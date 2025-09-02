Bogdan Mocanu a făcut anunțul momentului: ”Am abandonat-o”. Cine i-a scos peri albi în miez de noapte | FOTO

22:20

Asia Express continuă cu sezonul 8! Pe 7 septembrie începe marea aventură, iar 9 cupluri de concurenți se vor lupta pentru marele premiu. Printre aceștia se numără și Emil Rengle alături de partenerul său, Alejandro Fernandez, care ne-au oferit declarații exclusive despre întreaga experiență. De ce au fost nevoiți să „se despartă” după întoarcerea din emisiune și ce decizie au luat pentru binele lor.