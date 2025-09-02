2 septembrie 2025 - Mercur intră în Fecioară. Cum va fi afectată fiecare zodie în parte

10:30

Când îți petreci o mare parte din zi la birou, mediul din jur îți poate influența atât starea de spirit, cât și performanța. Una dintre cele mai comune greșeli este alegerea unui spațiu de lucru lipsit de personalitate sau confort. Un birou decorat banal, cu un scaun incomod, poate transforma orele petrecute acolo într-o povară. Unul dintre cele mai importante elemente rămâne, incontestabil, scaunul de birou. Nu doar ca funcționalitate, ci și ca expresie a stilului tău.