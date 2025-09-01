Conturile de pe rețelele sociale, surse esențiale pentru fraude bancare (P)

18:50

Crimă 2 morți și până la 20 de victime într-un atac armat la școala catolică Annunciation din sudul Minneapolis; atacatorul a murit Minnesota De Personalul WCCO Actualizat la: 27 august 2025 / 10:33 AM CDT / CBS Minnesota Două persoane au murit și până la 20 de persoane sunt rănite după un atac armat care a avut loc miercuri dimineață la Școala Catolică Annunciation din sudul orașului Minneapolis.