Cel mai diabolic plan de „purificare rasială” din istorie. Aktion T4: planul nazist care a transformat medicii în călăi
Adevarul.ro, 2 septembrie 2025 01:15
În anul 1939 în Germania Nazistă a debutat cel mai sinistru și diabolic plan de „purificare” rasială din istoria umanității. Peste 300.000 de copii și adulți cu dizabilități au fost uciși în condiții groaznice doar fiindcă nu corespundeau idealurilor naziste. A fost „repetiția” pentru Holocaust.
• • •
Acum 5 minute
03:00
Nota de plată a deficitului: cine încasează, cine pierde. „Sunt câștigători clari pe termen scurt și plătitori siguri pe termen mediu-lung” # Adevarul.ro
Deficitul bugetar a ajuns subiect central în România. Cristian Roșu, analist politic, arată pentru Adevărul cine profită pe termen scurt, în timp ce contribuabilii rămân cu nota. Pe Reddit, românii dezbat dacă au simțit vreun beneficiu.
Acum o oră
02:15
Disfagia și tulburările de înghițire: 5 greșeli la masă care îți pot afecta grav sănătatea gâtului și îți pot pune în pericol viața # Adevarul.ro
Disfagia și tulburările de înghițire pot afecta copii și adulți. Află 5 greșeli frecvente la masă și cum să mănânci și să bei în siguranță pentru a-ți proteja gâtul.
Acum 2 ore
01:15
Acum 4 ore
01:00
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe # Adevarul.ro
Videoclipul viral de pe TikTok care arată cum grăsimea viscerală atacă organele interne. Află de ce e periculoasă chiar și la persoanele slabe.
00:30
În ce condiții pot merge elevii gratuit cu trenul și cum își pot lua biletele și abonamentele # Adevarul.ro
Elevii pot circula gratuit cu trenul, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, a informat luni CFR Călători.
00:15
Mii de sârbi cer alegeri anticipate printr-un marș tăcut ce marchează 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad # Adevarul.ro
Mii de sârbi au participat luni seara la un marș tăcut în Belgrad pentru a marca zece luni de la accidentul mortal din Novi Sad și pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, aceasta fiind prima mare adunare în capitală după violențele care au zguduit protestele din luna august.
00:15
În ziua de 2 septembrie 1937, se stinge din viață Pierre de Coubertin, părintele Jocurilor Olimpice moderne, iar în 1442, Iancu de Hunedoara câștigă bătălia de la Ialomița.
1 septembrie 2025
23:45
An după an – iată s-au împlinit 26 de ediții ! – suita evenimentelor festivaliere ale lunii august, omagiază la Sinaia personalitatea enesciană. Iar aceasta, dată fiind ziua de 19 august, ziua de naștere a marelui artist.
23:30
Structura anului școlar 2025–2026: calendar complet și noutăți. Ce zile libere vor mai avea elevii în afară de vacanțe # Adevarul.ro
Anul școlar 2025-2026 urmează să înceapă peste o săptămână și va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Structura care a fost publicată în Monitorul Oficial, prin ordin al Ministerului Educației, aduce cinci module de învățare și tot atâtea vacanțe, cu mici diferențe la nivel județean.
23:30
Ciprian Ciucu: „Nimeni nu-l vrea plecat pe Ilie Bolojan, dar nu este ok să primească și bețe pe spinare” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, îl apără pe Ilie Bolojan în fața criticilor, spunând că premierul și-a asumat singur greul reformelor și că „nu e corect să primească bețe pe spinare” în timp ce încearcă să repare ani de populisme și inechități.
23:15
Tudor Chirilă, critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan: „ V-au făcut farmece serviciile sau poate că gândiți altfel” # Adevarul.ro
Artistul Tudor Chirilă l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că magistrații români ar munci de două-trei ori mai mult decât omologii lor europeni. Într-o postare pe Facebook, Chirilă a invocat dosarele mari nerezolvate, prescripțiile și privilegiile din justiție.
Acum 6 ore
23:00
Speranțele ministrului Justiției că reforma pensiilor speciale va trece de CCR. „Are şanse să îşi menţină constituţionalitatea” # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor are şanse să îşi menţină constituţionalitatea, dacă intră în examinarea CCR, subliniind că "magistraţii nu sunt nişte duşmani ai poporului".
23:00
Val de greve în administrație, educație și justiție. Ce se ascunde în spatele protestelor și cât de sănătoase sunt acestea pentru societate # Adevarul.ro
Mai multe primării și-au suspendat activitatea, o parte dintre instanțe și-au oprit ședințele de judecată, iar profesorii ies în stradă. Se blochează România? E o formă legitimă de protest sau doar o frână pentru societate?
22:45
O primărie din Iaşi, în pragul blocajului. „Dacă rămân cu 6 oameni, îmi dau demisia”, ameninţă primarul # Adevarul.ro
Primarul comunei Dobrovăţ, Cătălin Martinuş, avertizează că va demisiona dacă va fi obligat să reducă la jumătate personalul primăriei. Edilul spune că instituția funcționează deja cu un aparat subdimensionat și nu mai poate asigura serviciile minime.
22:45
Ismail Hossain a venit din Bangladesh în România pentru a munci și a-și întreține familia. După doar patru luni, a fost bătut pe o stradă dn Capitală, însă spune că nu și-a pierdut respectul față de români și speră să poată lucra în continuare pentru a trimite bani acasă celor dragi.
22:30
Kelemen Hunor, mesaj puternic pentru clasa politică: „Să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR și de politicienii extremiști” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor condamnă atacurile asupra muncitorilor străini și cere clasei politice să se delimiteze de AUR. Liderul UDMR atrage atenția că responsabilitatea pentru climatul de ură nu revine doar agresorilor, ci și celor care, prin discurs, au alimentat ostilitatea față de minorități.
22:15
Guvernul își asumă răspunderea pentru reforma în sănătate: medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile oferite # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament, luni, proiectul de lege privind reforma sistemului sanitar, prin care Guvernul își asumă răspunderea, spunând că „un stat corect nu poate exista fără servicii medicale decente”.
22:00
Trump, comparat cu Ceauşeşcu de un editorialist britanic: „Răzbunător, vanitos, încăpățânat și înconjurat de mediocri ambițioși” # Adevarul.ro
Un editorialist de la Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu, denunțând lingușirea excesivă a cabinetului și măsurile autoritare care, pas cu pas, subminează democrația americană.
22:00
Reforma dură a ASF, ANCOM și ANRE a intrat în linie dreaptă. Bolojan a anunțat tăierile: mai puțini angajați și salarii reduse cu 30% # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în Parlament, la angajarea răspunderii Guvernului, o reformă dură a celor trei mari autorități de reglementare: ASF, ANRE și ANCOM. Legea vizează reduceri de personal, restructurarea organigramelor și scăderea salariilor cu 30%.
22:00
Ce se va întâmpla în Portul Constanța după vizita Ursulei von der Leyen. Șeful MAPN: „Zonă de noi dane militare, dedicată navelor NATO” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, împreună cu șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, au participat la întâlnirea de la Constanța cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele României, Nicușor Dan, discuțiile axându-se pe întărirea securității pe Flancul Estic.
21:45
Un tânăr plasat în arest la domiciliu după ce și-a agresat concubina a evadat. Unde a fost găsit # Adevarul.ro
Un tânăr din Craiova, plasat în arest la domiciliu în urma unei agresiuni asupra concubinei sale, a evadat duminică-seara, 31 august 2025. Bărbatul a fost găsit în după-amiaza zilei de luni, în aceeași localitate.
21:30
Guvernul își asumă răspunderea: impozite mai mari pe proprietăți și reguli noi pentru firme și multinaționale # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament, luni, proiectul de lege privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.
21:30
Ilie Bolojan, hotărât să-și dea demisia din fruntea Guvernului. Un nou avertisment: „De marți să vă căutați alt premier” SURSE # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan rămâne „neclintit” în decizia de a demisiona, avertizând din nou coaliția, luni, că, dacă reforma administrației publice nu se va realiza, ar trebui să își caute un alt prim-ministru, potrivit surselor Digi24.
Acum 8 ore
21:00
Circulație blocată pe DN 6, în zona port Orșova, în urma coliziunii între două TIR-uri. Șoferii nu au variante ocolitoare # Adevarul.ro
Un accident în care au fost implicate două autotrenuri s-a produs luni după-amiază, 1 septembrie 2025, în județul Mehedinți, în zona Orșova port. Circulația este și la această oră blocată complet.
20:45
Vicepreședinte PSD, critici la adresa Guvernului chiar în timp ce Bolojan își asumă răspunderea în Parlament. Jianu: „Nu am fost de acord” # Adevarul.ro
Vicepreședintele PSD, FlorinJianu, critică Guvernul pentru impozitul de 1% aplicat firmelor cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Potrivit lui, măsura afectează în special companiile românești de distribuție și ar fi fost mai echilibrat ca pragul să fie ridicat la 100 milioane euro.
20:45
Val uriaș de modificări depuse la legile asumate de Guvern. Cresc impozitele pentru marile averi și scad salariile în instituții autonome # Adevarul.ro
Senatorii și deputații au depus aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, însă majoritatea au fost respinse.
20:30
Guvernul își asumă răspunderea pentru reforma pensiilor magistraților: „Eliminăm risipa și privilegiile, tăiem sinecurile” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament pachetul de reforme pentru care Guvernul își asumă răspunderea, primul vizând pensiile magistraților.
20:00
Fostul președinte al Ucrainei critică intenția țării de a adera la NATO: „O rută directă către războiul civil” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici a criticat intenția țării sale de a adera la NATO, într-o rară apariţie publică.
20:00
AUR și POT cer o comisie parlamentară de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), anunță inițierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
20:00
Putin l-a plimbat cu limuzina sa blindată pe premierul indian la summitul din China. „Conversațiile cu el sunt profunde” # Adevarul.ro
Vladimir Putin și Narendra Modi au atras atenția la summitul SCO din China, după ce liderul rus l-a plimbat pe premierul indian în limuzina sa blindată Aurus, iar acesta a distribuit pe reţelele sociale imagini din automobil.
20:00
Avizul pentru protestul anti-imigranți din București a fost anulat. „Capitala nu va deveni scena radicalismului” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că a fost anulat protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, programat împotriva imigranților din afara Europei.
19:45
O clasă din mediul rural, desființată de Inspectoratul Școlar Constanța. Părinții acuză blocarea accesului la educație # Adevarul.ro
Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, județul Constanța, confruntat în anul școlar trecut cu pericolul desființării unei clase de liceu-seral, a rămas acum fără clasa de învățământ profesional, conform unei decizii a IȘJ Constanța. Părinții și profesorii vor merge în instanță.
19:30
Ianis Hagi, ultima șansă să ajungă într-un mare campionat. Fiul „Regelui” se poate întoarce la origini # Adevarul.ro
Ianis Hagi, 26 de ani, este în continuare fără echipă.
19:30
Vizează Rusia graniţa cu România la Gurile Dunării? O hartă apărută în spatele lui Valeri Gherasimov trădează ambițiile Moscovei # Adevarul.ro
O hartă apărută în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, generalul Valeri Gherasimov sugerează ambițiile Rusiei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, ceea ce ar aduce Kremlinul până la granițele României.
19:15
Noi numiri la vârful Camerei Deputaților: Intotero și Cozma, vicepreședinți în noua sesiune. Sorin Grindeanu rămâne președinte # Adevarul.ro
Camera Deputaților și-a ales luni noua componență a Biroului Permanent pentru sesiunea parlamentară, cu Sorin Grindeanu păstrând funcția de președinte, iar Natalia Intotero și Adrian Cozma preluând rolurile de vicepreședinți, alături de secretari și chestori noi din rândul partidelor.
19:15
„Mâinile AUR sunt pătate de sânge”. Muraru cere pedepse mai dure după ce un nepalez a fost bătut până la comă în Cluj # Adevarul.ro
Anunțul parlamentarului vine după ce un cetățean nepalez a fost bătut până la comă în Cluj, cu o bucată de lemn.
Acum 12 ore
18:45
Bruxelles-ul ia decizii dure după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen. UE va lansa sateliți suplimentari pentru protecția GPS # Adevarul.ro
Uniunea Europeană va lansa sateliți suplimentari pe orbita joasă a pământului pentru a consolida rezistența împotriva bruiajului și interferențelor GPS și pentru a îmbunătăți capacitățile de detectare a acestora, a anunțat luni comisarul UE pentru apărare, după incidentul recent cu avionul șefei CE.
18:45
Grindeanu dă asigurări că nu s-a discutat despre o nouă creștere a TVA. „E un lucru fals aruncat pe piaţă” # Adevarul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 1 septembrie, că nu s-a discutat „nici măcar o dată” în coaliţia de guvernare despre o nouă majorare a TVA.
18:30
Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa # Adevarul.ro
Într-un climat internațional tot mai tensionat, autoritățile franceze au emis un ordin fără precedent: spitalele din Hexagon trebuie să fie pregătite, până cel târziu în martie 2026, pentru scenariul unui "angajament militar major" pe continentul european.
18:15
O refugiată ucraineană de 16 ani, care locuia în Germania, a fost împinsă în fața unui tren de marfă, pe 11 august. Suspectul este un cetățean irakian de 31 de ani.
18:15
România, fără reprezentant în Serviciul Extern al UE. Victor Ponta: „Noi nu avem ministru de Externe... Doamna Țoiu e ceva funcționar la MAE al Ucrainei” # Adevarul.ro
România rămâne din nou fără reprezentare după noile numiri din Serviciul European de Acțiune Externă, fapt care a stârnit critici dure la adresa Ministerului de Externe și ministrului Oana Ţoiu.
18:00
Parlamentari din SOS România și POT solicită înființarea unui nou grup la Camera Deputaților # Adevarul.ro
Mai mulți foști parlamentari POT și SOS România au cerut constituirea Grupului Parlamentar Independent în ședința Biroului Permanent a Camerei Deputaților de luni, 1 septembrie.
17:45
Misterul trenului blindat cu care liderul nord-coreean Kim Jong Un se îndreaptă spre Beijing # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a părăsit Phenianul cu trenul, luni, și se îndreaptă spre Beijing. Acesta ar fi recurs la tradiționalul mijloc de transport blindat folosit de liderii de la Phenian de zeci de ani.
17:45
E oficial. Bonusuri de performanță mai mici pentru bugetarii care gestionează fonduri europene # Adevarul.ro
Bugetarii care gestionează fonduri europene vor avea salarii majorate procentual în funcție de performanță, însă mai mici decât în prezent, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Monitorul Oficial.
17:45
UE ar putea întârzia cu 10 ani taxarea carburanților pentru avioane şi vapoare. Cine va plăti totuşi taxa # Adevarul.ro
Statele Uniunii Europene iau în considerare o amânare de 10 ani a introducerii unor taxe la nivelul UE asupra combustibililor pentru aviație și transport maritim, în încercarea de a promova reformele fiscale privind energia, mult amânate.
17:45
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, imagini din elicopter. Discuții despre rolul strategic al Portului Constanța și securitatea la Marea Neagră # Adevarul.ro
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au vizitat Portul Constanța și au discutat despre importanța strategică a României pentru securitatea europeană și euro-atlantică, rolul geostrategic al portului și necesitatea consolidării capabilităților militare.
17:30
Tragedie la Timișoara. Un băiețel de nici doi ani a murit înecat într-un iaz, în timp ce era la o grădiniță privată. Dispariția lui a fost remarcată prea târziu # Adevarul.ro
Tragedie la Timișoara, unde un copil de un an și opt luni ani a murit după ce a căzut într-un iaz ornamental din apropierea grădiniței în timpul programului de recreere.
17:00
Sărbătoare amară a limbii române: examen obligatoriu de limbă pentru basarabeni, întârziere și abandon din partea României # Adevarul.ro
Ziua Limbii Române, între festivitățile de la Chișinău și realitatea dură de la București.
17:00
Lovitură pentru refugiații afgani: programul Germaniei de relocare a afganilor, suspendat de Înalta Curte Administrativă # Adevarul.ro
Guvernul german a câștigat la Înalta Curte Administrativă dreptul de a suspenda programul de vize pentru afgani, chiar dacă sute de persoane care așteptau relocarea rămân expuse riscului de persecuție. Decizia confirmă linia dură a executivului în materie de imigrație.
17:00
CSM acuză că magistrații sunt supuși unei campanii de defăimare și au ajuns să fie agresați verbal în sălile de judecată # Adevarul.ro
Rețelele sociale, dar și sălile de judecată au devenit scene ale unor atacuri fără precedent împotriva magistraților, avertizează CSM, care cere responsabilitate în discursul public și măsuri urgente pentru protejarea actului de justiție.
