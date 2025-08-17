Mamadou Thiam la FCSB!? Prima reacție a lui Gigi Becali, chiar înaintea derby-ului cu Rapid
Fanatik, 17 august 2025 19:40
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Mamadou Thiam să semneze cu FCSB în această vară. Fotbalistul își dorește să plece de la U Cluj.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
19:40
Mașina spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Ce preț are și cum arată. Așa ar putea arăta viitorul auto # Fanatik
Britanicii se pregătesc să lanseze o mașină spectaculoasă care va fi vândută în doar 25 de exemplare. Cum va arăta și ce preț va avea?
19:40
Mamadou Thiam la FCSB!? Prima reacție a lui Gigi Becali, chiar înaintea derby-ului cu Rapid # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Mamadou Thiam să semneze cu FCSB în această vară. Fotbalistul își dorește să plece de la U Cluj.
Acum 10 minute
19:30
Ziua gafelor uriașe în SuperLiga! După momentele de cascadorii râsului de la Csikszereda – Craiova, a comis-o și portarul lui CFR Cluj! Video # Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se duelează în etapa a 6-a din SuperLiga. Ce gol a putut încasa Alessandro Micai, portarul adus de ardeleni în această vară.
Acum o oră
19:00
Andrei Borza, criticat de impresarul său. „A înțeles că nu e normal”. I-a dat exemplul lui Alex Dobre # Fanatik
Giovanni Becali are grijă în permanență de clienții săi. De ce l-a certat ultima dată pe Andrei Borza și care a fost atitudinea ulterioară a jucătorului.
18:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 18 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și cupele europene, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 18 august, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
Acum 2 ore
18:40
Povestea bărbatului care a fost mort timp de 10 minute. Șocul pe care l-a trăit atunci când a revenit la viață. „Medicii mi-au spus omul-miracol” # Fanatik
Experiența de care a avut parte un bărbat care a fost mort timp de 10 minute. Ce le-a povestit apropiaților și medicilor după ce și-a revenit.
18:30
A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade. Cum a fost salvat bărbatul # Fanatik
A rămas prins vreme de 2 zile în spatele unui cascade. Operațiunea prin care a fost găsit bărbatul care plecase să escaladeze locul.
18:20
Valentin Mihăilă, criticat de turci după doar două meciuri la Rizespor! Ce i se reproșează # Fanatik
Valentin Mihăilă nu i-a impresionat pe turci. Ce s-a scris despre fotbalistul român după primele sale două meciuri la Rizespor.
18:10
Fază controversată în Premier League: motivul incredibil pentru care Crystal Palace a avut un gol anulat în meciul cu Chelsea! Surpriză imensă pe Stamford Bridge # Fanatik
Eberechi Eze, vedeta celor de la Crystal Palace, a avut un gol splendid anulat în meciul contra lui Chelsea. Află care este motivul uluitor pentru care reușita sa nu a fost validată
17:50
Un nou caz de violență asupra femeilor: Un bărbat și-a înjunghiat fosta iubită într-un centru maternal din Călărași # Fanatik
O femeie a fost înjunghiată de fostul iubit într-un centru maternal din Călărași. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul a ajuns pe mâna polițiștilor
17:50
În căutarea unui nou atacant la FCSB, Gigi Becali și-a îndreptat din nou atenția către Mamadou Thiam. Cine intervine însă în transferul vârfului de la U Cluj.
Acum 4 ore
17:40
Dennis Man a fost în lot duminică pentru meciul dintre FC Twente și PSV Eindhoven. Ce decizie a luat antrenorul Peter Bosz în privința sa.
17:40
Un bărbat din China i-a cerut divorțul soției pentru o iubită generată de AI. Pensionarul are 75 de ani # Fanatik
Un bărbat care locuiește în China vrea să-și părăsească partenera în favoarea unei iubite virtuale. Acesta are 75 de ani.
17:30
Rapid – FCSB, în etapa a 6-a din SuperLiga. Cum arată lotul giuleștenilor pentru derby-ul incendiar de pe Arena Națională # Fanatik
Meciul dintre Rapid și FCSB va avea loc în etapa a 6-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre „capul de afiș” al rundei.
17:30
Orașul care trăiește în întuneric deși are sute de mii de panouri solare. Cum este posibil așa ceva # Fanatik
Un oraș unde s-au făcut investiții masive și care are sute de mii de panouri solare trăiește din păcate în continuare în întuneric.
17:20
Noua metodă folosită de hoții de buzunare care face tot mai multe victime. Avertismentul polițiștilor # Fanatik
Hoții de buzunare folosesc o metodă ingenioasă care face tot mai multe victime. Polițiștii avertizează și dau sfaturi pentru a te proteja.
17:20
„E o greșeală pentru Rapid că joacă pe Arenă cu FCSB!”. Derby-ul creează polemici: „Pierd 30 la sută din forță” # Fanatik
Marius Șumudică a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că nu înțelege de ce Rapid a luat decizia ca meciul cu FCSB să se dispute pe Arena Națională.
17:10
Un român care a răpit și abuzat o fetiță de șase ani în Germania a fost prins în Bihor. A ademenit-o departe de părinți într-un parc de distracții # Fanatik
Un român care a abuzat o fetiță în Germania a fost prins în Bihor. Individul a răpit copila dintr-un parc de distracții
17:10
Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca. Două persoane au fost rănite # Fanatik
Un accident rutier s-a produs între un troleibuz și trei autoturisme, în Cluj-Napoca. Doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.
17:10
Situație disperată înaintea duelului cu echipa lui Ionuț Radu. Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucători! # Fanatik
Dezastru pentru un club din La Liga înainte de startul noului sezon! Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucători. Cum s-a ajuns aici.
16:50
Momente de groază surprinse pe un aeroport. Aripa unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare. Video # Fanatik
Pasagerii unui avion au trăit clipe de groază chiar la aterizarea pe pistă. Motivul din cauza căruia aripa aeronavei a luat foc, creând panică la bord.
16:50
Farul Constanța va primi vizita Universității Cluj în ultimul meci al etapei a șasea din SuperLiga. Ionuț Larie a explicat ce au de făcut constănțenii pentru a lua toate cele trei puncte.
16:50
Doi români s-au înecat în acest weekend în Italia. Mihai avea 26 de ani, iar Laurenţiu numai 23 # Fanatik
Mihai şi Laurenţiu, doi români care munceau în Italia, au murit în acest sfârşit de săptămână înecaţi în apele din Lombardia.
16:40
Chinul îndurat de un bărbat ars pe 50% din corp. A fost refuzat de toate spitalele din țară: „Cum e posibil să nu mai fie niciun pat liber?” # Fanatik
Un bărbat din Cluj, ars pe 50% din corp, îndură un chin de nedescris. A fost refuzat de spitale pentru că nu există paturi de mari arși
16:40
Horoscop zilnic pentru luni, 18 august 2025. Astrologii au descoperit ce se întâmplă cu zodiile în prima zi din săptămână.
16:40
Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile din apropiere. Video # Fanatik
Vegetația uscată din județul Constanța arde, din nou. Pompierii sunt în alertă. Din cauza vântului puternic, misiunea este îngreunată
16:40
Gafe peste gafe în FK Csikszereda – U Craiova: autogol de cascadorii râsului încasat de olteni și eroare uriașă în defensiva gazdelor. Video # Fanatik
Universitatea Craiova joacă în etapa a 6-a din SuperLiga în deplasare cu Csikszereda. Cum au încasat oltenii un autogol de cascadorii râsului.
16:40
Zelenski va fi însoţit la întâlnirea cu Trump de cei mai puternici oameni din Europa. Din delegaţie face parte şi Ursula von der Leyen # Fanatik
La întâlnirea dintre Zelenski și Trump, președintele Ucrainei va fi însoțit de cei mai influenți lideri europeni, printre care și Ursula von der Leyen.
16:30
Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute # Fanatik
Un turist care se bucura de bodyboard în concediu a avut parte de o experiență traumatizantă. A ”murit” timp de 3 minute.
16:20
Se anunță incendiu la derby-ul Rapid – FCSB! Câți fani ai celor două rivale sunt așteptați pe Arena Națională # Fanatik
Rapid renunță la Giulești pentru derby-ul cu FCSB! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională într-un nou meci incendiar oferit de SuperLiga României
16:10
Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție. Crește numărul de violențe față de femei # Fanatik
Un bărbat din Constanța a fost arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție
16:00
Un alt român și-a pierdut viața într-o stațiune din Grecia. Un moment de neatenție i-a fost fatal # Fanatik
Un român, în vârstă de 48 de ani, aflat în Grecia, a avut parte de un sfârșit tragic. Bărbatul și-a dat ultima suflare într-o stațiune din Salonic. Ce s-a întâmplat cu acesta
16:00
Bîrligea şi Mihai Popescu, un singur obiectiv pentru derby-ul cu Rapid: „Anul trecut i-am bătut în Giuleşti!” # Fanatik
Mihai Popescu și Daniel Bîrligea au vorbit despre derby-ul Rapid - FCSB, dar și despre obiectivele europene ale campioanei.
15:50
Seria pozitivă a lui Mircea Rednic în Belgia, oprită brutal de echipa lui Raul Florucz! Ce a declarat tehnicianul român # Fanatik
Standard Liege a suferit prima înfrângere a sezonului, 0-3 pe terenul campioanei en-titre Royale Union Saint-Gilloise. Mircea Rednic a reacționat la finalul întâlnirii.
15:50
Masacru într-un restaurant din New York. 11 persoane au fost împuşcate, cel puţin trei dintre ele au murit # Fanatik
Un nou atac armat a avut loc în cel mai mare oraş al SUA. Persoane necunoscute au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn.
Acum 6 ore
15:40
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret” # Fanatik
O mamă a fost criticată după ce a donat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice, pentru a fi hrană pentru prădătorii din captivitate. De ce a recurs femeia la un asemenea gest.
15:40
Ministrul din Guvernul Bolojan care primește bani de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși are casă în Belgia. Câte mii de euro a încasat până acum # Fanatik
Ministrul din Guvernul Bolojan încasează sume de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși deține locuință în Belgia. Află câte mii de euro a primit până acum.
15:40
Un șofer din Târgu-Jiu a rămas fără permis pe drumul expres Pitești – Craiova. Conducea cu peste 200 km/h # Fanatik
Un conducător auto din Târgu-Jiu s-a ales cu permisul suspendat pe drumul expres Pitești - Craiova. Avea peste 200 km/h.
15:30
„Pantera” lui Gigi Becali îşi grăbeşte revenirea la FCSB! „Rupe” sala de forţă pentru a fi în formă maximă. Foto & Video # Fanatik
„Pantera” lui Gigi Becali se pregătește intens pentru revenirea la FCSB! Cum a fost surprins fotbalistul în sala de forță
15:20
Live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. „Tunarii”, favoriți la victorie în primul derby al sezonului # Fanatik
Manchester United - Arsenal va avea loc duminică, 17 august, în prima etapă din Premier League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre derby-ul rundei
15:00
OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Ce probleme majore au descoperit. Video # Fanatik
Verificări neanunțate pe litoral! OPC și Poliția Locală au semnalat situații șocante printre comercianții ambulanți. Detalii despre problemele majore, în rândurile de mai jos.
15:00
Lionel Messi a fost depășit în Statele Unite de Son Heung-Min, noul jucător al celor de la LAFC. Transferul sud-coreeanului a declanșat nebunia în SUA.
14:50
Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România. Cum a fost întâmpinat președintele la schitul lui Arsenie Boca # Fanatik
Nicușor Dan, aflat în vacanță prezidențială, face turul mănăstirilor din țară. Iată cum fost întâmpinat la chilia lui Arsenie Boca
14:40
Epic fail! Dinamo a dat-o în bară cu abonamentele pentru acest sezon: ce spune conducerea clubului # Fanatik
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit la cumpărat abonamente, iar oficialii „câinilor” au recunoscut că vina le aparține.
14:40
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale # Fanatik
Noi modele de roboți umanoizi au fost prezentate în cadrul unei expoziții din Beijing. În ce domenii ar putea fi integrați aceștia cât de curând.
14:30
Arda Turan nici nu a putut s-o privească în ochi! Cine este superba reporteriță a lui Șahtior Donețk. Foto & Video # Fanatik
Arda Turan a fost ținta ironiilor după ce a evitat cu orice preț să facă contact vizual cu frumoasa reporteriță a lui Șahtior. Cine este superba blondă de doar 24 de ani
14:20
Scandal la un club de play-off din SuperLiga! A amenințat că nu se mai antrenează și își forțează transferul în străinătate # Fanatik
Scandal uriaș în SuperLiga României. Fotbalistul nu a făcut deplasarea cu echipa și amenință că nu se mai antrenează dacă echipa nu îl va lăsa să plece.
14:10
Un accident mortal a avut loc pe Drumul Național 6, în apropiere de gara din Orșova. Un motociclist și-a pierdut viața
14:10
Noi dezvăluiri în ancheta privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii DNA au luat în vizor nume importante din lumea vedetelor # Fanatik
Noi detalii ies la iveală în ancheta DNA privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii vizează nume mari din lumea vedetelor și personalități publice.
14:00
CFR Cluj – FC Botoșani, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie # Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se vor duela în etapa a 6-a din SuperLiga României. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din runda a 6-a.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.