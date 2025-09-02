A fost reținut administratorul grădiniţei unde un copil a murit înecat în iaz. Este vorba despre o femeie de 33 de ani
2 septembrie 2025
Administratorul grădiniţei din Timișoara, unde era înscris băiețelul de un an și opt luni care s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost reținut pentru ucidere din culpă.

Peste 300 de persoane au fost evacuate din apartamentele, în noaptea de luni spre marți, după un atac cu dronă ucraineană asupra capitalei regiunii Rostov, a declarat marți guvernatorul interimar, potrivit Reuters.
Actorul Graham Greene a murit la 73 de ani. A fost nominalizat la Oscar pentru rolul său în „Dances With Wolves"
Actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru roluri în filme precum „Dances With Wolves”, a murit marți, 2 septembrie, la vârsta de 73 de ani, potrivit managerului său.
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, ca urmare a unui atac cu drone ruseşti, o persoană a fost ucisă şi există victime.
Tânărul care a lovit un livrator din București și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, va fi dus la audieri marți, 2 septembrie, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
Septembrie vine cu temperaturi neobișnuit de ridicate în toată România. Cum va fi vremea în prima lună de toamnă
Meteorologii prognozează că luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în aeastă perioadă, la nivelul întregii ţări.
Decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Ce se întâmplă cu smartphone-urile Apple
Apple ar putea începe să vândă şi în Europa iPhone-uri care funcţionează exclusiv cu SIM electroni, la trei ani după ce a făcut acelaşi lucru în Statele Unite.
Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis în cursul nopţii în nordul judeţului Tulcea, în contextul războiului din Ucraina. Oamenii au fost avertizaţi privind riscul căderii de obiecte din spaţiul aerian.
CFR Cluj aduce un fundaș amendat că și-a maltratat pisica. Ardelenii, colecționari de vedete inutile
Kurt Zouma (30 de ani), câștigător de Liga Campionilor cu formația engleză Chelsea Londra, este aproape să semneze cu CFR Cluj.
„Se putea face de râs și altfel". Alexandru Muraru, lider PNL, contrazis de un fost judecător în privința unei legi importante
Fostul judecător Adrian Toni Neacşu, în prezent avocat, l-a asigurat pe vicepreședintele PNL că deja există o astfel de lege.
Dezastru de proporții în Sudan: Peste 1.000 de morți într-o alunecare de teren din vestul țării
Peste 1.000 de oameni au murit duminică într-o alunecare de teren în vestul Sudanului, potrivit unui grup rebel care controlează zona. Alunecarea de teren a distrus complet un sat din Munții Marra și a lăsat un singur supraviețuitor.
Vladimir Putin ar putea considera că a obținut un succes semnificativ în fața Occidentului, mai ales al Statelor Unite, în războiul din Ucraina, scrie analistul Max Hastings de la Bloomberg.
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU în septembrie: „Vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian"
Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat marți, 2 septembrie, că țara sa va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie.
Ambasada SUA la București schimbă regulile pentru reînnoirea vizelor: mai mulți solicitanți vor avea nevoie de interviu
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.
Haz de necaz cu un fost mare talent al României, acum vedetă pe TikTok: „Dădeai goluri la EURO, acum te rogi să scadă euro sub 5 lei"
Atacantul Adrian Petre, în vârstă de 27 de ani, speră să revină, în viitorul apropiat, pe prima scenă a fotbalului românesc, însă, deocamdată, se zbate în anonimat.
Durere în familia lui George Copos. Fiica cea mică a magnatului, distrusă după pierderea calului Castigo de Amor
Daria-Maria Copos (14 ani), fiica omului de afaceri George Copos, a anunțat moartea calului împreună cu care făcea senzație la întreceri hipice.
Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ilie Bolojan este hotărât să-și dea demisia din fruntea Guvernului
Președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii coaliției la Palatul Cotroceni pentru a dezamorsa tensiunile generate de amenințarea premierului Ilie Bolojan de a-și prezenta demisia. În paralel, premierul va susține o conferință de presă la ora 10.00, la Palatul Victoria.
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan". Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Politologul Cristian Pârvulescu critică abordarea ultimativă a premierului Bolojan privind pachetul II de austeritate, dar admite că nu există o alternativă politică la guvernul liberalului. El arată însă că există o alternativă mult mai bună la măsurile de austeritate.
Tot mai mulți români își construiesc case în regie proprie. „Costul de recomandare scumpește construcția"
După anii de boom imobiliar, în care achizițiile de locuințe „la cheie” au reprezentat cea mai comodă alegere, tot mai mulți români apelează la construcția în regie proprie pentru a face economii.
COVID-19 rămâne „o amenințare majoră despre care nu se mai vorbește". Ce măsuri de precauție ar putea fi luate la început de an școlar
Pe măsură ce elevii urmează să revină în sălile de clasă, pericolul COVID-19 rămâne prezent, chiar dacă, oficial, România pare să ignore epidemia. Medicul Octavian Jurma atrage atenția că pandemia nu a dispărut și continuă să reprezinte un risc major, mai ales pentru persoanele vulnerabile
Stat vs. privat în educație. Diferențele de salarii în școli, grădinițe și afterschool-uri
Grădinițele, școlile private, business-urile de tip before & after school care funcționează în special în orașele mari din țară generează anual peste 7.000 de locuri de muncă și 300.000 de aplicări, datorită salariilor pe care le oferă, potrivit unei analize de piață.
Francezul cu sânge corsican care a scris destinul României. A dus o viață aventuroasă și a transformat Franța într-o super putere europeană
Omul care a făcut posibilă apariția statului român modern a trăit o viață de roman. Era nepotul marelui Napoleon Bonaparte, a fost revoluționar, conspirator, dizident, a făcut pușcărie politică și în cele din urmă a reușit să unifice pentru prima dată în istoria lor, două state moderne.
Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp"
La prețurile deja mari ale imobiliarelor din marile orașe ale României, precum Cluj-Napoca, Brașov, București, se adaugă impactul majorării TVA. În contextul în care nici veștile de pe piața muncii nu sunt extraordinare, mulți tineri se gândesc la alternative.
Turcia intră în clubul puterilor hipersonice. Racheta Tayfun Block-4, gata de producție în masă din 2026
Turcia va demara producția în masă a noii sale rachete balistice hipersonice începând cu anul 2026, a anunțat compania Roketsan, principalul producător de armament al țării, în cadrul unui eveniment dedicat industriei de apărare organizat la finalul săptămânii trecute.
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi amorfă și tot mai puțin relevantă"
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni, în România, într-un moment în care din ce în ce mai multe voci avertizează că Uniunea Europeană devine tot mai puțin relevantă în relațiile internaționale.
Nota de plată a deficitului: cine încasează, cine pierde. „Sunt câștigători clari pe termen scurt și plătitori siguri pe termen mediu-lung"
Deficitul bugetar a ajuns subiect central în România. Cristian Roșu, analist politic, arată pentru Adevărul cine profită pe termen scurt, în timp ce contribuabilii rămân cu nota. Pe Reddit, românii dezbat dacă au simțit vreun beneficiu.
Disfagia și tulburările de înghițire: 5 greșeli la masă care îți pot afecta grav sănătatea gâtului și îți pot pune în pericol viața
Disfagia și tulburările de înghițire pot afecta copii și adulți. Află 5 greșeli frecvente la masă și cum să mănânci și să bei în siguranță pentru a-ți proteja gâtul.
Cel mai diabolic plan de „purificare rasială" din istorie. Aktion T4: planul nazist care a transformat medicii în călăi
În anul 1939 în Germania Nazistă a debutat cel mai sinistru și diabolic plan de „purificare” rasială din istoria umanității. Peste 300.000 de copii și adulți cu dizabilități au fost uciși în condiții groaznice doar fiindcă nu corespundeau idealurilor naziste. A fost „repetiția” pentru Holocaust.
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă" organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Videoclipul viral de pe TikTok care arată cum grăsimea viscerală atacă organele interne. Află de ce e periculoasă chiar și la persoanele slabe.
În ce condiții pot merge elevii gratuit cu trenul și cum își pot lua biletele și abonamentele
Elevii pot circula gratuit cu trenul, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, a informat luni CFR Călători.
Mii de sârbi cer alegeri anticipate printr-un marș tăcut ce marchează 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad
Mii de sârbi au participat luni seara la un marș tăcut în Belgrad pentru a marca zece luni de la accidentul mortal din Novi Sad și pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, aceasta fiind prima mare adunare în capitală după violențele care au zguduit protestele din luna august.
În ziua de 2 septembrie 1937, se stinge din viață Pierre de Coubertin, părintele Jocurilor Olimpice moderne, iar în 1442, Iancu de Hunedoara câștigă bătălia de la Ialomița.
An după an – iată s-au împlinit 26 de ediții ! – suita evenimentelor festivaliere ale lunii august, omagiază la Sinaia personalitatea enesciană. Iar aceasta, dată fiind ziua de 19 august, ziua de naștere a marelui artist.
Structura anului școlar 2025–2026: calendar complet și noutăți. Ce zile libere vor mai avea elevii în afară de vacanțe
Anul școlar 2025-2026 urmează să înceapă peste o săptămână și va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Structura care a fost publicată în Monitorul Oficial, prin ordin al Ministerului Educației, aduce cinci module de învățare și tot atâtea vacanțe, cu mici diferențe la nivel județean.
Ciprian Ciucu: „Nimeni nu-l vrea plecat pe Ilie Bolojan, dar nu este ok să primească și bețe pe spinare"
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, îl apără pe Ilie Bolojan în fața criticilor, spunând că premierul și-a asumat singur greul reformelor și că „nu e corect să primească bețe pe spinare” în timp ce încearcă să repare ani de populisme și inechități.
Tudor Chirilă, critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan: „ V-au făcut farmece serviciile sau poate că gândiți altfel"
Artistul Tudor Chirilă l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că magistrații români ar munci de două-trei ori mai mult decât omologii lor europeni. Într-o postare pe Facebook, Chirilă a invocat dosarele mari nerezolvate, prescripțiile și privilegiile din justiție.
Speranțele ministrului Justiției că reforma pensiilor speciale va trece de CCR. „Are şanse să îşi menţină constituţionalitatea"
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor are şanse să îşi menţină constituţionalitatea, dacă intră în examinarea CCR, subliniind că "magistraţii nu sunt nişte duşmani ai poporului".
Val de greve în administrație, educație și justiție. Ce se ascunde în spatele protestelor și cât de sănătoase sunt acestea pentru societate
Mai multe primării și-au suspendat activitatea, o parte dintre instanțe și-au oprit ședințele de judecată, iar profesorii ies în stradă. Se blochează România? E o formă legitimă de protest sau doar o frână pentru societate?
O primărie din Iaşi, în pragul blocajului. „Dacă rămân cu 6 oameni, îmi dau demisia", ameninţă primarul
Primarul comunei Dobrovăţ, Cătălin Martinuş, avertizează că va demisiona dacă va fi obligat să reducă la jumătate personalul primăriei. Edilul spune că instituția funcționează deja cu un aparat subdimensionat și nu mai poate asigura serviciile minime.
Ismail Hossain a venit din Bangladesh în România pentru a munci și a-și întreține familia. După doar patru luni, a fost bătut pe o stradă dn Capitală, însă spune că nu și-a pierdut respectul față de români și speră să poată lucra în continuare pentru a trimite bani acasă celor dragi.
Kelemen Hunor, mesaj puternic pentru clasa politică: „Să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR și de politicienii extremiști"
Kelemen Hunor condamnă atacurile asupra muncitorilor străini și cere clasei politice să se delimiteze de AUR. Liderul UDMR atrage atenția că responsabilitatea pentru climatul de ură nu revine doar agresorilor, ci și celor care, prin discurs, au alimentat ostilitatea față de minorități.
Guvernul își asumă răspunderea pentru reforma în sănătate: medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile oferite
Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament, luni, proiectul de lege privind reforma sistemului sanitar, prin care Guvernul își asumă răspunderea, spunând că „un stat corect nu poate exista fără servicii medicale decente”.
Trump, comparat cu Ceauşeşcu de un editorialist britanic: „Răzbunător, vanitos, încăpățânat și înconjurat de mediocri ambițioși"
Un editorialist de la Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu, denunțând lingușirea excesivă a cabinetului și măsurile autoritare care, pas cu pas, subminează democrația americană.
Reforma dură a ASF, ANCOM și ANRE a intrat în linie dreaptă. Bolojan a anunțat tăierile: mai puțini angajați și salarii reduse cu 30%
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în Parlament, la angajarea răspunderii Guvernului, o reformă dură a celor trei mari autorități de reglementare: ASF, ANRE și ANCOM. Legea vizează reduceri de personal, restructurarea organigramelor și scăderea salariilor cu 30%.
Ce se va întâmpla în Portul Constanța după vizita Ursulei von der Leyen. Șeful MAPN: „Zonă de noi dane militare, dedicată navelor NATO"
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, împreună cu șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, au participat la întâlnirea de la Constanța cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele României, Nicușor Dan, discuțiile axându-se pe întărirea securității pe Flancul Estic.
Un tânăr plasat în arest la domiciliu după ce și-a agresat concubina a evadat. Unde a fost găsit
Un tânăr din Craiova, plasat în arest la domiciliu în urma unei agresiuni asupra concubinei sale, a evadat duminică-seara, 31 august 2025. Bărbatul a fost găsit în după-amiaza zilei de luni, în aceeași localitate.
Guvernul își asumă răspunderea: impozite mai mari pe proprietăți și reguli noi pentru firme și multinaționale
Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament, luni, proiectul de lege privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.
Ilie Bolojan, hotărât să-și dea demisia din fruntea Guvernului. Un nou avertisment: „De marți să vă căutați alt premier" SURSE
Premierul Ilie Bolojan rămâne „neclintit” în decizia de a demisiona, avertizând din nou coaliția, luni, că, dacă reforma administrației publice nu se va realiza, ar trebui să își caute un alt prim-ministru, potrivit surselor Digi24.
Circulație blocată pe DN 6, în zona port Orșova, în urma coliziunii între două TIR-uri. Șoferii nu au variante ocolitoare
Un accident în care au fost implicate două autotrenuri s-a produs luni după-amiază, 1 septembrie 2025, în județul Mehedinți, în zona Orșova port. Circulația este și la această oră blocată complet.
Vicepreședinte PSD, critici la adresa Guvernului chiar în timp ce Bolojan își asumă răspunderea în Parlament. Jianu: „Nu am fost de acord"
Vicepreședintele PSD, FlorinJianu, critică Guvernul pentru impozitul de 1% aplicat firmelor cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Potrivit lui, măsura afectează în special companiile românești de distribuție și ar fi fost mai echilibrat ca pragul să fie ridicat la 100 milioane euro.
