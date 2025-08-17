Dan Dungaciu: „Trump și Putin i-au păcălit pe toți”

17:10

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale drumului naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă. Poliţia recomandă şoferilor ca, pentru a evita aglomeraţia, să aleagă rute alternative. Sâmbătă după amiază, circulaţia rutieră se desfăşoară cu […] Articolul Prahova: Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1. Poliţia recomandă rute alternative apare prima dată în PS News.