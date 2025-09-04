Preşedintele Nicuşor Dan, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8, aşa ceva

19:50

Sindicatul Europol reclamă, joi, că dispecerii sunt puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei, ceea ce este ”un semn al dispreţului faţă de muncă şi faţă de lege”. Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a explicat că abonamentele au un anumit număr de minute şi trafic de date incluse, iar telefoanele mobile sunt destinate exclusiv îndeplinirii sarcinilor de servicu - în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, pentru menţinerea legăturii cu victima sau agresorul, în situaţiile în care sunt generate alerte de apropiere prin sistemul electronic de monitorizare cu brăţări, dar şi pentru monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu. Dacă se generează costuri suplimentare în interes de serviciu, cu acordul ordonatorului de credit, banii sunt decontaţi.