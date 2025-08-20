Mihai Stoica, reacție fermă după Rapid – FCSB 2-2: „Un meci aproape perfect stricat de un jucător”

Fanatik, 18 august 2025 21:40

Cine a stricat meciul Rapid - FCSB 2-2 din perspectiva roș-albaștrilor, în opinia lui Mihai Stoica: „Clar că îl culpabilizează toată lumea”

Acum 15 minute
21:30
Surpriză pentru Thiam! Ce număr va purta după transferul la FCSB: „I-l facem cadou!” Fanatik
Conducerea campioanei României i-a pregătit o primă surpriză lui Mamadou Thiam. Cu ce număr va juca atacantul după transferul la FCSB
Acum o oră
21:10
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale Fanatik
Destinația europeană unde s-ar putea vedea Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E la mică distanță de România și are obiective inedite.
21:10
Mihai Stoica știe ce trebuie să facă FCSB pentru a trece de Aberdeen! Cum i-a ironizat pe suporterii scoțieni: „Nu e ceva care să ne impresioneze” Fanatik
Mihai Stoica, mesaj clar pentru jucătorii de la FCSB înaintea meciului de la Aberdeen! Ce trebuie să facă pentru a spera la victorie
20:50
Elias Charalambous, optimism debordant înainte de Aberdeen – FCSB: „Acest club arată mereu cât e de mare” Fanatik
Elias Charalambous a avut un discurs războinic la conferința de presă premergătoare meciului Aberdeen - FCSB. Roș-albaștrii atacă grupa principală Europa League
Acum 2 ore
20:30
Turcii au atins un subiect sensibil pentru Alex Cicâldău înainte de Bașakșehir – Craiova: „Din respect voi răspunde”. Video Fanatik
Alex Cicâldău a părut deranjat de o întrebare primită de la un jurnalist turc înainte de Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat
20:20
Mihai Popescu, răspuns tranșant cu privire la obiectivul FCSB-ului în cupele europene: „Nu ne mulțumește Conference” Fanatik
FCSB nu va avea parte de un meci ușor în Scoția, contra celor de la Aberdeen. Mihai Popescu a analizat meciul din play-off-ul UEFA Europa League.
20:10
Răzvan Burleanu anunță o schimbare majoră în arbitrajul românesc: „Am aprobat o investiție de 860.000 de euro” Fanatik
Răzvan Burleanu a anunțat o schimbare majoră în arbitrajul românesc. Ce investiție a aprobat președintele Federației Române de Fotbal.
20:10
Cât costă rechizitele la început de an școlar? Părinții trebuie să bage mâna mai adânc în buzunare pentru un set complet Fanatik
Un nou an școlar este tot mai aproape, astfel că pregătirile sunt în toi. Părinții trebuie să știe că rechizitele s-au scumpit
19:50
Nsimba și Assad, concurență acerbă în atacul Universității Craiova: “Să îi dea unul altuia peste nas!”. Cine e noul “Mitriță” Fanatik
Președintele Sorin Cârțu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre concurența acerbă pe care o au Assad și Nsimba în atacul Universității Craiova.
Acum 4 ore
19:40
Cât a muncit Nicușor Dan în luna august. Unde se află unitatea militară din care președintele a discutat viitorul Ucrainei cu alți șefi de stat Fanatik
Au apărut imagini de la ședința Coaliției de Voință, la care Nicușor Dan a participat ”din deplasare”. Președintele nu se afla la Cotroceni când a discutat cu alți șefi de stat.
19:40
Celtic se îmbogățește înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League! Liverpool îi plătește o sumă cu 7 cifre Fanatik
Celtic se îmbogățește încă dinaintea dublei cu Kairat Almaty din play-off-ul Champions League. Liverpool le va plăti scoțienilor o sumă importantă de bani
19:30
Răzvan Burleanu a reacționat, după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc: „A fost sesizată deja Comisia de Disciplină” Fanatik
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a reacționat după ce însemnele Ținutului Secuiesc au fost în prim-plan la meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova.
19:20
Aproape 80 de persoane, printre care 19 copii, au ars de vii în urma unui accident cumplit. „S-au auzit multe țipete”. Video Fanatik
Aproape 80 de persoane, printre care și 19 copii, au murit arși de vii, în urma unui accident rutier din Afganistan. Autobuzul în care se aflau a luat foc după impact
19:20
Dumitru Dragomir, pronosticuri surpriză pentru meciurile FCSB, U Craiova și CFR în Europa. Unde „joacă” duble Fanatik
Dumitru Dragomir s-a pronunțat cu privire la rezultatele pe care le vor înregistra FCSB, Craiova și CFR în meciurile europene din această săptămână.
19:10
Doi influenceri, răniți în timp ce filmau o recenzie culinară. O șoferiță a intrat cu mașina direct în restaurant. Video Fanatik
Doi influnceri au fost la un pas de moarte într-un restaurant. O mașină a intrat direct prin geamul locației chiar în timp ce aceștia filmau.
19:10
Mirel Rădoi a găsit cheia dublei Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Asta trebuie să facem”. Gluma zilei, la conferința de presă. Video Fanatik
Mirel Rădoi știe cum poate Universitatea Craiova să treacă de Bașakșehir în play-off-ul din Conference League! Ce a declarat la conferința de presă
19:00
De ce refuză PSD să participe la ședințele de coaliție: ”Sunt lucruri solicitate care nu s-au îndeplinit” Fanatik
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a explicat motivele pentru care PSD refuză să mai participe la ședințele de coaliție. Ce reproșuri le-a adus partenerilor de guvernare.
19:00
Gigi Becali și-a făcut calculele în direct. Câți bani câștigă FCSB după calificarea în grupa din Conference League și la cât ar putea ajunge prin accederea în Europa League Fanatik
Gigi Becali a explicat câți bani ar putea să încaseze FCSB prin prisma parcursului european din acest sezon. Care este diferența dintre faza principală din Europa League și cea din Conference League
18:40
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv Fanatik
Victor Angelescu a trecut recent prin momente cumplite! Cum a „reușit” acționarul minoritar de la Rapid să își rupă cotul. Detaliile obținute de FANATIK
18:30
Ministerul Dezvoltării propune supravegherea proprietăților cu drone și sateliți. Ce trebuie să știe românii care stau la curte Fanatik
Ministerul Dezvoltării propune ca proprietățile românilor care stau la curte să fie supravegheate cu drone. Motivul pentru care este necesară implementarea unui asemenea măsuri.
18:20
Noi detalii despre Maria, femeia înjunghiată de fostul iubit în centrul maternal din Călărași. A cerut ajutorul polițiștilor de două ori în trecut Fanatik
Apar noi detalii despre Maria, femeia din Călărași care a fost înjunghiată de fostul concubin în centrul maternal. Motivul pentru care polițiștii nu au emis ordin de protecție
18:20
Vedetele de la FCSB se tem de Aberdeen! Ce au spus Adrian Șut și Florin Tănase Fanatik
Adrian Șut și Florin Tănase au prefațat duelul de joi cu Aberdeen, din Europa League. Ce au spus fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous.
18:10
Cristian Gațu la 80 de ani! Ce spune despre viitorul handbalului românesc și dezvăluire incendiare despre conflictul dintre Steaua și FCSB: „Sunt două echipe” Fanatik
Cristian Gațu a împlnit 80 de ani pe data de 20 august. Legenda handbalului românesc, super interviu despre cariera sa și conflictul dintre FCSB și Steaua.
18:10
ANAF vrea să știe totul despre nunți și botezuri. Se cer informații despre numărul invitaților și câți bani se cheltuie Fanatik
Organizatorii de nunți și botezuri sunt obligați să transmită ANAF orice informație despre evenimente. Dacă nu vor face asta, Fiscul amenință cu amenzi.
17:50
Alertă în Europa. Ce sunt „virusurile de valiză” care apar pe continent. Simptomele care ar trebui să îi alarmeze pe turiști Fanatik
Un nou virus periculos face din ce în ce mai multe cazuri în Europa. Deja au apărut primele cazuri de infectare, iar specialiștii sunt în pericol.
17:50
Gigi Becali a anunțat cine iese de pe lista UEFA pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam: „Ne-am gândit să facem un artificiu” Fanatik
Venirea lui Mamadou Thiam va produce schimbări pe lista UEFA la FCSB. Gigi Becali a anunțat cine va fi scos pentru a putea evolua atacantul senegalez.
Acum 6 ore
17:40
Andrei Burcă și-a luat liber mai devreme pentru echipa națională! Fundașul a fost eliminat în China pentru un fault grosolan. Video Fanatik
Andrei Burcă poate primi o suspendare drastică după cartonașul roșu pe care l-a luat în China. Fundașul poate fi însă apt mai rapid pentru națională
17:40
Aeroportul Malpensa din Milano, evacuat. Un bărbat a incendiat biroul de check-in. Video Fanatik
Panică și haos pe Aeroportul Malpensa din Milano. Un bărbat agitat a distrus unul dintre birourile de check-in cu ciocanul, după care l-a incendiat.
17:40
Secretar general din județul Cluj, cercetat pentru abuz în serviciu. A fraudat un concurs de angajare alături de alți trei funcționari Fanatik
Patru funcționari publici clujeni, inclusiv un secretar general, sunt acuzați de abuz în serviciu, după ce au fraudat un concurs de angajare. Ce s-a întâmplat în timpul examenului
17:20
Alex Mitriță a ieșit din nou la rampă în China! Ce a reușit internaționalul român la ultimul meci al lui Zhejiang. Video Fanatik
Alex Mitriță își continuă evoluțiile senzaționale în China și a primit o notă mare după ce a fost decisiv într-o nouă victorie a echipei sale.
17:00
Nicușor Dan a anunțat data probabilă a vizitei sale în Statele Unite ale Americii. „Important este să parcurgem etapele preliminare” Fanatik
Când plănuiește Nicușor Dan să meargă în vizită în Statele Unite ale Americii. Președintele României a anunțat data probabilă a deplasării peste ocean.
16:50
Nicușor Dan crede că Vladimir Putin trage de timp. Mișcarea făcută de SUA și Europa în cazul în care nu se ajunge la o pace Fanatik
Președintele Nicușor Dan anunță următorul pas în cazul în care Rusia nu va face pace. Ce pregătesc Statele Unite și Europa pentru acest scenariu
16:50
Adrian Mititelu anunţă victoria în procesele cu FRF şi LPF: “În câteva luni se va da decizia! Burleanu va fi chemat la DNA” Fanatik
Adrian Mititelu este convins că va avea parte de câștig de cauză în toate dosarele în care se judecă în prezent cu FRF și LPF!
16:50
Deputatul AUR Dan Tanasă, un nou mesaj dur după valul de critici pe tema migranților: „Românii s-au săturat de ipocrizie. Manipulare ieftină” Fanatik
După ce a stârnit un val de critici după postarea controversată despre migranți, deputatul AUR Dan Tanasă a revenit cu o nouă postare șocantă.
16:50
Ce pierderi au avut hotelurile de stat de pe litoral. Subvenții uriașe și pentru locațiile de top din Capitală Fanatik
Ce pierderi au înregistrat vilele, restaurantele și hotelurile deținute de statul român. Locațiile de top din Capitală cu pierderi uriașe
16:40
Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025. Gemenii sunt înconjurați de mister Fanatik
Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025. Astrologii au consultat astrele și au aflat care sunt previziunile complete.
16:30
Gigi Becali e convins că a dat lovitura la FCSB: ”E mai puternic decât Bîrligea. Va marca 10-15 goluri” Fanatik
Gigi Becali s-a arătat încântat de ultimul transfer pe care l-a făcut și este convins acesta va da multe goluri la FCSB.
16:10
Gigi Becali a dezvăluit toate culisele transferului lui Thiam la FCSB: „Gheorghiță a înțeles. I-am dat să-și ia un apartament” Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit cum a reușit să îl transfere la FCSB pe Mamadou Thiam. Latifundiarul din Pipera a fost nevoit să-i dea un apartament lui Andrei Gheorghiță!
16:10
Încă o crimă oribilă în România. Tragedie în Hunedoara: „I-a acoperit gura și nasul și a strâns-o de gât până a murit” Fanatik
Un bărbat din Hunedoara a fost reținut după ce, în urma unui conflict spontan, și-ar fi ucis victima prin asfixiere. Procurorii au deschis dosar penal pentru omor.
16:10
Donald Trump a ordonat ca zidul de la granița cu Mexic să fie vopsit în negru: “Va face și mai dificilă escaladarea” Fanatik
Zidul de la granița cu Mexic, vopsit în negru la ordinul lui Donald Trump. Președintele SUA vrea să descurajeze escaladarea acestuia
15:50
Hromada, primul pe lista neagră a lui Gâlcă la Rapid! Antrenorul i-a găsit deja înlocuitor. Exclusiv Fanatik
Jakub Hromada are zilele numărate la Rapid. FANATIK a aflat că antrenorul Costel Gâlcă vrea să scape de slovac și i-a găsit deja înlocuitor
Acum 8 ore
15:40
Șmecheria cu care Mitică Dragomir e convins că va vedea live Aberdeen – FCSB fără să aibă abonament de Voyo! Fanatik
Dumitru Dragomir e gata să apeleze la un artificiu pentru a vedea live Aberdeen - FCSB, care se va transmite pe platforma online Voyo.
15:40
Nicușor Dan promite câștiguri uriașe din investiții – un fake news ordinar. Ultima înșelătorie online îl are pe președintele României în prim-plan. Video Fanatik
Imaginea președintelui Nicușor Dan este folosită într-o escrocherie online pe Facebook, printr-un video deepfake care promovează o falsă „oportunitate de investiție”.
15:20
Un bărbat a fost reținut după ce a furat de la o bază sportivă din Constanța arme de tip airsoft. Valoarea prejudiciului ajunge la 10.000 de lei Fanatik
Un bărbat de 42 de ani a furat mai multe arme de tip airsoft de la o bază sportivă din Constanța. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore.
15:20
Ilie Balaci a ratat Euro 1984 din cauza unei accidentări horror: “Pe mine trebuia să mă trimită afară să mă opereze!” Fanatik
Ilie Balaci și povestea tragică dinaintea Europeanului din 1984. Cum s-a accidentat grav înaintea turneului final din Franța.
15:10
Incident în Sibiu: o mașină a luat foc în mers. Traficul rutier a fost îngreunat Fanatik
O mașină a luat foc în mers în Sibiu. Pompierii au intervenit imediat pentru a stinge focul, iar traficul din zonă a fost afectat
15:10
Soția i-a dăruit lui Adrian Șut cea mai mare bucurie a vieții: „Când ajungi acasă uiți de tot ce se întâmplă în jurul tău”. Video Fanatik
Adrian Șut, detalii emoționante din viața de tată: „Dumnezeu ne-a luat un suflet, dar ne-a dăruit altul”. Cum își ajută soția starul FCSB
15:00
Încrengături la Mangalia. Cum încearcă prefectul să îl ”salveze” pe edilul Cristian Radu dintr-un dosar în care ar fi prejudiciat primăria cu 2,7 milioane € Fanatik
Cristian Radu, primarul vizitat azi de DNA, nu este la primul său dosar penal. Află cum ar fi prejudiciat instituția cu 2,7 milioane € și ce mutări s-au făcut în această speță.
15:00
Continuă scandalul în coaliția de guvernare. PSD, atac dur la adresa USR: „Noi lucrăm la reforme, ei doar acuză” Fanatik
PSD acuză USR că nu lucrează la reformele majore și că blochează pachetul de stimulare economică. Continuă scandalul în coaliția de guvernare.
15:00
Andrei Nicolescu laudă un jucător de la Dinamo. „E netransferabil. În viitor va fi Nistor X 2”. Robert Niță a intervenit imediat Fanatik
Andrei Nicolescu știe cine este fotbalistul care reprezintă viitorul pentru Dinamo: „Dacă-și va îmbunătăți finalizarea, va fi un fotbalist complet”
