pregătit să dezvăluie cheia deslușirii acestui mister în cadrul unei licitații ce va fi organizată în ziua în care artistul american va împlini 80 de ani.
Acum 24 ore
00:10
Astronomii s-ar putea să fi descoperit un nou tip de obiect spațial foarte puternic. „Nimic asemănător nu a mai fost detectat vreodată” # Digi24.ro
Un obiect misterios uluitor de puternic, care a fost detectat într-o galaxie învecinată cu ajutorul unei rețele de radiotelescoape din Deșertul Atacama din Chile, ar putea fi un nou tip de obiect astrofizic pe care astronomii nu l-au mai văzut niciodată până acum.
00:10
Cât de periculoase pentru organism sunt perioadele prelungite de caniculă. „Să fim atenţi în zilele următoare” # Digi24.ro
Insolaţiile sau problemele cardiovasculare sunt doar câteva dintre efectele nocive ale temperaturilor ridicate asupra organismului. Dar cât de mult se acumulează acestea atunci când o caniculă durează mai mult timp, aşa cum se va întâmpla, probabil, în această lună august? Cercetătorii în domeniul medicinei spun că răspunsul rămâne incert, notează BBC.
00:10
Un bărbat de 60 de ani s-a îmbolnăvit grav după ce ChatGPT i-a recomandat să înlocuiască sarea cu bromură. Avertismentul medicilor # Digi24.ro
O revistă medicală americană avertizează asupra folosirii ChatGPT pentru sfaturi legate de sănătate, după ce un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară în urma unei interacțiuni cu chatbotul despre eliminarea sării din alimentație, potrivit The Guardian.
00:10
Europa pregătește „plasa de siguranță” pentru Zelenski la Casa Albă. Doi lideri apropiați de Trump l-ar putea însoți la Washington # Digi24.ro
Europa se teme că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos pe care Donald Trump i l-a rezervat lui Vladimir Putin, și ia măsuri pentru a-i întări poziția. Potrivit Politico, Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a împiedica un eventual eșec diplomatic.
16 august 2025
23:40
VIDEO Incendiu de amploare lângă Târgu Jiu: Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat construcţia unei ferme # Digi24.ro
Incendiile de vegetație fac dezastru în țară. Lângă Târgu Jiu, un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă după-amiază. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule. Autorităţile au anunţat că nu au fost raportate victime.
23:40
Alertă în Munții Rodnei: 11 turiști, dintre care șapte copii, s-au rătăcit pe traseu. Salvamontiștii intervin în condiții dificile # Digi24.ro
Un grup format din 11 turiști, dintre care șapte copii, s-a rătăcit sâmbătă seară în Munții Rodnei, în zona Tăurile Buhăescu. Salvamontiștii din Maramureș intervin pentru recuperarea lor, însă acțiunea este dificilă din cauza întunericului și a temperaturilor scăzute, relatează News.ro.
23:30
„Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Trump îl îndeamnă pe Zelenski să ajungă la o înțelegere cu Putin (Reuters) # Digi24.ro
Donald Trump a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, susținând că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Declarația a venit după summitul cu Vladimir Putin din Alaska, unde, potrivit unor surse citate de Reuters, liderul de la Kremlin a cerut cedarea întregii regiuni Donețk în schimbul înghețării liniilor frontului.
22:50
Arnold Schwarzenegger, mesaj nimicitor la adresa lui Trump după întâlnirea cu Putin. Ce i-a spus fostul campion președintelui american # Digi24.ro
Fostul campion de culturism, actor și fost guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin la summitul din Alaska, unde liderul de la Casa Albă l-a aplaudat și lăudat pe omologul său de la Kremlin. „Chiar mă întrebam când o să-i cereți un autograf”, a spus Schwarzenegger, amintind, prin contrast, de întâlnirea de la Berlin dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, când fostul președinte american i-a cerut să dărâme Zidul Berlinului, eveniment care a marcat prăbușirea comunismului și, ulterior, dezintegrarea URSS.
22:00
Burnete: Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5% şi e cert că nu se va materializa. Burnete a arătat că nu crede că vom avea recesiune şi speră că vom face tot ce ţine de noi să o evităm.
22:00
Donald Trump nu are în vedere noi taxe vamale pentru importurile din China. Declarații după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru Fox News după summitul din Alaska cu Vladimir Putin, că nu are în vedere deocamdată creșterea taxelor vamale aplicate Chinei. El a adăugat însă că ar putea reveni asupra deciziei „în două sau trei săptămâni”, în funcție de evoluția negocierilor pentru pacea în Ucraina, relatează Reuters și Agerpres.
21:40
SUA suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza. Decizia, criticată de organizațiile pro-palestiniene # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că oprește acordarea vizelor de vizitator pentru persoanele din Gaza, pe durata unei „revizuiri complete și amănunțite”. Măsura a fost criticată de organizații pro-palestiniene, care avertizează că bolnavii și copiii răniți riscă să fie privați de tratamente medicale vitale.
20:50
Premierul polonez Donald Tusk: Putin şi-a demonstrat încă o dată viclenia şi a devenit clar că Moscova respectă doar forţa # Digi24.ro
Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia şi că a devenit clar faptul că Moscova respectă doar forţa, relatează agenţia EFE.
20:50
Documente ale summitului Trump-Putin, descoperite într-un hotel din Alaska. Ele conțineau și meniul care urma să-i fie servit lui Putin # Digi24.ro
Mai multe documente cu antetul Departamentului de Stat al SUA, care conțineau detalii confidențiale despre summitul Trump-Putin, au fost descoperite vineri dimineață într-un hotel din Alaska, conform unei dezvăluiri făcute de publicația americană NPR.
20:10
Ministerul Sănătăţii anunţă modificarea legislaţiei pentru protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii a anunţat sâmbătă schimbarea legislaţiei pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale.
20:00
Putin apreciază drept „oportună și foarte utilă” discuția cu Trump. „A trecut mult timp de când nu am mai avut astfel de negocieri” # Digi24.ro
Vladimir Putin a apreciat sâmbătă drept „oportună și foarte utilă” întâlnirea din Alaska avută cu președintele SUA, Donald Trump, într-o primă reacție publică făcută cu prilejul unei întrevederi la Kremlin cu liderii politici din Federația Rusă.
19:50
Alertă în Suceava: râs pierdut pe străzile din Fălticeni. Animalul sălbatic fusese scos la plimbare în lesă # Digi24.ro
Un râs scăpat pe străzile din Fălticeni a pus autoritățile din Suceava în alertă sâmbătă după-amiază. Felina fusese adusă din Polonia și era plimbată în lesă de către un bărbat din Iași. Jandarmeria le recomandă locuitorilor să nu se apropie de animalul sălbatic și să sune imediat la 112 dacă îl văd.
