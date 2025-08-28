Sibiu, oraş de business şi centru cultural, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Care e legătura dintre Palatul Brukenthal şi Historic Cafes Route, un program acreditat de Consiliul Europei?
Ziarul Financiar, 27 august 2025 00:15
Programul rutelor culturale este un program înfiinţat de Consiliul Europei, care are 46 de state membre. În total, sunt 49 de circuite acreditate de către Consiliul Europei, acestea având ca misiune să creeze o bază de dialog între diferite organizaţii, între actori privaţi, între cetăţenii europeni, dar nu numai, spune Arnold Klingeis, preşedintele Historic Cafe Routes.
Business sportiv. Amer Sports, care are în portofoliu branduri precum Salomon, Wilson şi Atomic, a finalizat achiziţia fabricii locale Savrom din Deva. Grupul a ajuns să opereze trei fabrici în România # Ziarul Financiar
Amer Sports, unul dintre cei mai importanţi producători de echipamente sportive din lume, care are în portofoliu branduri precum Salomon, Wilson şi Atomic, a finalizat achiziţia fabricii Savrom din Deva. Cu această achiziţie, Amer Sports a ajuns să opereze trei fabrici pe plan local.
Business sportiv. Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, singurele românce în turul al doilea la US Open 2025 # Ziarul Financiar
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian au reuşit să îşi invingă adversarele în meciurile de debut al acestei ediţii din US Open. După doi ani, România are două jucătoare în cel de-al doilea tur al turneului care are loc la New York.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Andrea Miklos, 26 ani, atletism: Urmează să particip la campionatele mondiale de la TOKYO # Ziarul Financiar
Andrea Miklos s-a apucat de atletism la vârsta de nouă ani, când a fost selecţionată de antrenoarea ei la şcoală, care i-a zis că are abilităţi demne de luat în considerare. Ani mai târziu, Andrea Miklos a ajuns să reprezinte România la campionate europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice, din 2016, 2020 şi 2024.
În SUA, roboţii închiriaţi primesc cele mai neplăcute joburi şi ajută fabricile să-şi păstreze angajaţii umani # Ziarul Financiar
Roboţii de închiriat sunt o cale prin care micile fabrici americane capătă acces la automatizare, reducând fluctuaţiile de personal şi asigurându-se că angajaţii nu sunt răniţi, scrie The New York Times.
Cum arată salariile din învăţământul privat. Salariile medii ajung la 4.500 de lei net pe lună. Un educator câştigă 4.000 de lei net, iar un director de şcoală poate să ajungă la 15.000 de lei net # Ziarul Financiar
Salariile medii din învăţământul privat ajung, în medie, la 4.500 de lei net pe lună arată datele de la platforma de recrutare online eJobs. Salariile din acest sector pot pleca de la 3.500 de lei şi pot ajunge la 15.000 de lei net pe lună.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce comisioane va avea ROCA dacă va fi administratorul FP? Cionca, ROCA: Schimbarea strategiei, dacă va fi aprobată de acţionari la o viitoare AGA, are nevoie şi de o schimbare a stimulării # Ziarul Financiar
Dacă se va menţine strategia actuală de administrare a Fondului Proprietatea, suspusă votului unei viitoare adunări generale a acţionarilor, atunci RocaFP, care urmăreşte să devină administrator al FP va solicita un comision de bază 1,2% din capitalizarea companiei, echivalentul a 16 mil. lei din evaluarea de acum, plus un altul de 1,75% din numerarul distribuit acţionarilor, despre care spune că este mai redus cu 0,15 puncte faţă de cel de acum cu Franklin Templeton.
Afaceri de la zero. Alexandra Stana şi soţul ei au descoperit zona de decor pentru evenimente odată cu organizarea propriei nunţi, iar anul trecut au pornit proiectul D3cor la Zalău # Ziarul Financiar
Alexandra Stana şi soţul ei, absolvenţi de Relaţii Economice Internaţionale la ASE, au pus bazele proiectului D3cor la Zalău, judeţul Sălaj, după ce au trăit experienţa decorării propriei nunţi.
Via Transilvanica, drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Ghiţă Achim, „părinte de drum“, care se ocupă de întreţinerea a 8 kilometri din Via Transilvanica: Traseul este o oportunitate de a descoperi România # Ziarul Financiar
Ghiţă Achim, susţinător şi părinte de drum pe Via Transilvanica, spune că traseul este o oportunitate de-a descoperi România, poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta, călare şi chiar are colegi care au început să organizeze team-buildinguri în localităţile rurale de pe traseu.
ZF Agropower. Românii mănâncă tot mai multă carne de vită premium la restaurante. Angus Farm din Vâlcea, care făcea exclusiv export în restaurante cu stele Michelin din Europa, acum face 50% din vânzări pe piaţa internă # Ziarul Financiar
Chiar dacă România nu are încă niciun restaurant cu stele Michelin, românii îşi doresc să consume mâncare premium atunci când ies la restaurant, tendinţă care a crescut în ultimii doi ani, în pofida inflaţiei mari, a spus Ştefan Bărbulescu, fondator al Angus Farm, o fermă regenerativă de tip boutique aflată în comuna Valea Marea din judeţul Vâlcea.
ZF Private Health. Graţiana Chicin, fondatoarea clinicilor Profilaxia şi Hera din Timişoara: Încercăm să ne formăm o echipă de medici permanenţi, doar că este foarte greu, pentru că majoritatea medicilor tineri lucrează la două-trei centre medicale # Ziarul Financiar
ZF Tech Day. ZF TECH DAY. Marius Mazilu, fondator al Virtual Board - soluţie pentru învăţământ la distanţă: Vrem să extindem componenta de AI din platformă pentru a-i ajuta atât pe profesorii, cât şi pe elevii din România. Iar pe termen lung, avem în plan să creştem şi pe pieţele externe # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Virtual Board, care a dezvoltat o soluţie de învăţământ la distanţă care include o tablă digitală, lucrează în prezent la o serie de noi funcţionalităţi menite să eficientizeze predarea, printre care se numără funcţii specializate pentru matematică şi muzică, elemente de gamification, dar şi extinderea componentei de inteligenţă artificială. Platforma este deja multilingvă, are utilizatori şi în afara ţării şi este un element tehnologic cheie în proiectul 5G derulat de Orange pentru digitalizarea educaţiei în Delta Dunării.
Ce sectoare creditează mai mult Banca Transilvania, liderul pieţei bancare locale: O cincime din creditele acordate de BT au fost pentru comerţ, producţie şi imobiliare. Adăugând agricultura şi serviciile, ponderea finanţărilor pentru cele cinci sectoare urcă spre 30% # Ziarul Financiar
Comerţul, producţia şi imobiliarele sunt cele mai creditate sectoare din portofoliul corporate al Băncii Transilvania, soldul cumulat al împrumuturilor acordate pentru cele trei domenii ajungând la sfârşitul primului semestru (S1) din 2025 până la 20,7 mld. lei, în creştere cu 21% faţă de nivelul de la finalul anului 2024.
Bursă. Finanţe personale. Acţiunile Hidroelectrica stagnează la două săptămâni după ce compania a raportat un profit mai mic cu 40% într-un an # Ziarul Financiar
Acţiunile Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie din România, au rămas aproape neschimbate în ultimele două săptămâni la bursă, în pofida unor rezultate financiare în scădere, ceea ce reflectă, pe de o parte, anticiparea investitorilor faţă de scăderile abrupte de rezultate şi, pe de altă parte, confirmă statutul companiei ca acţiune de portofoliu pe termen lung, apreciată pentru dividende constante. Î
Cu toată îngheţarea salariilor bugetarilor, pe primele şapte luni avem o creştere de 8% a cheltuielilor salariale cu bugetarii, iar dacă va continua pe tot anul, ponderea va ajunge la 9,6% din PIB, mai mare decât anul trecut. La şapte luni 2025, cheltuielile salariale au fost de 5,3% din PIB, faţă de 5,2% în anul anterior # Ziarul Financiar
Business sportiv. Comerţul cu haine şi echipamente sportive, pe trend ascendent în România. Retailerii de modă îşi extind gama de produse sportive, în timp ce lanţurile de magazine sportive deschid noi unităţi în ţară # Ziarul Financiar
Comerţul cu haine şi echipamente sportive este pe un trend ascendent în plan local, odată cu cererea tot mai mare pentru astfel de articole. În timp ce retailerii de modă îşi extind gama de produse şi introduc tot mai multe articole sportive, lanţurile de magazine sportive îşi consolidează prezenţa şi deschid noi unităţi în Bucureşti şi în ţară, ceea ce arată apetitul tot mai crescut al românilor pentru această gamă de produse.
Analiză ZF. Unde se duc ajutoarele de stat pentru investiţii: Guvernul a pariat pe industria auto, cea a materialelor de construcţii şi pe industria alimentară cu ajutoarele de stat în ultimul deceniu # Ziarul Financiar
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea marilor investiţii a sprijinit în ultimul deceniu industria auto, pe cea a materialelor de construcţii, industria alimentară, pe cea a electrocasnicelor şi industria aviatică, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor publice de la Ministerul Finanţelor.
Normalitate sau este ceva defect acolo: polonezii plătesc taxe pe căţei şi pe pisici, dar nu plătesc impozit pe maşină # Ziarul Financiar
Unele municipalităţi din Polonia percep o taxă pentru deţinerea unui câine, iar neplata acesteia poate duce la amenzi usturătoare. Taxa a fost majorată în 2025, dar nu toţi proprietarii de câini trebuie s-o plătească. În unele cazuri, polonezii trebuie să plătească impozit şi pe pisici, potrivit forsal.pl.
Rheinmetall, colosul german din industria apărării, creşte şi nu se mai opreşte şi împânzeşte Europa de Est cu fabrici. Însă în expansiunea sa devine dependent de tehnologie străină, în special americană, făcând mai adâncă şi dependenţa strategică a UE. Va deveni Rheinmetall un cal troian? # Ziarul Financiar
Creşterea numărului de copii în clase deschide poarta transferurilor la licee şi colegii de top pentru oricine. Unde mai este miza examenelor? Ministerul Educaţiei schimbă regulile jocului exact când populaţia şcolară scade: clase mai aglomerate, liber la transferuri către liceele de top şi examene de admitere care devin aproape simbolice # Ziarul Financiar
În timp ce populaţia şcolară scade constant şi şcolile din oraşele mari funcţionează deja în trei schimburi, Ministerul Educaţiei ia decizii care deschid larg uşa liceelor şi colegiilor de top pentru elevi care nu au avut niciodată medii de admitere acolo, subminând sensul examenelor şi transformând meritocraţia în opţiune.
Un turist străin va plăti de două ori mai puţin pe o cursă cu autobuzul turistic din Bucureşti, abia reintrat pe traseu, decât în alte capitale din regiune # Ziarul Financiar
Linia turistică Bucharest City Tour a intrat în funcţiune de luni, 25 august, după câţiva ani de pauză. Autobuzele supraetajate sunt operate de STB şi vor parcurge un traseu de la Casa Presei până la Piaţa Unirii. La fel cum se întâmplă şi în alte capitale europene, traseele turistice plimbă turiştii prin cele mai importante puncte ale oraşului.
GEN Z Sondaje. Ce fac tinerii gen Z dacă inteligenţa artificială le „fură“ jobul de mâine: cei mai mulţi aleg să nu se panicheze, ci să se reinventeze şi să facă AI-ul să lucreze pentru ei # Ziarul Financiar
Nu mai e o noutate faptul că inteligenţa artificială e prezentă în vieţile noastre. Fie că relaţia cu ChatGpt sau cu alte programe care au la bază AI este una de iubire sau ură, mai devreme sau mai târziu va trebui să accepţi prezenţa inteligenţei artificiale în viaţa ta.
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro la 1 ianuarie 2026. Cum arată top 10 bănci mari în Bulgaria vs top 10 bănci în România. 3 bănci din top 10 sunt cu capital bulgar, iar 14 din cele 23 de bănci din Bulgaria sunt cu capital străin. Ce efecte vor avea şi cum se vor stabili dobânzile # Ziarul Financiar
Sistemul bancar din România are active de 176 mld. euro, însemnând un plus în faţa sistemului bancar din Bulgaria cu circa 75 mld. euro, potrivit informaţiilor disponibile pe site-urile băncilor centrale din România şi Bulgaria.
Gen Z. Cum învaţă cei care vin după tine: generaţia Alpha spune „arată-mi, nu-mi povesti“ # Ziarul Financiar
Ţi se pare că înveţi repede de pe TikTok sau YouTube? Atunci stai să vezi ce vine din urmă. Generaţia Alpha – adică cei născuţi după 2010 – duce totul la next level.
Brandul de produse Dr. Max, vândute doar în farmaciile cu acelaşi nume, aproape 1.000 de unităţi în toată ţara, este pentru al doilea an consecutiv o prezenţă constantă în top 20 de jucători după volumele puse pe piaţa românească de medicamente în al doilea trimestru din an.
Nicuşor Dan condamnă atacul rasist asupra unui tânăr asiatic petrecut aseară la Bucureşti: „Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal. Nu ura ne defineşte pe noi, românii” # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat joi după agresiunea comisă asupra unui tânăr cetăţean străin venit la muncă în Bucureşti, calificând faptele drept „intolerabile”.
Daniel Ben Yehuda, şeful hotelului de cinci stele Sheraton din Bucureşti. Până acum am reuşit să avem 10% creştere. Am modernizat restaurantul şi vom începe renovarea camerelor la final de an. Compania a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 59,4 mil. lei, plus 12% şi a avut un profit net de 6,8 mil. lei # Ziarul Financiar
Hotelul de cinci stele Sheraton din Capitală, una dintre cele mai mari unităţi cu 270 de camere şi 11 săli de conferinţă, şi-a crescut afacerile cu 10% în prima jumătate din acest an, avans estimat până la final de an, potrivit oficialilor.
Producătorul de articole din porţelan Apulum Alba Iulia, unul dintre furnizorii locali ai IKEA, a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 216,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de articole din porţelan Apulum din Alba Iulia, unul dintre furnizorii IKEA, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 216,4 mil. lei (43,5 mil. euro), în creştere cu 14,8% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 188,4 mil. lei (38,1 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Războiul dintre Trump şi Fed ajunge în tribunale: Lisa Cook, proaspăt demisă din funcţia de guvernator al Fed de către preşedintele american din cauza unor acuzaţii de fraudă, contestă decizia în instanţă. „Acest proces contestă încercarea fără precedent şi ilegală a preşedintelui Trump de a o înlătura pe guvernatoarea Cook” # Ziarul Financiar
Traderul de îngrăşăminte şi cereale Belor România şi-a adâncit pierderile la 17 mil. lei în 2024 # Ziarul Financiar
Belor România Societate pe Acţiuni, cu sediul în Galaţi, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 163,5 mil. lei (32,8 mil. euro), în scădere cu 39,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 269,8 mil. lei (54,5 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
