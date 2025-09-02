Un lucru pe care nu-l știai despre Ella de la Insula Iubirii. Care este, de fapt, numele ei real
SpyNews, 2 septembrie 2025 23:50
Una dintre cele mai controversate participante de la „Insula Iubirii” ascunde un detaliu despre identitatea ei. Puțini știu că Ella nu se numește așa în realitate. Iată cum o cheamă, de fapt, pe concurentă!
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:20
Insula Iubirii, 2 iunie 2025. Ella Vișan și ispita Teo au făcut dragoste din nou! Moment pasionat la dream date: ”Seara noastră s-a terminat la baie” # SpyNews
Pasiunea a atins cote maxime, din nou, între Ella Vișan și ispita Teo, la dream date, la Insula Iubirii! Cei doi au făcut dragoste a doua oară, în baie, după cum chiar ispita a declarat! Au început date-ul cu multe incertitudini, dar l-au terminat în cel mai romantic mod posibil.
Acum 2 ore
23:00
Spynews TV. Alexandra Velniciuc, mărturii emoționante despre iubire, familie și carieră: „Am construit un univers sănătos împreună!” # SpyNews
Alexandra Velniciuc a vorbit sincer despre viață, carieră, iubire, dar și despre ce s-a scris în presă în legătură cu abandonul matern. Iată ce a declarat artista în cadrul emisiunii Spynews Tv!
22:50
Ți se face peielea de găină! Cristi Pungă a alergat 2 km pentru a se reîntâlni cu Francesca, la Insula Iubirii! Cum pleacă cei doi acasă # SpyNews
A avut loc unul dintre cele mai emoționante momente la Insula Iubirii! După săptămâni petrecute departe unul de celălalt, Cristi Pungă și Francesca Sarao s-au reîntâlnit! Concurentul a alergat 2 kilometri pentru a-și întâlni iubita. Iată cum vor pleca cei doi acasă!
22:20
Ispită de la Insula Iubirii, bolnavă de turberculoză. ”Am dureri mari”. Sechelele i-au rămas pe viaţă # SpyNews
Fosta ispită de la Insula Iubirii a primit un diagnostic dur din partea medicilor. Tânăra a trecut printr-o perioadă foarte grea, cu dureri uriașe și tratamente complicate. Acum, după ce și-a revenit, aceasta ne spune cum a traversat toate aceste momente și dezvăluie că a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat.
22:20
Partenerul lui din Asia Express a rămas fără nevastă, iar el...:„Mai vreau un copil”. Gabi Tamaş lucrează din greu la asta # SpyNews
Gabi Tamaș, declarații exclusive pentru Spynews.ro. Concurentul de la Asia Express vrea să își mărească familia. Cum este fotbalistul în calitate de tătic, dar și în calitate de soț.
22:20
El e cel mai nervos antrenor din istoria României! Marius Șumudică, spectacol la frizer. S-a lăsat cu păr pe stradă # SpyNews
Marius Șumudică nu trece niciodată neobservat. Antrenorul a fost văzut într-o serie de momente pline de nervi, transformând chiar și o vizită la frizer într-un adevărat spectacol urban. Iată în ce ipostaze a fost surprins antrenorul de către paparazzii Spynews!
22:20
Ce crede Maia Morgenstern despre momentul în care va deveni bunică. “Ce o vrea Dumnezeu!” Declarații exclusive # SpyNews
În doar câteva săptămâni, fiica Maiei Morgenstern, Cabiria, va deveni pentru prima dată mamă, iar celebra actriță se va bucura de rolul de bunică pentru prima dată. Maia Morgenstern a oferit declarații exclusive și în premieră despre sarcina fiicei sale și a dezvăluit cel mai prețios sfat pe care i l-a dat Cabiriei.
Acum 4 ore
22:10
Reacție halucinantă a mamei tânărului care a bătut un livrator din Bangladesh: „Dar ce, el n-a primit pumni de la societate destui?” # SpyNews
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat după ce a lovit cu pumnul, fără motiv, un livrator din Bangladesh, în plin centrul Capitalei. Incidentul a stârnit revoltă publică, iar reacția mamei atacatorului a atras și mai multe critici.
22:10
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Marian Grozavu, disperat după imaginile cu Bianca Dan! Și-a găsit refugiul în băutură # SpyNews
Imaginile cu Bianca Dan și ispita Mattia l-au devastat complet pe Marian Grozavu, la Insula Iubirii! Concurentul nu mai doarme, nu mai mănâncă și și-a găsit refugiul în băutură. Marian Grozavu se gândește non stop la întâlnirea cu Bianca Dan.
21:40
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ispita Teo s-a întors cu semne de întrebare despre Ella Vișan, după întâlnirea cu Andrei! Concurenta a plâns în hohote: ”Dacă vrei să oprim...” # SpyNews
Au apărut tensiuni între Ella Vișan și ispita Teo, după întâlnirea și discuția cu Andrei Lemnaru! Ispita de la Insula Iubirii s-a întors cu semne de întrebare de la bonfire, iar concurenta a simțit schimbări în comportamentul său.
21:40
David Pușcaș, apel disperat după bani de chirie, de ziua lui de naștere! A ajuns din nou în impas # SpyNews
Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a împlinit 29 de ani li a ales să-și sărbătorească ziua de naștere într-un live pe TikTok. Cu o bucată de tort și două lumânări, David și-a pus dorința, dar a surprins publicul cerând bani de chirie.
21:00
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Confruntarea momentului! Ispita Teo și Andrei, față în față. Ce au vorbit despre Ella: ”Este pierdută” # SpyNews
A venit cel mai așteptat moment în finala sezonului 9, la Insula Iubirii! Ispita Teo și Andrei Lemnaru ajuns față în față! Cei doi au vorbit despre Ella Vișan, iar atitudinea pe care a avut-o concurentul față de ispită este dincolo de așteptări!
20:50
Denisa Filcea, accident la Watersports! Ce mesaj a postat vedeta pe Instagram pentru fani: „Nu pot să-mi ridic mâna” # SpyNews
Vedeta le-a transmis fanilor că a trecut printr-un accident în timpul unei activități de sporturi nautice. Deși s-a ales cu vânătăi și dureri, ea a ales să-și lămurească fanii care sunt destul de îngrijorați. Iată ce mesaj a postat Denisa Filcea pe rețelele de socializare!
Acum 6 ore
20:10
Bogdan Mocanu a făcut anunțul momentului: ”Am abandonat-o”. Cine i-a scos peri albi în miez de noapte | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu a ajuns la disperare! A făcut un anunț neașteptat, cu care și-a pus fanii pe jar! După o noapte de coșmar, tot ceea ce și-a mai dorit a fost să ajungă acasă și să se culce. Bogdan Mocanu a ajuns la capătul puterilor.
20:00
Mireasa - Capriciile iubirii! Costina, în lacrimi după apelul cu mama sa: „Nu am avut nicio relație cu cineva din producție!” # SpyNews
Participantă a reality show-ului Mireasa - Capriciile Iubirii, Costina a trecut printr-un moment extrem de tensionat în timpul unei conversații telefonice cu mama sa. Iată ce i-a transmis femeia, Costinei, care a izbucnit în lacrimi!
19:50
După o vară toridă, meteorologii anunță o toamnă cum rar a mai fost! Caniculă și temperaturi de 40 de grade în luna septembrie # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna septembrie 2025. După valul de caniculă cu care ne-am confruntat vara aceasta, prima lună de toamnă începe cu temperaturi record pentru perioada specifică. Urmează temperaturi de 40 de grade Celsius, dar și regiuni cu vreme extremă.
19:00
Record mondial pentru România! A devenit primul om care a parcurs înot un continent fără costum neopren. Cine este românul # SpyNews
Un român a traversat Europa înot în 177 de zile. Performanța a fost validată de World Open Water Swimming Federation (WOWSF) și marchează un record mondial unic. Iată cine este românul care a parcurs acest traseu!
19:00
Prima reacție a lui Bursucu, după podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat, după valul de reacții | VIDEO # SpyNews
Bursucu a făcut primele declarații după podcastul cu Tzancă Uraganu și valul de reacții care a apărut ulterior. Prezentatorul TV și-a expus public punctul de vedere și a anunțat că a luat o decizie importantă.
18:40
Acces Direct. Ioana a bătut la poarta soacrei, pentru a-și lua copilul acasă! La ce înțelegere au ajuns cele două # SpyNews
Mama Ioana a luat atitudine și s-a prezentat la poarta soacrei, pentru a-și lua acasă fetița! Tânăra este hotărâtă să o înfrunte pe fosta soacră și a făcut declarații la Acces Direct. În cele din urmă, Ioana a ajuns la o înțelegere cu femeia!
Acum 8 ore
18:10
Reacția lui Andrei Lemnaru când a privit la televizor imagini pasionale cu Ella Vișan și Teo, la Insula Iubirii! Nu știa că este filmat! | VIDEO # SpyNews
Imagini incendiare cu Andrei Lemnaru! Concurentul a urmărit Insula Iubirii în public, iar reacția pe care a avut-o când au apărut imagini pasionale cu Ella Vișan și ispita Teo a fost peste așteptări! Andrei Lemnaru nu știa că este filmat!
17:30
Ei sunt părinții copilului mort la creșa din Timișoara. Viktor și-a pierdut viața la aproape 2 ani, într-un iaz ornamental | FOTO # SpyNews
Comunitatea din Timișoara este în doliu, după moartea fulgerătoare a copilului de aproape 2 ani, la o creșă din oraș. Viktor și-a pierdut viața într-un iaz ornamental. În urmă au rămas doi părinți distruși de durere, care și-au pierdut copilul mult dorit.
17:00
Autostrăzi care „încarcă” mașinile în mers: Germania testează primul kilometru de autobahn cu încărcare wireless. În România, Senatul Științific al FDVDR caută idei prin Bursa SAB # SpyNews
Un kilometru de autostradă din Germania devine, anul acesta, poligon de test pentru o tehnologie care promite să schimbe felul în care sunt alimentate mașinile electrice. Pe A6, între Amberg-West și Sulzbach-Rosenberg, autoritățile germane și mai multe universități au inaugurat un sector unde vehiculele electrice primesc energie prin inducție, direct din carosabil, în timp ce rulează. Cu alte cuvinte, circuli pe autostradă și îți încarci mașina în același timp.
17:00
Cine a fost Sfântul Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei. Faptele pentru care este recunoscut # SpyNews
Episcopul Nicomidiei, este cinstit de credincioși pe trei septembrie. Biserica Ortodoxă îl pomenește pentru curajul său în apărarea credinței și pentru minunile pe care le-a săvârșit chiar înainte de martiriu. Iată cine a fost Sfântul Antim
16:50
Iubita lui Iustin Petrescu îl pune la zid pe Tzancă Uraganu! Le cere explicații și celor care i-au jignit partenerul: ”Unde sunteți acum, activiști de carton?” # SpyNews
Iubita lui Iustin Petrescu a izbucnit pe rețelele de socializare, după declarațiile halucinante ale lui Tzancă Uraganu, în care recunoaște violențele din relațiile lui de iubire. Hara i-a tras la răspundere inclusiv pe cei care l-au jignit pe Iustin Petrescu, iar în cazul manelistului nu ar fi avut aceeași reacție de revoltă.
Acum 12 ore
16:10
Ema Oprișan de la Insula iubirii, sfat pentru Bianca Dan: „Nu are nevoie de un bărbat”. Ce a spus și despre Andrei Lemnaru # SpyNews
Ema Oprișan a urmărit și ea sezonul acesta de la Insula iubirii. Fosta concurentă din sezonul 8 i-a dat un sfat Biancăi Dan, după ce a văzut că Marian Grozavu a pomenit de bani în discuția cu ispita Mattia, la bonfire. Bruneta a comentat și situația din cuplul Ella Vișan-Andrei Lemnaru.
15:40
Mama Valeriei Lungu, la un pas de moarte. Victoria Lungu a vrut să se retragă la mănăstire după această cumpănă # SpyNews
Mama Valeriei Lungu a trecut prin momente cumplite, după ce a fost implicată într-un accident rutier grav. Victoria Lungu a intrat mai apoi în moarte clinică. Episodul dureros a determinat-o să se gândească inclusiv la varianta de a vinde tot și de a se retrage la mănăstire.
15:10
Alina Pușcaș s-a întors la facultate, la 41 de ani! Prezentatoarea TV va face un master. Ce specializare a ales # SpyNews
Alina Pușcaș va reveni din nou la facultate din această toamnă. Prezentatoarea TV a aflat că a fost admisă la master și este extrem de fericită. Și-a cunoscut deja și câțiva dintre colegi, iar vedeta i-a încurajat și pe urmăritorii lor să își continue studiile, indiferent de vârstă.
15:00
S-a găsit ascunzătoarea lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș și-ar fi construit singur un adăpost # SpyNews
Noi detalii în cazul criminalului din Mureș! Anchetatorii au descoperit unde se ascundea Emil Gânj pentru a nu fi găsit. S-au ridicat probe care au fost supuse unor teste de laborator pentru confirmare.
14:40
Betty Salam și iubitul Roberto se pregătesc de nuntă? Anunțul subtil pe care l-au făcut | FOTO # SpyNews
Betty Salam și iubitul ei formează un cuplu de puțin timp, dar cei doi par fericiți împreună. În ultimele săptămâni, cântăreața și Roberto Tudor și-au făcut declarații de dragoste în mediul online, lucru care nu poate decât să îi bucure pe urmăritorii lor. Un alt detaliu a atras, însă, atenția, după ce au dat de înțeles că vor să își ducă relația la următorul nivel.
14:00
George Jaguarul de la Insula iubirii, primele declarații după ce a părăsit emisiunea: „Ați văzut cum plângeau bambolinele după el?” # SpyNews
Pentru George Jaguarul de la Insula iubirii, experiența din Thailanda ajuns la final. Ispita spune că i-a plăcut în Thailanda și a făcut declarații cel puțin neașteptate, după ce a părăsit emisiunea.
13:40
Finala începe de azi, la Insula Iubirii: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”! Show-ul continuă să fie lider de audiență # SpyNews
Sezonul 9 din Insula Iubirii se apropie de final, iar confruntările dintre participanți aduc emoții intense și decizii grele. Emisiunea a fost lider de audiență, iar telespectatorii pot urmări în aceste zile ultimele momente și ceremonia finală a focului, doar pe Antena 1 și Antena Play.
13:10
Rikito Watanabe, pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu asistentul de la Chefi la cuțite | FOTO # SpyNews
Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor, la Mangalia. Asistentul Chefi la cuțite și-a îngrijorat urmăritorii de pe rețelele sociale cu ultima sa postare. Ce s-a întâmplat cu Riki.
13:00
Specialiștii avertizează! Un nou val de COVID-19 ar putea apărea în toamnă. Simptomele pe care să nu le ignori # SpyNews
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut în România, dar și în restul țărilor din Europa, așa că specialiștii se tem că ar putea să apară un nou val în această toamnă. În România, s-au înregistrat peste 3.800 de cazuri de infectare.
12:30
Prezentatoare TV, prinsă cu cocaină! Numele Feliciei apare într-un dosar cu substanțe interzise din Italia # SpyNews
O prezentatoare TV este acuzată că ar avea legătură cu doi bărbați care se ocupă cu trafic de droguri. Ar fi fost prinsă cu cocaină, iar într-o mașină ar fi fost descoperită o sumă impresionantă care ar fi provenit din traficul de droguri.
12:30
Andreea Tonciu, vacanță după vacanță! În ce destinație exclusivistă a ajuns acum bruneta | FOTO # SpyNews
Nici nu a terminat bine vacanța în Turcia, că deja a plecat în alta! Andreea Tonciu, împreună cu soțul și fiica sa sunt din nou în concediu, într-o altă locație de lux. Iată cum își petrec cei trei timpul liber!
12:00
Paste cu ricotta și roșii cherry. Rețeta simplă a lui Chef Horia Manea pe care să o încerci # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, salată de pepene cu brânză feta şi avocado, un fel principal, paste cu ricotta şi roşii cherry, şi un desert, chec cu lămâie.
11:50
Oana și Vlad Gherman au mărturisit că au fost pentru prima dată nași! Cei doi au cununat un cuplu, iar Oana Gherman s-a asigurat că acest moment îi va rămâne pentru totdeauna întipărit în minte. A postat videoclipuri și o descriere emoționantă pentru finii ei, la fel și soțul ei, Vlad Gherman.
11:50
Ce spune Roxana Nemeș despre kilogramele pe care le-a acumulat în sarcină. Cântăreața va naște în câteva săptămâni # SpyNews
Roxana Nemeș și soțul ei numără săptămânile până când vor pe lume cei doi copii ai lor. Cântăreața este însărcinată în 34 de săptămâni și a pregătit deja camerele gemenilor. Vedeta recunoaște că nu și-a făcut griji că va acumula kilograme în plus în timpul sarcinii și are în plan să le dea jos, după ce va naște.
11:30
Tily Niculae, la un pas de moarte de trei ori. Cumpenele despre care actrița a vorbit pentru prima dată # SpyNews
Tily Niculae a fost la un pas de moarte de trei ori. Actrița a vorbit pentru prima dată despre cumpenele prin care a trecut, una dintre ele din copilărie. Vedeta spune că până și mama ei s-a mirat cât de puternică este fiica ei.
11:20
Și Deliric îl atacă pe Tzancă Uraganu! Ce versuri a cântat despre el, pe scena unui festival | VIDEO # SpyNews
Deliric a cântat recent la un festival din Timișoara, acolo unde și-a luat fanii prin surprindere după ce l-a pomenit în versurile sale pe Tzancă Uraganu. Cântărețul l-a atacat dur pe manelist, iar rimele parcă ar fi fost făcute pe loc.
Acum 24 ore
11:10
Cum a început povestea de dragoste dintre Florin Răducioiu și cea care avea să îi devină soție. Fostul fotbalist și Andreea s-au despărțit înainte de nuntă # SpyNews
Florin Răducioiu și iubita lui urmau să se căsătorească, dar s-au despărțit. Fostul fotbalist și-a cerut fosta parteneră în căsătorie pe 1 ianuarie 2024 și totul părea că este lapte și miere în relația lor. Fotbalul i-a adus împreună pentru prima dată, în urmă cu câțiva ani, atunci când s-au văzut la Milano.
10:50
Oana Radu se căsătorește pentru a doua oară! Ceremonia va avea loc la Mamaia, în câteva zile # SpyNews
Oana Radu se căsătorește din nou! Nunta va avea loc pe litoral, la Mamaia peste doar câteva zile. Cântăreața și logodnicul ei, Șerban, au ales o locație absolut superbă.
10:40
Ce nu s-a văzut la nunta Otiliei Bilionera cu soțul ei. Cele mai frumoase imagini de la dubla petrecere | FOTO # SpyNews
Otilia Bilionera și soțul ei au făcut petrecerea de nuntă. A fost un dublu eveniment, căci au sărbătorit atât tradițional turcește, dar și tradițional românește. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, iar cântăreața a făcut publice imagini superbe din ziua cea mare.
10:30
Asia Express – sezonul în care nimic nu e imposibil: caracatiță vie în farfurie, caniculă, furtuni și ninsoare # SpyNews
Asia Express revine pe micile ecrane, începând cu 7 septembrie. Noul sezon îi poartă pe concurenți în Filipine, Vietman și Coreea de Sud, într-o aventură spectaculoasă cu provocări extreme. Emisiunea se va difuza de duminică și până miercuri, doar pe Antena 1 și Antena Play.
10:20
Monica Tatoiu, lecții pentru femeile care urmează să se mărite. Ce le spune despre viitoarea relație cu mamele soților: „Cu soacra trebuie să fii scorpie" # SpyNews
Monica Tatoiu a oferit o serie de lecții pentru femeile care urmează să se mărite, la Știrile Antena Stars. Ea a vorbit despre cum ar trebui să fie tratate soacrele de către nore.
10:10
Reacția Claudiei Pătrășcanu, după ce Bianca Drăgușanu ”a atacat-o” în online spunând că e hărțuită de cântăreață! Scandalul a izbucnit din nou # SpyNews
Scandalul a izbucnit din nou între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu. Deși se află în proces la tribunal, acum iubita lui Gabi Bădălău a „atacat-o” dur pe cântăreață, transmițând mesaje acide pe rețelele de socializare la adresa Claudiei Pătrășcanu. Bianca Drăgușanu susține că este hărțuită de Claudia. Avem și reacția Claudiei Pătrășcanu după citirea postărilor!
10:10
Cum a reacționat Marian Grozavu de la Insula iubirii când a aflat ce planuri are Mattia cu iubita lui. Ce i-a scris bruneta în mesajul de pe plajă # SpyNews
Marian Grozavu și ispita Mattia de la Insula iubirii au stat față în față, la bonfire. Concurentul s-a arătat surprins complet de faptul că ispita are planuri cu iubita lui, chiar dacă relația lor nu a ajuns la final. Marian Grozavu a aflat și ce i-a scris în bilețelul pe care iubita lui i l-a oferit lui Mattia pe plajă.
09:50
Știrile Antena Stars. Irina Fodor, despre relația cu fiica ei, în vârstă de 14 ani: "Nu-ți închipui că se duce la discotecă" # SpyNews
Irina Fodor a vorbit, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars despre relația dintre ea și fiica ei, care are 14 ani. Adolescenta este destul de responsabilă, însă, mama ei este atentă să pună "STOP", atunci când este cazul!
09:40
De ce a refuzat, de fapt, Mattia Carnessali de la Insula iubirii să meargă la dream date cu Bianca Dan. Ispita a spus lucrurilor pe nume # SpyNews
Ispita Mattia și Bianca Dan de la Insula iubirii s-au apropiat tot mai mult. Cei doi au fost la un pas de un sărut în edițiile trecute. Mattia i-a promis brunetei că va merge cu ea la date, dar a refuzat-o.
