Autoritățile turce au ordonat noi arestări ale unor oficiali ai opoziției
Veridica.ro, 3 septembrie 2025 14:20
Autoritățile turce au ordonat miercuri reținerea a șapte oficiali din municipalitățile conduse de opoziție din Istanbul, a anunțat postul de televiziune NTV, în cadrul unei represiuni continue împotriva principalului partid de opoziție al președintelui Tayyip Erdogan.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Președintele Volodimir Zelenski va cere presiuni mai mari asupra Moscovei în cadrul întâlnirii sale de miercuri cu aliații din Danemarca și Franța, după ce forțele rusești au lansat un atac aerian amplu asupra Ucrainei , care a afectat infrastructura energetică și de transport.
Acum 4 ore
11:40
Beijingul a fost transformat miercuri într-o scenă pentru una dintre cele mai elaborate parade militare chineze din memoria recentă, marcând cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, un eveniment pe care China a încercat să-l folosească pentru a alimenta naționalismul.
Acum 6 ore
10:00
Foștii premieri PSD apar în imagini alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping.
09:40
Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale.
09:30
Premierul Bolojan spune că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare se vor vedea abia anul viitor.
09:20
Antonio Costa va fi primit, astăzi la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan.
09:00
Misiunea va analiza recentele evoluții economice ale României.
Acum 24 ore
19:40
Presupusul ucigaș al parlamentarului ucrainean Andriy Parubî și-a recunoscut marți rolul în moartea politicianului, susținând că a comis crima ca un act de „răzbunare” împotriva autorităților țării.
19:30
Putin i-a ordonat lui premierului slovac să înceapă o blocadă energetică asupra Ucrainei # Veridica.ro
Robert Fico, singurul lider european care participă la parada militară de la Beijing, s-a întâlnit cu acest prilej cu Vladimir Putin.
19:10
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a sosit la Beijing cu trenul său verde emblematic pentru a participa la o paradă militară în China, care celebrează capitularea oficială a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.
19:00
Un judecător federal din California a declarat că președintele Trump a încălcat legea prin desfășurarea a aproximativ 5.000 de pușcași marini și soldați ai Gărzii Naționale la Los Angeles în iunie, ca răspuns la protestele împotriva imigrației.
18:50
Fermierii greci au însușit ilegal subvenții agricole UE în valoare de peste 22 de milioane de euro între 2019 și 2024, falsificând proprietatea funciară, a declarat marți un ministru, în urma unei anchete a poliției care a zdruncinat guvernul.
Ieri
11:00
Aceştia își desfășoară activitatea, dar nu lucrează cu publicul.
08:50
Aproape toţi solicitanţii de vize de non-imigrant vor avea nevoie de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.
08:30
Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
07:00
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone.
06:50
Instituţia a planificat, în septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de peste 6 miliarde de lei.
06:40
Comisia de ordine publică a instituţiei a constatat că manifestarea încalcă legislația în vigoare.
1 septembrie 2025
23:20
În timp ce Putin îl înșală pe Donald Trump, agenții săi subminează securitatea SUA și lansează o operațiune de destabilizare a Moldovei și Ungariei. Ce se ascunde în spatele acestui lucru? Cine este următorul pe listă?
22:00
Parlamentarii celor două formațiuni au anunțat și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
20:10
Prim-ministrul slovac Robert Fico va avea întâlniri bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin la sărbătorile aniversare ale celui de-al Doilea Război Mondial din China, care au loc la Beijing în această săptămână, a anunțat Fico luni.
20:00
Rusia este suspectată că a bruiat semnalele GPS ale avionului liderului UE, spun oficialii # Veridica.ro
Autoritățile bulgare cred că Rusia a perturbat semnalele de navigație care ar fi fost folosite de un avion care o transporta pe Ursula von der Leyen, au declarat oficiali europeni.
20:00
Președinta Comisiei Europene a purtat discuții cu oficiali guvernamentali și ai Armatei Române.
19:40
Palestinienii din Cisiordania se confruntă cu o lipsă severă de apă, despre care spun că este cauzată de atacurile tot mai numeroase asupra surselor limitate de apă de către coloniștii evrei extremiști.
19:20
Președintele rus Vladimir Putin, după discuțiile cu Xi Jinping din China și Narendra Modi din India, a declarat luni că problema extinderii NATO spre est va trebui abordată pentru a exista o pace durabilă în Ucraina.
19:10
Peste 800 de persoane au fost ucise și aproape 3.000 rănite după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a lovit estul Afganistanului duminică, chiar înainte de miezul nopții, a anunțat agenția umanitară a Națiunilor Unite.
18:20
Listele de prieteni și locurile de muncă anterioare devin surse perfecte pentru inventarea de către atacatori a unor povești plauzibile pe care le livrează în diverse forme, de exemplu sub forma unui mesaj de la un prieten.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Manfred Weber se află într-o vizită la București, la invitația PNL.
12:50
Politicianul moldovean pro-rus are interdicție de intrare în Schengen, impusă de România.
12:00
Fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară.
11:40
Aceasta a fost neutralizată prin distrugere în Poligonul Capu Midia.
11:30
Senatul și Camera Deputaților își vor alege noile conduceri.
11:20
Fregata „Regina Maria” va asigura, pentru a doua oară în decurs de cinci ani, comanda grupării navale.
11:00
Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat.
10:50
Președinta Comisiei Europene va vizita baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu și Portul militar Constanța.
31 august 2025
13:20
Scenariul are la bază un roman foarte vândut despre ascensiunea liderului de la Kremlin.
12:40
UE continuă să dezbată utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina după război # Veridica.ro
Potrivit şefei diplomaţiei europene, soluţia confiscării nu ar fi realistă politic.
11:50
A fost vizată infrastructura energetică şi mii de oameni au rămas fără curent
11:40
Liderii Rusiei şi Indiei sunt în China la un summit regional de contracarare a influenţei occidentale # Veridica.ro
Ambii sunt vizaţi de ameninţarea sancţiunilor americane din cauza războiului din Ucraina
10:20
Andrii Parubî, figură cunoscută a revoltei Euromaidan a fost împuşcat pe o stradă din oraşul Liov
30 august 2025
17:20
Deputatul Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean a fost împușcat mortal în timp ce se afla în orașul Liov.
17:10
Rusia lansează un atac „masiv” asupra Ucrainei, în timp ce Kievul atacă rafinăriile de petrol # Veridica.ro
Autoritățile au declarat că Rusia a lansat un atac „masiv” peste noapte asupra regiunilor sudice și centrale ale Ucrainei, în timp ce Kievul a atacat rafinăriile de petrol rusești.
17:00
Curtea de apel a SUA a decis că multe dintre tarifele globale impuse de Trump sunt ilegale # Veridica.ro
O curte de apel din SUA a decis că majoritatea tarifelor impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, creând o potențială confruntare legală care ar putea răsturna agenda sa de politică externă.
11:00
Criza combustibililor, cenzurarea internetului și ieșirea Rusiei din Convenția europeană împotriva torturii # Veridica.ro
Presa rusă independentă scrie despre criza combustibililor pe fundalul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, cenzurarea internetului și ieșirea Rusiei din Convenția europeană împotriva torturii, pe care oricum nu o respecta.
29 august 2025
20:10
Un pachet de rachete de croazieră americane se numără printre primele transporturi de rachete achiziționate de aliații NATO trimise în țara aflată în război.
20:00
Marea Britanie interzice guvernului israelian participarea la un important târg comercial de arme # Veridica.ro
Marea Britanie a interzis guvernului israelian să trimită oficiali la târgul său emblematic de arme militare de la Londra, luna viitoare, într-un alt semn al izolării tot mai profunde a Israelului pe măsură ce extinde războiul din Gaza.
19:50
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, pe Ambasadorului Federației Ruse la București, din dispoziția ministrului afacerilor Externe, Oana Țoiu.
19:40
Rusia susține că propunerile occidentale privind securitatea Ucrainei sunt „unilaterale” și periculoase # Veridica.ro
Rusia a declarat vineri că propunerile occidentale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ar crește riscul unui conflict între Moscova și Occident, transformând Kievul într-un „provocator strategic” la granițele Rusiei.
13:30
Armata spune că suspendă pauzele tactice pentru accesul ajutoarelor umanitare
