Copia lui CG? Corlățean pentru șefia PSD: un pariu interesant, dar foarte riscant
QMagazine.ro, 11 august 2025 21:00
Senatorul PSD Titus Corlățean și-a anunțat ieri candidatura la șefia partidului, un pic surprinzător, dat fiind că încă tânărul politician nu dăduse semne în trecutul recent că ar ținti atât de sus. Informații neoficiale susțin că senatorul are în spate un grup de pesediști care țintesc preluarea puterii într-un partid în care o schimbare drastică […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
21:00
Senatorul PSD Titus Corlățean și-a anunțat ieri candidatura la șefia partidului, un pic surprinzător, dat fiind că încă tânărul politician nu dăduse semne în trecutul recent că ar ținti atât de sus. Informații neoficiale susțin că senatorul are în spate un grup de pesediști care țintesc preluarea puterii într-un partid în care o schimbare drastică […]
Acum 6 ore
17:20
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației Daniel David s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”. Tema discuțiilor s-au axat pe nemulțumirile generate de măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. La ieșirea din întâlnire, liderii sindicali au transmis că vor boicota […]
16:10
Cătălin Predoiu: Statul român există, acționează și își face datoria, chiar dacă unii vor să vă convingă de contrariul # QMagazine.ro
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu consideră că anumite persoane cu vizibilitate publică care au speculat tragedia inundațiilor și au colportat neadevăruri pentru „subminarea încrederii în instituțiile statului”. Într-o recentă postare pe pagina sa de Facebook, Cătălin Predoiu afirmă că pompieri MAI au sprijinit oamenii afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. În plus, ministrul oferă […]
Acum 8 ore
14:50
După mai bine de două ore discuții în ședința Biroului Permanent Național, PSD a luat decizia în unanimitate, de a nu părăsi guvernarea. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat că vor fi impuse anumite condiții de lucru în coaliției guvernamentale. Potrivit liderului PSD, se va cere ca în coaliție să […]
14:10
„Tăiați de la voi , nu de la noi” este fraza care a divizat profund și ireversibil societatea noastră. De o parte a rămas România oficială și oficioasă, iar de cealaltă parte milioanele de oameni simpli, pensionari, salariați, dar și sute de mii de antreprenori români. Căci, oameni buni, oficialii și oficioșii își conduc acțiunea […]
Acum 12 ore
13:20
O mișcare anti-impozite de amploare prinde avânt online în Franța, punând în alertă guvernul președintelui Emmanuel Macron, care se pregătește pentru o confruntare bugetară potențial explozivă în această toamnă, potrivit Politico. „Nicolas qui paie” (Nicolas plătește nota) a devenit un slogan mobilizator pentru angajații cu funcții administrative care consideră că sunt supraimpozitați pentru a finanța […]
12:10
Astăzi a fost convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deși Sorin Grindeanu a reiterat că PSD „rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile”, există voci care susțin că social-democrații nu […]
10:30
JD Vance: Americanii s-au săturat să-și trimită banii, dolarii lor din taxe, în acest conflict din Ucraina # QMagazine.ro
Vicepreședintele american JD Vance a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că președintele Donald Trump intenționează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina, informează Agerpres. „Cred că președintele Trump, și cu certitudine că America, noi am terminat […]
10:20
PSD decide dacă va rămâne sau nu la guvernare. „Trebuie să iasă de la guvernarea în care NU trebuia să intre!” # QMagazine.ro
Astăzi a fost convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deși Sorin Grindeanu a reiterat că PSD „rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile”, există voci care susțin că social-democrații nu […]
Ieri
18:40
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declarație transmisă duminică presei, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, anunțând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori în perspectiva summitului […]
06:00
De ce este Alina Mungiu-Pippidi cel mai citat plitolog român în străinătate? Poate și pentru că citea Shakespeare la 10 ani. Un portret exclusiv Q Magazine. ACASĂ LA IORGA După o furtună aprigă ce a pus la pământ brazi falnici, acoperișuri de clădiri istorice și a distrus agoniseala multor oameni, la Sinaia răsare soarele. E […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de an ‘și acum sunt prieteni și vor fi prieteni multă vreme. Într-un comentariu […]
17:40
Un gest spectaculos al administrației Trump ridică foarte serios problema dacă, după Ucraina sau Gaza nu va apărea curînd un nou conflict militar, mai exact invadarea de către americani a celei mai bogate țări în petrol a lumii, Venezuela. E vorba de promisiunea unei recompense de 50 de milioane de dolari pentru informații care să […]
16:40
În primul rând, dacă e stabilit prin hotărâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este opțional. Fiecare procedează cum dorește. În ceea ce privește manifestările publice, se recomandă festivalurile de tip Untold, pentru că, oricum, tinerii nu trebuie lăsăți să plece, ca voluntari, la inundațiile din Moldova. Deși, cu o nostalgie comunistă de […]
16:20
Un designer celebru a realizat uniformele stewardeselor Riyadh Air, compania prințului moștenitor al Arabiei Saudite, care se va lansa în această toamnă # QMagazine.ro
La granița dintre rafinamentul modei haute couture și eleganța zborului modern, Riyadh Air a ales să-și facă debutul pe scena internațională, cu o colaborare surprinzătoare: o colecție de uniforme realizată de celebrul designer saudit Mohamed Ashi, fondatorul și directorul de creație al Ashi Studio. Cu un debut planificat pentru finalul anului 2025, Riyadh Air, noua […]
15:10
Statul român taxează deținuții politici din regimul comunist și recompensează un turnător al Securității # QMagazine.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu a adresat președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă prin care le atrage atenția unei nedreptăți sociale și solicită „excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora”. „Stimate domnule președinte, Stimate domnule prim Ministru, De curând, în […]
11:20
Statul taxează oprimații politic ai regimului comunist și recompensează un turnător al Securității # QMagazine.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu a adresat președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă prin care le atrage atenția unei nedreptăți sociale și solicită „excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora”. „Stimate domnule președinte, Stimate domnule prim Ministru, De curând, în […]
07:00
Diplomația Sfântului Scaun presupune relații cu 184 de state, în alte cuvinte cu 184 de tradiții, viziuni religioase și ideologice diferite. Dintre acestea, 90 au reședința la Roma, ceea ce face din capitala catolicismului un oraș cosmopolit și diplomatic. NEGOCIEREA, SINGURA SOLUȚIE Pe lângă așa-numitele relații bilaterale, Sfântul Scaun participă la diferite organizații și organisme […]
06:30
După „vocalizele” de zilele trecute, activate de moartea fostului președinte, s-a așezat întrucâtva liniștea. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a analizat „țipătorii” din societatea românească, adică pe cei care „se activează mai ales în momente de tensiune publică – crize, tragedii, decese, conflicte politice – și nu intervin pentru a aduce claritate, ci pentru a impune […]
8 august 2025
22:20
Fostul candidat al coaliției guvernamentale în alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, apreciază că președintele Nicușor Dan nu a avut curaj să îi aprindă o lumânare fostului președinte Ion Iliescu, preferând să stea ascims în birou, „în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Antonescu a analizat două evenimente care […]
19:10
Propunerea lui Netanyahu prevalează în fața avertismentelor armatei și Cabinetul de Securitate aprobă ocuparea Gazei # QMagazine.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să „revină” asupra planului său privitor la continuarea operațiunii militare în Fâșia Gaza, transmit AFP și DPA. Apelul este mai mult simbolic, întrucât premierul israelian Benjamin Netanyahu nu s-a lăsat influențat nici măcar de opoziția generalului Eyal Zamir, șeful Statului Major general al IDF, […]
18:30
Propunerea lui Netanyahu prevalează în fața avertismentelor armatei și Cabinetul de Securitate aprobă ocupația Gazei # QMagazine.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să „revină” asupra planului său privitor la continuarea operațiunii militare în Fâșia Gaza, transmit AFP și DPA. Apelul este mai mult simbolic, întrucât premierul israelian Benjamin Netanyahu nu s-a lăsat influențat nici măcar de opoziția generalului Eyal Zamir, șeful Statului Major general al IDF, […]
17:10
Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, către Ilie Bolojan: Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze? # QMagazine.ro
Măsurile privind eficientizarea administrației publice locale, anunțate de premierul Ilie Bolojan, au bulversat, prin lipsa flexibilității, impunerea grilelor uniforme, subestimarea specificului local. Plafonarea personalului, standardizarea salarizării, partajarea resurselor umane între mai multe instituții locale și restrângerea Poliției Locale sunt numai câteva dintre motivele care au generat nemulțumiri profunde la nivelul autorităților locale. La jumătatea lunii […]
15:00
Plătim democrații în lupta cu republicanii. Misterioasele contracte ale Ambasadei române la Washington # QMagazine.ro
Presa zilei dezvăluie că ambasada României în SUA a încheiat un contract de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanță specializată în securitate și siguranță publică, care ar trebui să facă lobby pentru a reintra în programul Visa Waier contra modestei sume de 25.000 de dolari pe lună. Încă […]
13:30
Voi începe cu concluzia: în condițiile unei relații devenite ireconciliabile între PSD și USR, există două soluții pentru configurația guvernului – fie 1. USR se retrege (este retras) din guvern – varianta puțin probabilă, având în vedere și o anumită relație cu unii membri PNL, fie 2. PSD intră în opoziție. Până ieri, consideram că […]
11:30
Grindeanu: Vom evalua impactul acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare # QMagazine.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în […]
11:20
După 12 zile de la anunțarea demisiei lui Dragoș Anastasiu din funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan a semnat într-un final decretul pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României. În 27 iulie, Dragoș Anastasiu a susținut o conferință de presă, menită să clarifice toate aspectele de care a fost acuzat, respectiv o […]
06:10
Justiția din Franța va trebui să pronunțe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, după ce Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, potrivit Agerpres. Camera de extrădări a Curții de Apel […]
7 august 2025
17:30
Nina Iliescu: Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele # QMagazine.ro
Văduva fostului președinte Ion Iliescu, Nina, care nu a putut participa la funeraliile soțului său din motive de sănătate, a mulțumit tuturor „celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”. Mesajul a fost transmis pe blogul fostului președinte. „În cea mai grea zi din viața mea, care […]
15:30
Marco Rubio cere diplomaților americani să lanseze campania de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale ale UE # QMagazine.ro
Administrația președintelui Donald Trump le-a cerut diplomaților americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziție față de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbușă libertatea de exprimare și impune costuri companiilor de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, […]
14:40
Doxologia: În zbor peste Mănăstirea Sihăstria. Imagini memorabile cu 20.000 de oameni veniți să se închine la moaștele Sfinților Cleopa și Paisie # QMagazine.ro
Marii duhovnici și luminători ai secolului al XX-lea, Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa sunt cinstiți de astăzi la Mănăstirea Sihăstria. Proclamarea locală a canonizării a avut loc în ziua prăznuirii Sfintei Teodora de la Sihla, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de un sobor de 24 de ierarhi ai Bisericii, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul […]
13:40
Cum a dus președintele Nicușor Dan România la nivelul bantustanului african. La propriu! # QMagazine.ro
Șocantă, indescriptibilă decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a boicota funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, fără măcar a exista o minimă explicație publică. În lumea civilizată, asta chiar e o premieră, dar România a cam devenit campioană la premiere nedorite, din păcate. Nici măcar nu se poate vorbi de vreun conflict al […]
12:50
O întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri de stat ruse, relatează AFP și Reuters. „La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord […]
12:50
O întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri de stat ruse, informează Agerpres. „La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu […]
12:10
Rodica Coposu s-a stins din viață. „Poate vor avea nişte idealuri mai mari… Asta este speranţa!”, declara pentru Q Magazine, în 2010 # QMagazine.ro
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață în dimineața zilei de 7 august 2025. Q Magazine a intervievat-o cu ani în urmă, când a povestit despre detenția fratelui său, Corneliu Coposu, dar și despre lecțiile iertării pe care acesta […]
09:50
Ion Iliescu a încetat din viață. Multe se pot spune despre primul președinte al României democratice. Și pro, și contra. Indiferent de care parte ne situăm, trebuie să recunoaștem că Ion Iliescu a făcut istorie și, ne place sau nu, nimeni nu va putea face abstracție de el. Cariera sa politică postdecembristă are, fără îndoială, […]
06:30
7 august, zi de doliu național. „Funeraliile de stat, lecții de memorie colectivă, gesturi de unitate națională și reflexe ale civilizației politice” # QMagazine.ro
Virgil Mănescu, educator de etichetă, a explicat pe rețelele sociale care este semnificația funeraliilor prezidențiale și de ce acestea reprezintă o filă de istorie contemporană. Mănescu arată că acest „tip de ceremonial este o declarație de demnitate, în fața cetățenilor și a lumii, despre cum un stat își cinstește trecutul și valorile”. „Există momente în […]
6 august 2025
23:20
Încrederea ucrainenilor în Volodimir Zelenski, la cel mai redus nivel în ultimele șase luni # QMagazine.ro
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, relevă un sondaj publicat miercuri, informează Agerpres. Sondajul, efectuat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev […]
18:00
Ion Iliescu, în Washington Post, către liderii NATO: „Țineți Rusia departe de Dunăre!”. Era anul 1999 # QMagazine.ro
În 22 mai 1999, în vremea în care era senator și liderul opoziției, Ion Iliescu a publicat în celebrul ziar american Washington Post un editorial intitulat „Keep Russia Away From the Danube: So Says Romania, With Reason to Be Wary of the Federation’s Involvement” (Țineți Rusia departe de Dunăre: Așa spune România, cu motive să […]
17:00
Ion Iliescu, în Washington Post: Nu am încredere în agenda Rusiei în regiunea noastră # QMagazine.ro
În 22 mai 1999, în vremea în care era senator și liderul opoziției, Ion Iliescu a publicat în Washington Post un editorial intitulat „Keep Russia Away From the Danube: So Says Romania, With Reason to Be Wary of the Federation’s Involvement” (Țineți Rusia departe de Dunăre: Așa spune România, cu motive să fie prudentă față […]
15:20
Președinții tribunalelor: Justiția are nevoie să respire același aer al dialogului permanent # QMagazine.ro
Președinții tribunalelor din întreaga țară îndeamnă la dialog între cele trei puteri ale statului – legislativă, executivă și judecătorească – într-un efort comun „de a corecta excesele din politicile fiscale adoptate în ultima perioadă, care pun o povară financiară excesivă pe umerii cetățenilor”. În contextul dezbaterilor aprinse din ultima perioadă pe tema reformei pensiilor speciale, […]
13:30
Fostul ministru al Apărării Ioan Mircea Pașcu regretă că nu își poate lua rămas bun de la Ion Iliescu, omul care i-a marcat evoluția, întrucât se află în spital pentru analize. „În general, nu cred în mâna destinului, însă chiar acum, când aș fi vrut să îmi iau și eu rămas bun de la domnul […]
12:10
Fost consilier al lui Ion Iliescu: A fost un om cu destin tragic, foarte greu de plasat # QMagazine.ro
Profesorul Dumitru Borțun, fost consilier al lui Ion Iliescu, a declarat pentru Euronews că fostul președinte a fost „o personalitate contradictorie, cu o mare capacitate de empatie, anvergură intelectuală și rol de mediator în momente de criză”. „E de spus că a fost o personalitate contradictorie, pentru că o personalitate contradictorie are și aspecte, laturi […]
11:20
Sorin Grindeanu: Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR! PSD nu va mai participa la ședințele Coaliției # QMagazine.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea pe care o conduce nu va mai participa la ședințele coaliției până când „cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea”. Reacția lui Grindeanu vine ca răspuns la atitudinea USR care a propus aseară, în ședința extraordinară […]
10:40
Jurnalista Sorina Matei a realizat, pe pagfina sa de Facebook, un portret al președintelui Ion Iliescu. Ea afirmă că fostul președinte „este și va rămâne mereu omul de stat care a așezat România pe drumul corect, occidental”. „Memento mori. În memoria primului om de stat al României libere. Mineriada USR a linșajului și ideologizării morții […]
09:40
Pentru ultima dată, Ion Iliescu a ajuns la Cotroceni. Românii își pot lua rămas bun de la el până la ora 18 # QMagazine.ro
Cortegiul funerar cu sicriul fostului președinte Ion Iliescu a ajuns la Palatul Cotroceni. Pe Platoul Marinescu din curtea Palatului Cotroceni, Garda de onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, i-a prezentat onorul. Opt militari ai Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul” au dus pe brațe sicriul de la intrarea în Palatul Cotroceni până […]
09:30
Cortegiul funerar cu sicriul fostului președinte Ion Iliescu a ajuns la Palatul Cotroceni. Pe Platoul Marinescu din curtea Palatului Cotroceni, Garda de onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, i-a prezentat onorul. Sicriul a fost depus pe catafalc în Sala Unirii, unde va rămâne până joi. După un scurt moment religios, între […]
5 august 2025
21:20
USR a propus în ședința de guvern să nu fie declarată o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, anunță liderul partidului, Dominic Fritz. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii, mai scrie Fritz, pe Facebook. „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu […]
20:20
Olguța Vasilescu: A murit primul și singurul președinte adevărat al României de după 1989! # QMagazine.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în mesajul de condoleanțe transmis pe Facebook a evidențiat faptul că Ion Iliescu are merite incontestabile: „a reușit să păstreze țara noastră între aceleași granițe, i-a deschis drumul către NATO și Uniunea Europeană”. „Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România? Poate că o simplă comparație cu Yugoslavia spune totul. După […]
19:50
Patriarhul Daniel: Ion Iliescu a avut o atitudine de respect față de Biserica Ortodoxă Română # QMagazine.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea la cele veșnice ale primului președinte al României democratice, Ion Iliescu. „Patriarhia Română exprimă condoleanțe familiei domnului Ion Iliescu, fost Președinte al României între anii 1992-1996 și 2000-2004, evidențiind faptul că totdeauna Domnul Ion Iliescu a avut o atitudine de respect […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.