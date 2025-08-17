Mircea Badea, trompetă a propagandei ruse: ”Propagandiștii lui Mucifer să meargă pe front!”
Aktual24
Mircea Badea, realizator la Antena 3, propagă mesaje și narative create la Moscova prin care sunt ridiculizate rezistența Ucrainei în fața invaziei rusești precum și susținătorii acestei națiuni invadate. Într-un șir de mesaje publicate pe X în contextul summitului Putin-Trump, Badea rostogolește într-un limbaj obscen exact mesajele utilizate de propagandă rusă în cadrul războiului hibrid […]
„Războiul din Ucraina are rădăcini istorice”. Premierul Slovaciei cere garanții de securitate pentru Rusia # Aktual24
Prim-ministrul slovac Robert Fico a vorbit despre „cauzele profunde ale războiului” din Ucraina și cere garanții de securitate pentru Rusia. De asemenea, a folosit puncte de discuție din retorica propagandei Kremlinului atunci când a comentat întâlnirea lui Donald Trump cu Vladimir Putin. Războiul din Ucraina are rădăcini istorice și trebuie să discutăm de la egal […]
14:40
Gigi Nețoiu, candidat la Primăria Capitalei. Reacții dure: ”În România, cazierul e CV, iar eliberarea condiționată se numește program electoral” # Aktual24
Gigi Nețoiu, fost acționar al echipelor Universitatea Craiova și Dinamo București și fost condamnat penal, a anunțat că intenționează să intre în cursa pentru Primăria Capitalei. Omul de afaceri îl acuză pe Nicușor Dan că nu a rezolvat problemele orașului și că a folosit funcția doar ca pe o trambulină politică. „Primăria a fost doar […]
Eșec al negocierilor de la Geneva privind poluarea cu plastic. Nu se întrevede un sfârșit al crizei globale # Aktual24
Negociatorii care lucrează la un tratat pentru a combate criza globală a poluării cu plastic nu au ajuns la un acord la Geneva. Statele s-au reunit la sediul Națiunilor Unite din Geneva, încercând să finalizeze un tratat menit să pună capăt crizei poluării cu plastic. Însă, potrivit AP News, nu se pot pune de acord […]
Documente secrete ale Departamentului de Stat privind summitul Trump-Putin au fost uitate într-un hotel din Alaska # Aktual24
Documente marcate cu antetul Departamentului de Stat al SUA au fost găsite într-o imprimantă publică de la Hotelul Captain Cook din Anchorage, Alaska. Trei oaspeți ai Hotelului Captain Cook, un hotel de patru stele situat la 20 de minute de baza Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde s-au întâlnit liderii SUA și Rusia, au găsit vineri, 15 […]
Petiție adresată președintelui Dan și premierului Bolojan: ”Suntem lăsați singuri în fața propagandei ruse! Este nevoie, urgent, ca statul român să lupte activ, cu toate instrumentele existente pe lumea asta, împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva României!” # Aktual24
Mii de români au semnat, în mai puțin de 24 de ore, o petiție adresată premierului și președintelui țării prin care solicită statului să intervină decisiv pentru a pune capăt războiului hibrid dus de Rusia împotriva României. ”Este nevoie, urgent, ca statul român să lupte activ, cu toate instrumentele existente pe lumea asta, împotriva războiului […]
Proteste în tot Israelul, unde s-a cerut încetarea războiului din Gaza și un acord privind ostaticii # Aktual24
Duminică, demonstranții au ieșit în străzile din Israel cerând încetarea războiului din Gaza și un acord pentru eliberarea ostaticilor încă deținuți de militanți, în timp ce armata pregătea o nouă ofensivă. Protestele au loc la mai bine de o săptămână după ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planurile de a captura orașul Gaza, […]
Simion susține că are informații secrete de la summitul din Alaska: ”Din informațiile pe care le-am aflat: acord de pace” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, susține că are informații confidențiale de la summitul din Alaska, dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Simion pretinde că din ”informațiile pe care le-am aflat” va fi acord de pace. ”Vom vedea săptămâna viitoare, eu spun ca este reușită din informațiile pe care le-am aflat: acord de pace. Cred că și […]
Von der Leyen, “și alți lideri europeni”, merg împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump, la Casa Albă # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, pe contul său de X, că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. „În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția de Voință ținută prin videoconferință”, a […]
Ilie Bolojan: „Pachetul 2 şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie” # Aktual24
Intr-o postare video de astazi, pe pagina Facebook a guvernului, premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea „Pachetului 2” de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se […]
Detalii șocante despre moartea lui Marilyn Monroe, de la medicul legist care a facut autopsia starului de la Hollywood, acum 63 de ani # Aktual24
Medicul legist care a efectuat autopsia lui Marilyn Monroe rupe tăcerea, dupa 63 de ani, pentru a dezvălui că nu a fost niciodată de acord că moartea starului a fost cauzata de sinucidere și, mai mult, că i s-a interzis să investigheze dacă “bomba blondă” a fost ucisă – posibil pentru a tăcea și a […]
Propagandiștii ruși nu își mai încap în piele după summitul Putin-Trump: „Succes istoric” # Aktual24
Politicienii ruși și presa de stat au lăudat summitul Putin-Trump din Alaska, urmărit cu atenție, ca fiind un succes istoric. Întâlnirea cu miză mare, la care președintele american Donald Trump spera să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina, nu a atins obiectivele sale, relatează Politico. În schimb, întâlnirea față […]
Bolojan anunță ce urmează: ”Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, printr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a Guvernului, că România va trece în perioada următoare printr-un nou val de măsuri și reforme necesare pentru stabilizarea și modernizarea statului. Oficialul a subliniat că toate forțele politice sunt conștiente de gravitatea situației și că nu mai există loc de […]
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-ar putea însoți pe Volodimir Zelenski la Washington # Aktual24
Europa se teme că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos pe care Donald Trump i l-a rezervat lui Vladimir Putin, și ia măsuri pentru a-i întări poziția, conform Politico. Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al […]
Inaintea noii ofensive, amata israeliană va muta locuitorii din Gaza în sudul enclavei. Este vorba depre aproximativ un milion de persoane # Aktual24
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee, citat de AFP, conform news.ro. Această decizie vine la câteva zile după ce Israelul şi-a anunţat intenţia de a lansa o […]
Opt țări nordice, comunicat comun după summitul din Alaska: „Experiența a demonstrat că Putin nu este de încredere” # Aktual24
Cele opt țări nordice și baltice au emis pe 16 august o declarație comună în sprijinul suveranității Ucrainei și al încetării războiului declanșat de Rusia. Declarația a urmat summitului dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin din Alaska, unde cei doi lideri nu au reușit să ajungă la un acord de încetare […]
Protestatarii au incendiat sediile partidului de guvernământ din Serbia, în a cincea noapte de demonstrații # Aktual24
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, potrivit BBC. Poliţia din Valjevo ar fi folosit grenade paralizante şi gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, după ce un mic grup de persoane mascate […]
Aliaţii Kievului discuta astazi planul de pace al lui Trump. La videoconferinţa va participa şi preşedintele Nicuşor Dan # Aktual24
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „Coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, conform AFP, preluata de news.ro. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan. Summitul din Alaska, care ar fi trebuit să fie […]
Trump a dat pe surse ce vrea Putin pentru a pune capăt războiului: ”Ucraina să părăsească Donbas-ul” # Aktual24
Președintele american Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și de a îngheța linia frontului din celelalte regiuni ucrainene pe care armata rusă le controlează parțial, a declarat sâmbătă pentru AFP o […]
Abonament la Volkswagen ca la Netflix. Cine vrea mai multă putere la mașină trebuie să plătească un abonament lunar # Aktual24
Sunteți obișnuiți să plătiți lunar pentru accesul la Netflix, Amazon Prime sau Disney+, dar acum Volkswagen se alătură acestui trend. Producătorul le cere proprietarilor modelului ID.3 hatch să plătească un cost suplimentar dacă doresc ca mașina lor să ofere performanțele maxime de care este capabilă. Da, ați citit bine: deși modelele Volkswagen ID.3 Pro și […]
Uraganul Erin a trecut în categoria 5, cu o viteza a vantului de 255 km/h. Va ajunge în Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA # Aktual24
Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters. Furtuna se află în prezent la 170 kilometri nord de Anguilla, cu viteze ale vantului susţinute care bat cu aproape […]
Putin spune că a discutat cu Trump despre pacea în Ucraina pe o „bază echitabilă”: „Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să abordeze toate acestea într-un mod constructiv și să nu creeze niciun obstacol” # Aktual24
Revenit de la summitul pe care l-a avut vineri în Alaska cu președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă la o ședință cu oficiali ruși la Moscova că a abordat cu omologul său american modalități de a pune capăt conflictului din Ucraina „pe baze echitabile”, consemnează agențiile AFP și EFE, conform […]
Moldova ar putea fi „decuplată” de Ucraina în aderarea la UE, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Aktual24
UE are în vedere acordarea unui statut important Republicii Moldova, în eforturile sale de a adera la blocul celor 27 de state membre, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o astfel pentru prima dată înaintea Ucrainei în această “cursă” de aderare. Această mișcare ar putea fi un impuls major pentru forțele pro-UE care […]
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială. Presedintele mai arată că Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia […]
Noul președinte al Poloniei îi șochează pe ”suveraniștii” români: ”Nu ne vom preda niciodată imperialismului rus și suntem alături de Ucraina în apărarea libertății sale. Rusia nu este invincibilă” # Aktual24
Mesaj puternic contra Rusiei al noului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, cu ocazia împlinirii a 105 ani de când Polonia a învins Rusia în ”Bătălia pentru Varșovia”. Mesajul cu siguranță i-a șocat pe ”suveraniștii” români, în frunte cu George Simion, care se feresc să ia atitudine față de imperialismul rusesc și care atacă deseori Ucraina […]
New York Times: Liderii europeni, invitati la intalnirea de luni dintre Trump si Zelenski, la Casa Alba # Aktual24
Liderii Franței, Italiei, Germaniei, Marii Britanii, Finlandei, Poloniei, Portugaliei și șefa Comisiei Europene au facut publica sambata o declaratie comuna prin care se subliniaza ca ”Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială.” Liderii europeni, reprezentand “Coaliția pentru voința”, au transmis și că ”Ucraina […]
„Anghel”, un român din zona Moldovei, a luptat un an pe frontul din Ucraina. A plecat din proprie inițiativă, convins că invazia rusă trebuie oprită cât mai departe de granițele României. Avea experiență militară, dar nu fusese încadrat în Armata Română. În primele luni, după ce a devenit soldat „ucrainean”, a fost trimis în zone […]
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află, sâmbătă, sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt anunțate ploi şi vijelii în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte, potrivit ANM. O avertizare […]
Teoriile conspirației create de propagandiștoi ruși și apoi promovate de ”suveraniști” susținători au lui Călin Georgescu devin din ce in ce mai ridicole. Cele mai noi sunt teorii sunt legate de motivele golirii acumulării Vidraru. ”Nămolul din barajul Vidraru este plin de aur și îl cară în Franța”, susțin postacii suveraniști mai nou. Și popularul […]
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate „inspirate de articolul 5 din Tratatul NATO.” Propunere facuta in timpul apelului telefonic dintre Trump şi Zelenski # Aktual24
Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză” între invaziile ruse, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, preluată de Agerpres si Digi 24. De asemenea, surse diplomatice citate de AFP au declarat că SUA a propus sâmbătă Kievului o garanție de securitate similară celei din […]
Corlățean și-a găsit un nou aliat pentru șefia PSD: Șerban Nicolae, faimos pentru mesajele obscene adresate unei femei parlamentar # Aktual24
Senatorul Titus Corlățean, candidat la șefia PSD, ține să anunțe că este în continuare ”camarad” cu Șerban Nicolae, fost senator PSD, faimos pentru ieșirile sale suburbane în perioada Regimului Dragnea. ”Împreună cu colegul Serban Nicolae. Au trecut anii….am rămas camarazi”, a ținut să anunțe Corlățean pe Facebook. Recent, Nicolae a lansat un atac dur la […]
Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi, după ce a suferit un stop cardio-respirator. ”Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator. Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns […]
Incendii „istorice” în Peninsula Iberică. Mii de pompieri si de soldati se lupta cu flacarile de mai multe zile # Aktual24
Peninsula Iberică este devastată de incendii de vegetaţie, considerate „istorice”, care au făcut o primă victimă în Portugalia vineri, şi Spania, care a înregistrat trei morţi, rămâne în alertă în faţa numeroaselor focare de incendii scăpate de sub control, potrivit AFP. Preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anunţat „decesul fostului primar al oraşului Guarda […]
Stare de dezastru in Pakistan. Inundații devastatoare cu peste 300 de morti în ultimele 48 de ore. # Aktual24
Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore, după ce în Pakistan ploile au dus la inundații devastatoare, scrie The Guardian. Viiturile puternice și alunecările de teren au devastat în special provincia muntoasă din nordul țării, care se învecinează cu Afganistanul, unde a fost declarată stare de dezastru. Majoritatea victimelor, respectiv […]
Influentul senator republican Lindsey Graham prezice că Rusia și Ucraina vor încheia un armistițiu până la Crăciun # Aktual24
Senatorul republican Lindsey Graham a prezis că războiul Rusia-Ucraina s-ar putea încheia înainte de Crăciun – dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele Trump, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu vă înșelați: acest război este un război de agresiune al lui Putin împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, am spus […]
25 mai multe pensii speciale, fata de luna anterioară. Cei mai mulţi beneficiari provin din rândul magistraţilor, cu pensii de pana la 25.283 lei # Aktual24
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creştere cu 25 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.851 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), conform Agerpres. Cei mai mulţi pensionari […]
Declaratia liderilor europeni după întâlnirea Trump-Putin: „Ucraina va fi cea care va lua decizii cu privire la teritoriul său” # Aktual24
Liderii europeni s-au consultat sâmbătă dimineață și au transmis un mesaj prin care salută eforturile de pace și spun că sunt gata să colaboreze pentru un summit trilateral, însă au subliniat că există niște condiții, după summitul Donald Trump -Vladimir Putin Liderii europeni au salutat eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de […]
O prima reacție din partea Romaniei, după summitul Trump-Putin: “Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive” # Aktual24
Ministrul de Externe al Romaniei, Oana Țoiu transmite, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că summitul din Alaska a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor”, iar România va continua „să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace”. „Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui […]
Viktor Orban, după summitul din Alaska: „Lumea este un loc mai sigur astăzi decât a fost ieri” # Aktual24
„Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin”, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters. „Timp de ani, am privit cum cele mai mari două puteri nucleare elimină cadrul lor de cooperare şi îşi trimit mesaje ostile reciproce. Acum asta a […]
Serbia: Membri ai unității speciale a poliției militare înconjurați de protestatari. Manifestanții se răzbună după violențele comise de polițiști – VIDEO # Aktual24
În Serbia, conflictele dintre susținătorii președintelui Aleksandar Vucic și opoziție se intensifică. Potrivit agenției de știri Associated Press, susținătorii lui Vucic au aruncat în repetate rânduri sticle incendiare asupra protestatarilor, iar aceștia din urmă au spart geamurile sediului Partidului Progresist Sârb. Forțele speciale au fost mobilizate pentru a proteja sediile partidului. Poliția sârbă a folosit […]
Listă CNN cu numeroasele fake news lansate de Trump despre Ucraina: ”Tancurile Rusiei nu au ajuns la Kiev pentru că s-au împotmolit în noroi” # Aktual24
Președintele Donald Trump a afirmat luni că știe de ce trupele ruse nu au putut intra în Kiev în zilele care au urmat invadării Ucrainei în 2022. Tancurile rusești, a spus Trump, au fost distruse de rachete „pentru că s-au împotmolit în noroi”. CNN afirmă că înformația este falsă și adaugă și alte fake news. […]
The Economist: Trump și Putin ar fi ajuns la un acord preliminar pentru un armistițiu aerian în Ucraina – deși bombardamentele rusești au continuat chiar și în timpul întâlnirii din Alaska # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, și dictatorul rus Vladimir Putin au ajuns, potrivit unor postări pe Twitter ale jurnalistului Oliver Carroll de la The Economist, la un acord preliminar privind un armistițiu în aer, în timpul discuțiilor de la Alaska. Carroll a menționat că există un acord preliminar de suspendare a operațiunilor aeriene până la o […]
Volodimir Zelenski, după convorbirea cu Donald Trump: „Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina – SUA – Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Invitația de a se întâlni cu liderul […]
Trump capitulează total după întâlnirea cu Putin: a declarat că va amâna impunerea de tarife Chinei pentru cumpărarea de petrol rusesc # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu la Fox News că nu este necesar să impună imediat tarife mai mari țărilor precum China pentru achiziționarea de petrol rusesc, deși ar putea reveni asupra acestei chestiuni „în două sau trei săptămâni.” Potrivit Reuters, anterior, Trump avertizase că națiunile care continuă să cumpere petrol brut rusesc […]
Dispari în 90 de secunde: patru indivizi mascați au furat bijuterii în valoare de 2 milioane de dolari dintr-un magazin din Seattle și au dispărut apoi în mai puțin de două minute # Aktual24
Într-un jaf de tip „ia banii și fugi” executat cu o măiestrie sfidând perfecțiunea, patru indivizi mascați au intrat în timpul zilei într-un magazin de bijuterii din West Seattle și au fugit cu bunuri evaluate la aproximativ 2 milioane de dolari, potrivit poliției locale. Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, atacatorii au spart ușa […]
Din momentul în care Donald Trump și Vladimir Putin au coborât din avioanele lor la o bază aeriană din perioada Războiului Rece, în apropiere de Anchorage, Alaska, interacțiunile lor publice au fost deosebit de prietenoase – președintele SUA aplaudându-l pe liderul rus, schimbând zâmbete, bătându-se pe umăr și purtând o conversație animată, dar clar prietenoasă, […]
Albania vrea un minister AI pentru a combate corupţia şi a accelera aderarea la UE. „În acest fel, nu ar exista nepotism sau conflicte de interese” # Aktual24
În timp ce Europa “se ceartă” pe tema siguranței și a domeniului de aplicare al inteligenței artificiale (AI), iar administrația Trump încearcă să aducă mai multă inteligență artificială la Washington, Albania, această mică națiune balcanică spera că inteligența artificială poate rezolva probleme de guvernare acumulate timp de decenii, scrie Politico. Premierul Albaniei, Edi Rama, a […]
Putin a câștigat la summitul de la Alaska. A obținut timp, evitarea sancțiunilor, controlul asupra jocului # Aktual24
Acum circa 2 săptămâni, Rusia risca să intre într-o perioadă delicată după ce președintele american Donald Trump amenințase cu sancțiuni, ba chiar cu unele care ținteau pricipalii cumpărători de petrol rusesc, adică India și China. Rusia a îndepărtat acest pericol după summitul de pace din Alaska, ba chiar se află într-o poziție mult mai bună. […]
Bulgaria va găzdui o bază NATO pentru 5.000 de soldați. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro # Aktual24
Guvernul bulgar a anunţat construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022, informează EFE, conform Agerpres. Baza va fi amplasată în zona […]
Cunoscutul analist conservator Ben Shapiro critică „dublul standard” al lui Trump: „De ce Zelenski a fost criticat dur pentru uniforma militară, iar Lavrov a fost aplaudat pentru tricoul cu URSS?” – VIDEO # Aktual24
Reputatul analist politic și comentator conservator american Ben Shapiro a comentat întâlnirea de la Anchorage, dintre Donald Trump și Vladimir Putin în stilul său direct, ridicând o întrebare importantă despre dublul standard al Casei Albe. „Vă amintiți când Volodimir Zelenski a apărut la Casa Albă purtând uniformă militară? A fost sfârșitul lumii. Dar nimeni nu […]
