Ambasada SUA anunţă modificări în acordarea vizelor

Veridica.ro, 2 septembrie 2025 08:50

Aproape toţi solicitanţii de vize de non-imigrant vor avea nevoie de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.

Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Un nou mesaj RO-ALERT la Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina Veridica.ro
Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
Acum 4 ore
07:00
Rezervele valutare ale BNR au depăşit 65 de miliarde de euro Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone.
06:50
Ministerul Finanțelor a împrumutat peste un miliard de lei de la bănci Veridica.ro
Instituţia a planificat, în septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de peste 6 miliarde de lei.
06:40
Primăria Capitalei a anulat avizul pentru protestul anti-imigranţi Veridica.ro
Comisia de ordine publică a instituţiei a constatat că manifestarea încalcă legislația în vigoare.
Acum 12 ore
23:20
Putin îl joacă pe Trump în timp ce Kremlinul sprijină dușmanii SUA - [PROFILAKTIKA] Veridica.ro
În timp ce Putin îl înșală pe Donald Trump, agenții săi subminează securitatea SUA și lansează o operațiune de destabilizare a Moldovei și Ungariei. Ce se ascunde în spatele acestui lucru? Cine este următorul pe listă?
22:00
AUR și POT cer anchetarea anulării alegerilor prezidențiale din 2024 Veridica.ro
Parlamentarii celor două formațiuni au anunțat și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
Acum 24 ore
20:10
Premierul slovac se va întâlni cu Xi, Putin și Zelenski săptămâna aceasta Veridica.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico va avea întâlniri bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin la sărbătorile aniversare ale celui de-al Doilea Război Mondial din China, care au loc la Beijing în această săptămână, a anunțat Fico luni.
20:00
Rusia este suspectată că a bruiat semnalele GPS ale avionului liderului UE, spun oficialii Veridica.ro
Autoritățile bulgare cred că Rusia a perturbat semnalele de navigație care ar fi fost folosite de un avion care o transporta pe Ursula von der Leyen, au declarat oficiali europeni.
20:00
Ursula von der Leyen: “România este un atu cheie pentru securitatea Europei” Veridica.ro
Președinta Comisiei Europene a purtat discuții cu oficiali guvernamentali și ai Armatei Române.
19:40
Criză de apă potabilă în Cisiordania Veridica.ro
Palestinienii din Cisiordania se confruntă cu o lipsă severă de apă, despre care spun că este cauzată de atacurile tot mai numeroase asupra surselor limitate de apă de către coloniștii evrei extremiști.
19:20
Putin spune că extinderea NATO e o condiție pentru pacea în Ucraina Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin, după discuțiile cu Xi Jinping din China și Narendra Modi din India, a declarat luni că problema extinderii NATO spre est va trebui abordată pentru a exista o pace durabilă în Ucraina.
19:10
Peste 800 de morți în urma unui cutremur puternic care a lovit Afganistanul Veridica.ro
Peste 800 de persoane au fost ucise și aproape 3.000 rănite după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a lovit estul Afganistanului duminică, chiar înainte de miezul nopții, a anunțat agenția umanitară a Națiunilor Unite.
18:20
Conturile de pe rețelele sociale, surse esențiale pentru fraude bancare (P) Veridica.ro
Listele de prieteni și locurile de muncă anterioare devin surse perfecte pentru inventarea de către atacatori a unor povești plauzibile pe care le livrează în diverse forme, de exemplu sub forma unui mesaj de la un prieten.
14:20
Președintele PPE sprijină reformele guvernului Bolojan Veridica.ro
Manfred Weber se află într-o vizită la București, la invitația PNL.
12:50
Ion Ceban, primarul Chișinăului, susține că se află în Italia Veridica.ro
Politicianul moldovean pro-rus are interdicție de intrare în Schengen, impusă de România.
12:00
Judecătorii au menținut controlul judiciar pentru Călin Georgescu Veridica.ro
Fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară.
11:40
Mină marină, descoperită pe plaja de la Vadu Veridica.ro
Aceasta a fost neutralizată prin distrugere în Poligonul Capu Midia.
11:30
Legislativul începe azi a doua sesiune parlamentară a anului Veridica.ro
Senatul și Camera Deputaților își vor alege noile conduceri.
11:20
România preia comanda forței operative NATO Sea Guardian 2025 din Marea Mediterană Veridica.ro
Fregata „Regina Maria” va asigura, pentru a doua oară în decurs de cinci ani, comanda grupării navale.
11:00
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe cinci pachete de măsuri Veridica.ro
Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat.
10:50
Ursula von der Leyen vizitează, astăzi, România Veridica.ro
Președinta Comisiei Europene va vizita baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu și Portul militar Constanța.
Ieri
13:20
Un film despre Putin are premiera la Festivalul de la Veneţia Veridica.ro
Scenariul are la bază un roman foarte vândut despre ascensiunea liderului de la Kremlin.
12:40
UE continuă să dezbată utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina după război Veridica.ro
Potrivit şefei diplomaţiei europene, soluţia confiscării nu ar fi realistă politic.
11:50
Atac rusesc masiv în regiunea Odesa Veridica.ro
A fost vizată infrastructura energetică şi mii de oameni au rămas fără curent
11:40
Liderii Rusiei şi Indiei sunt în China la un summit regional de contracarare a influenţei occidentale Veridica.ro
Ambii sunt vizaţi de ameninţarea sancţiunilor americane din cauza războiului din Ucraina
10:20
Posibila pistă rusească în asasinarea unui politician ucrainean proeminent Veridica.ro
Andrii Parubî, figură cunoscută a revoltei Euromaidan a fost împuşcat pe o stradă din oraşul Liov
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Un politician proeminent al Ucrainei a fost asasinat Veridica.ro
Deputatul Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean a fost împușcat mortal în timp ce se afla în orașul Liov.
17:10
Rusia lansează un atac „masiv” asupra Ucrainei, în timp ce Kievul atacă rafinăriile de petrol Veridica.ro
Autoritățile au declarat că Rusia a lansat un atac „masiv” peste noapte asupra regiunilor sudice și centrale ale Ucrainei, în timp ce Kievul a atacat rafinăriile de petrol rusești.
17:00
Curtea de apel a SUA a decis că multe dintre tarifele globale impuse de Trump sunt ilegale Veridica.ro
O curte de apel din SUA a decis că majoritatea tarifelor impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, creând o potențială confruntare legală care ar putea răsturna agenda sa de politică externă.
11:00
Criza combustibililor, cenzurarea internetului și ieșirea Rusiei din Convenția europeană împotriva torturii Veridica.ro
Presa rusă independentă scrie despre criza combustibililor pe fundalul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, cenzurarea internetului și ieșirea Rusiei din Convenția europeană împotriva torturii, pe care oricum nu o respecta.
29 august 2025
20:10
Armele vor începe să fie livrate în Ucraina în baza acordului european cu Trump Veridica.ro
Un pachet de rachete de croazieră americane se numără printre primele transporturi de rachete achiziționate de aliații NATO trimise în țara aflată în război.
20:00
Marea Britanie interzice guvernului israelian participarea la un important târg comercial de arme Veridica.ro
Marea Britanie a interzis guvernului israelian să trimită oficiali la târgul său emblematic de arme militare de la Londra, luna viitoare, într-un alt semn al izolării tot mai profunde a Israelului pe măsură ce extinde războiul din Gaza.
19:50
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE Veridica.ro
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, pe Ambasadorului Federației Ruse la București, din dispoziția ministrului afacerilor Externe, Oana Țoiu.
19:40
Rusia susține că propunerile occidentale privind securitatea Ucrainei sunt „unilaterale” și periculoase Veridica.ro
Rusia a declarat vineri că propunerile occidentale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ar crește riscul unui conflict între Moscova și Occident, transformând Kievul într-un „provocator strategic” la granițele Rusiei.
13:30
Oraşul Gaza declarat de armata israeliană zonă periculoasă de luptă Veridica.ro
Armata spune că suspendă pauzele tactice pentru accesul ajutoarelor umanitare
13:00
Indignare în Italia din cauza unui site pornografic cu imagini false ale unor femei din politică Veridica.ro
Printre politicienele vizate a fost şi premierul Giorgia Meloni
10:10
Discuţii urgente la ONU după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei Veridica.ro
Preşedintele Donald Trump se declară nemulţumit, dar nu surprins de atacul rusesc.
28 august 2025
19:30
Ucraina continuă să lovească rafinării din Rusia Veridica.ro
Kievul spune că atacurile sunt menite să epuizeze resursele agresorului.
18:50
Sârbii din Bosnia sunt chemați să-și aleagă un nou președinte Veridica.ro
Președintele destituit al Republicii Srpska îndeamnă la boicot
18:30
Dronele rusești survolează rutele de transport al armelor americane din Germania Veridica.ro
Oficialii militari americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de aceste zboruri, chiar dacă actele de sabotaj ale Rusiei au scăzut.
18:10
Ministrul italian de externe nu vede un sfârșit apropiat pentru războiul din Ucraina Veridica.ro
Antonio Tajani spune că trebuie impuse sancțiuni dacă Rusia continuă atacurile
17:50
Șefa Comisei Europene vine în România pentru discuții legate de apărare Veridica.ro
Ursula von der Leyen fac turul țărilor UE din prima linie a amenințării ruse
17:20
A doua femeie îl acuză pe procurorul-șef al CPI, Karim Khan, de abuz sexual Veridica.ro
O a doua femeie s-a prezentat la o anchetă privind acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Karim Khan, procurorul-șef al Curții Penale Internaționale (CPI).
17:20
Proteste europene după atacurie Rusiei asupra Kievului Veridica.ro
Bombardamentele rusești au avariat clădiri diplomatice și au ucis cel puțin 18 oameni în capitala ucraineană
17:10
Rachetele rusești lovesc Ucraina și distrug birourile UE și britanice Veridica.ro
Rusia a atacat Ucraina cu rachete și drone joi dimineață, într-un atac amplu pe care președintele Volodimir Zelenski l-a numit răspunsul Moscovei la eforturile diplomatice de a pune capăt războiului
27 august 2025
18:50
Incident armat la o școală catolică din Mineapolis Veridica.ro
Crimă 2 morți și până la 20 de victime într-un atac armat la școala catolică Annunciation din sudul Minneapolis; atacatorul a murit Minnesota De Personalul WCCO Actualizat la: 27 august 2025 / 10:33 AM CDT / CBS Minnesota Două persoane au murit și până la 20 de persoane sunt rănite după un atac armat care a avut loc miercuri dimineață la Școala Catolică Annunciation din sudul orașului Minneapolis.
18:20
Republica Moldova sărbătorește ziua independenței alături de lideri europeni Veridica.ro
La Chișinău au sosit miercuri premierul polonez, Donald Tusk, cancelarul german Friedrich Merz și președintele Franței, Emmanuel Macron.
18:00
Danemarca îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al SUA Veridica.ro
Danemarca l-a convocat miercuri pe șeful ambasadei SUA, după ce au apărut acuzații conform cărora trei americani cu legături strânse cu președintele Trump desfășoară „operațiuni de influență sub acoperire” în Groenlanda.
12:30
Majoritatea francezilor doresc alegeri anticipate în contextul crizei politice care se profilează Veridica.ro
Franţa riscă instabilitatea după decizia premierului de a-şi asuma răspunderea în Parlament pentru reducerea cheltuielilor bugetare
Mai multe ştiri
