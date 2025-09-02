Mişcare, relaxare şi voie bună la cea de-a patra ediţie a L'Etape by Tour de France România. MedLife şi Decathlon au demonstrat încă o dată că sănătatea… e plăcere
News.ro, 2 septembrie 2025 13:50
Chin? Obligaţie? Performanţă? Nicidecum! Doar gesturi mici, fireşti, care să îţi facă plăcere şi să-ţi aducă bucurii. Asta este cel mai important când vine vorba de grija pentru sănătate şi, implicit, mişcare - un gest natural şi un obicei care se construieşte pas cu pas, pentru a-ţi aduce corpul într-o formă mai bună.
• • •
Acum 10 minute
14:10
Cinci persoane acuzate că au înşelat, cu sute de mii de euro, un bătrân de 93 de ani căruia i-au câştigat încrederea prin realizarea unor lucrări la mormântul soţiei sale şi profitând că vârstnicul fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă” au fost trimise în judecată pentru înşelăciune în formă continuată, furt calificat, mărturie mincinoasă şi alte patru infracţiuni. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, un inculpat este arestat preventiv, iar ceilalţi patru sunt în arest la domiciliu.
14:10
Prahova: Bărbat care şi-a bătut amanta, după care a lovit-o cu maşina, ridicat de Poliţie. Victima nu a depus plângere, însă a fost văzută plină de sânge, pe stradă, de o persoană care a anunţat Poliţia # News.ro
Un bărbat din judeţul Prahova a ajuns în atenţia Poliţiei după ce şi-a bătut amanta, pe stradă, după care a lovit-o cu maşina. Victima nu a sesizat autorităţile despre agresiune, însă a fost văzută pe stradă, plină de sânge, de către o femeie care a anunţat Poliţia.
14:10
Adrian Călin, CEO Docentix: Am vrut să trecem de la trăsură la maşină, dar nu e atât de simplu; banii cheltuiţi pentru e-learning ar fi trebuit să facă un sistem ultraperformant - interesele au fost altele, să ducă banii în diverse buzunare # News.ro
România a cheltuit sume enorme pentru diverse programe de e-learning, dar scopul nu a fost calitatea şi eficienţa acestora ci doar utilizarea banilor şi transferul lor către “diverse buzunare”, astfel că şi acum lucrurile se fac “după ureche”, a arătat Adrian Călin, CEO Docentix, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educaţiei în România.
Acum 30 minute
14:00
În şcolile din România, ora de educaţie fizică este adesea privită ca o formalitate, o simplă bifă într-un orar încărcat. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca elevii să aibă între trei şi cinci sesiuni de activitate fizică pe săptămână. În realitate, majoritatea copiilor români fac doar una sau două ore de sport, uneori chiar înlocuite de scutiri medicale sau tratate cu indiferenţă.
14:00
Bogdan Ivan: Persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, platforma informatică a fost livrată la timp / Am toată încrederea în colegii mei de la Ministerul Muncii, că vor trimite la timp voucherele # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, pentru plata facturii la energie, el arătând că platforma informatică a fost livrată la timp de Ministerul Energiei. Ministrul a mai spus că are toată încrederea în colegii de la Ministerul Muncii, că vor trimite la timp voucherele, pentru ca oamenii să-şi poată păti la timp facturile, fără penalităţi.
13:50
Mişcare, relaxare şi voie bună la cea de-a patra ediţie a L'Etape by Tour de France România. MedLife şi Decathlon au demonstrat încă o dată că sănătatea… e plăcere # News.ro
Chin? Obligaţie? Performanţă? Nicidecum! Doar gesturi mici, fireşti, care să îţi facă plăcere şi să-ţi aducă bucurii. Asta este cel mai important când vine vorba de grija pentru sănătate şi, implicit, mişcare - un gest natural şi un obicei care se construieşte pas cu pas, pentru a-ţi aduce corpul într-o formă mai bună.
13:50
Un bărbat din comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea, a murit, marţi, după ce a fost prins sub acoperişul unui şopron care s-a prăbuşit.
13:50
Sport şi educaţie: cum schimbă fostul mare baschetbalist Virgil Stănescu viitorul copiilor prin programele sale # News.ro
Fostul căpitan al echipei naţionale de baschet, Virgil Stănescu, şi-a construit după retragerea din sport o misiune la fel de ambiţioasă ca performanţele de pe teren: să creeze oportunităţi reale pentru copiii şi tinerii din România prin sport şi educaţie. Dacă în cariera de jucător a strâns experienţă la cel mai înalt nivel şi a absolvit programe academice prestigioase în România, SUA şi Marea Britanie, astăzi el îşi foloseşte energia pentru a sprijini generaţiile care vin.
13:50
Un festival pentru toţi profesorii din România şi Republica Moldova. Ce poţi învăţa la ”Predau Viitor” # News.ro
Peste 5.000 de profesori din România şi Republica Moldova s-au înscris la Festivalul digital „Predau Viitor”, considerat cel mai amplu eveniment dedicat educaţiei digitale şi cetăţeniei democratice din regiune. Ajuns la a patra ediţie, festivalul este organizat de Asociaţia Texub şi îşi propune să ofere cadrelor didactice instrumente moderne şi resurse aplicate pentru activitatea la clasă.
Acum o oră
13:40
Bogdan Ivan: Am agreat crearea unui mecanism prin care, tot ce înseamnă investiţii care să aducă eficienţă energetică, să fie agreate la nivel unui taskforce, la nivel guvernamental, condus de Ministerul Energiei # News.ro
Bogdan Ivan, ministurl energiei, a anunţat marţi că s-a agreat crearea unui mecanism prin care, tot ce înseamnă investiţii în energie, investiţii care să aducă eficienţă energetică, să fie agreate la nivel unui taskforce, la nivel guvernamental, care să fie condus de Ministerul Energiei, el precizând că avem în momentul de faţă aproximativ 40 de linii de finanţare pe tot ce înseamnă eficienţă energetică, din foarte multe agenţii guvernamentale, din foarte multe ministere, de la Agricultură până la Ministerul Fondurilor Europene.
13:30
Director Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti: Ne-am străduit să plece cât mai puţini profesori / Am reuşit să compensăm cu opţionalele şi să găsim propuneri atractive pentru că nu am putut consulta copiii # News.ro
Directorul Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti, Ionela Neagoe, a declarat că întreaga conducere a unităţii de învăţământ s-a străduit să plece cât mai puţini profesori pentru a-şi putea completa norma didactică şi pentru acest lucru a fost nevoie să se compenseze cu materiile opţionale. Ea a explicat că a reuşit să găsească propuneri atractive de opţionale deoarece copiii nu au putut să fie consultaţi. Şi directorul şcolii din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi, Viforel Dorobanţu, a afirmat că a găsit soluţii pentru ca numărul profesorilor nevoiţi să caute ore la alte unităţi de învăţământ să fie cât mai mic.
13:30
Ministrul Energiei: Suntem în fază finală de transmitere a unui studiu de adecvanţă referitor la modul în care impactează întreg sistemul energetic naţional închiderea capacităţilor de producţie pe cărbune: Vă spun că este un efect extrem de negativ # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că este în fază finală de transmitere un studiu de adecvanţă referitor la modul în care impactează întreg sistemul energetic naţional închiderea capacităţilor de producţie pe cărbune, el precizând că este un efect extrem de negativ. Ministrul a arătat că e o prioritate a mandatului său să renegocieze şi să amâne cu cel puţin 5 ani închiderea minelor, un termen realist până la care vom putea să punem în funcţiune noi capacităţi de producţie a energiei electrice bazate pe gaz. Ministrul Energiei a declarat că, la nivelul Comisiei Europene, deja a purtat discuţii atât cu cei care conduc PNRR, cât şi cu Comisariul European pe Energie, care i-au asigurat de suport şi deschidere, dar ”au nevoie ca şi România să-şi facă treaba”.
13:20
Salvatori continuă să scoată marţi cadavre dintre dărâmături, la o zi după un seism soldat cu peste 900 de morţi , potrivit unui nou bilanţ, în estul Afganistanului, iar îngrijitori încercau să îngrijească şi aline pe cei care au pierdut totul, relatează AFP.
13:20
Fostul internaţional brazilian Robinho rămâne după gratii. El ispăşeşte o pedeapsă de nouă ani pentru viol în grup # News.ro
Fostul internaţional brazilian Robinho va rămâne în spatele gratiilor în Brazilia, unde ispăşeşte o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru viol în grup, după ce luni Curtea Supremă a respins, cu majoritate de voturi, recursul prin care se solicita eliberarea sa.
13:20
Bogdan Ivan: Din finanţări europene nerabursabile, vrem să creăm un mecanism integrat de digitalizare, astfel încât consumatorii să ştie, prin intermediul tarifelor dinamice, că pot consuma energie electrică ieftin în anumite intervale de timp # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că, din finanţări europene nerabursabile, vor să creeze un mecanism integrat de digitalizare, astfel încât consumatorii să ştie, prin intermediul tarifelor dinamice, că pot consuma energie electrică ieftin în anumite intervale de timp.
Acum 2 ore
13:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Am stabilit două obiective foarte simple şi foarte clare, ca România din importator net de energie să se transforme în exportator de energie şi în acelaşi timp preţul de energie să fie sub media UE # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că a stabilit două obiective foarte simple şi foarte clare, ca România din importator net de energie să se transforme în exportator de energie şi în acelaşi timp preţul de energie să fie sub media UE. Ministrul a mai spus că a creat un mecanism de evaluare-monitorizare săptămânală la nivelul ministerului, prin care responsabili clari din partea Ministerului, secretari de stat, directori, care răspund în mod direct în faţa Ministrului pe fiecare dintre aceste proiecte, cu raport de progres săptămânal, pentru a se asigura că aceste proiecte se vor întâmpla până la finalul anului viitor, cel târziu.
13:10
Cursă contracronometru în căutarea unor supravieţuitori ai cutremurului în trei provincii din estul Afganistanului # News.ro
Salvatori continuă să scoată marţi cadavre dintre dărâmături, la o zi după un seism soldat cu cel puţin 800 de morţi în estul Afganistanului, iar îngrijitori încercau să îngrijească şi aline pe cei care au pierdut totul, relatează AFP.
13:00
Ministerul Educaţiei: Nu vor fi probleme până la sfârşitul acestui an în privinţa acoperirii sumelor pentru plata salariilor şi a burselor # News.ro
Ministerul Educaţiei precizează că nu vor fi probleme, până la sfârşitul acestui an, în privinţa acoperirii sumelor pentru plata salariilor şi a burselor.
13:00
„Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe” - Campania lansată de „Salvaţi Copiii” pentru conştientizarea pericolelor şi consecinţelor distribuirii conţinutului explicit cu minori FOTO # News.ro
Organizaţia „Salvaţi Copiii” lansează campania „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”, în contextul în care, în primele şapte luni ale anului 2025, au fost raportate, în atrenţia poliţiştilor, 16.212 materiale online cu abuzuri asupra minorilor. Prin această campanie, iniţiatorii vor să atragă atenţia asupra dimensiunii fenomenului şi să sublinieze impactul psihologic şi social al distribuirii unor imagini intime ale minorilor. În plus, prin această campanie poate fi raportat conţinut explicit cu minori găsit online, în mod anonim, pe www.oradenet.ro. Potrivit organizaţiei, în proporţie covârşitoare, imaginile sunt generate chiar de către copii şi adolescenţi, cel mai probabil sub presiunea manipulării, a şantajului emoţional sau a promisiunilor false.
13:00
Ministrul Educaţiei: 2025 cred că este cel mai complicat an pentru ţară de după Revoluţie, luând în calcul crizele politice şi economico-financiare pe care le avem. Şi sistemul de educaţie este lovit de aceste crize # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluţia din 1989, având în vedere crizele politice şi cele economico-financiare pe care le traversăm. El a adăugat că de aceste crize a fost lovit şi sistemul de educaţie.
12:50
Daniel David, despre prima zi de şcoală: Ce este important - copiii să aibă acces la şcoală şi în sala de clasă / Că vor fi festivităţi, cât de festive vor fi festivităţile, că vor fi proteste în anumite zone, asta deja ţine de contextul în care suntem # News.ro
Ministrul Daniel David a afirmat că în prima zi de şcoală este important ca elevii să aibă acces la unitatea de învăţământ şi în sala de clasă şi a adăugat că dacă ”vor fi festivităţi, cât de festive vor fi festivităţile, că vor fi proteste în anumite zone” aceste lucruri ţin de contextul în care suntem.
12:50
Bolojan, întrebat dacă e de acord că judecătorii îşi merită banii având în vedere volumul de muncă: Sunt de acord că judecătorii din România au salarii bune # News.ro
Premierul Ilie Bolojan îşi menţine opinia conform căreia judecătorii români au salarii bune şi afirmă că, şi după modificările privind cuantumul pensiilor, acestea tot vor fi unele mari, comparativ cu pensia medie la nivel naţional. În ceea ce priveşte volumul de muncă al judecătorilor, el susţine că ”pentru a reduce acest volum de lucru e nevoie de organizare în interior, e nevoie de practici unitare în zona de justiţie, sentinţe identice la instanţe diferite, în speţe identice”, dar şi legi clare.
12:40
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”nu s-a discutat în coaliţie despre alte creşteri de TVA” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că partidele din coaliţia de guvernare nu au luat în discuţie posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Şeful Executivului subliniază că trebuie menţinut echilibrul între venituri şi cheltuieli, iar în acest context insistă pe ideea reducerii cheltuielilor statului.
12:40
Premierul Ilie Bolojan este de părere că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an va fi de cel puţin 8 procente. ”Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%”, spune şeful Guvernului, arătând că efectele măsurilor fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a acestui an se vor simţi abia din anul următor.
12:30
Bolojan: Nu poţi să vii cu un proiect de reorganizare administrativă pentru care nu există un suport politic şi nu există calcule care să stea în picioare/ Orice proiect care se aplică pe reorganizare nu poate acţiona decât după alegerile locale din 2028 # News.ro
Premierul Ilie Bolojan este de părere că o eventuală reformă a administraţiei publice locale se poate face numai cu consens politic şi doar după alegerile locale din anul 2028. El spune că măsurile fiscal-bugetare pe care le-a propus, dar asupra cărora nu se ajunge la un acord în coaliţie, reprezintă ”un prim pas” către o administraţie mai eficientă.
12:30
Daniel David: Sistemul nostru preuniversitar are nevoie de reforme / Când te uiţi la rezultate, şi nu mă uit la anumite licee de elită, mă uit la sistem, rezultatele nu sunt bune # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că sistemul preuniversitar are nevoie de reforme şi a precizat că atunci când te uiţi la rezultate, nu cele de la anumite licee de elită, ci la întreg sistemul, atunci acestea nu sunt bune.
12:30
Manchester City a oficializat transferul lui Gianluigi Donnarumma de la PSG. Portarul italian a semnat pe cinci sezoane # News.ro
Manchester City a anunţat, marţi, transferul lui Gianluigi Donnarumma de la PSG, unde juca din 2021.
12:20
„Dinţi de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a primit cronici elogioase la Festivalul de Film de la Veneţia. Emma Ioana Mogoş - cea mai tânără actriţă prezentă pe covorul roşu # News.ro
„Dinţi de lapte”/ ”Milk Teeth”, al doilea lungmetraj de ficţiune scris şi regizat de Mihai Mincan, a avut premiera mondială focială în cadrul secţiunii competitive Orizzonti la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia (ediţia 82), pe 29 august. Filmul a fost prezentat în patru săli ale festivalului, pe parcursul a trei zile, atât publicului spectator, cât şi invitaţilor şi jurnaliştilor internaţionali, bucurându-se de numeroase cronici elogioase.
12:20
Premierul Bolojan explică de ce nu s-a ţinut cont de propunerea preşedintelui privind normele tranzitorii pentru pensionarea magistraţilor: Nu a fost un amendament în acest sens # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi, că la adoptarea reformei fiscal-bugetare privind judecătorii şi procurorii nu s-a ţinut cont de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan privind creşterea perioadei vizând normele tranzitorii pentru pensionarea magistraţilor de la 10 la 15 ani pentru că nu a fost depus în Parlament un amendament în acest sens.
Acum 4 ore
12:10
Bucureştiul găzduieşte, în premieră, Festivalul „Silvia Şerbescu”. Alexandra Silocea, recital de pian, sub egida Festivalului „George Enescu” # News.ro
Pianista Alexandra Silocea va susţine un recital de pian sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu” marţi, 16 septembrie, la Casa Vintilă Brătianu. Acesta va fi primul eveniment din cadrul Festivalului „Silvia Şerbescu”, organizat în premieră la Bucureşti în onoarea primei pianiste românce de renume mondial. Festivalul ce va continua să se desfăşoare în perioada 10 - 19 octombrie 2025, este organizat de Asociaţia culturală Aici a Stat, fondată de Ana Rubeli, şi va include concerte de muzică clasică, seri culturale şi tururi ghidate.
12:10
Bolojan: Stabilitatea din coaliţie se va vedea la finalul săptămânii unde, dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează această coaliţie în Parlament # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”stabilitatea din coaliţie se va vedea la finalul săptămânii”. ”Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează această coaliţie în Parlament”, adaugă el.
12:00
Noaptea Muzeelor la Sate şi ale sale cinci ecosisteme muzeale rurale vii, deschise în 6 septembrie. Două muzee din Republica Moldova s-au alăturat celei de-a treia ediţii a evenimentului # News.ro
Noaptea Muzeelor la Sate, ediţia a treia, care reuneşte în acest an peste 140 de obiective culturale din 36 de judeţe, are loc în 6 septembrie. Informaţiile complete şi programul actualizat pot fi consultate pe pagina oficială: https://noapteamuzeelor-la-sate.ro. Vizitatorii au de ales între o ofertă diversă care include case memoriale, complexe arheologice, grădini botanice, biserici fortificate, cule, geoparcuri, spectacole în aer liber, hub-uri ţărăneşti, spaţii de creaţie contemporană, focuri de tabără, ateliere şi demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, tururi interactive, expoziţii multimedia şi muzee dedicate unor teme inedite precum mineritul, gastronomia, istoria viei şi a vinului, mituri şi poveşti locale.
12:00
Daniel David: Miza trebuie să fie regândirea profesiei de director de şcoală / Acum profesorul devine director, dar există şi un model managerial în care unii directori se pot suspenda din poziţia didactică, să devină manageri # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmkă că miza trebuie să fie regândirea profesiei de director, care acum este într-o paradigmă didactică, adică profesorul devine directorul unităţii de învăţământ. El a precizat că există şi un alt model managerial în care unii directorii se pot suspenda din poziţia didactică şi să devină manageri pe parcursul mandatului.
12:00
Bolojan, despre oamenii care ar urma să fie concediaţi din administraţia publică: Mediul privat din România, din foarte multe locuri nu are pe cine angaja/ Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”. ”Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată, şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi”, spune premierul.
12:00
Vietnamul a sărbătorit marţi 80 de ani de la independenţa faţă de tutela franceză prin cea mai mare paradă din istoria ţării, lăudându-şi rezistenţa la provocări, fără să-şi evoce vechii inamici, relatează AFP.
11:50
Adnan Aganovic a revenit la Sepsi OSK: mijlocaşul croat, în vârstă de 37 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani, a anunţat clubul ardelena.
11:50
Bolojan: Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administraţia centrală/ Am făcut o analiză pe ANPC şi fără niciun fel de probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcţiona cel puţin la fel de bine # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a realizat o simulare privind reduceri de personal într-o mare instituţie publică, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), rezultatele indicând că aceasta poate funcţiona cel puţin la fel de bine dacă numărul angajaţilor este redus cu 20%. Bolojan susţine că astfel de măsuri trebuie luate în multe dintre structurile administraţiei publice centrale.
11:40
Bolojan: Fără acest pachet de administraţie care să impună şi reducerea efectivă de personal şi reală, pachetul 2 nu e întreg/ Nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să meargă într-o gaură neagră, cheltuieli nejustificate în administraţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că, fără măsurile care vizează ”reduceri efective şi reale” de personal în administraţia publică locală, al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare nu este complet. Şeful Executivului este de părere că nu e normal ca, prin creşterea impozitelor pe proprietate, autorităţile să încaseze mai mulţi bani de la cetăţeni, iar sumele ”să se ducă într-o gaură neagră care înseamnă cheltuieli inutile şi nejustificate în administraţia publică din România”.
11:30
Reducerile de personal, motivul pentru care partidele nu au ajuns la un acord privind pachetul fiscal-bugetar pe administraţie/ Bolojan: O reducere cu 25% a posturilor prevăzute de lege şi nu a celor ocupate ar avea ”efecte aproape nule” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi, că pe componenta de creştere a eficienţei administraţiei locale nu s-a ajuns la o soluţie pentru că ar fi implicat o reducere de personal în administraţie, el subliniind că simpla tăiere a unor posturi neocupate din organigrame nu duce la reduceri de cheltuieli care să aibă impact şi că este nevoie să fie reduse posturile care sunt efectiv ocupate. Bolojan a arătat că o reducere cu 25% a posturilor din organigrame ar însemna că se desfiinţează ”doar posturi care ipotetic n-au fost înfiinţate sau posturi vacante şi efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule”.
11:20
Ministrul Educaţiei: Anul trecut am avut 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta probabil vom ajunge la 15.000 / Nu vorbesc de ore pentru titulari, de norma suplinitorilor, vorbesc de plata cu ora # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că anul trecut au fost aproximativ 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta se va ajunge probabil la 15.000. El a explicat că nu se referă la orele pentru titulari şi nici la norma suplinitorilor, ci doar la plata cu ora.
11:20
Final fericit pentru Nicolas Jackson. Atacantul senegalez a fost împrumutat de Chelsea la Bayern Munchen # News.ro
Atacantul internaţional senegalez Nicolas Jackson a fost împrumutat, luni, de Chelsea la Bayern Munchen pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare, după o încurcătură de peste 48 de ore şi mai multe răsturnări de situaţie.
11:10
Bolojan afirmă că, dacă primăriile care nu îşi asigură nici cheltuielile de personal nu reduc numărul de angajaţi, riscă să dispară la o reformă a administraţiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că în România există administraţii locale care nu încasează nici măcar sumele necesare plăţii propriului personal. ”Dacă o primărie nu-şi poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, acea primărie nu există pentru cetăţenii din respectiva localitate, ci există pentru angajaţii ei”, subliniază el, avertizând că, dacă nu reduc cheltuielile, administraţiile aflate în această situaţie riscă să dispară la o eventuală reformă administrativă.
11:10
Relaţiile între Rusia şi China sunt la un ”nivel fără precedent”. îi spune Putin lui Xi la Beijing # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a dat marţi asigurări omologului său chinez Xi Jinping, într-o întâlnire la Beijing, că relaţiile între ţările lor se află în prezent la ”un nivel fără precedent”, relatează AFP.
11:00
Daniel David: Măsurile luate în domeniul educaţiei nu sunt măsuri de reformă, ci de criză / Era nevoie de aproximativ două miliarde de lei ca să putem încheia anul cu salarii şi burse # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că măsurile luate în domeniul educaţie nu sunt de reformă, ci de criză şi austeritate şi a adăugat că era nevoie de două miliarde de lei pentru a putea încheia anul cu salarii şi burse. El a adăugat că cele două miliarde de lei nu puteau fi primite la rectificarea bugetară în aceste condiţii de criză.
10:50
Bolojan: Am avut o înţelegere, avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate/ Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în contextul în care partidele din coaliţie nu au ajuns la un acord privind reducerile de personal din administraţia publică, a transmis partenerilor din coaliţie că, dacă nu sunt respectate înţelegerile asupra cărora s-a discutat şi stabilit la momentul formării Guvernului, ”înseamnă că e greu să-ţi exerciţi poziţia de prim-ministru, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară”.
10:40
Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, în 16 judeţe şi în Capitală/ Miercuri, atenţionarea de caniculă se va extinde # News.ro
Meteorologii au emis, pentru marţi, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, pentru Bucureşti şi 16 judeţe din Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, sudul, centrul şi estul Munteniei şi Dobrogea continentală, unde se vor atinge 33-35 de grade. Miercuri, un alt Cod galben de caniculă va viza o zonă mai extinsă, cu judeţe din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea continentală, unde temperaturile vor urca până la 36-37 de grade.
10:30
Bolojan: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, mai ales acolo unde sunt inutile, riscăm ca tot ceea ce încasăm să se ducă pe aceste cheltuieli şi să ne întoarcem anul viitor, în situaţia de acum - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul care vizează reforma administraţiei publice locale nu a fost depus pentru că partidele din coaliţie nu au ajuns la un consens asupra măsurilor privind angajaţii din administraţie: Premierul atrage atenţia asupra faptului că, dacă statul nu reduce cheltuielile de personal, ”mai ales acolo unde acestea sunt inutile”, există riscul ca toate veniturile suplimentare la buget să meargă către aceste cheltuieli, iar România să se găsească şi anul viitor în situaţia în care se află acum.
10:20
Belgia urmează să recunoască Palestina la Adunarea Generală a ONU şi impune 12 sancţiuni Israelului. Decizia recunoaşterii va fi oficializată atunci când ”ultimul ostatic va fi eliberat, iar Hamasul nu va mai gestiona în vreun fel Palestina”, anunţă şeful # News.ro
Belgia urmează să recunoască Palestina ca stat la Adunarea General a ONU, anunţă marţi ministrul de Externe Maxime Prévot, relatează AFP.
10:20
Venus Williams s-a calificat luni, alături de tânăra sa parteneră canadiană Leylah Fernandez, în sferturile de finală ale turneului de dublu de la US Open.
Acum 6 ore
10:10
La 38 de ani şi după 13 sezoane petrecute la Leicester, atacantul englez Jamie Vardy s-a transferat la Cremonese, echipă nou-promovată în Serie A.
