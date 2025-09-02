Povestea de dragoste dintre Florin Răducioiu și Janine Sârbu. Idila născută între dorință și orgolii: „Am fost naiv”
Adevarul.ro, 2 septembrie 2025 11:30
Iubiri, despărțiri dureroase și lecții învățate, așa poate fi descrisă viața fostului atacant Florin Răducioiu.
• • •
Calculele ciudate ale lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF crede că o victorie cu Cipru asigură un succes cu Austria
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani) că o victorie în deplasare cu Cipru va aduce echipei naționale a României un succes și în următoarea partidă din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, cea cu Austria din luna octombrie.
Trump caută vinovați pentru blocajul negocierilor privind Ucraina. Europa, noua țintă?
Președintele american Donald Trump pare tot mai aproape să dea vina pe aliații europeni pentru eșecul relansării procesului de pace în Ucraina.
O femeie din județul Prahova a fost bătută și lovită cu mașina, marți dimineață, de către un bărbat alături de care este implicată într-o relație extraconjugală, agresorul fiind depistat de către polițiști.
Exemplul fabulos al apărării civile elvețiene... dar de dezastrul de la noi cine răspunde?
Reglementările privind activitatea de adăpostire a populaţiei în caz de conflict armat şi dotarea majorităţii adăposturilor de protecţie civilă şi a punctelor de comandă sunt rămase la nivelul anilor '70, atrăgea în acest an un raport Curții de Conturi.
Bolojan explică de ce o reducere cu 25% a posturilor din administrația locală este ineficientă: „Desființezi posturi care nu există, n-au fost înființate"
Premierul Ilie Bolojan a prezentat un tabel cu situația posturilor din administrația locală românească, explicând că, dacă se reduce cu 25% numărul posturilor înființate, „nu afectezi nimic, pentru că desființezi posturi care nu există, n-au fost înființate.”
Bolojan nu își dă demisia, așa cum amenință de două zile: „Nu era mare înghesuială pe funcția de premier când am preluat mandatul"
Ilie Bolojan nu a dat un răspuns ferm în ceea ce priveşte o eventuală demisie.
Găzduire Web România – Web Hosting performant și securizat pentru dezvoltarea afacerii
Găzduirea web este serviciul care face ca site-ul tău să fie disponibil online, accesibil utilizatorilor din orice colț al lumii.
Campania electorală din Republica Moldova sub influența fără precedent a Rusiei. Cine sunt actorii politici ai lui Putin
Republica Moldova este în plină campanie electorală, iar alegerile parlamentare vor decide parcursul european al țării. În cursă au fost înscriși 13 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Potrivit experților consultați de ,,Adevărul”, printre ei se numără și actorii Moscovei.
Ilie Bolojan spune că primăriile cheltuie foarte mulți bani, în mod nejustificat, cu personalul
Ilie Bolojan consideră nejustificate protestele personalului din primării şi afirmă că „o primărie care nu se poate susține financiar nu există pentru cetățeni, ci pentru angajații ei”.
Studenții se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulțumiți de măsurile de austeritate
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar, „împărtășind același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate” impuse de Guvern.
Atenționare meteorologică de caniculă în București și alte 19 județe, marți și miercuri
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, valabile marţi şi miercuri în judeţe situate în sud, sud-est, vest şi sud-vest.
De câte ori ai rămas fără replică în fața unui peisaj spectaculos, natural sau dintr-un mare oraș? Același efect pot avea asupra ta și fotografiile surprinse cu smartphone-urile din noua Serie HUAWEI Pura 80.
Un control de rutină se poate transforma, pe neașteptate, într-o recomandare fermă de investigații suplimentare. O simplă alunecare pe scările blocului poate aduce suspiciunea unei fracturi. Iar într-o noapte de weekend, o durere puternică apărută brusc, poate deveni o urgență.
O înregistrare video devenită rapid virală a surprins momentul în care un obiect – aparent o geantă închisă la culoare – este aruncat de la etajul al doilea al Casei Albe, într-o zonă aflată sub restricții stricte de securitate.
Fostul premier ceh Andrej Babis, atacat la un miting electoral. El și-a anulat evenimentele de campanie
Fostul prim-ministru ceh Andrej Babis a declarat luni seară că îşi anulează programul de campanie electorală pe care îl avea pentru marţi, după ce a fost atacat în timpul unui miting.
Algerianca Imane Khelif, pugilista cu exces de testosteron, contestă testele genetice de sex. Sportiva a făcut apel la TAS
Medaliata cu aur olimpică algeriană Imane Khelif se opune noilor reguli din boxul mondial.
Serviciile de informații din Seul anunță că aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în războiul din Ucraina
Potrivit serviciilor sud-coreene, aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în războiul din Ucraina. În aprilie, se estima că numărul morților se ridica la „cel puțin 600”.
Demisie surpriză în Guvernul Bolojan: secretarul de stat Bogdan Mîndrescu a fost eliberat din funcţie la cerere. Ce funcție i se pregătește
Bogdan Mîndrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.
Dovadă a implicării Chinei în războiul din Ucraina. Imagini dintr-o fabrică de componente pentru armament, descoperite în interiorul unei dronei rusești
Forțele de apărare ucrainene au descoperit imagini video dintr-o fabrică chineză în interiorul unei drone rusești „Gerbera” care a fost recent doborâtă.
Peste 300 de persoane au fost evacuate din apartamentele, în noaptea de luni spre marți, după un atac cu dronă ucraineană asupra capitalei regiunii Rostov, a declarat marți guvernatorul interimar, potrivit Reuters.
Actorul Graham Greene a murit la 73 de ani. A fost nominalizat la Oscar pentru rolul său în „Dances With Wolves"
Actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru roluri în filme precum „Dances With Wolves”, a murit marți, 2 septembrie, la vârsta de 73 de ani, potrivit managerului său.
A fost reținut administratorul grădiniţei unde un copil a murit înecat în iaz. Este vorba despre o femeie de 33 de ani
Administratorul grădiniţei din Timișoara, unde era înscris băiețelul de un an și opt luni care s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost reținut pentru ucidere din culpă.
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, ca urmare a unui atac cu drone ruseşti, o persoană a fost ucisă şi există victime.
Tânărul care a lovit un livrator din București și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, va fi dus la audieri marți, 2 septembrie, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
Septembrie vine cu temperaturi neobișnuit de ridicate în toată România. Cum va fi vremea în prima lună de toamnă
Meteorologii prognozează că luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în aeastă perioadă, la nivelul întregii ţări.
Decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Ce se întâmplă cu smartphone-urile Apple
Apple ar putea începe să vândă şi în Europa iPhone-uri care funcţionează exclusiv cu SIM electroni, la trei ani după ce a făcut acelaşi lucru în Statele Unite.
Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis în cursul nopţii în nordul judeţului Tulcea, în contextul războiului din Ucraina. Oamenii au fost avertizaţi privind riscul căderii de obiecte din spaţiul aerian.
CFR Cluj aduce un fundaș amendat că și-a maltratat pisica. Ardelenii, colecționari de vedete inutile
Kurt Zouma (30 de ani), câștigător de Liga Campionilor cu formația engleză Chelsea Londra, este aproape să semneze cu CFR Cluj.
„Se putea face de râs și altfel". Alexandru Muraru, lider PNL, contrazis de un fost judecător în privința unei legi importante
Fostul judecător Adrian Toni Neacşu, în prezent avocat, l-a asigurat pe vicepreședintele PNL că deja există o astfel de lege.
Dezastru de proporții în Sudan: Peste 1.000 de morți într-o alunecare de teren din vestul țării
Peste 1.000 de oameni au murit duminică într-o alunecare de teren în vestul Sudanului, potrivit unui grup rebel care controlează zona. Alunecarea de teren a distrus complet un sat din Munții Marra și a lăsat un singur supraviețuitor.
Vladimir Putin ar putea considera că a obținut un succes semnificativ în fața Occidentului, mai ales al Statelor Unite, în războiul din Ucraina, scrie analistul Max Hastings de la Bloomberg.
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU în septembrie: „Vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian"
Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat marți, 2 septembrie, că țara sa va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie.
Ambasada SUA la București schimbă regulile pentru reînnoirea vizelor: mai mulți solicitanți vor avea nevoie de interviu
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.
Haz de necaz cu un fost mare talent al României, acum vedetă pe TikTok: „Dădeai goluri la EURO, acum te rogi să scadă euro sub 5 lei"
Atacantul Adrian Petre, în vârstă de 27 de ani, speră să revină, în viitorul apropiat, pe prima scenă a fotbalului românesc, însă, deocamdată, se zbate în anonimat.
Durere în familia lui George Copos. Fiica cea mică a magnatului, distrusă după pierderea calului Castigo de Amor
Daria-Maria Copos (14 ani), fiica omului de afaceri George Copos, a anunțat moartea calului împreună cu care făcea senzație la întreceri hipice.
Întâlnire crucială la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii coaliției. Ilie Bolojan este hotărât să-și dea demisia din fruntea Guvernului
Președintele României, Nicușor Dan, i-a convocat pe liderii coaliției la Palatul Cotroceni pentru a dezamorsa tensiunile generate de amenințarea premierului Ilie Bolojan de a-și prezenta demisia. În paralel, premierul va susține o conferință de presă la ora 10.00, la Palatul Victoria.
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan". Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Politologul Cristian Pârvulescu critică abordarea ultimativă a premierului Bolojan privind pachetul II de austeritate, dar admite că nu există o alternativă politică la guvernul liberalului. El arată însă că există o alternativă mult mai bună la măsurile de austeritate.
Tot mai mulți români își construiesc case în regie proprie. „Costul de recomandare scumpește construcția"
După anii de boom imobiliar, în care achizițiile de locuințe „la cheie” au reprezentat cea mai comodă alegere, tot mai mulți români apelează la construcția în regie proprie pentru a face economii.
COVID-19 rămâne „o amenințare majoră despre care nu se mai vorbește". Ce măsuri de precauție ar putea fi luate la început de an școlar
Pe măsură ce elevii urmează să revină în sălile de clasă, pericolul COVID-19 rămâne prezent, chiar dacă, oficial, România pare să ignore epidemia. Medicul Octavian Jurma atrage atenția că pandemia nu a dispărut și continuă să reprezinte un risc major, mai ales pentru persoanele vulnerabile
Stat vs. privat în educație. Diferențele de salarii în școli, grădinițe și afterschool-uri
Grădinițele, școlile private, business-urile de tip before & after school care funcționează în special în orașele mari din țară generează anual peste 7.000 de locuri de muncă și 300.000 de aplicări, datorită salariilor pe care le oferă, potrivit unei analize de piață.
Francezul cu sânge corsican care a scris destinul României. A dus o viață aventuroasă și a transformat Franța într-o super putere europeană
Omul care a făcut posibilă apariția statului român modern a trăit o viață de roman. Era nepotul marelui Napoleon Bonaparte, a fost revoluționar, conspirator, dizident, a făcut pușcărie politică și în cele din urmă a reușit să unifice pentru prima dată în istoria lor, două state moderne.
Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp"
La prețurile deja mari ale imobiliarelor din marile orașe ale României, precum Cluj-Napoca, Brașov, București, se adaugă impactul majorării TVA. În contextul în care nici veștile de pe piața muncii nu sunt extraordinare, mulți tineri se gândesc la alternative.
Turcia intră în clubul puterilor hipersonice. Racheta Tayfun Block-4, gata de producție în masă din 2026
Turcia va demara producția în masă a noii sale rachete balistice hipersonice începând cu anul 2026, a anunțat compania Roketsan, principalul producător de armament al țării, în cadrul unui eveniment dedicat industriei de apărare organizat la finalul săptămânii trecute.
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi amorfă și tot mai puțin relevantă"
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni, în România, într-un moment în care din ce în ce mai multe voci avertizează că Uniunea Europeană devine tot mai puțin relevantă în relațiile internaționale.
Nota de plată a deficitului: cine încasează, cine pierde. „Sunt câștigători clari pe termen scurt și plătitori siguri pe termen mediu-lung"
Deficitul bugetar a ajuns subiect central în România. Cristian Roșu, analist politic, arată pentru Adevărul cine profită pe termen scurt, în timp ce contribuabilii rămân cu nota. Pe Reddit, românii dezbat dacă au simțit vreun beneficiu.
Disfagia și tulburările de înghițire: 5 greșeli la masă care îți pot afecta grav sănătatea gâtului și îți pot pune în pericol viața
Disfagia și tulburările de înghițire pot afecta copii și adulți. Află 5 greșeli frecvente la masă și cum să mănânci și să bei în siguranță pentru a-ți proteja gâtul.
Cel mai diabolic plan de „purificare rasială" din istorie. Aktion T4: planul nazist care a transformat medicii în călăi
În anul 1939 în Germania Nazistă a debutat cel mai sinistru și diabolic plan de „purificare” rasială din istoria umanității. Peste 300.000 de copii și adulți cu dizabilități au fost uciși în condiții groaznice doar fiindcă nu corespundeau idealurilor naziste. A fost „repetiția” pentru Holocaust.
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă" organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Videoclipul viral de pe TikTok care arată cum grăsimea viscerală atacă organele interne. Află de ce e periculoasă chiar și la persoanele slabe.
În ce condiții pot merge elevii gratuit cu trenul și cum își pot lua biletele și abonamentele
Elevii pot circula gratuit cu trenul, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, a informat luni CFR Călători.
