Un lucru pe care nu-l știai despre Ella de la Insula Iubirii. Care este, de fapt, numele ei real

Marian Grozavu și ispita Mattia de la Insula iubirii au stat față în față, la bonfire. Concurentul s-a arătat surprins complet de faptul că ispita are planuri cu iubita lui, chiar dacă relația lor nu a ajuns la final. Marian Grozavu a aflat și ce i-a scris în bilețelul pe care iubita lui i l-a oferit lui Mattia pe plajă.