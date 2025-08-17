Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere imperialistă și revizionistă”. Anunțul, făcut la finalul ședinței aliaților Ucrainei
Digi24.ro, 17 august 2025 19:40
Reuniunea Coaliției de Voință, alcătuită din aliații europeni ai Ucrainei, plus Canada, la care a participat și președintele României, Nicușor Dan, s-a încheiat. Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat duminică după reuniune că că există un singur agresor şi acela este Rusia, relatează Ouest France, preluată de news.ro.
• • •
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas # Digi24.ro
Manifestaţii au început duminică în mai multe oraşe din Israel pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza şi un acord negociat pentru eliberarea ostaticilor, transmite AFP.
VIDEO Drifturi în fața sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj: Ce amendă a primit şoferul teribilist # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Gorj au amendat un bărbat filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei, imaginile fiind postate pe TikTok.
Femeie filmată cu doi măgari legați de o mașină. Poliția: „Nu se impune emiterea unui ordin de plasare în adăpost” a animalelor # Digi24.ro
Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş au demarat o anchetă, după ce o persoană a fost filmată în timp ce trage cu maşina doi măgari legaţi de autovehicul. Unul dintre animale, în stare de sănătate precară, abia se deplasează. Dosarul a fost deschis în condiţiile în care poliţiştii s-au autosesizat, după ce imagini cu cele două animale trase de maşină au fost postate online, informează news.ro.
Papa Leon, apel la încetarea războiului din Ucraina: „Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri” # Digi24.ro
Papa Leon a vorbit, duminică, despre necesitatea păcii și a încetării focului în Ucraina, în timpul slujbei oficiate la Vatican. Suveranul pontif a făcut apel la rugăciune pentru liderii implicați în negocierile de pace.
Șofer din Târgu-Jiu prins conducând cu peste 200km/h pe drumul expres Pitești - Craiova. Polițiștii au dat amenzi de 70.000 de lei # Digi24.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
Accident grav cu șase mașini pe DN6, în Giurgiu. Patru persoane au fost transportate la spital # Digi24.ro
Patru persoane au fost rănite duminică după-amiază, după ce șase mașini s-au ciocnit pe DN6, în zona localității Gorneni din județul Giurgiu. Victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital.
Donald Trump a anunțat duminică „mari progrese” realizate în relaţia cu Rusia pentru a face să avanseze un plan de pace în Ucraina, informează AFP, preluată de Agerpres.
O nouă bacterie în apa Mării Negre: Este extrem de periculoasă pentru copii, iar infecția se poate lua și din fructele de mare # Digi24.ro
Atenție la un nou tip de bacterii care se găsește în mare! Este vorba de Vibrio, bacterie care se dezvoltă în ape calde, atunci când temperatura depășește 20°C. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Marea Neagră, dar și Marea Baltică și Marea Nordului sunt zone cu risc. Este extrem de periculoasă pentru copii, iar infecția se poate lua și din fructele de mare.
Doi bărbați din Argeș, arestați după ce au lovit un polițist și au vandalizat o autospecială # Digi24.ro
Doi bărbați din comuna Păuleasca, județul Argeș, au fost arestați preventiv după ce au atacat un polițist și au avariat o autospecială în timpul unui scandal izbucnit în noaptea de 15 spre 16 august. Cei doi au devenit violenți atunci când fratele lor, aflat sub influența alcoolului, a fost imobilizat de polițiști după ce intrase ilegal într-o locuință din comuna Mălureni.
Witkoff anunță că Trump și Putin au convenit asupra unor „garanții de securitate solide” pentru Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la postul de televiziune CNN, preluat de Agerpres.
Un nou val de fake news: „Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aur.” Care este de fapt motivul golirii lacului # Digi24.ro
Un nou val de fake news. Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aurul de la fundului lacului. Evident, o informație falsă care se rostogolește, în prezent, pe rețele sociale despre lucrările care au loc la Barajul Vidrau. În online este adevărată o campanie de dezinformare împotriva Franței.
Cod roșu de furtuni puternice, descărcări electrice și grindină. Care sunt județele vizate de avertizări ANM # Digi24.ro
ANM a emis duminică avertizări cod roșu de furtuni pentru județele Hunedoara, Cluj, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Meteorologii anunță averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină de mari dimensiuni, de până la 4-5 centimetri.
Marco Rubio: SUA s-ar putea să nu reușească să pună capăt războiului din Ucraina. „Oamenii vor continua să moară cu miile” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că Statele Unite vor continua să caute o formulă pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, dar a avertizat că pacea s-ar putea să nu fie posibilă. Oficialul a declarat pentru CBS că, în lipsa unui acord, conflictul riscă să continue ca un „război permanent” în care „oamenii vor continua să moară cu miile”.
Ursula von der Leyen: „Salutăm dorința lui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare Articolului 5” din Tratatul NATO # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a oferi garanţii de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP, preluată de Agerpres.
Cod roșu de furtuni puternice, descărcări electrice și grindină. Care sunt județele vizate de avertizarea ANM # Digi24.ro
ANM a emis duminică avertizări cod roșu pentru județele Hunedoara și Cluj. Meteorologii anunță furtuni violente, descărcări electrice, vijelii și grindină de mari dimensiuni.
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza: „Un nou val de genocid și strămutare” # Digi24.ro
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza, acuzând că mutarea a sute de mii de persoane spre sudul enclavei ar însemna „un nou val de genocid și strămutare”. Gruparea susține că desfășurarea de corturi sub pretext umanitar este „o înșelătorie flagrantă”, în timp ce armata israeliană afirmă că urmărește protejarea civililor înaintea unei noi ofensive.
O femeie a fost înjunghiată de fostul partener chiar în incinta unui centru maternal din Călărași # Digi24.ro
O femeie a fost înjunghiată duminică de către fostul partener, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, a anunţat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călăraşi.
Ilie Bolojan, criticat dur de un lider PSD: Îl rog insistent să nu mai facă astfel de declaraţii. Prejudiciază mediul economic # Digi24.ro
Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a lansat mai multe critici la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan după ce liberalul a făcut un apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. Social-democratul îl contrazice pe Bolojan și spune că există și alte soluții față de ce a propus guvernul.
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui superinteligenței artificiale. „Nu o putem domina” # Digi24.ro
Singurul mod în care vom putea supraviețui superinteligenței artificiale este dacă sistemele AI tot mai performante vor fi programate să dezvolte „instincte materne”, așa încât să ne protejeze chiar și atunci când vor deveni mult mai inteligente decât omul, potrivit lui Geoffrey Hinton, poreclit „nașul inteligenței artificiale”.
Mesajul președintelui Braziliei pentru Trump, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA: „Eu semăn hrană, nu ură” # Digi24.ro
Preşedintele brazilian Lula da Silva s-a adresat, sâmbătă, omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei sale şi în care afirmă că el seamănă „hrană, nu violenţă sau ură".
Tot mai mulți oameni au reacții alergice la carne, lactate și chiar unele medicamente. Simptomele pot varia de la urticarie și durere la șoc anafilactic. De vină nu este mâncarea, ci mușcătura unor specii de căpușe, relatează Science Alert.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică avertizări nowcasting cod portocaliu de averse torenţiale în localităţi din judeţele Arad, Bihor şi Vâlcea.
Noua metodă a hoților: îmbrățișarea. Cazul unui sucevean rămas fără telefon. Explicațiile polițiștilor # Digi24.ro
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte. În acest weekend, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut s-a dus la el şi l-a luat în braţe, într-o staţie de autobuz.
Noi incendii devastatoare în Turcia: peste 250 de persoane au fost evacuate dintr-o regiune turistică # Digi24.ro
Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP, preluat de Agerpres.
Ilie Bolojan le răspunde primarilor nemulțumiți de tăierile din Anghel Saligny și propune un „buget multi-anual” pentru proiecte # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat duminică, 17 august, printr-un mesaj video publicat pe Facebook, că Guvernul lucrează la introducerea unui sistem de bugete multi-anuale pentru investiţii, care să permită autorităţilor locale şi judeţene să îşi planifice eficient lucrările de construcţii pe termen de trei ani.
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross, la Bughea de Sus, în Argeș: spectatori loviți de o roată desprinsă dintr-o mașină # Digi24.ro
Un grav accident a avut loc, duminică, la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
Lider PNL, săgeți privind politica externă a României: Ar trebui să fim mai activ implicatați în consultările privind Ucraina # Digi24.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a transmis deputatul PNL Ionuţ Stroe într-o postare pe pagina de Facebook.
Trump mobilizează Garda Națională în capitala Washington D.C. Trei state republicane au trimis sute de militari # Digi24.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat, sâmbătă, trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă.
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington. Anunțul șefei Comisiei Europene # Digi24.ro
Ursula Von Der Leyen, îl va însoți, luni, pe liderul ucrainean Volodimi Zelenski, în vizita acestuia la Washington, a anunțat șefa Comisiei Europene într-un mesaj pe contul său de X. Von der Leyan a mai precizat că-l va primi astăzi la Bruxelles pe președintele ucrainean alături de care va participa la videoconferința Coaliției Voinței.
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas # Digi24.ro
Manifestaţii au început duminică în mai multe oraşe din Israel pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza şi un acord negociat pentru eliberarea ostaticilor, transmite AFP.
Grecii anunță o captură record de khat pe aeroportul din Atena. Cât valorează și ce este acest drog # Digi24.ro
Autorităţile aeroportului internaţional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia, menţionând confiscarea unei jumătăţi de tonă din această substanţă euforizantă, transmite AFP.
Un pensionar chinez în vârstă de 75 de ani a fost la un pas să-și părăsească familia pentru o iubită creată de Inteligența Artificială. Potrivit The New York Post, care citează presa locală, bărbatul a căzut plasă iubirii digitale, până când copii săi au fost nevoiți să-l readucă la realitate.
Avertisment de la Salvamont: crește numărul apelurilor de la turişti cu simptome de infarct. Recomandări pentru drumeţiile pe caniculă # Digi24.ro
Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace. În acest context, el transmite o serie de recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă. De asemenea, președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a vorbit în direct la Digi24 despre intervențiile salvamonțiștilor din weekend.
Șofer din Târgu-Jiu prins conducând cu peste 200km/h pe drumul expres Pitești - Craiova. Polițiștii au dat amenzi de 70.000 de lei # Digi24.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii din zona Brașov: despre ce au discutat # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. La rândul lor, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.
Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina # Digi24.ro
Jurnalista care l-a întrebat întrebat pe Vladimir Putin în Alaska dacă va înceta să ucidă civili în Ucraina a fost identificată și și-a atras multe laude pentru insistența ei - mai întâi pe pista bazei militare unde liderul rus abia aterizase, apoi în sala în care s-a desfășurat summitul cu Trump.
Ilie Bolojan, apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri: Nu există altă soluție; Nu-i o problemă că voi ieși prost # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care face apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. El subliniază că „nu există altă soluție”, și în caz contrar, dacă se cedează pe anumite categorii, „ne vom întoarce în situația de unde am plecat”.
HARTĂ România, între furtuni și caniculă: au fost emise noi alerte cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de vijelii # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme rea. Meteorologii anunță atât caniculă, cât și furtuni puternice, grindină și cantități însemnate de apă.
Cum se laudă Donald Trump cu summitul eșuat din Alaska. Videoclipul publicat pe Truth Social # Digi24.ro
Criticat de întreaga planetă pentru eșecul răsunător din Alaska, Donald Trump continuă să se laude cu „reușita” sa. Președintele SUA postat pe propria rețea de socializare, Truth Social, un clip video editat, atent dublat de o coloană sonoră menită să-i glorifice întâlnirea cu Vladimir Putin
Armata israeliană se pregătește să expulzeze locuitorii orașului Gaza: cel puțin 40 de morți în ultimele atacuri # Digi24.ro
Armata israeliană va începe pregătirile pentru strămutarea forțată a palestinienilor din orașul Gaza, a anunțat sâmbătă, în timp ce oficialii din domeniul sănătății din Fâșia Gaza au declarat că cel puțin 40 de persoane, printre care un bebeluș dintr-un cort și persoane care căutau ajutor, au fost ucise în ultimele atacuri, scrie The Guardian.
Lupte intense pe front, după discuțiile dintre SUA și Rusia despre „schimburi de teritorii”. Ucraina anunță avans în regiunea Sumî # Digi24.ro
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de teritorii” în Ucraina, anunţă Kyiv Independent.
Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul de stat către privați. Anunțul ministrului Sănătății # Digi24.ro
Începând cu 1 septembrie pacienții vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii,
Premierul Robert Fico, ținta criticilor opoziției de la Bratislava pentru că nu a ajutat un grup de slovaci atacați în Serbia # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico se confruntă cu critici din partea opoziției după ce nu a reacționat în niciun fel când un grup de slovaci care trăiesc în Serbia a fost agresat.
„Nu poți să-l pălmuiești pe Putin când ajunge, dar a fost un spectacol foarte neplăcut”, spun ucrainenii despre summitul din Alaska # Digi24.ro
Ucrainenii s-au culcat vineri seara cu posibilitatea înfricoșătoare ca Donald Trump să fie sedus de Vladimir Putin să ofere concesii semnificative în război. Sâmbătă dimineață s-au trezit și au aflat că summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără niciun acord strategic sau politic. A fost un exemplu rar în care eșecul unui summit a fost primit cu ușurare, scrie BBC News.
Miniștrii de externe cu care a vorbit Serghei Lavrov după summitul Trump - Putin din Alaska # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, informează duminică Reuters.
LOTO – Duminică, 17 august 2025: Peste 5,63 milioane de euro, reportul la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste 4,25 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 17 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.
O femeie din Craiova a fost jefuită de un bărbat cunoscut pe internet. El i-a furat mașina și a fugit cu ea, deși nu avea permis # Digi24.ro
O femeie din Craiova a fost tâlhărită de un bărbat pe care îl cunoscuse pe internet. Individul i-a furat banii, actele, cheile apartamentului, dar și mașina pe care a folosit-o pentru a fugi, deși nu avea permis de conducere.
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.
Alegeri în Bolivia: țara își alege noul președinte, iar dreapta pare să fie favorită, după decenii de socialism # Digi24.ro
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci de ani de fostul preşedinte socialist Evo Morales, relatează AFP.
