Daniel David anunță că peste 1500 de specialiști sunt implicați în reforma curriculei pentru învățământul liceal
QMagazine.ro, 13 august 2025 13:00
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că reforma curriculumului pentru învățământul liceal mai parcurge o etapă, iar peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului. Daniel David a semnat Nota pentru aprobarea grupurilor de lucru care vor elabora noile programe ale disciplinelor din […]
• • •
Acum 10 minute
13:00
Daniel David anunță că peste 1500 de specialiști sunt implicați în reforma curriculei pentru învățământul liceal
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că reforma curriculumului pentru învățământul liceal mai parcurge o etapă, iar peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului. Daniel David a semnat Nota pentru aprobarea grupurilor de lucru care vor elabora noile programe ale disciplinelor din […]
Acum 4 ore
10:50
Europenii, îngrijorați de întâlnirea din Alaska. Liderii UE vor să-l convingă pe Trump să apere interesele Ucrainei
Mai mulți lideri europeni vor discuta miercuri cu președintele american Donald Trump, prin videoconferință, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin, potrivit Agerpres. Europenii, pe care Trump a promis că îi va contacta după discuția […]
10:30
Raport privind situația drepturilor omului: Libertatea de exprimare, în regres în Europa
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului în multe țări din Europa, mai ales în ceea ce privește restricțiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marți de Departamentul de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în lume, informează Agerpres. Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit […]
Acum 24 ore
00:00
Radu Budeanu cumpără G4Media. Tudor Chirilă, dezamăgit: O zi tristă pentru presa independentă
Grupul G4 Media a fost cumpărat marți, 12 august, de compania Titluri Quality, care mai deține între altele Gândul, Pro Sport, agenția Mediafax. Tranzacția marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Compania Titluri Quality este deținută de Radu Budeanu, cel pe care proprietarii publicației G4 Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, îl […]
12 august 2025
23:40
Grupul G4 Media a fost cumpărat astăzi de compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Compania este deținută de Radu Budeanu, cel pe care jurnaliștii publicației îl acuzau în urmă […]
23:10
„O moștenire ștearsă: La mulți ani, George Soros. Celebrul miliardar de stânga împlinește astăzi 95 de ani, dar nu este o zi de naștere fericită pentru moștenirea Soros și a fiului său”, scrie, într-o analiză, think-tankul american Capital Research Center. „George Soros împlinește astăzi 95 de ani, iar cadoul de ziua lui din partea Americii a […]
15:50
Președintele Nicușor Dan, aflat în vacanță cu familia prin Republica Moldova, a găsit răgazul să se conecteze cu realitățile din Europa înainte de marea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Declarația liderilor europeni Într-o postare pe Facebook, nu pe site-ul prezidențial, Nicușor Dan salută eforturile președintelui american de a încheia războiul ruso-ucrainean. De asemenea, […]
14:40
Ciolacu: Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic!
Fostul premier Marcel Ciolacu a văzut graficele privind prețurile la energie electrică și inflație. Drept urmare, a reacționat și a constatat că „ne-am întors în urmă cu doi ani”. Ciolacu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, readuce aminte că a lăsat inflația pe un palier de 5% „prin plafonarea prețurilor la energie și gaze […]
14:30
Relația cu SUA merge brici, mai ne elimină niște facilități de vize. Începând cu 2 septembrie, Departamentul de Stat va actualiza regulile pentru interviul de viză: majoritatea solicitanților de vize neimigrante – inclusiv copiii sub 14 ani și persoanele peste 79 de ani – vor fi obligați să participe la un interviu personal. Mulțumim Nicușor […]
Ieri
12:00
Chiar dacă premierul Ilie Bolojan ascultă încruntat problemele cu care se vor confrunta profesorii din toamnă, pare că nu aude, nu vede, nu ia contact cu realitatea. În acest context, violoncelistul Andrei Ioniță și pianistul Florian Mitrea au adresat o scrisoare atât președintelui Nicușor Dan, cât și premierului Bolojan și ministrului Educației Daniel David. Cei […]
08:00
Cancelarul german Friedrich Merz plănuiește să se consulte miercuri cu președintele american Donald Trump, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni cu privire la războiul din Ucraina, a declarat luni guvernul de la Berlin, informează Agerpres. Videoconferința va avea loc înainte de întâlnirea de vineri, din Alaska, a președintelui american Donald Trump cu […]
11 august 2025
21:00
Senatorul PSD Titus Corlățean și-a anunțat ieri candidatura la șefia partidului, un pic surprinzător, dat fiind că încă tânărul politician nu dăduse semne în trecutul recent că ar ținti atât de sus. Informații neoficiale susțin că senatorul are în spate un grup de pesediști care țintesc preluarea puterii într-un partid în care o schimbare drastică […]
17:20
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației Daniel David s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”. Tema discuțiilor s-au axat pe nemulțumirile generate de măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. La ieșirea din întâlnire, liderii sindicali au transmis că vor boicota […]
16:10
Cătălin Predoiu: Statul român există, acționează și își face datoria, chiar dacă unii vor să vă convingă de contrariul
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu consideră că anumite persoane cu vizibilitate publică care au speculat tragedia inundațiilor și au colportat neadevăruri pentru „subminarea încrederii în instituțiile statului”. Într-o recentă postare pe pagina sa de Facebook, Cătălin Predoiu afirmă că pompieri MAI au sprijinit oamenii afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. În plus, ministrul oferă […]
14:50
După mai bine de două ore discuții în ședința Biroului Permanent Național, PSD a luat decizia în unanimitate, de a nu părăsi guvernarea. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat că vor fi impuse anumite condiții de lucru în coaliției guvernamentale. Potrivit liderului PSD, se va cere ca în coaliție să […]
14:10
„Tăiați de la voi , nu de la noi” este fraza care a divizat profund și ireversibil societatea noastră. De o parte a rămas România oficială și oficioasă, iar de cealaltă parte milioanele de oameni simpli, pensionari, salariați, dar și sute de mii de antreprenori români. Căci, oameni buni, oficialii și oficioșii își conduc acțiunea […]
13:20
O mișcare anti-impozite de amploare prinde avânt online în Franța, punând în alertă guvernul președintelui Emmanuel Macron, care se pregătește pentru o confruntare bugetară potențial explozivă în această toamnă, potrivit Politico. „Nicolas qui paie” (Nicolas plătește nota) a devenit un slogan mobilizator pentru angajații cu funcții administrative care consideră că sunt supraimpozitați pentru a finanța […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Astăzi a fost convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deși Sorin Grindeanu a reiterat că PSD „rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile”, există voci care susțin că social-democrații nu […]
10:30
JD Vance: Americanii s-au săturat să-și trimită banii, dolarii lor din taxe, în acest conflict din Ucraina
Vicepreședintele american JD Vance a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că președintele Donald Trump intenționează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliații europeni sunt bineveniți să cumpere din SUA arme pentru Ucraina, informează Agerpres. „Cred că președintele Trump, și cu certitudine că America, noi am terminat […]
10:20
PSD decide dacă va rămâne sau nu la guvernare. „Trebuie să iasă de la guvernarea în care NU trebuia să intre!"
Astăzi a fost convocat Biroul Permanent Național al PSD pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deși Sorin Grindeanu a reiterat că PSD „rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile”, există voci care susțin că social-democrații nu […]
10 august 2025
18:40
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declarație transmisă duminică presei, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, anunțând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori în perspectiva summitului […]
06:00
De ce este Alina Mungiu-Pippidi cel mai citat plitolog român în străinătate? Poate și pentru că citea Shakespeare la 10 ani. Un portret exclusiv Q Magazine. ACASĂ LA IORGA După o furtună aprigă ce a pus la pământ brazi falnici, acoperișuri de clădiri istorice și a distrus agoniseala multor oameni, la Sinaia răsare soarele. E […]
9 august 2025
18:00
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de an ‘și acum sunt prieteni și vor fi prieteni multă vreme. Într-un comentariu […]
17:40
Un gest spectaculos al administrației Trump ridică foarte serios problema dacă, după Ucraina sau Gaza nu va apărea curînd un nou conflict militar, mai exact invadarea de către americani a celei mai bogate țări în petrol a lumii, Venezuela. E vorba de promisiunea unei recompense de 50 de milioane de dolari pentru informații care să […]
16:40
În primul rând, dacă e stabilit prin hotărâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este opțional. Fiecare procedează cum dorește. În ceea ce privește manifestările publice, se recomandă festivalurile de tip Untold, pentru că, oricum, tinerii nu trebuie lăsăți să plece, ca voluntari, la inundațiile din Moldova. Deși, cu o nostalgie comunistă de […]
16:20
Un designer celebru a realizat uniformele stewardeselor Riyadh Air, compania prințului moștenitor al Arabiei Saudite, care se va lansa în această toamnă
La granița dintre rafinamentul modei haute couture și eleganța zborului modern, Riyadh Air a ales să-și facă debutul pe scena internațională, cu o colaborare surprinzătoare: o colecție de uniforme realizată de celebrul designer saudit Mohamed Ashi, fondatorul și directorul de creație al Ashi Studio. Cu un debut planificat pentru finalul anului 2025, Riyadh Air, noua […]
15:10
Statul român taxează deținuții politici din regimul comunist și recompensează un turnător al Securității
Senatorul AUR Petrișor Peiu a adresat președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă prin care le atrage atenția unei nedreptăți sociale și solicită „excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora”. „Stimate domnule președinte, Stimate domnule prim Ministru, De curând, în […]
11:20
Statul taxează oprimații politic ai regimului comunist și recompensează un turnător al Securității
Senatorul AUR Petrișor Peiu a adresat președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă prin care le atrage atenția unei nedreptăți sociale și solicită „excluderea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor acestora”. „Stimate domnule președinte, Stimate domnule prim Ministru, De curând, în […]
07:00
Diplomația Sfântului Scaun presupune relații cu 184 de state, în alte cuvinte cu 184 de tradiții, viziuni religioase și ideologice diferite. Dintre acestea, 90 au reședința la Roma, ceea ce face din capitala catolicismului un oraș cosmopolit și diplomatic. NEGOCIEREA, SINGURA SOLUȚIE Pe lângă așa-numitele relații bilaterale, Sfântul Scaun participă la diferite organizații și organisme […]
06:30
După „vocalizele” de zilele trecute, activate de moartea fostului președinte, s-a așezat întrucâtva liniștea. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a analizat „țipătorii” din societatea românească, adică pe cei care „se activează mai ales în momente de tensiune publică – crize, tragedii, decese, conflicte politice – și nu intervin pentru a aduce claritate, ci pentru a impune […]
8 august 2025
22:20
Fostul candidat al coaliției guvernamentale în alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, apreciază că președintele Nicușor Dan nu a avut curaj să îi aprindă o lumânare fostului președinte Ion Iliescu, preferând să stea ascims în birou, „în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Antonescu a analizat două evenimente care […]
19:10
Propunerea lui Netanyahu prevalează în fața avertismentelor armatei și Cabinetul de Securitate aprobă ocuparea Gazei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să „revină” asupra planului său privitor la continuarea operațiunii militare în Fâșia Gaza, transmit AFP și DPA. Apelul este mai mult simbolic, întrucât premierul israelian Benjamin Netanyahu nu s-a lăsat influențat nici măcar de opoziția generalului Eyal Zamir, șeful Statului Major general al IDF, […]
18:30
Propunerea lui Netanyahu prevalează în fața avertismentelor armatei și Cabinetul de Securitate aprobă ocupația Gazei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să „revină” asupra planului său privitor la continuarea operațiunii militare în Fâșia Gaza, transmit AFP și DPA. Apelul este mai mult simbolic, întrucât premierul israelian Benjamin Netanyahu nu s-a lăsat influențat nici măcar de opoziția generalului Eyal Zamir, șeful Statului Major general al IDF, […]
17:10
Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, către Ilie Bolojan: Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze?
Măsurile privind eficientizarea administrației publice locale, anunțate de premierul Ilie Bolojan, au bulversat, prin lipsa flexibilității, impunerea grilelor uniforme, subestimarea specificului local. Plafonarea personalului, standardizarea salarizării, partajarea resurselor umane între mai multe instituții locale și restrângerea Poliției Locale sunt numai câteva dintre motivele care au generat nemulțumiri profunde la nivelul autorităților locale. La jumătatea lunii […]
15:00
Plătim democrații în lupta cu republicanii. Misterioasele contracte ale Ambasadei române la Washington
Presa zilei dezvăluie că ambasada României în SUA a încheiat un contract de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanță specializată în securitate și siguranță publică, care ar trebui să facă lobby pentru a reintra în programul Visa Waier contra modestei sume de 25.000 de dolari pe lună. Încă […]
13:30
Voi începe cu concluzia: în condițiile unei relații devenite ireconciliabile între PSD și USR, există două soluții pentru configurația guvernului – fie 1. USR se retrege (este retras) din guvern – varianta puțin probabilă, având în vedere și o anumită relație cu unii membri PNL, fie 2. PSD intră în opoziție. Până ieri, consideram că […]
11:30
Grindeanu: Vom evalua impactul acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul coaliției ca urmare a atitudinii USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în […]
11:20
După 12 zile de la anunțarea demisiei lui Dragoș Anastasiu din funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan a semnat într-un final decretul pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României. În 27 iulie, Dragoș Anastasiu a susținut o conferință de presă, menită să clarifice toate aspectele de care a fost acuzat, respectiv o […]
06:10
Justiția din Franța va trebui să pronunțe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, după ce Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, potrivit Agerpres. Camera de extrădări a Curții de Apel […]
7 august 2025
17:30
Nina Iliescu: Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele
Văduva fostului președinte Ion Iliescu, Nina, care nu a putut participa la funeraliile soțului său din motive de sănătate, a mulțumit tuturor „celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”. Mesajul a fost transmis pe blogul fostului președinte. „În cea mai grea zi din viața mea, care […]
15:30
Marco Rubio cere diplomaților americani să lanseze campania de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale ale UE
Administrația președintelui Donald Trump le-a cerut diplomaților americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziție față de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbușă libertatea de exprimare și impune costuri companiilor de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, […]
14:40
Doxologia: În zbor peste Mănăstirea Sihăstria. Imagini memorabile cu 20.000 de oameni veniți să se închine la moaștele Sfinților Cleopa și Paisie
Marii duhovnici și luminători ai secolului al XX-lea, Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa sunt cinstiți de astăzi la Mănăstirea Sihăstria. Proclamarea locală a canonizării a avut loc în ziua prăznuirii Sfintei Teodora de la Sihla, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de un sobor de 24 de ierarhi ai Bisericii, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul […]
13:40
Cum a dus președintele Nicușor Dan România la nivelul bantustanului african. La propriu!
Șocantă, indescriptibilă decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a boicota funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, fără măcar a exista o minimă explicație publică. În lumea civilizată, asta chiar e o premieră, dar România a cam devenit campioană la premiere nedorite, din păcate. Nici măcar nu se poate vorbi de vreun conflict al […]
12:50
O întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri de stat ruse, relatează AFP și Reuters. „La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord […]
12:50
O întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri de stat ruse, informează Agerpres. „La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu […]
12:10
Rodica Coposu s-a stins din viață. „Poate vor avea nişte idealuri mai mari… Asta este speranţa!", declara pentru Q Magazine, în 2010
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață în dimineața zilei de 7 august 2025. Q Magazine a intervievat-o cu ani în urmă, când a povestit despre detenția fratelui său, Corneliu Coposu, dar și despre lecțiile iertării pe care acesta […]
09:50
Ion Iliescu a încetat din viață. Multe se pot spune despre primul președinte al României democratice. Și pro, și contra. Indiferent de care parte ne situăm, trebuie să recunoaștem că Ion Iliescu a făcut istorie și, ne place sau nu, nimeni nu va putea face abstracție de el. Cariera sa politică postdecembristă are, fără îndoială, […]
06:30
7 august, zi de doliu național. „Funeraliile de stat, lecții de memorie colectivă, gesturi de unitate națională și reflexe ale civilizației politice"
Virgil Mănescu, educator de etichetă, a explicat pe rețelele sociale care este semnificația funeraliilor prezidențiale și de ce acestea reprezintă o filă de istorie contemporană. Mănescu arată că acest „tip de ceremonial este o declarație de demnitate, în fața cetățenilor și a lumii, despre cum un stat își cinstește trecutul și valorile”. „Există momente în […]
6 august 2025
23:20
Încrederea ucrainenilor în Volodimir Zelenski, la cel mai redus nivel în ultimele șase luni
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, relevă un sondaj publicat miercuri, informează Agerpres. Sondajul, efectuat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev […]
18:00
Ion Iliescu, în Washington Post, către liderii NATO: „Țineți Rusia departe de Dunăre!". Era anul 1999
În 22 mai 1999, în vremea în care era senator și liderul opoziției, Ion Iliescu a publicat în celebrul ziar american Washington Post un editorial intitulat „Keep Russia Away From the Danube: So Says Romania, With Reason to Be Wary of the Federation’s Involvement” (Țineți Rusia departe de Dunăre: Așa spune România, cu motive să […]
