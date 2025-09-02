A fost reținut administratorul grădiniţei unde un copil a murit înecat în iaz. Este vorba despre o femeie de 33 de ani

20:45

Vicepreședintele PSD, FlorinJianu, critică Guvernul pentru impozitul de 1% aplicat firmelor cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Potrivit lui, măsura afectează în special companiile românești de distribuție și ar fi fost mai echilibrat ca pragul să fie ridicat la 100 milioane euro.