Firmele-fantomă, sub lupa statului. Ministrul Finanțelor: 'Vor fi obligate, fie să-şi declare din nou activitatea sau vor fi dizolvate, lichidate şi radiate'
Stiripesurse.ro, 18 august 2025 23:10
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, afirmă, luni seară, că ”nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomă blochează piaţa”, referindu-se la cele aproape o jumǎtate de milion de firme care sunt inactive în România. Citește mai departe...
Acum 5 minute
23:10
VIDEO Un blindat rusesc flutură drapelul SUA în Zaporojie. Kievul reacționează: 'Obraznicie maximă' # Stiripesurse.ro
Andri Iermak, șeful administrației prezidențiale de la Kiev, a criticat un videoclip de propagandă rusesc devenit viral. În imagini apare un transportor blindat M113 de fabricație americană, capturat de armata rusă, care străbate un sat din regiunea Zaporojie. Citește mai departe...
23:10
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, anunță că va solicita ca o parte din parcări să fie trecute în administrarea primăriei de sector, pentru a fi transformate în locuri de reședință, nominale. Citește mai departe...
23:10
Emmanuel Macron, la Casa Albă: Va fi necesară organizarea unei reuniuni 'cvadripartite' # Stiripesurse.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deşi o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina şi SUA este importantă, va fi necesară şi organizarea unei reuniuni „cvadripartite” după aceasta, relatează Sky News, potrivit News.ro. Citește mai departe...
23:10
Tottenham a prelungit contractul fundaşului argentinian Cristian Romero (27 de ani) până în 2029. Romero este noul căpitan al echipei, după plecarea lui Son Heung-min, scrie news.ro."Iubesc fotbalul şi iubesc acest club. Pentru mine, este cel mai bun din lume. Citește mai departe...
23:10
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condiţiile în care problemele cu decontarea tranzacţiilor, create de conflictul din Ucraina, au forţat cel puţin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite Citește mai departe...
23:10
Acum 15 minute
23:00
Fostul lider al cartelului Sinaloa, Ismael `El Mayo` Zambada, va pleda vinovat în instanță # Stiripesurse.ro
Fostul lider al cartelului Sinaloa, Ismael „El Mayo” Zambada, va pleda vinovat în cadrul procesului din SUA. El este acuzat de ordonarea și planificarea de crime și torturi, de spălare de bani și de inundarea SUA cu cocaină, heroină și alte droguri, relatează Mediafax. Citește mai departe...
Acum 30 minute
22:50
Electromagnetica scoate la vânzare două loturi de staţii de încărcare pentru maşini electrice # Stiripesurse.ro
Electromagnetica organizează la sediul său, în data de 27 august 2025, ora 11:00, respectiv 10 septembrie 2025, ora 11:00, licitaţie competitivă deschisă cu strigare pentru vânzare de staţii de încărcare pentru maşini electrice, la preţul minim de pornire de 188. Citește mai departe...
Acum o oră
22:40
Cutremur la pensii; Bolojan schimbă regulile: Planul `secret` al Guvernului pentru banii din Pilonul II # Stiripesurse.ro
Guvernul Bolojan modifică proiectul privind retragerea banilor din Pilonul II de pensii, după ce varianta inițială a generat valuri de critici printre cei peste 8 milioane de români care au economii în fondurile private. Citește mai departe...
22:40
Un pas înainte, doi înapoi. Progres cu semnul întrebării: Magistrala M6 se construiește, dar nu are încă bani garantați # Stiripesurse.ro
Asociaţia Pro Infrastructură apreciază, luni seară, progresul fizic de pe şantierul Magistralei M6 de metrou din Bucureşti, unde cârtiţa "Sfânta Maria" a ajuns la Aeroportul Băneasa, dar exprimă temeri cu privire la finanţarea proiectului. Citește mai departe...
22:40
VIDEO 'Toată lumea lucrează pentru același obiectiv' - Trump sugerează că Putin acceptă garanții pentru Ucraina # Stiripesurse.ro
Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni s-au reunit la Casa Albă pentru primele discuții directe privind un posibil acord de pace în Ucraina. Citește mai departe...
22:30
Zelenski i-a mulțumit Melaniei Trump pentru scrisoarea trimisă președintelui rus, Vladimir Putin, despre copii ucraineni # Stiripesurse.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, şi-a exprimat luni, la Casa Albă, recunoştinţa pentru scrisoarea pe care Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, i-a trimis-o preşedintelui rus Vladimir Putin, în care Melania Trump menţiona răpirile şi transferurile forţate de copii ucraineni, Citește mai departe...
22:20
Trump: 'O încetare a focului prealabilă nu este necesară' / Președintele american îl sună pe Putin imediat după încheierea discuțiilor de la Casa Albă # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că îl va contacta telefonic pe președintele rus Vladimir Putin, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, potrivit Reuters, informează Agerpres. Citește mai departe...
Acum 2 ore
22:10
Noua metodă folosită de magazine pentru a opri valul de furturi: Vrei să iei un produs de la raft, dar te alegi cu un carton gol # Stiripesurse.ro
Numărul record de furturi de pachete de cafea și conserve de ton din supermarketurile din Roma a dus la o măsură fără precedent. Citește mai departe...
22:00
VIDEO Zelenski, replică de proporții pentru reporterul care i-a criticat data trecută ținuta: Eu m-am schimbat, dumneavoastră purtați același costum # Stiripesurse.ro
În seara aceasta, la Casa Albă, are loc o întâlnire istorică între Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Citește mai departe...
21:50
O hartă detaliată a conflictului dintre Rusia și Ucraina a fost amplasată luni în Biroul Oval, înaintea negocierilor cu ușile închise dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Citește mai departe...
21:50
Ministrul Economiei, Radu Miruță: 'Să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe' # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță spune că taxele pe care statul se străduiește să le colecteze nu ar trebui să sufoce mediul de afaceri și în special pe micii întreprinzători. Citește mai departe...
21:50
Formaţia FC Argeş a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Oţelul Galaţi, în etapa a şasea a Superligii, conform news.ro.Golurile au fost marcate de Matos (62-penalti) şi Sierra (65). Citește mai departe...
21:40
Un fost ministru răstoarnă scandalul pensiilor și cere ca românii să-și scoată banii din Pilonul 2 # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, intră în centrul dezbaterilor privind pensiile private, susținând că românii ar trebui să aibă libertatea de a-și retrage banii din Pilonul 2 atunci când ies la pensie. Citește mai departe...
21:30
Moment tensionat la Washington: Zelenski evită să spună dacă cedează teritorii pentru pace cu Rusia # Stiripesurse.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat să spună clar dacă ar fi dispus să facă concesii teritoriale pentru pace, într-un moment critic al războiului, preferând să nu-și irite gazda, Donald Trump, la întâlnirea de la Casa Albă. Citește mai departe...
21:30
Donald Trump: Dacă totul merge bine vom avea o întâlnire trilaterală cu Zelenski şi Putin # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei întâlniri pe care o are la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin "dacă totul merge Citește mai departe...
21:30
Volodimir Zelenski susţine că este deschis la organizarea de alegeri în Ucraina în condiţii de siguranţă # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este deschis la organizarea de alegeri în condiţii de siguranţă dacă războiul cu Rusia se încheie, relatează Reuters citat de agerpres. Citește mai departe...
21:20
Sorana Cîrstea, calificătă în optimi, Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Cleveland # Stiripesurse.ro
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, potrivit news.ro.Cîrstea a trecut în runda inaugurală de sportiva japoneză Moyuka Uchijima, locul 89 mondial, scor 6-4, 6-1. Citește mai departe...
21:20
Mihnea-Claudiu Drumea, desemnat preşedinte al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun # Stiripesurse.ro
Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, a fost desemnat în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe. Citește mai departe...
21:20
VIDEO Babasha, forțat să părăsească scena după ce a fost atacat cu sticle: 'Îmi cer scuze, eu am plecat!' # Stiripesurse.ro
Babasha a trecut prin momente tensionate pe scena de la Moldova Nouă, unde, în timpul unui concert, a fost atacat de două ori cu sticle aruncate din public. După ce a încercat să continue spectacolul, artistul a decis să plece. Citește mai departe...
21:20
VIDEO 'Era să-mi pierd copilul' - Mărturia cutremurătoare a unei mame după un accident cu trotineta electrică # Stiripesurse.ro
Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi. ”E un risc foarte mare. Citește mai departe...
Acum 4 ore
21:10
Cercetătorii germani au testat cu succes un vaccin pe bază de ARNm împotriva febrei aftoase # Stiripesurse.ro
O echipă de oameni de ştiinţă din Germania a testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase (FMD) care ar putea facilita gestionarea cu mai multă uşurinţă a virusului comparativ cu vaccinurile existente, a anunţat luni Institutul Friedrich Loeffler, transmite agenţia DPA, Citește mai departe...
21:10
Un jurnalist l-a întrebat pe Volodimir Zelenski dacă este pregătit să „trimită trupele ucrainene la moarte” sau să „redeseneze hărțile”.[Q]:Your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. Citește mai departe...
21:10
Zelenski este deschis la organizarea de alegeri în Ucraina, în cazul în care razboiul cu Rusia s-ar încheia # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este deschis la organizarea de alegeri în condiţii de siguranţă dacă războiul cu Rusia se încheie, relatează Reuters, conform Agerpres. Citește mai departe...
21:00
Mai multe echipaje de polițiști și jandarmi au intervenit în forță, luni, după-amaiză pentru a aplana două conflicte violente, într-un complex rezidențial. Zona a fost delimitată și a fost nevoie de intervenția unui echipaj medical, informează Mediafax. Citește mai departe...
21:00
Nazare: '460.000 de firme sunt inactive în România. Trebuie să punem ordine în modul în care tratăm aceste companii' # Stiripesurse.ro
Combaterea evaziunii fiscale nu poate fi discutată serios fără să fie tratată situaţia firmelor inactive şi, de aceea, scoatem la suprafaţă toate aceste companii şi le obligăm fie să-şi declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate şi radiate, a declarat ministrul Citește mai departe...
21:00
Motivul pentru care Zelenski nu renunță la Donbas: Ce ascunde regiunea atât de râvnită de Putin # Stiripesurse.ro
Regiunile Donețk și Luhansk, cunoscute sub numele de Donbas, au fost o putere industrială în epoca sovietică, cu mine de cărbune și oțelării. Zona beneficiază și de terenuri agricole fertile, râuri importante și acces la Marea Azov, notează CNN. Citește mai departe...
20:50
Cristi Șelaru, consilier INS, remarcă interesantă: 'În ultimii 24 de ani, o singură dată inflația a mai avut o astfel de creștere' # Stiripesurse.ro
Cristi Șelaru, consilier superior la Institutul Național de Statistică, a oferit o remarcă interesantă legată de explozia inflației din luna iulie, în cadrul emisiunii ”Agrojurnal”, de la Digi 24. Citește mai departe...
20:50
VIDEO 'Dacă se întâmplă așa ceva, Statele Unite nu vor mai continua finanțarea războiului din Ucraina', avertizează eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea # Stiripesurse.ro
Volodymyr Zelensky a sosit la Casa Albă, fiind primit de președintele american Donald Trump cu o întârziere de 15 minute față de programul inițial. Citește mai departe...
20:50
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la o clădire de birouri de pe Strada Mareşal Constantin Prezan din Timişoara. 25 de persoane s-au autoevacuat şi nimeni nu a avut nevoe de îngrijiri medicale. Focul a pornit de la o imprimantă. Citește mai departe...
20:40
Președintele Zelenski, ultimele cuvinte înainte de începerea discuțiilor de la Casa Albă: Avem nevoie de pace! # Stiripesurse.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea unei presiuni comune internaționale pentru a opri agresiunea Rusiei și a asigura o pace durabilă în Ucraina și Europa, înaintea întâlnirii de luni seara cu Donald Trump și liderii europeni la Casa Albă. Citește mai departe...
20:30
LIVE TEXT - Casa Albă: Trump, Zelenski și lideri europeni, discuții cruciale pentru soarta războiului din Ucraina # Stiripesurse.ro
O întâlnire istorică are loc luni seara la Casa Albă, unde președintele american Donald Trump îi primește pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni pentru discuții cruciale privind viitorul Ucrainei și securitatea Europei. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Ispita de la Insula Iubirii, care a făcut furori în show, implicată într-un accident rutier. Conducea un bolid de 80.000 de euro # Stiripesurse.ro
Mattia Carnessali, ispită în sezonul 9 al show-ului „Insula Iubirii 2025”, a fost surprins de o fană după ce a fost implicat într-un incident rutier într-un sens giratoriu de pe DN1. Citește mai departe...
20:30
Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul grand slam al anului, scrie news.ro.Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0.Meciul a durat 67 de minute. Citește mai departe...
20:20
Patru indivizi din Hunedoara, arestați preventiv după ce au agresat o fată de 14 ani # Stiripesurse.ro
Patru persoane, cu vârste cuprinse între 21 şi 48 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile într-un dosar instrumentat de poliţiştii din municipiul Deva, după ce una dintre ele ar fi agresat o fată în vârstă de 14 ani, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Citește mai departe...
20:10
Mega tranzacție pe piața românească de retail: Mega Image renunță la aproape 100 de magazine în favoarea unui lanț românesc # Stiripesurse.ro
Mega Image face un pas strategic important pe piața românească de retail: rețeaua belgiană a acceptat să cedeze 87 de magazine către retailerul românesc Annabella, pentru a obține aprobarea Consiliului Concurenței în vederea preluării Profi. Citește mai departe...
20:10
Primarul Bacăului, Lucian Viziteu, despre refuzul PSD: 'Așteptăm hotărârea de guvern, partenerii vor respecta acordul' # Stiripesurse.ro
Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a declarat luni, despre refuzul PSD de a ceda funcţiile de prefect şi subprefect către USR, că nu a auzit despre un astfel de refuz şi aşteaptă hotărârea de guvern, ca urmare a negocierii din coaliţie, el exprimându-şi credinţa că toţi Citește mai departe...
20:00
Zelenski îi cere lui Trump să impună pacea Rusiei 'cu forța' înaintea summitului crucial de la Casa Albă # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea "cu forţa", reluând termenii utilizaţi de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale de la Casa Albă, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Citește mai departe...
20:00
Lia Olguța Vasilescu contestă modul de calcul al concedierilor: ‘Nu este deloc corect’ # Stiripesurse.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după discuţiile cu premierul Bolojan: O solicitare nerezolvată este că se va raporta totul la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie, ea Citește mai departe...
19:50
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Sepsi OSK, în etapa a treia a Ligii a II-a, informează news.ro.Golurile au fost marcate de Albino (33) şi Ilie (73).Marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa. Citește mai departe...
19:50
Ilie Bolojan, mutare strategică: Investițiile capitale se joacă pe ceas. Se restabilesc regulile jocului pe PNRR # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire strategică cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în cadrul consultărilor privind reforma administrației publice locale și prioritizarea proiectelor de investiții din fonduri publice. Citește mai departe...
19:50
Acoperișul unei clădiri de birouri din Pitești a fost cuprins de flăcări. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului cu mai multe echipaje, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit, luni seară, la acoperișul unei clădiri de birouri din municipiul Pitești, pe strada Depozitelor. Citește mai departe...
19:40
Liderii europeni au început luni după-amiază să sosească la Casa Albă pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski în care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia, informează News.ro. Citește mai departe...
19:40
Pieţele financiare speră la finalul războiului din Ucraina, dar experţii avertizează: 'Nu există o soluţie rapidă' # Stiripesurse.ro
Pieţele globale au început săptămâna cu prudenţă, în timp ce liderii europeni se află acum la Washington, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump privind încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC. Citește mai departe...
19:40
Prima judecătoare transgender din istoria Marii Britanii dă țara în judecată la CEDO: Scandalul pleacă de la interdicții # Stiripesurse.ro
Proces neobișnuit intentat de prima judecătoare transgender din Marea Britanie. Victoria McCloud a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acuzând că instanța supremă i-a încălcat dreptul la un proces echitabil prin excluderea reprezentării și a probelor din Citește mai departe...
