Autobuzul etajat care circulă spre Poiana Brașov își suspendă cursele

13:40

Primăria Brașov continuă programul de restaurare a monumentelor istorice cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regiunea Centru. Cel de al treilea monument reprezentativ pentru identitatea și istoria orașului nostru finanțat cu fondurile obținute de primărie este Biserica Neagră, a cărei curte va fi restaurată după aproape 150 de ani de la ultima investiție de acest [...]