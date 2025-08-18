BBC: Optimism, dar puţine detalii din partea SUA la întâlnirea cu presa din Biroul Oval
News.ro, 18 august 2025 21:40
Întâlnirea publică dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski a părut prudent optimistă, departe de discuţia aprinsă din Biroul Oval pe care am văzut-o data trecută, în februarie, comentează BBC.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:40
Întâlnirea publică dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski a părut prudent optimistă, departe de discuţia aprinsă din Biroul Oval pe care am văzut-o data trecută, în februarie, comentează BBC.
Acum 15 minute
21:30
Tottenham a prelungit contractul fundaşului argentinian Cristian Romero (27 de ani) până în 2029. Romero este noul căpitan al echipei, după plecarea lui Son Heung-min.
21:30
Ministrul Educaţiei, în dialog cu elevii / Le-a transmis că fără măsurile de criză începerea anului şcolar cu salarii şi burse devine imposibilă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis elevilor în cadrul celei de-a XLVI-a Adunări Generale a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), organizată la Satu Mare, că măsurile de criză şi redimensionarea sistemului de burse fac posibilă începerea unui nou an şcolar.
21:30
CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni # News.ro
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi încăpere cu preşedintele Donald Trump, notează CNN.
Acum 30 minute
21:20
Radu Miruţă: Înţeleg diferenţele de viziune în politica publică dintr-o astfel de coaliţie. Sunt legitime. Dar înţelept este să te aşezi la masă şi să aduci argumente raţionale / Ce spune ministrul despre diferite proiecte din spaţiul public # News.ro
Ministrul Economiei şi Digitalizării, Radu Miruţă, critică, luni seară, unele dintre proiectele aflate în dezbatere publică în ultima perioadă, apreciind că măsurile de reducere a deficitului bugetar trebuie să nu-i sufoce pe cei de la care trebuie strânse taxe, dar trebuie să elimine privilegiile. Ministrul crede că divergenţele din coaliţie sunt legitime, însă rezulvarea lor nu se poate realiza decât la masa negocierilor.
Acum o oră
21:10
Formaţia FC Argeş a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Oţelul Galaţi, în etapa a şasea a Superligii.
21:10
Radu Miruţă: Înţeleg diferenţele de viziune în politica publică dintr-o astfel de coaliţie. Sunt legitime. Dar înţelept este să te aşezi la masă şi să aduci argumente raţionale / Ce spune miniastrul despre diferite proiecte din spaţiul public # News.ro
Ministrul Economiei şi Digitalizării, Radu Miruţă, critică, luni seară, unele dintre proiectele aflate în dezbatere publică în ultima perioadă, apreciind că măsurile de reducere a deficitului bugetar trebuie să nu-i sufoce pe cei de la care trebuie strânse taxe, dar trebuie să elimine privilegiile. Ministrul crede că divergenţele din coaliţie sunt legitime, însă rezulvarea lor nu se poate realiza decât la masa negocierilor.
21:00
Mărturia mamei unui băiat implicat într-un accident cu o trotinetă electrică: E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului. Pe el l-a ridicat ca pe o păpuşă – VIDEO # News.ro
Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi. ”E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”, povesteşre femeia, care a stat o săptămână cu fiul ei în spital, într-o secţie de Neurochirurgie.
20:50
UPDATE - Zelenski a fost primit de Trump şi discută cu presa în Biroul Oval / Liderii europeni au sosit deja la Casa Albă / Zelenski: Ne-am coordonat poziţiile înaintea întâlnirii / La Kiev se aud sirenele de raid aerian - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Preşedinţiei americane pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia.
20:50
Timişoara: 25 de oameni autoevacuaţi, după ce un incendiu a izbucnit într-o clădire de birouri # News.ro
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la o clădire de birouri de pe Strada Mareşal Constantin Prezan din Timişoara. 25 de persoane s-au autoevacuat şi nimeni nu a avut nevoe de îngrijiri medicale. Focul a pornit de la o imprimantă.
Acum 2 ore
20:30
UPDATE - Zelenski a fost primit de Trump la Casa Albă / Liderii europeni au sosit deja / Zelenski: Ne-am coordonat poziţiile înaintea întâlnirii / La Kiev se aud sirenele de raid aerian - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Preşedinţiei americane pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia.
20:30
Incidente într-un complex rezidenţial din Sectorul 4 al Capitalei – Un bărbat a reclamat că un cunoscut ar fi încercat să-l rănească cu un pistol / Fratele presupusului autor ar fi fost ulterior atacat cu un cuţit de o rudă a primului bărbat # News.ro
Două incidente au avut loc, luni, într-un complex rezidenţial din Sectorul 4 al Capitalei. Un bărbat a reclamat că un cunoscut ar fi încercat să-l rănească cu un pistol, fără a reuşi, iar ulterior fratele presupusului autor ar fi fost atacat cu un cuţit de o rudă a primului bărbat.
20:20
UPDATE - Zelenski a fost întâmpinat de Trump / Liderii europeni au sosit la Casa Albă / Zelenski: Ne-am coordonat poziţiile înaintea întâlnirii / La Kiev se aud sirenele de raid aerian # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Preşedinţiei americane pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia.
20:20
Tenis: Sorana Cîrstea, calificătă în optimi, Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Cleveland # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.
20:10
Ministrul Finanţelor: Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomǎ blochează piaţa / Aproape o jumǎtate de milion de firme inactive / Vor fi obligate, fie să-şi declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate şi radiate # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, afirmă, luni seară, că ”nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomǎ blochează piaţa”, referindu-se la cele aproape o jumǎtate de milion de firme care sunt inactive în România. În al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, acestea vor fi obligate, fie să-şi declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate şi radiate.
20:00
UPDATE - Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă pentru summitul cu Trump / Zelenski: Ne-am coordonat poziţiile înaintea întâlnirii # News.ro
Liderii europeni au început luni după-amiază să sosească la Casa Albă pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski în care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia.
20:00
Lia Olguţa Vasilescu: Dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile şi cu partidele şi deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vom reveni la masa deciziilor în coaliţie / Nu blocăm grupurile de lucru # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedintă a Asociaţiei Municipiilor din România, a declarat că dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile şi cu partidele şi deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vor reveni la masa deciziilor în coaliţie, ea precizând că PSD nu blochează sub nicio formă grupurile de lucru.
19:50
Lia Olguţa Vasilescu, după discuţiile cu Bolojan: O solicitare nerezolvată, concedierile se vor raporta la populaţia din recensământ, din punctul nostru de vedere nu este corect deloc / Sunt municipii care vor avea pierderi şi de 100, 200 de persoane # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după discuţiile cu premierul Bolojan: O solicitare nerezolvată este că se va raporta totul la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie, ea precizând că sunt municipii care vor avea pierderi şi de 100, 200 de persoane. Vasilescu a mai spus că au încercat să meargă pe varianta datelor de la INS, care sunt actualizate din an în an, sau pe varianta de la Direcţiile de Evidenţă a Populaţiei, dar nu s-a acceptat.
19:50
Putin i-a sunat pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud înaintea vizitei lui Zelenski la Washington. Toţi liderii UE vor fi informaţi marţi despre discuţiile de la Washington # News.ro
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat înaintea vizitei lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează The Guardian.
19:50
Lucian Viziteu, primarul Bacăului, despre refuzul PSD de a ceda funcţiile de prefect şi subprefect către USR: Aşteptăm hotărârea de guvern, ca urmare a negocierii din coaliţie / Cred că toţi partenerii sunt serioşi şi îşi vor respecta obligaţiile # News.ro
Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a declarat luni, despre refuzul PSD de a ceda funcţiile de prefect şi subprefect către USR, că nu a auzit despre un astfel de refuz şi aşteaptă hotărârea de guvern, ca urmare a negocierii din coaliţie, el exprimându-şi credinţa că toţi partenerii sunt serioşi şi îşi vor respecta obligaţiile asumate.
Acum 4 ore
19:40
Lia Olguţa Vasilescu, după discuţiile cu Bolojan: O solicitare nerezolvată, concedierile se vor raporta la recensământ, din punctul nostru de vedere nu este corect deloc / Sunt municipii care vor avea pierderi şi de 100, 200 de persoane # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după discuţiile cu premierul Bolojan: O solicitare nerezolvată este că se va raporta totul la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie, ea precizând că sunt municipii care vor avea pierderi şi de 100, 200 de persoane. Vasilescu a mai spus că au încercat să meargă pe varianta datelor de la INS, care sunt actualizate din an în an, sau pe varianta de la Direcţiile de Evidenţă a Populaţiei, dar nu s-a acceptat.
19:30
Liderii europeni au început luni după-amiază să sosească la Casa Albă pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski în care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia.
19:30
Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul grand slam al anului.
19:20
Pieţele financiare speră la finalul războiului din Ucraina, dar experţii avertizează: ”Nu există o soluţie rapidă” # News.ro
Pieţele globale au început săptămâna cu prudenţă, în timp ce liderii europeni se află acum la Washington, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump privind încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC.
19:20
Nicuşor Dan nu vede posibilă exploatarea aurului de la Roşia Montană cu actualele tehnologii: Potenţialul, şi identitar, dincolo de economic, e mult mai mare păstrând, decât răzând tot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan nu vede posibilă exploatarea aurului de la Roşia Montană, dacă aceasta se face folosind tehnologiile existente în prezent. ”Potenţialul, şi identitar, dincolo de economic, e mult mai mare păstrând, decât răzând tot”, argumentează şeful statului, în timpul unei vizite pe care o face, luni, la Roşia Montană.
19:20
Hamas a răspuns pozitiv la o nouă propunere de încetare a focului cu Israelul în Gaza, prezentată de mediatorii din Egipt şi din Qatar, a declarat luni pentru AFP un responsabil al mişcării islamiste palestiniene.
19:20
Ilie Bolojan, către reprezentaţii Asociaţiei Municipiilor din România: Investiţiile din PNRR vor continua planificat, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026 # News.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, luni, reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România, cu care s-a întâlnit la Palatul Victoria, că investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026. Premierul a mai spus că ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, şi care vor fi în continuare finanţate, după adoptarea Ordonanţei de urgenţă. De asemenea, celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanţare din PNRR, vor fi preluate pentru a fi susţinute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naţionale.
19:10
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Sepsi OSK, în etapa a treia a Ligii a II-a.
19:00
Peste 5.200 de consultaţii gratuite oferite turiştilor de pe litoral de medici voluntari, în cadrul unei campanii de prevenţie/ Cele mai frecvente afecţiuni depistate de medici # News.ro
Peste 5.200 de consultaţii gratuite au fost oferite turiştilor de pe litoral de medici voluntari din mai multe specialităţi, în cadrul campaniei de prevenţie „Asumă-ţi să fii sănătos!”. În cele şase zile ale campaniei, medicii au depistat o serie de suspiciuni de boli dermatologice grave, persoane cu risc crescut şi foarte crescut de fractură osteoporotică sau cu diverse afecţiuni tiroidiene, precum şi adulţi şi copii cu un grad ridicat de obezitate.
19:00
Cedările teritoriale vor fi cu siguranţă un punct central al discuţiilor dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, care se vor întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre un posibil acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. Însă orice modificare a teritoriului Ucrainei trebuie să fie decisă printr-un „referendum naţional”, conform articolului 73 din Constituţia ţării, notează Reuters.
18:50
Cod roşu de furtună în localităţi din judeţele Olt şi Teleorman / Meteorologii anunţă vijelie puternică, averse torenţiale şi grindină # News.ro
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod roşu de furtună, valabilă în localităţi din judeţele Olt şi Teleorman, unde se vor înregistra averse torenţiale, grindină şi vijelii.
18:40
Ministrul Mediului anunţă că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva / Interviurile, ţinute de Consiliul de Adminsitraţie / Vor fi publicate pe site-ul regiei # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni, că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva, iar interviurile vor avea loc începând de miercuri. Ulterior, vor fi publicate pe site-ul regiei.
18:30
Oana Ţoiu, convorbire cu Kaja Kallas, Înalt reprezentant pentru politica externă a UE: Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum şi implicaţiile pentru Marea Neagră sunt esenţiale # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a avut luni o convorbire cu Kaja Kallas, Înalt reprezentant pentru politica externă a UE, despre negocierile privind încheierea războiului în Ucraina, ea arătând că pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum şi implicaţiile pentru Marea Neagră sunt esenţiale. Ministrul anunţă că marţi va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României.
18:30
„Frankenstein”, în regia lui Guillermo del Toro, va avea prmeiera pe Netflix în 7 noiembrie.
18:30
Primii lideri europeni îşi fac simţită prezenţa la Washington. The Guardian: O absenţă notabilă este Polonia, din cauza conflictului dintre preşedinte şi premier # News.ro
Primii lideri europeni se află acum la Washington, premierul britanic Keir Starmer aterizând cu puţin timp în urmă, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, fiind văzut intrând în Ambasada Ucrainei la Washington, relatează The Guardian
18:30
Nicuşor Dan: Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski/ Rusia, ca să fim foarte clari, nu îşi doreşte pace / Singura modalitate de a o aduce la o masă de negocieri adevărată este cu sancţiunile economice # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în procesul demarat la nivel internaţional pentru încetarea războiului din Ucraina, speră să existe discuţii între preşedinţii Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, şeful statului arătându-se sceptic că în urma unei singure întâlniri trilaterale în acest format s-ar ajunge la un consens. ”O să fie un proces şi eu cred că în acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum nu a fost de trei ani şi jumătate”, adaugă Nicuşor Dan, arătând că acestea sunt şi unele dintre ideile pe care le-a transmis liderilor europeni.
18:20
FIFA ia în considerare ideea de a organiza Cupa Mondială a Cluburilor o dată la doi ani, în loc de patru în prezent.
18:20
Nicuşor Dan, la Roşia Montană: Suntem obligaţi să aibă un viitor, ar fi ruşinos să ai un sit UNESCO care peste tot în lume aduce bani şi să nu fim în stare să-l punem în valoare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită cu familia, luni, la Roşia Montană, în judeţul Alba, afirmă că localitatea intrată în patrimoniul UNESCO are nevoie de un plan pentru a fi pusă în valoare şi a atrage turişti. ”Ar fi ruşinos să ai un sit UNESCO care peste tot în lume aduce bani şi să nu fim în stare să-l punem în valoare”, a declarat Nicuşor Dan. Şeful statului a declarat că, prin vizitele pe care le-a făcut în ţară în ultimele zile, vrea să încurajeze românii să-şi viziteze ţara.
18:00
Sorin Grindeanu spune că nu a pierdut un ceas de 90.000 de euro: Am acelaşi ceas de vreo patru ani, cinci ani de zile. Am dat pe el în jur de două mii de euro # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că are acelaşi ceas de vreo patru ani, cinci ani de zile şi a dat pe el în jur de două mii de euro, el infirmând informaţiile că ar fi pierdut recent un ceas în valoare de 90.000 de euro.
17:50
Trump, mesaj înainte de întâlnirea cu Zelenski şi liderii europeni: „Ştiu exact ce fac. Am rezolvat şase războaie în şase luni. Voi reuşi - întotdeauna reuşesc!” # News.ro
Donald Trump şi-a lăudat luni realizările în domeniul păcii înaintea negocierilor cu Ucraina, programate mai târziu în cursul zilei şi care s-ar putea dovedi decisive.
17:50
Scutul de forare "Sfânta Maria" a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa – FOTO / VIDEO # News.ro
Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare "Sfânta Maria" a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.
Acum 6 ore
17:40
Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său / Despre relaţia cu Ilie Bolojan: Vorbesc zilnic cu prim-ministrul la telefon şi m-am văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Despre relaţia cu Ilie Bolojan el a afirmat că vorbeşte zilnic cu prim-ministrul la telefon şi s-au văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână.
17:40
Copac căzut peste două femei, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei/ Femeile au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar apoi au fost transportate la spital pentru investigaţii/ A fost avariată şi o maşină parcată în zonă # News.ro
Două femei au fost rănite, după ce un copac a căzut peste ele, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei. Femeile au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar apoi au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare, informează Poliţia municipiului Bucureşti. Potrivit sursei citate, a fost avariată şi o maşină parcată în zonă.
17:30
Anchetă a poliţiştilor din Hunedoara, după ce un bărbat a fost ameninţat de un altul / Agresorul a spart şi trei geamuri de la locuinţa victimei cu bile care par a proveni de la un pistol tip airsoft # News.ro
Poliţiştii din Petrila, judeţul Hunedoara, au demarat o anchetă după ce au fost sesizaţi de un bărbat că a fost ameninţat de un altul, iar geamurile locuinţei sale au fost sparte. La faţa locului, poliţiştii au găsit bile care par a proveni de la un pistol tip airsoft.
17:30
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina - VIDEO # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire cu reprezentantul special al SUA pentru Ucraina şi Rusia, Keith Kellogg, înaintea discuţiilor cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderii europeni, relatează agenţia Ukrinform.
17:30
Consiliul Judeţean Ilfov va premia elevii care obţin rezultate bune la olimpiade şi concursuri, dar şi pe profesorii care îi pregătesc / Ce sume se vor aloca # News.ro
Consiliul Judeţean Ilfov anunţă, luni, că va premia elevii care obţin rezultate bune la olimpiade şi concursuri, cu sume cuprinse între 400 şi 1.000 de lei, dar şi pe profesorii care îi pregătesc.
17:30
Trei femei din Călăraşi care băuseră alcool şi apelaseră abuziv 112 au fost încătuşate şi duse la Poliţie/ Una dintre ele l-a lovit cu pumnii în piept pe un poliţist, fiind reţinută pentru ultraj # News.ro
Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112, în mod nereal, că ar fi fost bătută de concubin, iar când poliţiştii le-au spus că vor fi amendate pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă, au devenit agresive şi au început să-i lovească pe oamenii legii. În primă fază, aceştia au fost obligaţi să o încătuşeze pe femeia de 50 de ani, care era cea mai agresivă. În timpul intervenţiei, tânăra de 21 de ani l-a lovit cu pumnii în piept şi l-a apucat de braţe pe unul dintre poliţişti, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În cele din urmă, femeile, care băuseră alcool, au fot duse la poliţie, iar una dintre ele a fost reţinută pentru ultraj.
17:20
Casa Albă întreabă oficiali ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump în Biroul Oval, dezvăluie Axios # News.ro
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenskin la întâlnirea de luni cu Donald Trump, după ce ţinuta militară pe care a purtat-o la ultima întâlnire în Biroul Oval le-a displăcut miliardarului şi vicepreşedintelui său J. D. Vance, declară două surse Axios, relatează Le Figaro.
17:20
Calendarul examenului de definitivat din anul şcolar viitor, suspus consultării publice – Candidaţii se pot înscrie până în 10 octombrie / 14 iulie 2026 – proba scrisă # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, luni, punerea în dezbatere publică a calendarului examenului de definitivat din anul şcolar viitor. Potrivit propunerii, candidaţii se pot înscrie până în 10 octombrie, iar în 14 iulie 2026 ar urma să aibă loc proba scrisă.
17:20
Preşedintele FIFA denunţă insultele rasiste „inacceptabile” de la meciuri din Cupa Germaniei # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat insultele rasiste „inacceptabile” la două meciuri din 32-imile Cupei Germaniei şi a cerut organizatorilor competiţiei şi autorităţilor judiciare să ia măsuri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.