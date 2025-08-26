Urmează ZF Piaţa de capital, 23 septembrie. Cum trecem de la o bursă plătitoare de dividende mari la una care finanţează mai mult companiile şi economia?

00:15

Deşi Bursa de Valori Bucureşti a crescut cu peste 20% de la început de an prin prisma indicelui de referinţă BET, participanţii la piaţa locală de capital se confruntă în această perioadă cu situaţia în care Ministerul Finanţelor ia în considerare o modificare majoră a regimului de taxare a câştigurilor bursiere, de la 1% la 2% pentru deţinerile de peste un an, respectiv de la 3% la 4% pentru cele mai mici de un an.