Benzina s-a scumpit din nou. La începutul anului viitor va fi o nouă majorare consistentă a prețurilor pe fondul creșterii accizelor
BizBrasov.ro, 4 septembrie 2025 10:20
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață la pompă, la două zile de la precedenta creștere de preț. Față de ziua precedentă, Petrom, liderul pieței de distribuție a carbutanților, a crescut și prețul benzinei și prețul motorinei cu 4 bani pe litru menținând prețul motorinei. Cel mai probabil o majorare de preț de aceeași [...]
Acum 5 minute
10:40
Autoritățile de mediu din Brașov încep să dea amenzi proprietarilor de terenuri pe care a crescut ambrozie, după ce în luna iulie i-au avertizat să își cosească bălăriile # BizBrasov.ro
„Aflându-ne în plin sezon, Direcția Judeteană de Mediu Brașov informează și de această dată proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole despre obligativitatea, conform Legii nr.62/2018 de a curăta terenurile intravilane sau extravilane de buruiana numită ambrozia”, a precizat Ciprian Băncilă, [...]
10:40
Metoda „prelungitorul”, soluția găsită de un brașovean pentru a-și încărca mașina acasă # BizBrasov.ro
Dacă ai mașină electrică sau plug-in hybrid, cel mai ieftin și recomandat e să încarci acasă, eventual peste noapte. Dar ce faci dacă ai mașină electrică sau plug-in hybrid și stai la etaj? Proprietarul unei mașini electrice care locuiește la bloc, într-un cartier din Brașov găsit totuși o metodă mai „neconvențională” pentru a-și face plinul de [...]
Acum 15 minute
10:30
Marius Dunca, președintele PSD Brașov: „Oamenii au nevoie de soluții. PSD propune CSAT discutarea măsurilor pentru reducerea prețului energiei” # BizBrasov.ro
GUEST POST Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, spune că problema facturilor la energie va fi discutată în cadrul ședinței CSAT, acolo unde ministrul PSD al Energiei va prezenta un set de măsuri concrete menite să reducă prețurile la energie pentru populație și mediul de afaceri. „Știu cât de greu este pentru mulți oameni să își [...]
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
Centura orașului Comarnic, întârziată din nou. Deși finalizarea a fost promisă pentru sfârșitul anului trecut, noua estimare pentru darea în folosință este vara anului viitor # BizBrasov.ro
Termenul pentru finalizarea lucrărilor la Centura Comarnic se amână din nou, cu 6 luni față de ultimul termen estimat, așa că varianta ocolitoare, esențială pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei, va fi gata abia în vara anului 2026. „Vă informăm că lucrările ce fac obiectul proiectului „Proiectare și execuție ”Acces rutier complementar descărcare A3 [...]
Acum 2 ore
09:20
Trafic restricționat spre Predeal, în urma unui accident de circulație. O victimă primește îngrijiri medicale la fața locului # BizBrasov.ro
La acest moment traficul rutier se desfășoară cu restricții, fiind dirijat în mod alternativ pe un singur sens, ca urmare a producerii unui accident de circulație, pe Calea București la ieșirea din municipiul Brașov către localitatea Predeal. În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului o persoană beneficiază de sprijin medical. La [...]
09:20
Cât costă un apartament în Brașov la începutul toamnei? Plătești mai mult decât un bucureștean, dar mai puțin ca un clujean # BizBrasov.ro
Brașovul își păstrează și la începutul acestei toamne poziția secundă în topul celor mai scumpe orașe din țară pentru cei care vor să facă o achiziție imobiliară. Prețurile practicate pe piața locală au depășit cu mult media înregistrată la nivel național și sunt întrecute, la ora actuală, doar de cele înregistrate în Cluj-Napoca. Prețul mediu [...]
Acum 6 ore
06:00
România, stat taliban: Un proiect AUR propune ca orele de curs să înceapă cu intonarea imnului și cu rugăciunea „Tatăl nostru” # BizBrasov.ro
În prima zi a noii sesiuni parlamentare, mai mulți aleși AUR au depus un proiect de lege prin care solicită ca elevii și profesorii să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs. „Într-o societate în care identitatea națională, cultura şi credința sunt tot mai des marginalizate în numele [...]
05:40
Edilii din Bran vor plăti 115.000 de lei pentru „a răvăși” oile la finalul acestei luni # BizBrasov.ro
La finalul acestei luni, în comuna Bran, va fi organizată tradiționala sărbătoare a „Răvășitului oilor”, desfășurată concomitent cu Festivalul Brânzei și al Pastramei. Această sărbătoare autentică transilvăneană, care marchează în mod simbolic coborârea oilor de la munte către gospodăriile locale, aduce împreună atât crescători, cât și vizitatori interesați de tradiție, gastronomie și cultură populară. În [...]
05:40
Aproape 220.000 pentru finalizarea documentațiilor urbanistice aferente dezvoltării imobiliare a zonei de Nord a municipiului Codlea # BizBrasov.ro
În vederea dezvoltării zonei de Nord a municipiului, Primăria Codlea a demarat anul trecut procedura de întocmire a Planului Urbanistic Zonal pentru perimetrul dintre intersecția dintre DN 1 cu strada Nordului și DC 63 (partea stângă). În vederea definitivării documentațiilor este necesară obținerea unor avize și a întocmirii unor proiecte pentru rețelele de utilități, atât [...]
05:40
Compania Apa Brașov a lansat o licitație publică în vederea semnării unui contract cu un constructor pentru derularea lucrărilor de reparații ce se impun ca urmare a unor intervenții de urgență sau modernizări la rețelele de apă și canalizare. Pentru început, a fost semnat un acord-cadru ce vizează doar lucrările de pe raza municipiului Brașov [...]
Acum 8 ore
04:30
Belgienii de la Carmeuse Holding, cu sediul din România la Brașov, și-au redus afacerile din producția varului cu 25% anul trecut. Profitul a scăzut la mai puțin de jumătate # BizBrasov.ro
Compania belgiană Carmeuse Holding, cu sediul central din România la Brașov, care deţine pe piaţa locală trei fabrici în care produce var, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 210 milioane de lei (42,2 milioane de euro), în scădere cu 25,4% faţă de anul anterior, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor. [...]
03:50
Români furați la all-inclusive: „Unui amic care avea 1.000 dolari i-a furat 500 dolari și i-a înlocuit restul cu bani fake. Se fură puțin și de la mai mulți” # BizBrasov.ro
Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare. Printre aprecieri legate de mâncare, plajă sau cazare, turiștii români au început să se plângă de furturi comise din camerele de hotel. Astfel, pe contul de Facebook Forum Turcia, o turistă din [...]
03:10
Cât sunt dispuși să plătească studenții pe chirii. 76% sunt subvenționați de părinți, iar locuința ideală este una complet mobilată, criteriu aflat detașat pe primul loc în topul așteptărilor # BizBrasov.ro
Mai mult de jumătate dintre respondenții unui sondaj au declarat că bugetul lor pentru chirie depășește pragul de 400 de euro, iar în rândul studenților aproape jumătate (48%) se află în aceeași categorie, majoritatea fiind sprijiniți financiar de părinți (76%). Tendințele reies din cel mai recent sondaj anual realizat de Storia în rândul celor aflați în [...]
02:50
Modificare a Codului Penal: Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate împreună cu dobânzile # BizBrasov.ro
Cămătarii rămân fără bani după ce o lege privind modificarea Codului Penal a fost adoptată de Camera Deputaților. Astfel, autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate, cât și sumele date inițial cu camătă.Plenul Camerei Deputaților a votat ieri un proiect inițiat de deputații USR Alexandru Dimitriu și Stelian Ion care modifică Codul [...]
02:50
Bilete de avion last minute: Riscurile ascunse ale grabei/ Care sunt momentele optime pentru rezervări spontane # BizBrasov.ro
Să cauți sau nu bilete de avion last minute? Această practică, considerată cândva o loterie costisitoare, s-a transformat într-un fenomen complex, cu propriile sale reguli și surprize. Magia și mitul rezervărilor spontane În vremurile când internetul abia făcea primii pași, companiile aeriene vindeau biletele rămase la prețuri reduse în ultimele zile. Astăzi, algoritmii sofisticați au [...]
Acum 24 ore
17:50
Consiliul Fiscal: Câți bani a dat România pentru Ucraina de când a început războiul. Informația vine pe fondul dezinformărilor apărute în mediul online # BizBrasov.ro
România a cheltuit pentru Ucraina, sub formă de sprijin militar, umanitar și financiar, în perioada întregului război până acum, respectiv februarie 2022 – iunie 2025, circa 1,5 miliarde de euro, conform Consiliului Fiscal. Consiliul Fiscal explică că structura bugetului României nu include o secțiune explicită privind asistența internațională. Sprijinul concret și detaliat acordat Ucrainei este [...]
17:30
Premierul Bolojan plănuiește restructurări la ANAF și vrea implementarea unui sistem electronic de analiză de risc, care să direcționeze controalele către zonele în care apar probleme # BizBrasov.ro
Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a întâlnit cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, și cu președintele ANAF, Adrian Nica. Acesta a precizat că ANAF va trece printr-un proces de restructurare și digitalizare, menit să crească gradul de colectare și să reducă arieratele. „O componentă importantă a fost încasarea veniturilor la bugetul de stat, [...]
17:00
IRCC, în funcție de care se calculează ratele creditelor a sute de mii de români, se majorează și atinge maximul din ultimii 7 ani # BizBrasov.ro
Începând de la 1 octombrie 2025, Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) va avea o valoare de 6,06%, cea mai mare din ultimii 7 ani, de când fost introdus. În prezent sunt peste 400 de mii de români care au credite cu IRCC şi aproape 200 de mii cu ROBOR. IRCC trimestrial a înlocuit [...]
16:30
Președintele Nicușor Dan a declarat, despre o majorare a TVA, că nu există această discuție iar la HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie. La momentul apariției informațiilor privind o nouă majorare a TVA, Profit.ro a semnalat că o astfel de majorare a TVA, de la 21% la 23%, nu a fost discutată [...]
15:50
Cine manifestă „lipsă de respect” sau va fi recalcitrant cu un funcționar public va risca o amendă de minimum 5.000 de lei # BizBrasov.ro
Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament „lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” din instituții publice va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 lei. Măsura este prevăzută într-un proiect al actualei [...]
15:50
Guvernul a decis: Impozitul pe case de peste 500.000 de euro și mașini de peste 75.000 de euro va crește de trei ori # BizBrasov.ro
În ședința de astăzi, Guvernul a decis creșterea de trei ori a impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor, au declarat surse politice pentru Profit.ro. Astfel, impozitul ar urma să [...]
15:30
Daydream Moisil-o poveste despre curaj, prietenie și viitor. Copiii de la Info crează și inspiră # BizBrasov.ro
În inima Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov există o comunitate vie, formată din elevi pasionați de tehnologie, programare și inovație. O comunitate care nu se oprește la a învăța, ci creează, inspiră și construiește viitorul, pas cu pas. Această energie prinde viață prin inițiativa unică a unor elevi care au decis să organizeze [...]
15:20
COVID-19 revine în forță. Potrivit INSP, infectările s-au dublat de la o săptămână, la alta # BizBrasov.ro
România se confruntă din nou cu o creștere fulminantă a cazurilor de COVID-19. Ultimele date oficiale, publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), arată o dublare a infectărilor de la o săptămână la alta, în special în rândul copiilor. România intră în noul an școlar cu un val epidemic în plină ascensiune: cazurile de COVID-19 [...]
15:10
„Parada bicicletelor”, la Brașov: Organizatorii anunță cinci trasee speciale pentru brașovenii care locuiesc în cartiere mai îndepărtate. Aceștia vor putea ajunge în grup la eveniment # BizBrasov.ro
Asociația Tot Mai Verde invită publicul duminică, 7 septembrie, la ora 16:00, în Parcul Nicolae Titulescu din Brașov la startul evenimentului cu tradiție: Parada Bicicletelor. Cum ajungem la eveniment Pentru a facilita participarea celor care vin din cartiere mai îndepărtate ale orașului, sunt organizate cinci trasee pentru a ajunge la eveniment în grup : [...]
14:40
Prețul lemnului de foc nu crește la Brașov. Administratorii RPLP Kronstadt au decis să „absoarbă” creșterea de TVA de la 5 la 11% # BizBrasov.ro
În condițiile în care peste tot în țară lemnul de foc s-a scumpit de la 1 august ca urmare a majorării TVA-ului de la 5 la 11%, administratorii Regiei Publice Locale a Pădurilor (RPLP) Kronstadt au luat decizia de a păstra prețurile pentru acest an la nivelul din 2024. Astfel, prețul pentru lemnele de foc [...]
14:40
Autobuzele de pe linia 34 vor avea, temporar, un traseu mai scurt, din cauza unor lucrări de asfaltare # BizBrasov.ro
Pe parcursul după-amiezii de astăzi, autobuzele de pe linia 34 nu vor ajunge până în capătul de linie Timiș Triaj, ci vor întoarce în zona stației „Papa Reale”. Potrivit RATBV, modificarea strict temporară este determinată de efectuarea unor lucrări de asfaltare în zona Timiș Triaj. „Mulțumim călătorilor pentru înțelegere și îi asigurăm că vom reveni [...]
14:00
VIDEO Șofer de duminică, pe bulevardul Griviței din Brașov. A condus o bună bucată de drum pe contrasens # BizBrasov.ro
Un „șofer de duminică” a fost filmat astăzi de o cameră de bord dintr-un autoturism, în timp ce conducea pe contrasens în zona comercială/industrială a bulevardului Griviței din Brașov. Din filmare se vede cum autoturismul iese de la o firmă aflată pe partea dreaptă a sensului de mers dinspre cartierul Stupini spre Brașov și, în [...]
13:50
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 20.00, în Piața Sf. Ioan, publicul este invitat la concertul extraordinar intitulat „Opera Brașov Estival – Seară de operă”. Își vor da concursul soliștii: Mădălina Bourceanu, Aurelia Florian, Silvia Micu, Anda Pop, Cristina Radu, Sonia Hazarian, Carmen Topciu, Laszlo Bede, Adrian Dumitru, Liviu Iftene, Mihai Irimia, Alexandru Aghenie, [...]
13:40
După un secol și jumătate de așteptare, curtea Bisericii Negre intră în reparații. Investiția depășește 25,7 milioane de lei și este suportată în mare parte din fonduri europene # BizBrasov.ro
Primăria Brașov continuă programul de restaurare a monumentelor istorice cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regiunea Centru. Cel de al treilea monument reprezentativ pentru identitatea și istoria orașului nostru finanțat cu fondurile obținute de primărie este Biserica Neagră, a cărei curte va fi restaurată după aproape 150 de ani de la ultima investiție de acest [...]
13:30
În ce interval orar „va cânta” și va lumina noua arteziană din Parcul Central al Brașovului # BizBrasov.ro
Începând de aseară, după ce au fost finalizate toate testele, noua fântână arteziană din Parcul Central Nicolae Titulescu a început să funcționeze în regim normal. Este cea de-a XI-a fântână reabilitată și pusă în funcțiune în cadrul acestui contract, iar lucrările au costat 580.000 de lei, fără TVA, partea de instalații fiin de 269.037 fără [...]
13:10
Banca Comercială Română (BCR) lansează în premieră funcționalitatea de solicitare bani prin numărul de telefon, prin intermediul serviciului RoPay Alias, integrat în aplicația George. Această nouă opțiune este disponibilă odată cu intrarea în vigoare, la 1 septembrie, a RoPay 2.0, noua schemă de plăți instant dezvoltată TRANSFOND și autorizată de Banca Națională a României, anunță [...]
12:10
Pieton lovit pe trecere, aseară, pe strada Nicolae Titulescu din Brașov. O șoferiță este cercetată penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectuează activități de cercetare în cadrul unui dosar penal, după ce, în data de 2 septembrie a.c., în jurul orelor 18.30, pe str. Nicolae Titulescu din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autovehicul care a pătruns pe marcajul [...]
12:10
FOTO Târg de toamnă, deschis în Piața Brassai: Produse românești de sezon, ateliere creative și de pictură, proiecții de film pentru copii și seri de cinema în aer liber # BizBrasov.ro
În perioada 2–6 septembrie, Piața Brassai din Brașov găzduiește Târgul de Toamnă „Iubește Verde”, un eveniment organizat în parteneriat cu Kastel Youth Hub – Brasov. „Te așteaptă producători români cu must, porumb fiert, bunătăți de sezon și produse autentice, dar și multe activități pentru cei mici și mari: Târgul de toamnă este deschis în intervalul [...]
11:40
Lanțul de librării Cărturești, cu puncte de lucru și în Brașov, solicită Guvernului eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri: „Cultura nu se măsoară în procente, dar poate fi pierdută din cauza lor” # BizBrasov.ro
Cărturești solicită Coaliției de Guvernare anularea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) introdus la începutul anului 2024 prin Legea 296/2023. Lanțul de librării avertizează că măsura afectează puternic nu doar dezvoltarea sa, ci și funcționarea acestuia. „Librăriile din România operează cu un profit de 2-3% în cel mai bun caz, iar introducerea acestei măsuri a [...]
11:30
Serviciul de Informații Externe scoate la concurs zeci de posturi – spioni, șoferi, IT-iști sau experți social media. Ce salarii oferă și care sunt condițiile de angajare # BizBrasov.ro
Serviciul de Informații Externe (SIE) a scos la concurs zeci de posturi – ofițeri operativi, specialiști în social media, IT-iști, ofițeri de analiză strategică, criptologi, ofițeri cybersecurity, șoferi, zugravi și instalatori. Activitatea în serviciile de informații presupune respectarea strictă a confidențialității, restricții privind viața personală și familiala și implicarea în misiuni care pot fi riscante. [...]
10:50
Campanie de colectare a deșeurilor electrice în comuna Vulcan, cu premii atractive pentru locuitori # BizBrasov.ro
Comuna Vulcan, județul Brașov, devine sâmbătă un punct central pentru reciclare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” (ADI ISO Mediu), în parteneriat cu mai multe organizații, lansează o amplă campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), încurajând participarea activă a cetățenilor prin diverse stimulente. Un punct de colectare va fi amplasat [...]
Ieri
10:10
Intervenție de excepție a pompierilor din Făgăraș, azi dimineață: au „extras” un cal dintr-un canal în care abia încape un om # BizBrasov.ro
Intervenție cu succes pentru pompierii din Făgăraș, în această dimineață. Salvatorii au fost chemați de urgență în cartierul Combinat, după ce un cal a căzut într-un canal lăsat descoperit. Echipajul de intervenție a acționat cu autoscara, reușind să scoată animalul în siguranță. Din fericire, calul nu a suferit răni și a fost eliberat teafăr. „Am [...]
10:10
Un nou capitol în evoluția Transilvania Investments: fondul de investiții depășește pragul de 2 miliarde lei activ net # BizBrasov.ro
Unul dintre cele mai importante fonduri de investiții din România marchează un moment important în activitatea sa: la 31 iulie 2025, activul net al Transilvania Investments a atins valoarea de 2,015 miliarde lei, o creștere de 100% față de iulie 2020. Această performanță vine pe fondul unor rezultate financiare solide înregistrate în primul semestru al [...]
10:10
Al cincelea tren Alstom a trecut de recepția preliminară și va fi predat CFR pentru intrarea în circulație # BizBrasov.ro
O echipă de proiect a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat marți, 2 septembrie, recepția preliminară a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream, unitatea TS05, la Depoul Alstom situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.„TS05 este cea de-a cincea unitate multiplă electrică (EMU) interregională, construită și furnizată de constructorul francez Alstom, în cadrul Contractului [...]
09:50
Instanța care judecă litigiul dintre primăria orașului Râșnov și constructorul care a lăsat Cetatea în paragină a desemnat un expert judiciar pentru evaluarea situației # BizBrasov.ro
Instanța de judecată a dispus numirea unui expert judiciar în cazul litigiului cu fostul constructor, referitor la modul de executare a proiectului inițial de restaurare a Cetății Medievale Râșnov. Acesta are rolul de a analiza situația lucrărilor executate prin raportare la proiectele tehnice care au stat la baza contractului inițial. Începute în urmă cu 5 [...]
09:30
O familie din Tărlungeni o caută pe Andreea-Melissa, în vârstă de 14 ani. Fata a dispărut de acasă în urmă cu 8 zile # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute după ce au fost sesizați cu privire la faptul că numita CREȚU ANDREEA-MELISSA, în vârstă de 14 ani, ar fi plecat voluntar în data de 27 august, de la domiciliul, din localitatea Tărlungeni, județul Brașov, fără a mai reveni până [...]
08:50
Alpin Film Festival, ediție aniversară la Brașov: Filme premiate, expoziții de fotografie, artă și sport în aer liber # BizBrasov.ro
Orașul de sub Tâmpa devine, între 15-21 septembrie, tabăra de bază pentru mii de iubitori ai muntelui, culturii și aventurii. Filme premiate, expoziții de fotografie, artă și sport în aer liber – toate într-o ediție aniversară care sărbătorește un deceniu de Alpin Film Festival. Ediția cu numărul 10 aduce în fața publicului 44 de filme [...]
08:20
O fată de 14 ani din Săcele este căutată de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă o vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitei BORZOȘ ANDRA, în vârstă de 14 de ani, cu domiciliul în municipiul Săcele. Semnalmente: aproximativ 1,60 m înălțime, greutate 50 kg, constituție atletică, ten măsliniu, față ovală, păr lung, castaniu, ochi căprui. Vestimentația nu a putut fi stabilită până [...]
08:10
23 de milioane de euro pentru 11 hectare pe platforma industrială Roman SA. Dezvoltatorul israelian așteaptă aprobarea PUZ-ului pentru a face tranzacția # BizBrasov.ro
Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, care are un portofoliu de peste 200 de milioane de euro în România, așteaptă PUZ-ul pentru achiziția terenului de 110.000 de mp de la Brașov pe platforma Roman. Hagag a semnat o anexă de cesiune și prelungire la acordul preliminar privind achiziția unui teren în Brașov. Potrivit documentului, drepturile din [...]
08:10
Percheziții în Brașov și alte 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de euro # BizBrasov.ro
Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe: 47 de percheziții au loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro, conform surselor Info Sud-Est și G4Media. Perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani [...]
06:30
Fiscul scoate la licitație un Porsche Cayenne din 2012, cu 18.000 de euro. Ce alte mașini mai are la vânzare „dealerul auto” ANAF la Brașov # BizBrasov.ro
Administrația Finanțelor Publice Brașov scoate la vânzare în perioada următoare mai multe autoturisme. Cel mai valoros dintre acestea este un Porsche Cayenne din 2012, care va fi scos la licitație pe 7 octombrie. Mașina, de culoare neagră și cu peste 337.000 de kilometri la bord, a fost „confiscată” de la compania Ober Consult în urma [...]
05:40
Simbolul de reciclare „SGR” dispare de pe o serie de ambalaje, după ce RetuRO a anulat contractele cu anumiți producători. Consumatorii sunt sfătuiți să se uite pe sticle sau PET-uri, ca să nu fie păcăliți cu garanția de 50 de bani/Lista producătorilor suspendați # BizBrasov.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, a reziliat contractele cu 8 producători și a suspendat alte 48. Clienții trebuie să verifice etichetele produselor pentru că doar ambalajele cu simbolul SGR mai pot fi returnate. RetuRO a încheiat contractele cu 8 producători. Aceștia nu mai au voie să pună simbolul SGR pe ambalaje, iar aparatele de colectare [...]
05:40
CJ Brașov plătește consultanță financiară de 130.000 de lei pentru contractarea unor noi împrumuturi # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean Braşov a aprobat în august 2023 contractarea unui împrumut în valoare de 72.500.000 lei, ce urmează a fi rambursat în termen de 12 ani. Acum, autoritatea are în plan contractarea unui nou credit, cu o valoare de peste 100 de milioane de lei pentru a putea susține o serie de investiții. În vederea contractării [...]
05:40
Parcul fotovoltaic de la Aeroportul Brașov, în etapa de avizare. Lucrările se vor derula pe o perioadă de doi ani # BizBrasov.ro
În luna mai, conducerea Aeroportului Internațional Brașov a demarat procedura de actualizarea a studiului de fezabilitate în vederea amenajării unui parc fotovoltaic cu sistem de stocare, care să asigure consumul propriu de energie electrică, acesta a ajuns acum în etapa de avizare. Documentația tehnică a fost analizată de către comisiile de specialitate ale Direcției Județene de [...]
