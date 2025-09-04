Aproape 220.000 pentru finalizarea documentațiilor urbanistice aferente dezvoltării imobiliare a zonei de Nord a municipiului Codlea

03:40

Când vorbim de alegerea ghiozdanului ar trebui să nu ne gândim doar la estetică. Chiar dacă este important să fie pe placul copilului, eventual cu personajul lui preferat, funcționalitatea trebuie să primeze. Primul sfat ar fi să nu cumperi ghiozdanul copilului din magazine online, chiar dacă oferta pare mai variată și prețurile mai mici. Apelează [...]