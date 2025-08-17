Incident grav la CN de Rally Cross: O roată desprinsă a lovit doi spectatori. Unul a intrat în stop cardio-respirator

12:50

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială. El mai arată că Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu