Radu Miruţă: Cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000. Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective

20:30

Şapte echipaje din România - din care unul de rezervă - vor participa, între 8–12 octombrie 2025, la Campionatul Mondial FCI Mondioring 2025, care va avea loc în Borgo San Dalmazzo, provincia italiană Cuneo. Intrată în urmă cu peste 15 ani în elita acestui sport canin complex, România a „crescut” constant, reuşind să obţină, în ultimii trei ani, rezultate deosebite atât în privinţa clasificării pe echipe - top 3 Mondial, cât şi individual, prin Robert Caraman, devenit anul trecut vicecampion mondial. Caraman a explicat pentru News.ro că mondioringul este un sport cu „foarte mulţi practicanţi în toată lumea”, care cuprinde exerciţii variate şi creative, desfăşurate fără lesă, testând nivelul suprem de control şi încredere între câine şi conductor. Fiecare competiţie are o temă teatrală, cu recuzită, decoruri şi scenarii care pun la încercare inteligenţa, controlul şi autocontrolul câinelui. Exerciţiile includ, printre altele, sărituri spectaculoase şi atacuri controlate în scenarii complexe.