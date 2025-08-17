Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas

07:10

Cele mai bune programe, de tip chatbot, cu inteligență artificială din lume excelează deja într-o abilitate pe care mulți politicieni și lideri de afaceri ar invidia-o: arta persuasiunii. Modelele AI de la OpenAI, Meta, xAI și Alibaba pot determina oamenii să-și schimbe opiniile politice după mai puțin de 10 minute de conversație, potrivit unui nou studiu, cel mai recent dintr-o serie de lucrări, care arată cum modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) au devenit instrumente puternice de influență, scriu jurnaliștii Financial Times.