Sibiu, oraş de business şi centru cultural, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Care e legătura dintre Palatul Brukenthal şi ⁠Historic Cafes Route, un program acreditat de Consiliul Europei?

00:15

Comerţul cu haine şi echipamente sportive este pe un trend ascendent în plan local, odată cu cererea tot mai mare pentru astfel de articole. În timp ce retailerii de modă îşi extind gama de produse şi introduc tot mai multe articole sportive, lanţurile de magazine sportive îşi consolidează prezenţa şi deschid noi unităţi în Bucureşti şi în ţară, ceea ce arată apetitul tot mai crescut al românilor pentru această gamă de produse.