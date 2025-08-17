Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere imperialistă și revizionistă”. Anunțul, făcut la finalul ședinței aliaților Ucrainei

14:40

O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte. În acest weekend, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut s-a dus la el şi l-a luat în braţe, într-o staţie de autobuz.