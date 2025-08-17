Meciul Rapid - FCSB: Elias Charalambous - Am pierdut două puncte, am fost echipa mai bună

20:20

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august. Ministrul precizează că peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de sprijinul european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă. Ministrul atrage atenţia că mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de aproximativ 33 milioane lei.