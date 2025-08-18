Trei femei din Călărași s-au îmbătat și au sunat la 112. Una dintre ele l-a lovit cu pumnii pe un polițist

Fanatik, 18 august 2025 20:00

Trei femei din Călărași au pus pe jar autoritățile, după ce au sunat la 112, spunând că una dintre ele a fost bătută de iubit. Ce au descoperit polițiștii la fața locului

Acum 15 minute
20:00
Acum o oră
19:40
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a reacționat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce a aflat că partida dintre Aberdeen și FCSB va fi difuzată pe Voyo.
19:30
Aberdeen, transfer de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB! Fanatik
Aberdeen a oficializat o mutare de impact înainte de „dubla” cu FCSB din Europa League. Scoțienii au transferat un atacant de la AC Milan.
Acum 2 ore
19:10
Casa Albă vrea să afle cum va fi îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Răspunsul oficialilor ucraineni Fanatik
Alegerea vestimentară a lui Volodimir Zelenski a stârnit discuții la Casa Albă. Cum va fi îmbrăcat liderul ucrainean la întâlnirea cu Donald Trump
19:00
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră Fanatik
Domeniul de la Snagov al lui Dinu Patriciu, din nou scos la licitație pentru datorii moștenite. Cât costă și unde se află imobilul.
19:00
Dinamo şi restul lumii! Cele mai tari transferuri din Liga Naţională de handbal masculin. Se naşte o nouă forţă?! Fanatik
Liga Naţională de handbal masculin a rămas cu 11 echipe. FANATIK vă prezintă cele mai interesante transferuri ale verii, Dinamo fiind marea favorită şi în acest sezon.
18:50
Diletta Leotta a lăsat să se vadă tot la ziua ei de naștere! Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă a făcut ravagii pe Instagram. Foto Fanatik
Diletta Leotta a rupt internetul cu cele mai recente poze postate pe Instagram! Celebra jurnalistă din Italia a împlinit recent 34 de ani
18:50
Nicușor Dan își continuă drumețiile prin țară. Președintele României, vizită surpriză la Roșia Montană. Foto Fanatik
Nicușor Dan a mers împreună cu familia la Roșia Montantă. Nu este pentru prima dată când Președintele României vizitează această zonă.
18:40
Jucătorul dorit de Inter i-a spus „nu” lui Cristi Chivu și va juca pentru rivala de moarte a echipei patronate de Dan Șucu Fanatik
Lovitură primită de Cristi Chivu. Un mijlocaș de perspectivă a refuzat oferta primită de la Inter. Va evolua în acest sezon pentru rivala celor de la Genoa.
18:20
„Altă întrebare”. Singurul jucător despre care Șumudică a refuzat să vorbească după Rapid – FCSB 2-2 Fanatik
Marius Șumudică nu a dorit să vorbească despre prestația unui jucător de la Rapid, titular în derby-ul cu FCSB. Care a fost motivul.
Acum 4 ore
18:10
Au fost adăugate noi cuvinte în dicționarul Cambridge. Ce semnificație au și din ce domenii provin Fanatik
Dicționarul Cambridge s-a îmbogățit cu 6.000 de cuvinte. Din ce domenii provin cele mai multe dintre ele și care este semnificația lor.
18:10
Prognoza ANM pentru 18 – 31 august: temperaturi neobișnuite în ultima lună de vară. Cum va fi vremea în fiecare regiune Fanatik
Ce arată prognoza ANM pentru perioada 18 - 31 august? Temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile, potrivit meteorologilor.
18:00
Ion Marin, invitat special la „Fanatik Dinamo”, marți, 19 august, ora 13:30! Dezvăluiri și povești de senzație din partea fostului fotbalist și antrenor al „câinilor” Fanatik
Emisiunea FANATIK DINAMO vă așteaptă la o nouă ediție spectaculoasă marți, 19 august, de la ora 13:30, cu Ion Marin în platou
17:40
Mitică Dragomir, declarație surpriză după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc Fanatik
Care a fost reacția lui Mitică Dragomir când a auzit că cei de la Csikszereda au intrat pe teren în meciul cu Craiova cu însemnele Ținutului Secuiesc
17:20
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă” Fanatik
O bunicuța de 81 de ani rămâne fără asigurare medicală. Cum poate să-și păstreze accesul la servicii medicale după legea adoptată de cabinetul Bolojan.
17:20
Sorin Grindeanu, clarificări despre ceasul de 90.000 de euro. Cât costă, de fapt, accesoriul său. „Glumă de prost gust” Fanatik
Sorin Grindeanu a făcut câteva clarificări în ceea ce privește ceasul pe care îl poartă. Cât a costat, de fapt, accesoriul, care se vehicula a fi 90.000 de euro
17:20
Rafturi goale și cartoane în loc de produse. Orașul unde magazinele au început să ascundă alimentele de teama hoților Fanatik
Mai multe magazine au fost nevoite să adopte măsuri drastice din cauza furturilor. În locul produselor, clienții găsesc la raft simple cartoane.
17:20
A greșit Târnovanu la golurile lui Koljic? Analiștii Fanatik SuperLiga s-au împărțit în două tabere după Rapid – FCSB 2-2 Fanatik
Analiștii Fanatik SuperLiga au dezbătut în platou golurile lui Elvir Koljic din Rapid - FCSB 2-2. A greșit Ștefan Târnovanu la golurile atacantului bosniac?
17:10
Amenda uriașă pe care Șumudică o plătește dacă va vorbi urât despre Rapid: „Am semnat cu ochii închiși”. Exclusiv Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce amendă trebuie să plătească dacă vorbește urât de clubul Rapid.
17:10
Dezvăluiri despre ultima lovitură de pe piața media. „E cel mai tare om din România! Tot trustul face 250 de milioane de euro. Își face televiziune!” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre marea lovitură a anului în mass-media din România. Dezvăluiri interesante despre detaliile din spatele afacerii.
16:50
Cristi Chivu a dezvăluit ce obiectiv are la Inter înaintea noului sezon din Serie A: „Muncim din greu” Fanatik
Inter a disputat la finalul săptămânii trecute ultimul amical înaintea începerii noului sezon de Serie A. Ce a declarat antrenorul Cristi Chivu, după disputa contra grecilor.
16:50
Video. Nicușor Dan, mesaj dur după discuția cu liderii europeni: „Rusia nu își dorește pacea!” Fanatik
Președintele Nicușor Dan a reacționat dur după discuția cu liderii europeni. Șeful statului susține că Moscova nu dorește un acord de pace.
16:30
Guvernul a modificat din nou proiectul legat de Pilonul II de pensii. Ce schimbări s-au făcut Fanatik
Se aduc noi modificări în proiectul referitor la Pilonul II de pensii. Ce trebuie să știe pensionarii cu privire la sumele de bani acumulate
16:30
Ilie Balaci, familist convins: “A renunţat la banderola echipei şi a câştigat o soţie!” Fanatik
Ilie Balaci și frumoasa sa familie. Care este povestea din spatele nunții sale, eveniment din cauza căruia a cedat banderola de căpitan la Universitatea Craiova și s-a certat cu antrenorul său.
16:30
Horoscop zilnic pentru marți, 19 august. Reușite pentru Vărsători Fanatik
Horoscop zilnic pentru marți, 19 august. Taurii au parte de niște tensiuni, iar pentru Fecioare astrele aduc o veste bună.
16:20
Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani” Fanatik
Adrian Mutu a făcut caracterizarea jucătorilor de la FCSB după remiza cu Rapid, 2-2. "Briliantul" l-a lăudat pe Lixandru, dar i-a criticat pe Ngezana şi Tănase.
Acum 6 ore
16:10
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv Fanatik
Ce se întâmplă cu salariile și pensiile românilor? Le vor mai primi de la toamnă sau nu? Un analist economic lămurește declarațiile făcute de Ilie Bolojan.
16:10
Cadoul inedit pe care Vladimir Putin i l-a făcut unui locuitor din Alaska. Reacția bărbatului: “Sunt fără cuvinte, este uimitor!” Fanatik
Ce cadou special i-a făcut Vladimir Putin unui locuitor din Alaska. Bărbatul a fost foarte entuziasmat de darul oferit de liderul rus
16:00
CFR Cluj a cerut încă o amânare în SuperLiga. ”Dacă nici asta nu e situație excepțională, ce să mai zic?” Fanatik
CFR Cluj a dorit să-și amâne încă un joc de campionat, dar Cristi Balaj a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că s-a lovit de un refuz categoric.
15:50
(P) O SĂPTĂMÂNĂ MAXWIN PLINĂ DE CÂȘTIGURI! 120 ROTIRI GRATUITE + 7 ZILE DE BONUSURI Fanatik
August continuă spectaculos pe MaxWin – cu un cadou pe care nu vrei să-l ratezi! Toți jucătorii noi primesc 120 DE ROTIRI GRATUITE fără depunere pe jocul 10 Glossy Hot de la Amusnet. Trebuie doar […]
15:40
Schimbări importante privind rovinieta. Ministerul Transporturilor anunță noutăți pentru șoferi Fanatik
Șoferii din România nu vor mai plăti rovinieta așa cum era obișnuiți. Ministerul Transporturilor anunță un nou sistem de taxare rutieră.
15:40
Gigi Becali și-a schimbat radical discursul față de Craiova lui Rotaru. ”Începe să joace fotbal”. Așteaptă însă 6 puncte din dubla cu oltenii! Fanatik
Universitatea Craiova este lider după 6 etape, iar Gigi Becali a avut un discurs neașteptat la FANATIK SUPERLIGA în privința oltenilor.
15:30
Tragedie pe o autostradă din Grecia, frecventată de români. Trei persoane au ars de vii în mașină, după ce au fost lovite de un TIR. Video Fanatik
Trei oameni au murit arși de vii în urma unui accident grav din Grecia. Un TIR a izbit din plin două mașini, care, ulterior, au izbucnit în flăcări
15:30
Bogdan Baratky rămâne cu o mare dilemă după Rapid – FCSB 2-2: „Când mai e în neregulă să atingem mingea cu mâna prin careu?” Fanatik
Bogdan Baratky a tras concluziile derby-ului Rapid - FCSB, scor 2-2, în etapa a 6-a din SuperLiga. Cu ce rămânem după meciul de foc de pe Arena Națională.
15:10
Harta celor mai scumpe cartiere din București. Zonele unde chiria depășește cu mult salariul mediu Fanatik
Cât de scump este să trăiești în București. Zonele în care chiriașii scot cei mai mulți bani din buzunar pentru a locui în Capitală.
15:10
Mitică Dragomir a venit îmbrăcat în vișiniu după Rapid – FCSB 2-2. „E jucător bun, dar varsă laptele”. I-a comparat cu Slobozia! Fanatik
Mitică Dragomir a făcut analiza derby-ului Rapid - FCSB! Ce a spus fostul președinte LPF despre jocul celor două echipe și despre gafele lui Ngezana
15:10
Sorin Grindeanu, categoric în privința scenariului unei guvernări PSD – AUR: “Nu în mandatul meu” Fanatik
Sorin Grindeanu, președintele interimar al social-democraților, a oferit un răspuns categoric în privința posibilității unei guvernări PSD - AUR
15:00
Ce onoare! Echipamentul prezentat recent de PSG seamănă izbitor cu kitul de joc al FCSB-ului, care i-a înnebunit pe fani. Foto Fanatik
Coincidență incredibilă în acest start de sezon între FCSB și Paris Saint Germain. Anunțul făcut de câștigătoarea Ligii Campionilor.
14:40
„Gâlcă a avut noroc aseară?”. Marius Șumudică a reacționat instant: „Înseamnă că am trecut ca gâsca prin apă” Fanatik
Marius Șumudică a analizat cum a reușit Costel Gâlcă să revină de la 2-0 în fața FCSB-ului. Ce părere are fostul antrenor al Rapidului despre schimbările făcute de giuleșteni
14:40
România se află sub un cod galben și portocaliu de inundații: 20 de județe sunt afectate. Până când sunt în vigoare avertizările Fanatik
Hidrologii anunță că este pericol de inundații. Este în vigoare un cod galben și un cod portocaliu. Care sunt cele 20 de județele vizate
14:20
Robert Niță a dezvăluit cum a trăit pe Arenă derby-ul cu FCSB. „În minutul 80 eram mic”. Ce a vorbit cu Șucu după golul de 2-2 Fanatik
Robert Niță, dezvăluiri din interior după Rapid - FCSB 2-2! Cum s-a trăit golul egalizator din prelungiri alături de conducerea giuleștenilor
Acum 8 ore
14:10
Andrei Nicolescu a vorbit despre ruptura dintre Kopic și Perica. „Toți suntem frustrați că nu joacă!” Fanatik
Andrei Nicolescu a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este adevărul despre „ruptura” dintre Zeljko Kopic și Stipe Perica.
14:00
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară! Asta e libertatea presei?” Fanatik
Gigi Becali a avut o reactie furibună la adresa fake news-urilor din presă. Ea a fost declanşată de o discuţie legată de candidatura lui Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei.
14:00
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?” Fanatik
De unde vin gogoșile vândute pe plajă și cum arată, în realitate, bucătăriile unde sunt preparate. Horia Constantinescu, dezvăluie: producătoarea i-a spus că sunt cu urme umane!
14:00
Percheziţii în Vâlcea, la poliţişti suspectaţi că au luat mită. Aceștia modificau în sistem perioada de suspendare a permiselor de conducere Fanatik
Procurorii DNA au efectuat percheziții domiciliare la mai mulți polițiști din Vâlcea. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție
14:00
Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%. Ce alte măsuri pregătește Guvernul Bolojan  Fanatik
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește salarii reduse cu 30% la ANRE, ASF și ANCOM. Sunt luate în calcul și alte măsuri
14:00
Călătoria în străinătate cu copiii minori va fi simplificată. Ce trebuie să știe însoţitorii acestora Fanatik
Noi reguli în ceea ce privește călătoria cu copiii minori în străinătate. Ce pași trebuie să respecte însoțitorii acestora.
13:50
Vladimir Putin i-a făcut cadou un Lamborghini! Cine e sportivul legendar care l-a cucerit pe liderul de la Kremlin. Are relații bune și cu dictatorul Kim-Jong-un Fanatik
Multiplul campion NBA Dennis Rodman surprinde cu poveștile sale, mai ales cele legate de relațiile cu liderii lumii precum Putin sau Kim Jong-un.
13:40
Gigi Becali are un nou favorit după Rapid – FCSB 2-2. „Pentru el mă bucur cel mai mult”. Mesaj dur pentru Olaru: „Nimeni nu are timp” Fanatik
Gigi Becali a lăudat evoluția unui jucător de la FCSB, pe care l-a numit „favoritul său”. Patronul campioanei a analizat și situația în care se află Darius Olaru.
13:30
Cristi Balaj a anunțat plecări după CFR Cluj – Botoșani 3-3! „Am ajuns la o concluzie. Știm ce avem de făcut” Fanatik
Se trage linie la CFR Cluj! Cristi Balaj anunță schimbări imediat după rezultatul de egalitate din ultima etapă de SuperLiga, contra lui FC Botoșani
