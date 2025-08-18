Curtea de Apel Constanța este așteptată să dea astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu – în primă instanță, acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare

20:40

UE are în vedere acordarea unui statut important Republicii Moldova, în eforturile sale de a adera la blocul celor 27 de state membre, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o astfel pentru prima dată înaintea Ucrainei în această “cursă” de aderare. Această mișcare ar putea fi un impuls major pentru forțele pro-UE care […]