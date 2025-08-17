Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza: „Un nou val de genocid și strămutare”
Digi24.ro, 17 august 2025 16:30
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza, acuzând că mutarea a sute de mii de persoane spre sudul enclavei ar însemna „un nou val de genocid și strămutare”. Gruparea susține că desfășurarea de corturi sub pretext umanitar este „o înșelătorie flagrantă”, în timp ce armata israeliană afirmă că urmărește protejarea civililor înaintea unei noi ofensive.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:30
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza: „Un nou val de genocid și strămutare” # Digi24.ro
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza, acuzând că mutarea a sute de mii de persoane spre sudul enclavei ar însemna „un nou val de genocid și strămutare”. Gruparea susține că desfășurarea de corturi sub pretext umanitar este „o înșelătorie flagrantă”, în timp ce armata israeliană afirmă că urmărește protejarea civililor înaintea unei noi ofensive.
Acum 30 minute
16:20
O femeie a fost înjunghiată de fostul partener chiar în incinta unui centru maternal din Călărași # Digi24.ro
O femeie a fost înjunghiată duminică de către fostul partener, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, a anunţat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călăraşi.
16:10
Ilie Bolojan, criticat dur de un lider PSD: Îl rog insistent să nu mai facă astfel de declaraţii. Prejudiciază mediul economic # Digi24.ro
Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a lansat mai multe critici la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan după ce liberalul a făcut un apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. Social-democratul îl contrazice pe Bolojan și spune că există și alte soluții față de ce a propus guvernul.
Acum o oră
16:00
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui superinteligenței artificiale. „Nu o putem domina” # Digi24.ro
Singurul mod în care vom putea supraviețui superinteligenței artificiale este dacă sistemele AI tot mai performante vor fi programate să dezvolte „instincte materne”, așa încât să ne protejeze chiar și atunci când vor deveni mult mai inteligente decât omul, potrivit lui Geoffrey Hinton, poreclit „nașul inteligenței artificiale”.
16:00
Mesajul președintelui Braziliei pentru Trump, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA: „Eu semăn hrană, nu ură” # Digi24.ro
Preşedintele brazilian Lula da Silva s-a adresat, sâmbătă, omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei sale şi în care afirmă că el seamănă „hrană, nu violenţă sau ură".
15:50
Tot mai mulți oameni au reacții alergice la carne, lactate și chiar unele medicamente. Simptomele pot varia de la urticarie și durere la șoc anafilactic. De vină nu este mâncarea, ci mușcătura unor specii de căpușe, relatează Science Alert.
Acum 2 ore
14:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică avertizări nowcasting cod portocaliu de averse torenţiale în localităţi din judeţele Arad, Bihor şi Vâlcea.
14:40
Noua metodă a hoților: îmbrățișarea. Cazul unui sucevean rămas fără telefon. Explicațiile polițiștilor # Digi24.ro
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte. În acest weekend, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut s-a dus la el şi l-a luat în braţe, într-o staţie de autobuz.
Acum 4 ore
14:30
Noi incendii devastatoare în Turcia: peste 250 de persoane au fost evacuate dintr-o regiune turistică # Digi24.ro
Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP, preluat de Agerpres.
14:00
Ilie Bolojan le răspunde primarilor nemulțumiți de tăierile din Anghel Saligny și propune un „buget multi-anual” pentru proiecte # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat duminică, 17 august, printr-un mesaj video publicat pe Facebook, că Guvernul lucrează la introducerea unui sistem de bugete multi-anuale pentru investiţii, care să permită autorităţilor locale şi judeţene să îşi planifice eficient lucrările de construcţii pe termen de trei ani.
14:00
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross, la Bughea de Sus, în Argeș: spectatori loviți de o roată desprinsă dintr-o mașină # Digi24.ro
Un grav accident a avut loc, duminică, la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
13:20
Lider PNL, săgeți privind politica externă a României: Ar trebui să fim mai activ implicatați în consultările privind Ucraina # Digi24.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a transmis deputatul PNL Ionuţ Stroe într-o postare pe pagina de Facebook.
13:10
Trump mobilizează Garda Națională în capitala Washington D.C. Trei state republicane au trimis sute de militari # Digi24.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat, sâmbătă, trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă.
13:10
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington. Anunțul șefei Comisiei Europene # Digi24.ro
Ursula Von Der Leyen, îl va însoți, luni, pe liderul ucrainean Volodimi Zelenski, în vizita acestuia la Washington, a anunțat șefa Comisiei Europene într-un mesaj pe contul său de X. Von der Leyan a mai precizat că-l va primi astăzi la Bruxelles pe președintele ucrainean alături de care va participa la videoconferința Coaliției Voinței.
13:00
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas # Digi24.ro
Manifestaţii au început duminică în mai multe oraşe din Israel pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza şi un acord negociat pentru eliberarea ostaticilor, transmite AFP.
12:50
Grecii anunță o captură record de khat pe aeroportul din Atena. Cât valorează și ce este acest drog # Digi24.ro
Autorităţile aeroportului internaţional din Atena au informat duminică despre efectuarea celei mai mari confiscări de khat realizată vreodată în Grecia, menţionând confiscarea unei jumătăţi de tonă din această substanţă euforizantă, transmite AFP.
12:50
Un pensionar chinez în vârstă de 75 de ani a fost la un pas să-și părăsească familia pentru o iubită creată de Inteligența Artificială. Potrivit The New York Post, care citează presa locală, bărbatul a căzut plasă iubirii digitale, până când copii săi au fost nevoiți să-l readucă la realitate.
Acum 6 ore
12:30
Avertisment de la Salvamont: crește numărul apelurilor de la turişti cu simptome de infarct. Recomandări pentru drumeţiile pe caniculă # Digi24.ro
Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace. În acest context, el transmite o serie de recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă. De asemenea, președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a vorbit în direct la Digi24 despre intervențiile salvamonțiștilor din weekend.
12:30
Șofer din Târgu-Jiu prins conducând cu peste 200km/h pe drumul expres Pitești - Craiova. Polițiștii au dat amenzi de 70.000 de lei # Digi24.ro
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
12:20
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii din zona Brașov: despre ce au discutat # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. La rândul lor, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.
11:20
Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina # Digi24.ro
Jurnalista care l-a întrebat întrebat pe Vladimir Putin în Alaska dacă va înceta să ucidă civili în Ucraina a fost identificată și și-a atras multe laude pentru insistența ei - mai întâi pe pista bazei militare unde liderul rus abia aterizase, apoi în sala în care s-a desfășurat summitul cu Trump.
11:00
Ilie Bolojan, apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri: Nu există altă soluție; Nu-i o problemă că voi ieși prost # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care face apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale. El subliniază că „nu există altă soluție”, și în caz contrar, dacă se cedează pe anumite categorii, „ne vom întoarce în situația de unde am plecat”.
10:50
HARTĂ România, între furtuni și caniculă: au fost emise noi alerte cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de vijelii # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme rea. Meteorologii anunță atât caniculă, cât și furtuni puternice, grindină și cantități însemnate de apă.
10:50
Cum se laudă Donald Trump cu summitul eșuat din Alaska. Videoclipul publicat pe Truth Social # Digi24.ro
Criticat de întreaga planetă pentru eșecul răsunător din Alaska, Donald Trump continuă să se laude cu „reușita” sa. Președintele SUA postat pe propria rețea de socializare, Truth Social, un clip video editat, atent dublat de o coloană sonoră menită să-i glorifice întâlnirea cu Vladimir Putin
Acum 8 ore
10:20
Armata israeliană se pregătește să expulzeze locuitorii orașului Gaza: cel puțin 40 de morți în ultimele atacuri # Digi24.ro
Armata israeliană va începe pregătirile pentru strămutarea forțată a palestinienilor din orașul Gaza, a anunțat sâmbătă, în timp ce oficialii din domeniul sănătății din Fâșia Gaza au declarat că cel puțin 40 de persoane, printre care un bebeluș dintr-un cort și persoane care căutau ajutor, au fost ucise în ultimele atacuri, scrie The Guardian.
10:10
Lupte intense pe front, după discuțiile dintre SUA și Rusia despre „schimburi de teritorii”. Ucraina anunță avans în regiunea Sumî # Digi24.ro
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de teritorii” în Ucraina, anunţă Kyiv Independent.
10:00
Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul de stat către privați. Anunțul ministrului Sănătății # Digi24.ro
Începând cu 1 septembrie pacienții vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii,
09:50
Premierul Robert Fico, ținta criticilor opoziției de la Bratislava pentru că nu a ajutat un grup de slovaci atacați în Serbia # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico se confruntă cu critici din partea opoziției după ce nu a reacționat în niciun fel când un grup de slovaci care trăiesc în Serbia a fost agresat.
09:40
„Nu poți să-l pălmuiești pe Putin când ajunge, dar a fost un spectacol foarte neplăcut”, spun ucrainenii despre summitul din Alaska # Digi24.ro
Ucrainenii s-au culcat vineri seara cu posibilitatea înfricoșătoare ca Donald Trump să fie sedus de Vladimir Putin să ofere concesii semnificative în război. Sâmbătă dimineață s-au trezit și au aflat că summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără niciun acord strategic sau politic. A fost un exemplu rar în care eșecul unui summit a fost primit cu ușurare, scrie BBC News.
09:20
Miniștrii de externe cu care a vorbit Serghei Lavrov după summitul Trump - Putin din Alaska # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, informează duminică Reuters.
09:10
LOTO – Duminică, 17 august 2025: Peste 5,63 milioane de euro, reportul la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste 4,25 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 17 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.
09:00
O femeie din Craiova a fost jefuită de un bărbat cunoscut pe internet. El i-a furat mașina și a fugit cu ea, deși nu avea permis # Digi24.ro
O femeie din Craiova a fost tâlhărită de un bărbat pe care îl cunoscuse pe internet. Individul i-a furat banii, actele, cheile apartamentului, dar și mașina pe care a folosit-o pentru a fugi, deși nu avea permis de conducere.
08:50
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.
Acum 12 ore
08:20
Alegeri în Bolivia: țara își alege noul președinte, iar dreapta pare să fie favorită, după decenii de socialism # Digi24.ro
Aflaţi într-o gravă criză economică, bolivienii îşi aleg duminică viitorul preşedinte într-un scrutin în care dreapta pare să încheie ciclul iniţiat în urmă cu douăzeci de ani de fostul preşedinte socialist Evo Morales, relatează AFP.
08:10
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs duminică, pe Valea Oltului, în zona localităţii Câineni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri.
08:00
A cincea noapte de proteste în Serbia: birourile Partidului Progresist Sârb, aflat la putere, au fost incendiate # Digi24.ro
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
07:40
Președintele Nicușor Dan participă azi la o videoconferință cu aliații Kievului: consultări despre planul de pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Aliaţii Ucrainei organizează, astăzi, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
07:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.
07:10
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini # Digi24.ro
Noile linii directoare, emise pentru profesorii ruși, le impun acestora să supravegheze mai atent studenții străini - de la cuvintele pe care le folosesc în clasă până la site-urile web pe care le vizitează - în încercarea de a identifica potențiale „tendințe criminale”. Instrucțiunile, stabilite de ministerele regionale ale Educației, semnalează discuțiile frecvente pe teme politice și religioase, precum și atitudinile disprețuitoare față de „valorile rusești” și simbolurile statului, ca potențiale semne de avertizare, arată Meduza.
07:10
Noua tehnologie care „citește” gândurile. Cercetătorii se întreabă dacă va dezvălui și ce nu vor să spună oamenii # Digi24.ro
Noua tehnologie care „citește” gândurile. Cercetătorii se întreabă dacă va dezvălui și ce nu vor să spună oamenii
07:10
Noii „maeștri” în arta persuasiunii: cum vă pot schimba părerea programele bazate pe inteligența artificială # Digi24.ro
Cele mai bune programe, de tip chatbot, cu inteligență artificială din lume excelează deja într-o abilitate pe care mulți politicieni și lideri de afaceri ar invidia-o: arta persuasiunii. Modelele AI de la OpenAI, Meta, xAI și Alibaba pot determina oamenii să-și schimbe opiniile politice după mai puțin de 10 minute de conversație, potrivit unui nou studiu, cel mai recent dintr-o serie de lucrări, care arată cum modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) au devenit instrumente puternice de influență, scriu jurnaliștii Financial Times.
07:10
Hackerii ruși au furat timp de ani de zile documente clasificate din instanțele SUA. Reacția lui Donald Trump: „Asta fac ei. Se pricep” # Digi24.ro
Hackerii guvernului rus au pătruns, timp de ani de zile, în sistemul de înregistrări al instanțelor americane și au furat documente pe care judecătorii le doreau ascunse de ochii publicului, potrivit a două persoane familiarizate cu acest caz și unui raport consultat de Bloomberg News.
07:10
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele # Digi24.ro
Australia a făcut cel mai recent anunț privind recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie, alăturându-se Regatului Unit, Canadei și Franței în acest pas istoric. Recunoașterea Palestinei are, la un anumit nivel, o semnificație simbolică – semnalează un consens global tot mai mare în ceea ce privește dreptul palestinienilor de a avea propriul stat. Pe termen scurt, aceasta nu va avea impact asupra situației din Gaza, scrie The Conversation.
07:10
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor # Digi24.ro
Semnal de alarmă în legătură cu nămolul vândut pe plajele din România. Deși pare o terapie ieftină și la îndemână - o sticlă de nămol cumpărată de pe plajă, specialiștii spun că acesta este adesea refolosit și lipsit de proprietățile terapeutice. Comercianții ambulanți vând nămolul care nu doar că nu ajută la sănătate, ci poate să fie chiar periculos.
07:10
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație # Digi24.ro
După 35 de ani în care a păstrat secretul faimosului mesaj criptat gravat în panourile din cupru ale sculpturii Kryptos de la sediul CIA, Jim Sanborn este pregătit să dezvăluie cheia deslușirii acestui mister în cadrul unei licitații ce va fi organizată în ziua în care artistul american va împlini 80 de ani.
Acum 24 ore
00:10
Astronomii s-ar putea să fi descoperit un nou tip de obiect spațial foarte puternic. „Nimic asemănător nu a mai fost detectat vreodată” # Digi24.ro
Un obiect misterios uluitor de puternic, care a fost detectat într-o galaxie învecinată cu ajutorul unei rețele de radiotelescoape din Deșertul Atacama din Chile, ar putea fi un nou tip de obiect astrofizic pe care astronomii nu l-au mai văzut niciodată până acum.
00:10
Cât de periculoase pentru organism sunt perioadele prelungite de caniculă. „Să fim atenţi în zilele următoare” # Digi24.ro
Insolaţiile sau problemele cardiovasculare sunt doar câteva dintre efectele nocive ale temperaturilor ridicate asupra organismului. Dar cât de mult se acumulează acestea atunci când o caniculă durează mai mult timp, aşa cum se va întâmpla, probabil, în această lună august? Cercetătorii în domeniul medicinei spun că răspunsul rămâne incert, notează BBC.
00:10
Un bărbat de 60 de ani s-a îmbolnăvit grav după ce ChatGPT i-a recomandat să înlocuiască sarea cu bromură. Avertismentul medicilor # Digi24.ro
O revistă medicală americană avertizează asupra folosirii ChatGPT pentru sfaturi legate de sănătate, după ce un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară în urma unei interacțiuni cu chatbotul despre eliminarea sării din alimentație, potrivit The Guardian.
00:10
Europa pregătește „plasa de siguranță” pentru Zelenski la Casa Albă. Doi lideri apropiați de Trump l-ar putea însoți la Washington # Digi24.ro
Europa se teme că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos pe care Donald Trump i l-a rezervat lui Vladimir Putin, și ia măsuri pentru a-i întări poziția. Potrivit Politico, Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a împiedica un eventual eșec diplomatic.
16 august 2025
23:40
VIDEO Incendiu de amploare lângă Târgu Jiu: Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat construcţia unei ferme # Digi24.ro
Incendiile de vegetație fac dezastru în țară. Lângă Târgu Jiu, un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă după-amiază. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule. Autorităţile au anunţat că nu au fost raportate victime.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.