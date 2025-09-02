Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului

12:50

Neymar l-a contrazis pe selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, şi a asigurat că absenţa sa din următoarele meciuri ale Seleçao este urmare a unei decizii tehnice, şi nu unor probleme fizice, aşa cum declarase antrenorul. „Aveam un edem la adductor. Era incomod, dar nimic grav, am jucat chiar şi astăzi. Împotriva Bahia (duminica trecută), nu puteam […]