Mihai Fifor: Domnule Bolojan, arătați că ați înțeles că barda e pentru ticăloși, nu pentru cei corecți!
QMagazine.ro, 18 august 2025 13:30
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care-l acuză că nu face altceva decât să paniceheze întreaga societate. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Fifor arată că Bolojan folosește cu prea mare ușurință cuvinte ca recesiune, incapacitate de plată, junk. Social-democratul îi explică premierului că reforma „nu […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
13:30
Mihai Fifor: Domnule Bolojan, arătați că ați înțeles că barda e pentru ticăloși, nu pentru cei corecți! # QMagazine.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care-l acuză că nu face altceva decât să paniceheze întreaga societate. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Fifor arată că Bolojan folosește cu prea mare ușurință cuvinte ca recesiune, incapacitate de plată, junk. Social-democratul îi explică premierului că reforma „nu […]
Acum 4 ore
10:50
Președintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească luni la Casa Albă alături de lideri europeni, ar putea încheia războiul cu Rusia „aproape imediat”, excluzând ca Kievul să preia din nou controlul asupra peninsulei Crimeea anexată de Moscova în 2014 și să intre în NATO. „Președintele […]
Acum 24 ore
22:50
La 15 august 2025, la Anchorage, Donald Trump și Vladimir Putin și-au strâns mâinile în fața camerelor, zâmbind diplomatic pentru galerie. Dar dincolo de protocolul de rigoare, summitul a conﬁrmat ceea ce analiștii geopolitici știau deja: Statele Unite caută să se extragă din războiul ruso-ucrainean. Nu mai este vorba despre „dacă”, ci despre „cum” și […]
Ieri
13:50
Pot să mă gândesc că relația ruso-americană are acum mize mai importante decât războiul din Ucraina. De aceea, este posibil ca, în Alaska, președinții Trump și Putin să se fi înțeles pe unele teme strategice și economice, separat de situația Ucrainei. Este posibil că întâlnirea din Alaska să reprezinte, pentru președintele american, doar o formula […]
13:50
Președintele american Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și de a îngheța linia frontului din celelalte regiuni ucrainene pe care armata rusă le controlează parțial, a declarat sâmbătă pentru AFP o […]
13:10
Bolojan anunță alte măsuri dramatice și spune că „nu există altă soluție”. Psiholog: „Crește anxietatea, stresul cronic, dispare motivația” # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României. El a transmis că forțele politice sunt conștiente de situația dificilă și a afirmat că „nu există altă soluție”. „Forțele politice au responsabilitatea și sunt […]
06:10
Un studiu internațional publicat în Journal of the Human Development and Capabilities avertizează că utilizarea telefoanelor inteligente înainte de vârsta de 13 ani poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății mintale a copiilor. CONCLUZII ÎNGRIJORĂTOARE Gânduri suicidare, dificultăți în reglarea emoțiilor, stimă de sine scăzută și desprinderea de realitate sunt doar câteva dintre problemele identificate, cu un impact […]
16 august 2025
19:30
Vladimir Putin a semnat un decret care ar putea deschide calea pentru ca investitorii străini, inclusiv Exxon Mobil, să revină la proiectul Sakhalin-1, potrivit Reuters. Ieri, 15 august, Vladimir Putin a semnat un decret care ar putea permite companiei petroliere americane Exxon Mobil să își recâștige participația la proiectul de petrol și gaze Sakhalin-1. Decretul se […]
18:30
Biroul de Presă și Informare al Guvernului Federal al Germaniei (BPA) a emis o declarație oficială în numele mai multor lideri europeni, în urma informării primite de la Președintele Statelor Unite, Donald Trump. În dimineața zilei de 16 august 2025, Președintele Donald Trump a transmis liderilor europeni și Președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky detalii despre întrevederea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va merge luni la Washington, unde urmează să se întâlnească cu Donald Trump „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și războiului”. Invitația a fost lansată de președintele Statelor Unite. Cei doi președinți au avut o conversație telefonică care a durat mai mult de o oră și jumătate, potrivit lui […]
10:10
16 august, pomenirea Brâncovenilor. Cum era spionajul în vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu. O analiză de George Cristian Maior, fost director al SRI # QMagazine.ro
Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă și cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și Sfetnicul Ianache sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox astăzi, 16 august. În 2014, la împlinirea a 300 de ani de când domnul Ţării Românești a fost decapitat la Constantinopol, împreună cu fiii săi și stolnicul Ianache Văcărescu, pentru că […]
06:10
La data de 23 septembrie 2015, în casa familiei Vlașin din Baia Mare, timpul s-a oprit. Luca, un băiețel de doar doi ani și jumătate, s-a înecat cu o bucățică de mâncare. Fiecare secundă a fost crucială. Fiecare gest, disperat. Spitalul era aproape, dar prea departe. Video-bronhoscopul, echipamentul vital pentru deblocarea căilor respiratorii, lipsea. După […]
03:50
Întâlnirea din Alaska a celor doi lideri, Donald Trump și Vladimir Putin, suscită un mare interes. Fiecare gest, fiecare cuvânt este analizat, cântărit, interpretat. Vă prezentăm opiniile câtorva analiști referitoare la summitul de la Anchorage. Matt Dimmick, fostul director pentru Rusia al biroului american al secretarului apărării, a declarat pentru Al Jazeera că atitudinea „rezervată” […]
03:40
Presa americană a titrat după summitul din Alaska: „Victorii pentru Putin” și progrese neclare. The New York Times afirmă că întâlnirea a adus „anumite victorii” pentru Putin: a vizitat SUA, în special o bază militară, a primit o primire călduroasă din partea lui Trump și a obținut o nouă amânare a sancțiunilor secundare împotriva Rusiei. […]
02:30
Întâlnirea celor doi s-a încheiat. Putin, în engleză, către Trump: Data viitoare, în Moscova! # QMagazine.ro
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri,15 august, în Alaska, pentru a discuta între altele despre posibila încheiere a războiului din Ucraina, dar, potrivit analiștilor, având în vedere că cei doi lideri au fost însoțiți la discuții și de oficiali din domeniul economic, au fost abordate și teme care vizează relațiile comerciale dintre Rusia […]
15 august 2025
23:10
Președintele SUA, Donald Trump, a sosit în Anchorage, Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson, pentru un summit cu omologul său rus, Vladimir Putin. UPDATE Stând pe covorul roșu, Trump l-a întâmpinat pe Putin cu o strângere de mână care a durat câteva secunde, timp în care cei doi au schimbat câteva cuvinte. Trump și Putin au […]
22:10
Președintele SUA, Donald Trump, a sosit în Anchorage, Alaska, pentru un summit cu omologul său rus, Vladimir Putin. Întâlnirea lor este programată să înceapă la ora 11:30 (19:30 GMT) și va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage. Cei doi lideri se vor întâlni pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, care durează […]
11:30
Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. De această dată, însă, comandantul suprem al forțelor armate, președintele României Nicușor Dan, a ales să nu participe la ceremonia de la Constanța. „Suplinitorul” lui Dan la evenimentul de la malul mării […]
14 august 2025
15:50
Summitul istoric SUA-Rusia de mâine, în Alaska, are potențialul să schimbe geopolitica, fără a ne feri de vorbe mari. Istoria ne-a învățat că fața lumii e schimbată periodic în reuniuni/congrese ale marilor puteri ale vremii, șase la număr, spre exemplu, în congresul de la Berlin, 1878. Nu decid toți, doar cei mari. Dincolo de problematica […]
15:00
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale” avertizeazǎ: Ar putea distruge omenirea dacǎ nu învǎțǎm sǎ o educăm # QMagazine.ro
Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale și laureat al Premiului Nobel, a lansat un avertisment tulburător la conferința Ai4 din Las Vegas, desfǎșuratǎ între 11 -13 august: omenirea riscă să fie înlocuită de AI-ul superinteligent, iar soluțiile actuale propuse de industria tech nu sunt suficiente pentru a preveni acest scenariu, relateazǎ CNN. Hinton, supranumit […]
15:00
Țoiu: Lipsa de explicații față de anularea alegerilor a contribuit la decizia de excludere a României din Visa Waiver # QMagazine.ro
Ceea ce s-a încercat a se ascunde, dezvăluie ministrul de Externe Oana Țoiu. Din neatenție, din lipsă de concentrare sau din oricare alt motiv, Țoiu a confirmat că excluderea României din programul Visa Waiver a fost efectul „lipsei de explicații față de anularea alegerilor”. „Porumbelul” scos de ministrul de Externe contrazice narativul oficial al autorităților […]
13:20
Fostul premier Marcel Ciolacu a reacționat după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că economia României a crescut cu 1,2% în trimestrul al doilea din 2025 față de primele trei luni ale anului. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciolacu reafirmă ideea care i-a fost „ghid” în mandatul de premier: modelul economic bazat […]
12:50
Bolojan: România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani! # QMagazine.ro
„În toamnă vom intra în incapacitate de plată”. Aceasta e informația pe care premierul Ilie Bolojan a transmis-o colegilor de la Asociația Municipiilor din România (AMR). Într-un mesaj trimis aseară, Bolojan a arătat cât de gravă este situația bugetară în acest moment. În mesajul premierului, dezvăluit de Gândul.ro, se arată că nu există capacitatea financiară de […]
12:30
Țoiu: Lipsa de explicații față de anularea alegerilor, au contribuit la decizia de excludere a României din Visa Waiver # QMagazine.ro
Ceea ce s-a încercat a se ascunde, dezvăluie ministrul de Externe Oana Țoiu. Din neatenție, din lipsă de concentrare sau din oricare alt motiv, Țoiu a confirmat că excluderea României din programul Visa Waiver a fost efectul „lipsei de explicații față de anularea alegerilor”. „Porumbelul” scos de ministrul de Externe contrazice narativul oficial al autorităților […]
12:10
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale” avertizeazǎ: Inteligența artificialǎ ar putea distruge omenirea dacǎ nu învǎțǎm sǎ o educăm # QMagazine.ro
Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale și laureat al Premiului Nobel, a lansat un avertisment tulburător la conferința Ai4 din Las Vegas, desfǎșuratǎ între 11 -13 august: omenirea riscă să fie înlocuită de AI-ul superinteligent, iar soluțiile actuale propuse de industria tech nu sunt suficiente pentru a preveni acest scenariu, relateazǎ CNN. Hinton, supranumit […]
09:30
Rusia ar pregăti un nou test al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik, cunoscută în NATO drept SSC-X-9 Skyfall, potrivit evaluărilor făcute de doi cercetători americani și confirmate de o sursă occidentală din domeniul securității, citate de Reuters. Informațiile vin în contextul în care Vladimir Putin urmează să aibă o întâlnire cu președintele american Donald Trump […]
09:10
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei la fotbal, după ce a învins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadio Friuli din Udine, într-un meci în care scorul a fost egal, 2-2 (0-1), la finalul celor 90 de minute regulamentare. PSG a reușit să revină de […]
13 august 2025
15:20
Patriarhia Română: Preoții achită ca orice alt angajat din România, impozite și contribuții la salariu # QMagazine.ro
„Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate”, subliniază Patriarhia Română, într-un comunicat. Precizarea Patriarhiei vine în contextul informațiilor vehiculate în spațiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoți și personalul monahal. „Preoții […]
14:40
Crin Antonescu, întrebare pentru turistul din Basarabia. Oana Țoiu ne spune cine va reprezenta România la discuțiile cu Donald Trump # QMagazine.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Crin Antonescu, are o întrebare pentru președintele Nicușor Dan, cel care nu va onora cu prezența discuțiile de azi ale liderilor europeni cu Donald Trump. Președintele României va fi prezent la la reuniunea „Coaliției de Voință”, în format de videoconferință, de la ora 17.30. Deși România are cea mai lungă graniță […]
13:00
Daniel David anunță că peste 1500 de specialiști sunt implicați în reforma curriculei pentru învățământul liceal # QMagazine.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că reforma curriculumului pentru învățământul liceal mai parcurge o etapă, iar peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului. Daniel David a semnat Nota pentru aprobarea grupurilor de lucru care vor elabora noile programe ale disciplinelor din […]
10:50
Europenii, îngrijorați de întâlnirea din Alaska. Liderii UE vor să-l convingă pe Trump să apere interesele Ucrainei # QMagazine.ro
Mai mulți lideri europeni vor discuta miercuri cu președintele american Donald Trump, prin videoconferință, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin, potrivit Agerpres. Europenii, pe care Trump a promis că îi va contacta după discuția […]
10:30
Raport privind situația drepturilor omului: Libertatea de exprimare, în regres în Europa # QMagazine.ro
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului în multe țări din Europa, mai ales în ceea ce privește restricțiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marți de Departamentul de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în lume, informează Agerpres. Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit […]
00:00
Radu Budeanu cumpără G4Media. Tudor Chirilă, dezamăgit: O zi tristă pentru presa independentă # QMagazine.ro
Grupul G4 Media a fost cumpărat marți, 12 august, de compania Titluri Quality, care mai deține între altele Gândul, Pro Sport, agenția Mediafax. Tranzacția marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Compania Titluri Quality este deținută de Radu Budeanu, cel pe care proprietarii publicației G4 Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, îl […]
12 august 2025
23:40
Grupul G4 Media a fost cumpărat astăzi de compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Compania este deținută de Radu Budeanu, cel pe care jurnaliștii publicației îl acuzau în urmă […]
23:10
„O moștenire ștearsă: La mulți ani, George Soros. Celebrul miliardar de stânga împlinește astăzi 95 de ani, dar nu este o zi de naștere fericită pentru moștenirea Soros și a fiului său”, scrie, într-o analiză, think-tankul american Capital Research Center. „George Soros împlinește astăzi 95 de ani, iar cadoul de ziua lui din partea Americii a […]
15:50
Președintele Nicușor Dan, aflat în vacanță cu familia prin Republica Moldova, a găsit răgazul să se conecteze cu realitățile din Europa înainte de marea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Declarația liderilor europeni Într-o postare pe Facebook, nu pe site-ul prezidențial, Nicușor Dan salută eforturile președintelui american de a încheia războiul ruso-ucrainean. De asemenea, […]
14:40
Ciolacu: Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic! # QMagazine.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a văzut graficele privind prețurile la energie electrică și inflație. Drept urmare, a reacționat și a constatat că „ne-am întors în urmă cu doi ani”. Ciolacu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, readuce aminte că a lăsat inflația pe un palier de 5% „prin plafonarea prețurilor la energie și gaze […]
14:30
Relația cu SUA merge brici, mai ne elimină niște facilități de vize. Începând cu 2 septembrie, Departamentul de Stat va actualiza regulile pentru interviul de viză: majoritatea solicitanților de vize neimigrante – inclusiv copiii sub 14 ani și persoanele peste 79 de ani – vor fi obligați să participe la un interviu personal. Mulțumim Nicușor […]
12:00
Chiar dacă premierul Ilie Bolojan ascultă încruntat problemele cu care se vor confrunta profesorii din toamnă, pare că nu aude, nu vede, nu ia contact cu realitatea. În acest context, violoncelistul Andrei Ioniță și pianistul Florian Mitrea au adresat o scrisoare atât președintelui Nicușor Dan, cât și premierului Bolojan și ministrului Educației Daniel David. Cei […]
08:00
Cancelarul german Friedrich Merz plănuiește să se consulte miercuri cu președintele american Donald Trump, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni cu privire la războiul din Ucraina, a declarat luni guvernul de la Berlin, informează Agerpres. Videoconferința va avea loc înainte de întâlnirea de vineri, din Alaska, a președintelui american Donald Trump cu […]
11 august 2025
21:00
Senatorul PSD Titus Corlățean și-a anunțat ieri candidatura la șefia partidului, un pic surprinzător, dat fiind că încă tânărul politician nu dăduse semne în trecutul recent că ar ținti atât de sus. Informații neoficiale susțin că senatorul are în spate un grup de pesediști care țintesc preluarea puterii într-un partid în care o schimbare drastică […]
17:20
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației Daniel David s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”. Tema discuțiilor s-au axat pe nemulțumirile generate de măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. La ieșirea din întâlnire, liderii sindicali au transmis că vor boicota […]
16:10
Cătălin Predoiu: Statul român există, acționează și își face datoria, chiar dacă unii vor să vă convingă de contrariul # QMagazine.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu consideră că anumite persoane cu vizibilitate publică care au speculat tragedia inundațiilor și au colportat neadevăruri pentru „subminarea încrederii în instituțiile statului”. Într-o recentă postare pe pagina sa de Facebook, Cătălin Predoiu afirmă că pompieri MAI au sprijinit oamenii afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. În plus, ministrul oferă […]
14:50
După mai bine de două ore discuții în ședința Biroului Permanent Național, PSD a luat decizia în unanimitate, de a nu părăsi guvernarea. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat că vor fi impuse anumite condiții de lucru în coaliției guvernamentale. Potrivit liderului PSD, se va cere ca în coaliție să […]
14:10
„Tăiați de la voi , nu de la noi” este fraza care a divizat profund și ireversibil societatea noastră. De o parte a rămas România oficială și oficioasă, iar de cealaltă parte milioanele de oameni simpli, pensionari, salariați, dar și sute de mii de antreprenori români. Căci, oameni buni, oficialii și oficioșii își conduc acțiunea […]
13:20
O mișcare anti-impozite de amploare prinde avânt online în Franța, punând în alertă guvernul președintelui Emmanuel Macron, care se pregătește pentru o confruntare bugetară potențial explozivă în această toamnă, potrivit Politico. „Nicolas qui paie” (Nicolas plătește nota) a devenit un slogan mobilizator pentru angajații cu funcții administrative care consideră că sunt supraimpozitați pentru a finanța […]
12:10
Astăzi a fost convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deși Sorin Grindeanu a reiterat că PSD „rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile”, există voci care susțin că social-democrații nu […]
10:30
JD Vance: Americanii s-au săturat să-și trimită banii, dolarii lor din taxe, în acest conflict din Ucraina # QMagazine.ro
Vicepreședintele american JD Vance a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că președintele Donald Trump intenționează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina, informează Agerpres. „Cred că președintele Trump, și cu certitudine că America, noi am terminat […]
10:20
PSD decide dacă va rămâne sau nu la guvernare. „Trebuie să iasă de la guvernarea în care NU trebuia să intre!” # QMagazine.ro
Astăzi a fost convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deși Sorin Grindeanu a reiterat că PSD „rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile”, există voci care susțin că social-democrații nu […]
10 august 2025
18:40
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declarație transmisă duminică presei, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, anunțând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori în perspectiva summitului […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.