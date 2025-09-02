Un nou hotel cu 174 de camere, proiectat în Bartolomeu. În zona Sălii Polivalente, mai sunt planuri pentru amenajarea altor două unități de cazare, iar o a treia este aproape finalizată
BizBrasov.ro, 2 septembrie 2025 05:40
Lângă actualul hotel Hilton care este aproape finalizat pe Calea Făgărașului, ar urma să înceapă construcția unei noi unități de cazare. Planul Urbanistic de Detaliu a fost supus consultării publice pe site-ul Primăriei Brașov și potrivit acestuia, unitatea va avea 174 de camere, va fi clasificată la 3 stele, și va funcționa sub brandul Marriot. [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
05:40
Bugetul de investiții necesar transformării Hotelului Capitol în Mercure a fost suplimentat la 16,7 milioane de euro. Investiția se va recupera în 13 ani # BizBrasov.ro
Acționarii companiei hoteliere Aro Palace au aprobat, săptămâna trecută, suplimentarea bugetului de investiții în modernizarea hotelului Capitol și transformarea acestuia în hotel Mercure. Potrivit deciziei acționarilor, valoarea investiției a fost suplimentată la 16,760 milioane de euro, după ce în iarnă se stabilise că investițiile în modernizarea hotelului se cifrau la 13,512 milioane de euro. Principalele [...]
05:40
Edilii predeleni vor începe o campanie de tăiere a arborilor identificați ca fiind periculoși din stațiune. Aceștia se află în afara fondului forestier, respectiv în proximitatea unor blocuri, case sau imobile cu activitate comercial-economică. Pe listă sunt 32 de arbori, iar pentru doborârea, secționarea și fasonarea acestora a fost semnat un contract cu firma Monteclas [...]
05:40
Un proiect mai vechi al autorităților din Ghimbav era cel ce vizează reabilitarea sediului în care funcționează Primăria. În această vară, proiectul, cu o valoare de peste 11,2 milioane de lei, a demarat, iar o parte dintre birouri au fost mutate. Pentru ca intervențiile asupra clădirii să continue, ținând cont că sunt prevăzute și consolidări [...]
05:40
Un nou hotel cu 174 de camere, proiectat în Bartolomeu. În zona Sălii Polivalente, mai sunt planuri pentru amenajarea altor două unități de cazare, iar o a treia este aproape finalizată # BizBrasov.ro
Lângă actualul hotel Hilton care este aproape finalizat pe Calea Făgărașului, ar urma să înceapă construcția unei noi unități de cazare. Planul Urbanistic de Detaliu a fost supus consultării publice pe site-ul Primăriei Brașov și potrivit acestuia, unitatea va avea 174 de camere, va fi clasificată la 3 stele, și va funcționa sub brandul Marriot. [...]
Acum 4 ore
04:10
Astăzi începe „Cartfest” la Cristian: Șase zile culturale în aer liber, spectacole de teatru, concerte și invitați speciali. Programul complet # BizBrasov.ro
În perioada 2-7 septembrie 2025, comuna Cristian va deveni centrul efervescenței culturale din România, găzduind cel mai amplu festival de artă și cultură din mediul rural din țară. Programul include patru secțiuni principale: teatru, carte, muzică și arhitectură. Festivalul se desfășoară și anul acesta în puncte cheie ale comunității: Biserica Evanghelică Fortificată, Sala Mare, Școala [...]
04:00
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav: Zboruri directe spre o destinație de vacanță de Spania, în sezonul estival 2026 # BizBrasov.ro
O agenție de turism din Brașov organizează, în sezonul estival din anul 2025, zboruri de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav spre o destinație foarte îndrăgită de turiști, Palma de Mallorca, în Spania. Acesta este primul zbor charter (de vacanță) spre Spania operat de la AIBG. Zborurile vor fi săptămânale, cu plecare și întoarcere în fiecare [...]
03:30
Pregătiri cu o săptămână înainte de școală: Lista completă a rechizitelor și recomandările unei învățătoare # BizBrasov.ro
A început numărătoarea inversă până la prima zi de școală. Dacă ai făcut deja cumpărăturile, după ce parcurgi acest articol vei ști exact dacă ai bifat tot ce trebuie. Dacă nu ai luat încă nimic, te ajutăm să iei exact ce trebuie, faci achiziții inutile. Lista completă pentru ciclul primar Pregătirile pentru clasa I pot [...]
02:50
VIDEO Familie de lupi, filmată de camerele de supraveghere din Parcul Național Piatra Craiului, la 30 de km de Brașov # BizBrasov.ro
Parcul Național Piatra Craiului găzduiește o populație importantă de lupi, care sunt o componentă strict protejată a faunei parcului, beneficiind de condițiile necesare de hrană, liniște și adăpost. Parcul Național Piatra Craiului oferă un habitat protejat pentru aceste animale sălbatice, fiind una dintre zonele cu cele mai bune condiții din România pentru speciile de lupi.Lupii sunt animale [...]
Acum 12 ore
19:00
Restaurarea curții Bisericii Negre ridică la mai mult de 12,5 milioane de euro investițiile locale pentru regenerare urbană cu finanțare din Programul „Regiunea Centru” # BizBrasov.ro
Destinatie turistica de renume, municipiul Brasov este depozitarul unui valoros patrimoniu construit, in cadrul caruia Biserica Neagra este cel mai cunoscut obiectiv. Curtea Iohannes Honterus, unde se afla Biserica Neagra este degradata partial, ceea ce afecteaza negativ potentialul turistic si cultural al orasului. Pentru eliminarea acestui neajuns, Unitatea Administrativ Teritoriala Brasov si Biserica Evanghelica C.A., [...]
17:40
„Fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor, atât online, cât și în sălile de judecată. CSM depune plângeri penale # BizBrasov.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că, pe lângă manifestări „de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor” constatate în mediul online, „manifestări similare au avut loc chiar în sălile de judecată”. CSM anunţă că va sesiza organele de urmărire penală cu privire [...]
17:20
După ce a fost atacată de un hacker, o companie care îmbuteliază apă a fost și amendată, fiindcă nu avea o securitate corespunzătoare a datelor cu caracter personal # BizBrasov.ro
La Fântâna, principalul jucător de pe segmentul de îmbuteliere și furnizare a apei în sistem de watercoolere, a fost amendată cu 50.693 lei (echivalentul a 10.000 euro) în baza Regulamentului GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la compromiterea datelor personale ale mai multor persoane. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a [...]
Acum 24 ore
17:00
Deputații vor avea decontate lunar abonamente de telefonie mobilă în valoare de un euro # BizBrasov.ro
Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis ca deputaților să li se deconteze lunar la telefonia mobilă abonamentul de voce și date cu minute și sms-uri naționale nelimitate, trafic de internet național nelimitat minimum 4GB roaming SEE, cu tariful de 1 euro exclusiv TVA. De asemenea, membrilor Biroului permanent, liderilor de grupuri parlamentare, secretarului general [...]
15:50
Un muncitor „silitor” care lucra la rețeau de gaze din Prejmer a lăsat comuna fără… apă # BizBrasov.ro
Un angajat al firmei care efectuează lucrări la rețeaua de gaze naturale în Prejmer a rupt în timp ce excava conducta de apă. Pentru lucrările de reparații, Compania Apa este nevoită să întrerupem furnizarea apei. „Echipele noastre sunt deja pe teren și lucrează pentru remediere. Vom reveni cu actualizări pe măsură ce avem informații de [...]
15:30
Jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov au desfășurat o acțiune de control pe râul Olt. „În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, respectiv 5 avertismente și 3 amenzi în cuantum de 3000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii 176/ 03.06.2024 pescuitului și a protecției resursei acvatice vii. Reamintim [...]
14:30
„Guru” Georgescu vrea să fie liber, dar judecătorii au decis ca acesta să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Trebuie să se prezinte săptămânal la poliție # BizBrasov.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Georgescu C., inculpat pentru mai multe infracţiuni grave, între care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi propagandă fascistă, rasistă sau legionară, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti i-a respins cererea de revocare a acestei măsuri. La ieşirea de la instanţă, Georgescu a declarat că menţinerea [...]
14:20
Mâine, prima licitație pentru parcări de reședință în zona Astra II. Ce zone sunt vizate # BizBrasov.ro
Mâine, de la ora 9.00, are loc prima licitație pentru parcările de reședințe din cartierul ASTRA II, care vizează străzile: Poienelor nr. 2, Cocorului, Calea București nr.96-106 (partea pară), Carpaților nr.64 A și nr.89, Colonia Metrom. Licitația are loc la sala de sport a Școalii Gimnaziale nr.1 – Corp A, str. Barbu Lăutaru nr.10. De [...]
14:10
România, în topul țărilor cu cele mai ieftine locuințe. Clujul și Brașovul sunt orașele care au prețul cel mai piperat pe metru pătrat # BizBrasov.ro
România se află pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Turcia, Bosnia şi Herţegovina şi Albania, cu un preţ mediu de 1.676 euro/mp în 2024, în creştere cu 11,5% faţă de nivelul consemnat în 2023, de 1.504 euro/mp, relevă un studiu de specialitate. La polul opus, cu cele mai [...]
14:10
Ordin de protecţie împotriva lui Marian Vanghelie, după ce și-a amenințat dur fosta parteneră # BizBrasov.ro
Polițiștii din Voluntari au fost sesizați, duminică, la 112 de către o femeie că a fost ameninţată de fostul concubin cu acte de violenţă. În urma verificărilor, pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție. Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro și Agerpres, este vorba despre Oana Mizil, care l-a reclamat pe fostul partener [...]
14:00
Cuplu de brașoveni, amenințat aseară în timp ce se afla la plimbare prin oraș. Un bărbat agresiv a primit ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au fost sesizați aseară în jurul orei 21 de către un bărbat și o femeie că, în timp ce se aflau într-o zonă deschisă din municipiul Brașov, au fost amenințați cu acte de violență de un bărbat cunoscut. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că femeia în vârstă de 44 de ani [...]
13:50
Raiffeisen Bank lansează un cont bancar destinat adolescenților cu vârsta mai mare de 14 ani și care nu au împlinit 18 ani, pentru a-i sprijini în primii pași către responsabilitate financiară. Acesta oferă tinerilor posibilitatea de a învăța să-și administreze banii într-un mod simplu, modern și sigur, adaptat nevoilor lor de zi cu zi. Noul [...]
13:40
De astăzi, pacienții pot reclama medicii care îi trimit abuziv la cabinete private. Unde se depun sesizările # BizBrasov.ro
Pacienții români au posibilitatea de a raporta online situațiile în care medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinete private, unde li se percep costuri suplimentare pentru servicii care ar fi trebuit să fie gratuite. Începând de astăzi, formularul este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății și permite sesizarea rapidă și concretă a cazurilor [...]
13:30
Festivalul „Prispa” aduce în Piața Sfatului muzică, tradiții, delicii, dar și parade ale portului popular din toate colțurile țării. Printre invitați, Paula Hriscu # BizBrasov.ro
De vineri și până duminică, Piața Sfatului va găzdui Festivalul PRISPA, un eveniment unic prin amploare și semnificație, dedicat tradițiilor, comunităților și valorilor românești. Festivalul este organizat de Asociația Construim o Țară, prin proiectul România ești TU, în parteneriat cu Primăria Brașov și cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului. Festivalul PRISPA face parte din [...]
13:30
Pasagerul numărul 500.000 a fost înregistrat astăzi la cel mai nou aeroport din România, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav # BizBrasov.ro
O familie de brașoveni care se întorceau din concediu din Grecia a marcat borna de 500.000 de călători care au tranzitat Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. De fapt, pasagerul numărul 500.000 la AIBG este brașoveanul Alin Suciu. După aterizare, cei 4 membri ai familiei Suciu au fost surprinși de oficialii aeroportului din Brașov, care le-au înmânat [...]
13:20
Un săcelean scandalagiu s-a apucat de „jogging” când a venit Poliția. Bărbatul încălcase un ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Săcele, ar fi încălcat ordinul de protecție emis de Instanță și ar fi provocat scandal. „Echipajele de siguranță publică împreună cu echipa operativă s-au deplasat la adresa indicată și au identificat persoana reclamată [...]
12:30
După aplicarea „legii Bolojan” în învățământ, în județul Brașov, 10 profesori au fost obligaţi să intre în restrângere și alți 35 să aibă completare de norme # BizBrasov.ro
În județul Brașov au fost reduse peste 300 de norme, după aplicarea legii Bolojan, iar „10 profesori au fost obligaţi să intre în restrângere și 35 să aibă completare de norme”, a afirmat inspectoarea şcolară generală adjunctă a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Braşov, Ştefania Molnar, potrivit Bună Ziua Brașov. Concursul pentru suplinitori nu va mai fi [...]
12:20
Un nou atac xenofob în România: Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a agresat un cetăţean străin venit la muncă în țara noastră, lovindu-l de mai multe ori cu o bucată de lemn # BizBrasov.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există [...]
12:20
„Ne mobilizăm toate resursele pentru a asigura cele mai bune condiții de tratament și sprijin pentru cei afectați” – mesajul conducerii companiei Kronospan, în urma incendiului care a avut loc în această dimineață la una din fabricile firmei # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, un incendiu a avut loc în această dimineață la fabrica Kronospan din Sebeș, Alba. În urma accidentului, 4 persoane au fost rănite – două având arsuri pe 20% din suprafața corpului. Compania austriacă Kronospan, care are o fabrică și la Brașov, a transmis un mesaj după incendiul izbucnit la [...]
11:50
De astăzi, Lidl extinde gama de produse fabricate în România. Ce vor găsi clienții pe rafturi # BizBrasov.ro
Începând cu 1 septembrie, Lidl România a introdus șapte produse românești noi în gama ce include deja peste 90 de articole ce se regăsesc pe rafturi permanent. Retailerul german a ajuns să colaboreze cu peste 40 de producători locali care vând sub marca proprie a retailerului Cămara Noastră. Printre cele șapte produse, se numără telemeaua [...]
11:10
Luna septembrie aduce o nouă expoziție de pictură la Biblioteca Județeană George Barițiu. Artista Carmen-Fella Țanu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Brașov, Secția Grafică, expune pe simezele Galeriei de pe scară lucrările reunite sub tiltlul „Schițând Lumea”. Expoziția este o propunere vizuală pentru publicul iubitor de lectură și artă. „Unele dintre portrete [...]
10:50
Din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul de răcire al autobuzului etajat, acesta nu va circula astăzi pe linia 20 spre Poiana Brașov și va fi înlocuit cu un autobuz Menarini dotat cu remorcă pentru transportul bicicletelor. „Ne cerem scuze pentru situația apărută și vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a repune în circulație [...]
10:50
Tarifele rovinietei pentru autoturisme s-au modificat, începând de astăzi. Majorările sunt cuprinse între 1 și 22 de euro. Totodată, au crescut și amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei în cazul acestor vehicule. Cât costă rovinietele de la 1 septembrie Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei s-au modificat după cum urmează: – rovinieta de o zi: de [...]
10:30
FOTO Cum arată rănile turistului atacat de câinii de la o stână din zona montană a județului Brașov. Sfaturi de la Salvamont # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, un incident grav a avut loc în urmî cu două săptămâni în Munții Făgăraș, când un turist a fost atacat de câinii de la o stână din zona montană a județului Brașov. Din păcate, astfel de situații sunt tot mai frecvente pe traseele montane din România și pot pune [...]
10:30
Plăcuțele de înmatriculare se vor livra acasă începând din această lună, însă se va plăti o taxă # BizBrasov.ro
Veşti bune pentru toți șoferii care vor să își înmatriculeaze mașina. Plăcuțele vor fi livrate direct acasă. Noua reglementare va intra în vigoare începând cu 17 septembrie. Potrivit noilor prevederi, şoferii vor putea solicita contra cost livrarea plăcuţelor de înmatriculare la orice adresă din România. Comenzile vor putea fi făcute prin intermediul platformei oficiale a Direcţiei Generale [...]
10:20
2.800 de ghiozdane, în valoare de aproape 270.000 de lei, îi vor aștepta pe bănci pe elevii de clasă pregătitoare din Brașov # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană continuă și în acest an implementarea programului „Primul Ghiozdan”, destinat elevilor care încep clasa pregătitoare în unitățile de învățământ din municipiu. Inițiat în anul 2010, programul reprezintă un demers constant de sprijinire a familiilor și de facilitare a accesului echitabil la educație. Până la începutul anul școlar, toate școlile din municipiul Brașov vor [...]
09:30
Incendiu la Kronospan – patru persoane sunt rănite. A fost activat planul roșu de intervenție # BizBrasov.ro
Un incendiu a izbucnit, luni, 1 septembrie 2025, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș. A fost activat Planul Roșu, iar la fața locului a fost trimis un elicopter, mai multe autospeciale și o mașină pentru transport roboți de la ISU Mureș. Patru persoane au fost rănite – două au suferit arsuri, iar două au [...]
09:10
Legătura cu transportul în comun între cartierele Astra și Coresi, cu o frecvență mai ridicată. Din 8 septembrie, autobuzele vor pleca de la capetele de linii din 12 în 12 minute # BizBrasov.ro
Pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea călătorilor și în urma analizelor efectuate de Asociația de Transport Brașov privind gradul de încărcare și frecvența de utilizare, RATBV va suplimenta, începând cu data de 8 septembrie, numărul de mijloace de transport care deservesc linia 7. Suplimentarea numărului de vehicule are ca obiectiv creșterea capacității [...]
Ieri
05:50
Blocuri cu până la 7 etaje, pe un teren de 20.000 de metri pătrați din zona Rulmentul. Planul Urbanistic, supus consultării publice # BizBrasov.ro
Un proiect imobiliar ar urma să fie conturat pe un teren de 20.000 de metri pătrați de pe strada Vasile Goldiș din zona Rulmentul. Planul Urbanistic de Detaliu întocmit de către proprietarul parcelei a fost supus consultării publice pe site-ul Primăriei Brașov și potrivit propunerii, perimetrul a fost reglementat din punct de vedere urbanistic în [...]
05:40
Nicolae Ceaușescu dincolo de clișeele și percepțiile conturate după 1989. După 1980, dictatorul „nu mai seamănă” cu cel din anii ’60–’70. # BizBrasov.ro
Analistul politic și jurnalistul Dan Andronic a publicat fragmente din discuțiile sale cu diplomatul Ioan Donca, oferind o perspectivă diferită asupra lui Nicolae Ceaușescu. În relatările expuse, fostul ambasador povestește despre întâlnirile la nivel înalt, despre felul în care liderul român impresiona prin memorie și inteligență și despre schimbările vizibile din ultimul deceniu al regimului. [...]
05:40
Comuna Hărman începe lucrările la „centura” dintre DN 11 și drumul spre Sânpetru. La ce valoare a ajuns contractul după licitație # BizBrasov.ro
Primăria Hărman a lansat în februarie licitația pentru modernizarea străzii Aleea 14, care străbate comuna prin partea de Vest, respectiv face legătura între drumul județean dinspre Sânpetru și DN 11. Costul total al lucrărilor este estimat la suma de 5.256.515,67 lei fără TVA, iar la procedura de licitație s-au înscris 11 constructori. Dată fiind concurența, și [...]
04:40
Dacă știi ce se plantează în septembrie, poți să te bucuri de o grădină plină de culoare în primăvară și de o recoltă bogată anul viitor. În plus, multe dintre culturile semănate acum profită de solul încălzit de vară și de umiditatea specifică începutului de toamnă. Uite ce opțiuni ai. Flori care se plantează în [...]
03:10
Structura anului școlar 2025-2026: Când au elevii examene și vacanțe/ Calendarul complet # BizBrasov.ro
Elevii urmează să înceapă școala pe 8 septembrie, însă începutul anului școlar 2025-2026 este marcat de nemulțumirea profesorilor, care au de gând să boicoteze festivitățile care marchează acest început de an școlar. Cu toate acestea, conform proiectului de ordin privind structura anului școlar 2025-2026, elevii vor începe cursurile pe 8 septembrie 2025. Structura anului școlar 2025-2026 [...]
02:30
Jumătate dintre români au redus cheltuielile curente, pentru a face față acestei perioade. Peste o treime au renunțat la ceva important # BizBrasov.ro
Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research analizează modul în care românii resimt situația economică actuală din țară, cum le influențează viața de zi cu zi și ce așteptări au de la companii în acest context. Cum s-au adaptat: 49% au redus cheltuielile curente, 41% au amânat investițiile majore, iar peste o treime [...]
31 august 2025
21:50
Președintele României: „Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an. „Magistraţii din România au muncit anii [...]
17:00
Ministrul Mediului a trimis controale la gropile de gunoi municipale: „Soluţia este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală” # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a cerut un control la toate gropile de gunoi municipale şi deja au fost date mai multe amenzi. ”Soluţia este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi de gunoi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală şi vom putea avea şi [...]
16:40
Debutul Programului Rabla 2025, anuțat de către Ministerul Mediului pentru finalul lunii septembrie # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei, transmite News.ro. „Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, [...]
15:40
Președintele României: „Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene” # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an. „Magistraţii din România au muncit anii [...]
14:10
Băută bine, o brașoveancă a plecat la plimbare prin Bran. Polițiștii au constatat că avea și dreptul de a conduce suspendat, astfel că au luat măsuri drastice # BizBrasov.ro
Aseară, în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au oprit pentru control, în cadrul unei acțiuni specifice, un autoturism care circula pe strada Valea Porții, din localitatea Bran. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că autoturismul era condus de o femeie, de 53 de ani, domiciliată în municipiul Brașov, dar care [...]
13:50
Tânărul șofer care l-a accidentat mortal pe pietonul care a traversat B-dul Gării prin loc nepermis nu consumase alcool. A fost deschis însă un dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, pe care l-au întocmit după ce, noaptea trecută, în jurul orei 23.00, pe Bulevardul Gării din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit [...]
13:30
Polițiștii din Brașov pun „bariera” la intrarea pe DN 1, din cauza aglomerației ce s-a format pe șosea spre Capitală încă din Predeal # BizBrasov.ro
La acest moment, traficul auto este foarte aglomerat și circulația se desfășoară îngreunat pe DN 1, pe direcția Brașov – București, începând cu localitatea Predeal. În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluențe, au fost constituite dispozitive de poliție rutieră în mai multe puncte de interes: „Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto utilizarea rutei alternative DN [...]
13:00
Noua fabrică de pulberi ce se va construi în județul Brașov va revoluționa și agricultura. Ce plantă ar urma să fie cultivată masiv, deoarece este principala materie primă pentru producția de praf de pușcă # BizBrasov.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a anunțat că România va construi, în colaborare cu Rheinmetall, cea mai performantă fabrică de pulberi pentru muniție din regiune, în orașul Victoria, județul Brașov. „Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate «bătute în cuie». Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.