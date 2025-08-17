Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. El a făcut închisoare pentru spălare de bani

13:10

Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el […] Articolul Alba: Fost consilier judeţean PSD, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene apare prima dată în PS News.