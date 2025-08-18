Un fost ministru răstoarnă scandalul pensiilor și cere ca românii să-și scoată banii din Pilonul 2
Stiripesurse.ro, 18 august 2025 21:40
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, intră în centrul dezbaterilor privind pensiile private, susținând că românii ar trebui să aibă libertatea de a-și retrage banii din Pilonul 2 atunci când ies la pensie. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
21:40
Un fost ministru răstoarnă scandalul pensiilor și cere ca românii să-și scoată banii din Pilonul 2 # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, intră în centrul dezbaterilor privind pensiile private, susținând că românii ar trebui să aibă libertatea de a-și retrage banii din Pilonul 2 atunci când ies la pensie. Citește mai departe...
Acum 10 minute
21:30
Moment tensionat la Washington: Zelenski evită să spună dacă cedează teritorii pentru pace cu Rusia # Stiripesurse.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat să spună clar dacă ar fi dispus să facă concesii teritoriale pentru pace, într-un moment critic al războiului, preferând să nu-și irite gazda, Donald Trump, la întâlnirea de la Casa Albă. Citește mai departe...
21:30
Donald Trump: Dacă totul merge bine vom avea o întâlnire trilaterală cu Zelenski şi Putin # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri pe care o are la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin "dacă totul merge Citește mai departe...
21:30
Volodimir Zelenski susţine că este deschis la organizarea de alegeri în Ucraina în condiţii de siguranţă # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este deschis la organizarea de alegeri în condiţii de siguranţă dacă războiul cu Rusia se încheie, relatează Reuters citat de agerpres. Citește mai departe...
Acum 30 minute
21:20
Sorana Cîrstea, calificătă în optimi, Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Cleveland # Stiripesurse.ro
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, potrivit news.ro.Cîrstea a trecut în runda inaugurală de sportiva japoneză Moyuka Uchijima, locul 89 mondial, scor 6-4, 6-1. Citește mai departe...
21:20
Mihnea-Claudiu Drumea, desemnat preşedinte al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun # Stiripesurse.ro
Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, a fost desemnat în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe. Citește mai departe...
21:20
VIDEO Babasha, forțat să părăsească scena după ce a fost atacat cu sticle: 'Îmi cer scuze, eu am plecat!' # Stiripesurse.ro
Babasha a trecut prin momente tensionate pe scena de la Moldova Nouă, unde, în timpul unui concert, a fost atacat de două ori cu sticle aruncate din public. După ce a încercat să continue spectacolul, artistul a decis să plece. Citește mai departe...
21:20
VIDEO 'Era să-mi pierd copilul' - Mărturia cutremurătoare a unei mame după un accident cu trotineta electrică # Stiripesurse.ro
Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi. ”E un risc foarte mare. Citește mai departe...
21:10
Cercetătorii germani au testat cu succes un vaccin pe bază de ARNm împotriva febrei aftoase # Stiripesurse.ro
O echipă de oameni de ştiinţă din Germania a testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase (FMD) care ar putea facilita gestionarea cu mai multă uşurinţă a virusului comparativ cu vaccinurile existente, a anunţat luni Institutul Friedrich Loeffler, transmite agenţia DPA, Citește mai departe...
21:10
Un jurnalist l-a întrebat pe Volodimir Zelenski dacă este pregătit să „trimită trupele ucrainene la moarte” sau să „redeseneze hărțile”.[Q]:Your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. Citește mai departe...
21:10
Zelenski este deschis la organizarea de alegeri în Ucraina, în cazul în care razboiul cu Rusia s-ar încheia # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este deschis la organizarea de alegeri în condiţii de siguranţă dacă războiul cu Rusia se încheie, relatează Reuters, conform Agerpres. Citește mai departe...
Acum o oră
21:00
Mai multe echipaje de polițiști și jandarmi au intervenit în forță, luni, după-amaiză pentru a aplana două conflicte violente, într-un complex rezidențial. Zona a fost delimitată și a fost nevoie de intervenția unui echipaj medical, informează Mediafax. Citește mai departe...
21:00
Nazare: '460.000 de firme sunt inactive în România. Trebuie să punem ordine în modul în care tratăm aceste companii' # Stiripesurse.ro
Combaterea evaziunii fiscale nu poate fi discutată serios fără să fie tratată situaţia firmelor inactive şi, de aceea, scoatem la suprafaţă toate aceste companii şi le obligăm fie să-şi declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate şi radiate, a declarat ministrul Citește mai departe...
21:00
Motivul pentru care Zelenski nu renunță la Donbas: Ce ascunde regiunea atât de râvnită de Putin # Stiripesurse.ro
Regiunile Donețk și Luhansk, cunoscute sub numele de Donbas, au fost o putere industrială în epoca sovietică, cu mine de cărbune și oțelării. Zona beneficiază și de terenuri agricole fertile, râuri importante și acces la Marea Azov, notează CNN. Citește mai departe...
20:50
Cristi Șelaru, consilier INS, remarcă interesantă: 'În ultimii 24 de ani, o singură dată inflația a mai avut o astfel de creștere' # Stiripesurse.ro
Cristi Șelaru, consilier superior la Institutul Național de Statistică, a oferit o remarcă interesantă legată de explozia inflației din luna iulie, în cadrul emisiunii ”Agrojurnal”, de la Digi 24. Citește mai departe...
20:50
VIDEO 'Dacă se întâmplă așa ceva, Statele Unite nu vor mai continua finanțarea războiului din Ucraina', avertizează eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea # Stiripesurse.ro
Volodymyr Zelensky a sosit la Casa Albă, fiind primit de președintele american Donald Trump cu o întârziere de 15 minute față de programul inițial. Citește mai departe...
20:50
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la o clădire de birouri de pe Strada Mareşal Constantin Prezan din Timişoara. 25 de persoane s-au autoevacuat şi nimeni nu a avut nevoe de îngrijiri medicale. Focul a pornit de la o imprimantă. Citește mai departe...
20:40
Președintele Zelenski, ultimele cuvinte înainte de începerea discuțiilor de la Casa Albă: Avem nevoie de pace! # Stiripesurse.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea unei presiuni comune internaționale pentru a opri agresiunea Rusiei și a asigura o pace durabilă în Ucraina și Europa, înaintea întâlnirii de luni seara cu Donald Trump și liderii europeni la Casa Albă. Citește mai departe...
Acum 2 ore
20:30
LIVE TEXT - Casa Albă: Trump, Zelenski și lideri europeni, discuții cruciale pentru soarta războiului din Ucraina # Stiripesurse.ro
O întâlnire istorică are loc luni seara la Casa Albă, unde președintele american Donald Trump îi primește pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni pentru discuții cruciale privind viitorul Ucrainei și securitatea Europei. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Ispita de la Insula Iubirii, care a făcut furori în show, implicată într-un accident rutier. Conducea un bolid de 80.000 de euro # Stiripesurse.ro
Mattia Carnessali, ispită în sezonul 9 al show-ului „Insula Iubirii 2025”, a fost surprins de o fană după ce a fost implicat într-un incident rutier într-un sens giratoriu de pe DN1. Citește mai departe...
20:30
Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul grand slam al anului, scrie news.ro.Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0.Meciul a durat 67 de minute. Citește mai departe...
20:20
Patru indivizi din Hunedoara, arestați preventiv după ce au agresat o fată de 14 ani # Stiripesurse.ro
Patru persoane, cu vârste cuprinse între 21 şi 48 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile într-un dosar instrumentat de poliţiştii din municipiul Deva, după ce una dintre ele ar fi agresat o fată în vârstă de 14 ani, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Citește mai departe...
20:10
Mega tranzacție pe piața românească de retail: Mega Image renunță la aproape 100 de magazine în favoarea unui lanț românesc # Stiripesurse.ro
Mega Image face un pas strategic important pe piața românească de retail: rețeaua belgiană a acceptat să cedeze 87 de magazine către retailerul românesc Annabella, pentru a obține aprobarea Consiliului Concurenței în vederea preluării Profi. Citește mai departe...
20:10
Primarul Bacăului, Lucian Viziteu, despre refuzul PSD: 'Așteptăm hotărârea de guvern, partenerii vor respecta acordul' # Stiripesurse.ro
Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a declarat luni, despre refuzul PSD de a ceda funcţiile de prefect şi subprefect către USR, că nu a auzit despre un astfel de refuz şi aşteaptă hotărârea de guvern, ca urmare a negocierii din coaliţie, el exprimându-şi credinţa că toţi Citește mai departe...
20:00
Zelenski îi cere lui Trump să impună pacea Rusiei 'cu forța' înaintea summitului crucial de la Casa Albă # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea "cu forţa", reluând termenii utilizaţi de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale de la Casa Albă, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Citește mai departe...
20:00
Lia Olguța Vasilescu contestă modul de calcul al concedierilor: ‘Nu este deloc corect’ # Stiripesurse.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după discuţiile cu premierul Bolojan: O solicitare nerezolvată este că se va raporta totul la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie, ea Citește mai departe...
19:50
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Sepsi OSK, în etapa a treia a Ligii a II-a, informează news.ro.Golurile au fost marcate de Albino (33) şi Ilie (73).Marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa. Citește mai departe...
19:50
Ilie Bolojan, mutare strategică: Investițiile capitale se joacă pe ceas. Se restabilesc regulile jocului pe PNRR # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire strategică cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în cadrul consultărilor privind reforma administrației publice locale și prioritizarea proiectelor de investiții din fonduri publice. Citește mai departe...
19:50
Acoperișul unei clădiri de birouri din Pitești a fost cuprins de flăcări. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului cu mai multe echipaje, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit, luni seară, la acoperișul unei clădiri de birouri din municipiul Pitești, pe strada Depozitelor. Citește mai departe...
19:40
Liderii europeni au început luni după-amiază să sosească la Casa Albă pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski în care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia, informează News.ro. Citește mai departe...
19:40
Pieţele financiare speră la finalul războiului din Ucraina, dar experţii avertizează: 'Nu există o soluţie rapidă' # Stiripesurse.ro
Pieţele globale au început săptămâna cu prudenţă, în timp ce liderii europeni se află acum la Washington, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump privind încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC. Citește mai departe...
19:40
Prima judecătoare transgender din istoria Marii Britanii dă țara în judecată la CEDO: Scandalul pleacă de la interdicții # Stiripesurse.ro
Proces neobișnuit intentat de prima judecătoare transgender din Marea Britanie. Victoria McCloud a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acuzând că instanța supremă i-a încălcat dreptul la un proces echitabil prin excluderea reprezentării și a probelor din Citește mai departe...
19:40
Un studiu a identificat un mecanism-cheie aflat în spatele rezistenţei la tratamentul cancerului de sân # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători din Australia a identificat un mecanism-cheie care stă la baza rezistenţei la tratament în cazul cancerului mamar pozitiv pentru receptorul de estrogen (ER+), cel mai frecvent subtip la nivel mondial, transmite luni agenţia Xinhua. Citește mai departe...
Acum 4 ore
19:30
Nicușor Dan speră la o întâlnire trilaterală Trump-Putin-Zelenski: Este o singură modalitate de a aduce Rusia la o masă de negocieri adevărată # Stiripesurse.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în procesul demarat la nivel internaţional pentru încetarea războiului din Ucraina, speră să existe discuţii între preşedinţii Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin. Citește mai departe...
19:30
Profit record pentru Transgaz în primul semestru al anului: aproape de trei ori mai mare decât în 2024 # Stiripesurse.ro
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de conducte pentru gaze naturale, a înregistrat aproape o triplare a profitului net consolidat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, crescând de la 183,8 milioane lei la 518,9 milioane lei. Citește mai departe...
19:20
VIDEO Un titan de 600 de tone dă viață unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură: metroul care iese din Capitală # Stiripesurse.ro
Metroul care va traversa pentru prima dată granița Capitalei a atins o etapă importantă. Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, pe Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6. Citește mai departe...
19:20
Băute și recalcitrante: Trei femei din Călărași, încătușate după apeluri false la 112 # Stiripesurse.ro
Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112, în mod nereal, că ar fi fost bătută de concubin, iar când poliţiştii le-au spus că vor fi amendate pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă, au devenit Citește mai departe...
19:20
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost pus sub acuzare pentru viol, agresiune și alte infracțiuni: riscă până la 10 ani de închisoare # Stiripesurse.ro
Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit și fiul vitreg al prințului Haakon, a fost pus sub acuzare pentru viol, agresiune și alte infracțiuni, în urma unei anchete care a durat un an. Citește mai departe...
19:10
Alertă meteo! COD ROȘU în sudul țării: furtuni violente lovesc localități din Olt și Teleorman # Stiripesurse.ro
Localităţi din judeţele Olt şi Teleorman se vor afla sub o avertizare Cod roşu nowcasting de furtună, în ora următoare, conform prognozei publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), informează Agerpres. Citește mai departe...
19:10
Chișinăul se pregătește pentru o confruntare diplomatică. Maia Sandu: 'Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova' # Stiripesurse.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu că țara pe care o conduce trebuie să fie pregătită pentru momentul în care se va ivi oportunitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul său. Citește mai departe...
19:10
Reprezentanții Hamas au acceptat o nouă propunere de armistițiu în Gaza, susțin surse apropiate organizației. Este ultima propunere făcută delegației palestiniene la negocierile din Cairo, informează Mediafax. Citește mai departe...
18:50
FIFA ia în considerare ideea de a organiza Cupa Mondială a Cluburilor o dată la doi ani, în loc de patru în prezent, potrivit news.ro.Programat iniţial să aibă loc la fiecare patru ani, turneul ar putea fi organizat la fiecare doi ani începând cu 2029, a relatat duminică The Guardian. Citește mai departe...
18:50
Ministrul Mediului anunță 24 de candidați pentru conducerea interimară a Romsilva. Interviurile, vizibile pe site # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni, că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva, iar interviurile vor avea loc începând de miercuri. Ulterior, vor fi publicate pe site-ul regiei. Citește mai departe...
18:50
Atenție, turiști! O nouă bacterie ar putea fi în apa Mării Negre și în fructele de mare: ce simptome provoacă 'VIBRIO' # Stiripesurse.ro
Apa Mării Negre ar putea fi contaminată cu o bacterie periculoasă, numită "Vibrio", care se dezvoltă în ape mai calde de peste 20 de grade Celsius. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, zona este considerată cu risc. Citește mai departe...
18:40
Israelul revocă vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană # Stiripesurse.ro
Israelul a revocat luni vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană, afirmând că această decizie este o consecinţă a anunţului Australiei privind intenţia sa de a recunoaşte un stat palestinian, transmite AFP. Citește mai departe...
18:40
Bursa de la Bucureşti a început săptămâna cu scăderi pe majoritatea indicilor, la închiderea şedinţei de tranzacţionare # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii prima şedinţă de tranzacţionare a acestei săptămâni, cu un rulaj de 79,10 milioane de lei (15,63 milioane de euro). Citește mai departe...
18:40
Grindeanu exclude o coaliție PSD-AUR, dar stă de vorbă zilnic cu prim-ministrul Bolojan # Stiripesurse.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Despre relaţia cu Ilie Bolojan el a afirmat că vorbeşte zilnic cu prim-ministrul la telefon şi s-au văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână. Citește mai departe...
18:40
VIDEO 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, va avea premiera pe Netflix: data lansării # Stiripesurse.ro
„Frankenstein”, în regia lui Guillermo del Toro, va avea prmeiera pe Netflix în 7 noiembrie.Regizorul premiat cu Oscar Guillermo del Toro („Pinocchio”, „Cabinet of Curiosities”, „The Shape of Water”) adaptează povestea clasică a lui Mary Shelley despre Victor Frankenstein, Citește mai departe...
18:30
Traficul rutier este blocat pe Centura Brașovului din cauza unui accident în care au fost implicate trei autoturisme.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe VO1K (Centura Brașov), în apropiere de intersecția cu DJ 103, din Citește mai departe...
18:30
Trump anunță 'o zi mare la Casa Albă' și sare la gâtul democraților: 'Știu exact ce fac!' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a transmis luni, pe rețeaua sa Truth Social, că la Casa Albă are loc „o zi mare”, cu un număr record de lideri europeni prezenți simultan în capitala SUA. „O zi mare la Casa Albă. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.