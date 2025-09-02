Bogdan Mocanu a făcut anunțul momentului: ”Am abandonat-o”. Cine i-a scos peri albi în miez de noapte | FOTO
SpyNews, 2 septembrie 2025 20:10
Bogdan Mocanu a ajuns la disperare! A făcut un anunț neașteptat, cu care și-a pus fanii pe jar! După o noapte de coșmar, tot ceea ce și-a mai dorit a fost să ajungă acasă și să se culce. Bogdan Mocanu a ajuns la capătul puterilor.
• • •
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
20:00
Mireasa - Capriciile iubirii! Costina, în lacrimi după apelul cu mama sa: „Nu am avut nicio relație cu cineva din producție!” # SpyNews
Participantă a reality show-ului Mireasa - Capriciile Iubirii, Costina a trecut printr-un moment extrem de tensionat în timpul unei conversații telefonice cu mama sa. Iată ce i-a transmis femeia, Costinei, care a izbucnit în lacrimi!
19:50
După o vară toridă, meteorologii anunță o toamnă cum rar a mai fost! Caniculă și temperaturi de 40 de grade în luna septembrie # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna septembrie 2025. După valul de caniculă cu care ne-am confruntat vara aceasta, prima lună de toamnă începe cu temperaturi record pentru perioada specifică. Urmează temperaturi de 40 de grade Celsius, dar și regiuni cu vreme extremă.
Acum 2 ore
19:00
Record mondial pentru România! A devenit primul om care a parcurs înot un continent fără costum neopren. Cine este românul # SpyNews
Un român a traversat Europa înot în 177 de zile. Performanța a fost validată de World Open Water Swimming Federation (WOWSF) și marchează un record mondial unic. Iată cine este românul care a parcurs acest traseu!
19:00
Prima reacție a lui Bursucu, după podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat, după valul de reacții | VIDEO # SpyNews
Bursucu a făcut primele declarații după podcastul cu Tzancă Uraganu și valul de reacții care a apărut ulterior. Prezentatorul TV și-a expus public punctul de vedere și a anunțat că a luat o decizie importantă.
18:40
Acces Direct. Ioana a bătut la poarta soacrei, pentru a-și lua copilul acasă! La ce înțelegere au ajuns cele două # SpyNews
Mama Ioana a luat atitudine și s-a prezentat la poarta soacrei, pentru a-și lua acasă fetița! Tânăra este hotărâtă să o înfrunte pe fosta soacră și a făcut declarații la Acces Direct. În cele din urmă, Ioana a ajuns la o înțelegere cu femeia!
Acum 4 ore
18:10
Reacția lui Andrei Lemnaru când a privit la televizor imagini pasionale cu Ella Vișan și Teo, la Insula Iubirii! Nu știa că este filmat! | VIDEO # SpyNews
Imagini incendiare cu Andrei Lemnaru! Concurentul a urmărit Insula Iubirii în public, iar reacția pe care a avut-o când au apărut imagini pasionale cu Ella Vișan și ispita Teo a fost peste așteptări! Andrei Lemnaru nu știa că este filmat!
17:30
Ei sunt părinții copilului mort la creșa din Timișoara. Viktor și-a pierdut viața la aproape 2 ani, într-un iaz ornamental | FOTO # SpyNews
Comunitatea din Timișoara este în doliu, după moartea fulgerătoare a copilului de aproape 2 ani, la o creșă din oraș. Viktor și-a pierdut viața într-un iaz ornamental. În urmă au rămas doi părinți distruși de durere, care și-au pierdut copilul mult dorit.
17:00
Autostrăzi care „încarcă” mașinile în mers: Germania testează primul kilometru de autobahn cu încărcare wireless. În România, Senatul Științific al FDVDR caută idei prin Bursa SAB # SpyNews
Un kilometru de autostradă din Germania devine, anul acesta, poligon de test pentru o tehnologie care promite să schimbe felul în care sunt alimentate mașinile electrice. Pe A6, între Amberg-West și Sulzbach-Rosenberg, autoritățile germane și mai multe universități au inaugurat un sector unde vehiculele electrice primesc energie prin inducție, direct din carosabil, în timp ce rulează. Cu alte cuvinte, circuli pe autostradă și îți încarci mașina în același timp.
17:00
Cine a fost Sfântul Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei. Faptele pentru care este recunoscut # SpyNews
Episcopul Nicomidiei, este cinstit de credincioși pe trei septembrie. Biserica Ortodoxă îl pomenește pentru curajul său în apărarea credinței și pentru minunile pe care le-a săvârșit chiar înainte de martiriu. Iată cine a fost Sfântul Antim
16:50
Iubita lui Iustin Petrescu îl pune la zid pe Tzancă Uraganu! Le cere explicații și celor care i-au jignit partenerul: ”Unde sunteți acum, activiști de carton?” # SpyNews
Iubita lui Iustin Petrescu a izbucnit pe rețelele de socializare, după declarațiile halucinante ale lui Tzancă Uraganu, în care recunoaște violențele din relațiile lui de iubire. Hara i-a tras la răspundere inclusiv pe cei care l-au jignit pe Iustin Petrescu, iar în cazul manelistului nu ar fi avut aceeași reacție de revoltă.
Acum 6 ore
16:10
Ema Oprișan de la Insula iubirii, sfat pentru Bianca Dan: „Nu are nevoie de un bărbat”. Ce a spus și despre Andrei Lemnaru # SpyNews
Ema Oprișan a urmărit și ea sezonul acesta de la Insula iubirii. Fosta concurentă din sezonul 8 i-a dat un sfat Biancăi Dan, după ce a văzut că Marian Grozavu a pomenit de bani în discuția cu ispita Mattia, la bonfire. Bruneta a comentat și situația din cuplul Ella Vișan-Andrei Lemnaru.
15:40
Mama Valeriei Lungu, la un pas de moarte. Victoria Lungu a vrut să se retragă la mănăstire după această cumpănă # SpyNews
Mama Valeriei Lungu a trecut prin momente cumplite, după ce a fost implicată într-un accident rutier grav. Victoria Lungu a intrat mai apoi în moarte clinică. Episodul dureros a determinat-o să se gândească inclusiv la varianta de a vinde tot și de a se retrage la mănăstire.
15:10
Alina Pușcaș s-a întors la facultate, la 41 de ani! Prezentatoarea TV va face un master. Ce specializare a ales # SpyNews
Alina Pușcaș va reveni din nou la facultate din această toamnă. Prezentatoarea TV a aflat că a fost admisă la master și este extrem de fericită. Și-a cunoscut deja și câțiva dintre colegi, iar vedeta i-a încurajat și pe urmăritorii lor să își continue studiile, indiferent de vârstă.
15:00
S-a găsit ascunzătoarea lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș și-ar fi construit singur un adăpost # SpyNews
Noi detalii în cazul criminalului din Mureș! Anchetatorii au descoperit unde se ascundea Emil Gânj pentru a nu fi găsit. S-au ridicat probe care au fost supuse unor teste de laborator pentru confirmare.
14:40
Betty Salam și iubitul Roberto se pregătesc de nuntă? Anunțul subtil pe care l-au făcut | FOTO # SpyNews
Betty Salam și iubitul ei formează un cuplu de puțin timp, dar cei doi par fericiți împreună. În ultimele săptămâni, cântăreața și Roberto Tudor și-au făcut declarații de dragoste în mediul online, lucru care nu poate decât să îi bucure pe urmăritorii lor. Un alt detaliu a atras, însă, atenția, după ce au dat de înțeles că vor să își ducă relația la următorul nivel.
Acum 8 ore
14:00
George Jaguarul de la Insula iubirii, primele declarații după ce a părăsit emisiunea: „Ați văzut cum plângeau bambolinele după el?” # SpyNews
Pentru George Jaguarul de la Insula iubirii, experiența din Thailanda ajuns la final. Ispita spune că i-a plăcut în Thailanda și a făcut declarații cel puțin neașteptate, după ce a părăsit emisiunea.
13:40
Finala începe de azi, la Insula Iubirii: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”! Show-ul continuă să fie lider de audiență # SpyNews
Sezonul 9 din Insula Iubirii se apropie de final, iar confruntările dintre participanți aduc emoții intense și decizii grele. Emisiunea a fost lider de audiență, iar telespectatorii pot urmări în aceste zile ultimele momente și ceremonia finală a focului, doar pe Antena 1 și Antena Play.
13:10
Rikito Watanabe, pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu asistentul de la Chefi la cuțite | FOTO # SpyNews
Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor, la Mangalia. Asistentul Chefi la cuțite și-a îngrijorat urmăritorii de pe rețelele sociale cu ultima sa postare. Ce s-a întâmplat cu Riki.
13:00
Specialiștii avertizează! Un nou val de COVID-19 ar putea apărea în toamnă. Simptomele pe care să nu le ignori # SpyNews
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut în România, dar și în restul țărilor din Europa, așa că specialiștii se tem că ar putea să apară un nou val în această toamnă. În România, s-au înregistrat peste 3.800 de cazuri de infectare.
Acum 12 ore
12:30
Prezentatoare TV, prinsă cu cocaină! Numele Feliciei apare într-un dosar cu substanțe interzise din Italia # SpyNews
O prezentatoare TV este acuzată că ar avea legătură cu doi bărbați care se ocupă cu trafic de droguri. Ar fi fost prinsă cu cocaină, iar într-o mașină ar fi fost descoperită o sumă impresionantă care ar fi provenit din traficul de droguri.
12:30
Andreea Tonciu, vacanță după vacanță! În ce destinație exclusivistă a ajuns acum bruneta | FOTO # SpyNews
Nici nu a terminat bine vacanța în Turcia, că deja a plecat în alta! Andreea Tonciu, împreună cu soțul și fiica sa sunt din nou în concediu, într-o altă locație de lux. Iată cum își petrec cei trei timpul liber!
12:00
Paste cu ricotta și roșii cherry. Rețeta simplă a lui Chef Horia Manea pe care să o încerci # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, salată de pepene cu brânză feta şi avocado, un fel principal, paste cu ricotta şi roşii cherry, şi un desert, chec cu lămâie.
11:50
Oana și Vlad Gherman au mărturisit că au fost pentru prima dată nași! Cei doi au cununat un cuplu, iar Oana Gherman s-a asigurat că acest moment îi va rămâne pentru totdeauna întipărit în minte. A postat videoclipuri și o descriere emoționantă pentru finii ei, la fel și soțul ei, Vlad Gherman.
11:50
Ce spune Roxana Nemeș despre kilogramele pe care le-a acumulat în sarcină. Cântăreața va naște în câteva săptămâni # SpyNews
Roxana Nemeș și soțul ei numără săptămânile până când vor pe lume cei doi copii ai lor. Cântăreața este însărcinată în 34 de săptămâni și a pregătit deja camerele gemenilor. Vedeta recunoaște că nu și-a făcut griji că va acumula kilograme în plus în timpul sarcinii și are în plan să le dea jos, după ce va naște.
11:30
Tily Niculae, la un pas de moarte de trei ori. Cumpenele despre care actrița a vorbit pentru prima dată # SpyNews
Tily Niculae a fost la un pas de moarte de trei ori. Actrița a vorbit pentru prima dată despre cumpenele prin care a trecut, una dintre ele din copilărie. Vedeta spune că până și mama ei s-a mirat cât de puternică este fiica ei.
11:20
Și Deliric îl atacă pe Tzancă Uraganu! Ce versuri a cântat despre el, pe scena unui festival | VIDEO # SpyNews
Deliric a cântat recent la un festival din Timișoara, acolo unde și-a luat fanii prin surprindere după ce l-a pomenit în versurile sale pe Tzancă Uraganu. Cântărețul l-a atacat dur pe manelist, iar rimele parcă ar fi fost făcute pe loc.
11:10
Cum a început povestea de dragoste dintre Florin Răducioiu și cea care avea să îi devină soție. Fostul fotbalist și Andreea s-au despărțit înainte de nuntă # SpyNews
Florin Răducioiu și iubita lui urmau să se căsătorească, dar s-au despărțit. Fostul fotbalist și-a cerut fosta parteneră în căsătorie pe 1 ianuarie 2024 și totul părea că este lapte și miere în relația lor. Fotbalul i-a adus împreună pentru prima dată, în urmă cu câțiva ani, atunci când s-au văzut la Milano.
10:50
Oana Radu se căsătorește pentru a doua oară! Ceremonia va avea loc la Mamaia, în câteva zile # SpyNews
Oana Radu se căsătorește din nou! Nunta va avea loc pe litoral, la Mamaia peste doar câteva zile. Cântăreața și logodnicul ei, Șerban, au ales o locație absolut superbă.
10:40
Ce nu s-a văzut la nunta Otiliei Bilionera cu soțul ei. Cele mai frumoase imagini de la dubla petrecere | FOTO # SpyNews
Otilia Bilionera și soțul ei au făcut petrecerea de nuntă. A fost un dublu eveniment, căci au sărbătorit atât tradițional turcește, dar și tradițional românește. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, iar cântăreața a făcut publice imagini superbe din ziua cea mare.
10:30
Asia Express – sezonul în care nimic nu e imposibil: caracatiță vie în farfurie, caniculă, furtuni și ninsoare # SpyNews
Asia Express revine pe micile ecrane, începând cu 7 septembrie. Noul sezon îi poartă pe concurenți în Filipine, Vietman și Coreea de Sud, într-o aventură spectaculoasă cu provocări extreme. Emisiunea se va difuza de duminică și până miercuri, doar pe Antena 1 și Antena Play.
10:20
Monica Tatoiu, lecții pentru femeile care urmează să se mărite. Ce le spune despre viitoarea relație cu mamele soților: „Cu soacra trebuie să fii scorpie" # SpyNews
Monica Tatoiu a oferit o serie de lecții pentru femeile care urmează să se mărite, la Știrile Antena Stars. Ea a vorbit despre cum ar trebui să fie tratate soacrele de către nore.
10:10
Reacția Claudiei Pătrășcanu, după ce Bianca Drăgușanu ”a atacat-o” în online spunând că e hărțuită de cântăreață! Scandalul a izbucnit din nou # SpyNews
Scandalul a izbucnit din nou între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu. Deși se află în proces la tribunal, acum iubita lui Gabi Bădălău a „atacat-o” dur pe cântăreață, transmițând mesaje acide pe rețelele de socializare la adresa Claudiei Pătrășcanu. Bianca Drăgușanu susține că este hărțuită de Claudia. Avem și reacția Claudiei Pătrășcanu după citirea postărilor!
10:10
Cum a reacționat Marian Grozavu de la Insula iubirii când a aflat ce planuri are Mattia cu iubita lui. Ce i-a scris bruneta în mesajul de pe plajă # SpyNews
Marian Grozavu și ispita Mattia de la Insula iubirii au stat față în față, la bonfire. Concurentul s-a arătat surprins complet de faptul că ispita are planuri cu iubita lui, chiar dacă relația lor nu a ajuns la final. Marian Grozavu a aflat și ce i-a scris în bilețelul pe care iubita lui i l-a oferit lui Mattia pe plajă.
09:50
Știrile Antena Stars. Irina Fodor, despre relația cu fiica ei, în vârstă de 14 ani: "Nu-ți închipui că se duce la discotecă" # SpyNews
Irina Fodor a vorbit, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars despre relația dintre ea și fiica ei, care are 14 ani. Adolescenta este destul de responsabilă, însă, mama ei este atentă să pună "STOP", atunci când este cazul!
09:40
De ce a refuzat, de fapt, Mattia Carnessali de la Insula iubirii să meargă la dream date cu Bianca Dan. Ispita a spus lucrurilor pe nume # SpyNews
Ispita Mattia și Bianca Dan de la Insula iubirii s-au apropiat tot mai mult. Cei doi au fost la un pas de un sărut în edițiile trecute. Mattia i-a promis brunetei că va merge cu ea la date, dar a refuzat-o.
09:20
Anca Țurcașiu, îndrăgostită până peste cap! Declarația de dragoste pe care i-a făcut-o iubitului # SpyNews
Anca Țurcașiu și-a găsit liniștea alături de iubitul ei, Călin Șerban! Artista este mai îndrăgostită ca niciodată și se mândrește peste tot cu bărbatul care i-a furat inima. Iată ce declarație i-a făcut!
09:20
Bianca Drăgușanu, atac dur la adresa Claudiei Pătrășcanu! Iubita lui Gabi Bădălău susține că artista o hărțuiește: „E vedetă pentru cei de la ea din comună” # SpyNews
Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu pare că nu va ajunge la final curând. Iubita lui Gabi Bădălău a transmis mesaje acide la adresa cântăreței, despre care spune că o hărțuiește. Claudia Pătrășcanu i-ar fi scris și un mesaj în urmă cu cinci ani.
08:50
Tranzitul lui Mercur în Fecioară aduce trei aspecte importante pe care toate zodiile ar trebui să le aibă în vedere. Este o perioadă bună pentru rezolvarea organizare. Iată ce spune horoscopul despre acest aspect!
08:40
Tily Niculae, adevărul despre divorțul. De ce actrița si soțul ei s-au separat după 15 ani de căsnicie # SpyNews
Tily Niculae și soțul ei au divorțat după 15 ani de căsnicie. Deși erau separați de o bună perioadă, actrița a anunțat public separarea de tatăl copiilor ei de curând. Tily Niculae a vorbit despre motivele rupturii și de ce a ales să anunțe abia după ceva timp de la separare faptul că nu mai sunt împreună.
Acum 24 ore
00:10
Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au făcut dragoste în baie! Reacția Ellei când a văzut imaginile: ”Îmi tremură picioarele” # SpyNews
Pasiunea a atins cote maxime la Insula Iubirii, în ediția dintre 1 septembrie 2025. Andrei Lemnaru și Andrușca nu s-au mai abținut și au dat frâu liber dorințelor. Cei doi au făcut dragoste în baie, iar la doar câteva ore distanță, Ella Vișan a privit imaginile la un bonfire special cu Andrușca.
1 septembrie 2025
23:30
Marian Vanghelie, reacție nervoasă după scandalul cu Oana Mizil! A dezvăluit în premieră de unde a pornit totul: ”Nu ar trebui să vă spun” # SpyNews
Marian Vanghelie face declarații în premieră, la Un Show Păcătos, după scandalul cu Oana Mizil! Fosta iubită a obținut ordin de protecție împotriva politicianului, însă acesta este decis să facă lumină în acest scandal!
22:50
Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Marian Grozavu, dovadă supremă de respect pentru Bianca! A refuzat cu ochii în lacrimi dream date-ul: ”Te simți trădat” # SpyNews
Marian Grozavu ar fi încercat să comploteze cu ispita Teodora pentru a ajunge cât mai repede la iubita lui, Bianca Dan! Concurentul nu și-a dorit să meargă la dream date, considerând această decizie o dovadă de respect suprem pentru partenera lui. Teodora, însă, a luat o altă decizie.
22:20
Românca pentru care s-au bătut vedetele de la Hollywood sparge gheaţa! Vezi cine i-a furat inima: „Nu mai sunt singură” # SpyNews
Românca pentru care s-au bătut vedetele de la Hollywood sparge gheaţa! Alina Pușcău ne-a dezvăluit că iubește din nou. Ce spune concurenta de la Asia Express despre bărbatul care i-a furat inima, dar și cum se simte în momentul de față.
22:20
Concurentul de la Asia Express face lumină în scandalul cu fosta soție: Dan Alexa: „Am fost un idiot!” # SpyNews
Dan Alexa a acordat un interviu sincer pentru Spynews.ro. Concurentul de la Asia Express face dezvăluiri nemaiauzite despre viața lui. Ce îl supără cel mai tare pe antrenor, chiar la propria persoană. Declarații savuroase.
22:20
A făcut asta pentru prima oară dupa moartea lui Felix! Mihaela Rădulescu a venit în România! Află motivul vizitei secrete, cine a însoţit-o pe vedetă # SpyNews
La mai bine de o lună de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a revenit în România! Spynews.ro a aflat motivul pentru care vedeta a ajuns din nou pe pământul natal. Cu cine și de ce a sosit în țară.
22:20
S-au despărţit după Drumul Eroilor! „Ne-am despărţit imediat după filmările Asia Express!” Află ce cuplu a ales să meargă pe drumuri separate după emisiune # SpyNews
Asia Express continuă cu sezonul 8! Pe 7 septembrie începe marea aventură, iar 9 cupluri de concurenți se vor lupta pentru marele premiu. Printre aceștia se numără și Emil Rengle alături de partenerul său, Alejandro Fernandez, care ne-au oferit declarații exclusive despre întreaga experiență. De ce au fost nevoiți să „se despartă” după întoarcerea din emisiune și ce decizie au luat pentru binele lor.
22:10
Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Cristi a vrut să meargă la dream date cu Cristina, dar ispita l-a refuzat: ”Am și eu demnitatea mea” # SpyNews
Răsturnare de situație la Insula Iubirii, în 1 septembrie 2025! Cristi i-a propus Cristinei Scarlevschi să participe împreună la dream date, dar ispita l-a refuzat! Concurentul a rămas fără cuvine după ce a auzit discursul ispitei.
21:30
Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Bianca Dan a dezvăluit ce o atrage la Mattia, după ce s-a spus că ar urmări doar banii: ”Uneori mă plictisesc” # SpyNews
Apropierea dintre Bianca Dan și Mattia Carnessali nu a fost văzută cu ochi buni, concurenta fiind acuzată că urmărește doar banii ispitei. Bianca Dan a dezvăluit la Insula Iubirii, în 1 septembrie 2025, ce o atrage la Mattia Carnessali și ce nu a găsit la Marian Grozavu.
21:00
Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Ella Vișan i-a recunoscut Mariei Avram că a făcut dragoste cu Teo! Reacția ei, peste așteptări: ”A demonstrat...” # SpyNews
Moment neașteptat la Insula Iubirii, în ediția din 1 septembrie 2025! Ella Vișan și-a deschis sufletul în fața Mariei Avram și i-a dezvăluit că a făcut dragoste cu ispita Teo în baie, la dream date! Reacția concurentei a fost dincolo de așteptări.
