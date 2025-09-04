UPDATE - Dâmboviţa: Tânăr prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare / El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare / Anchetă pentru accident de muncă
News.ro, 4 septembrie 2025 19:20
Autorităţile din judeţul Dâmboviţa s-au mobilizat, joi după-amiază, pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ. El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
19:50
Sindicatul Europol: Dispecerii, puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei / Poliţia Română: Telefoanele, destinate îndeplinirii atribuţiilor de serviciu / Dacă se generează costuri suplimentare în intres de serviciu, sumele sunt decontate # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, joi, că dispecerii sunt puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei, ceea ce este ”un semn al dispreţului faţă de muncă şi faţă de lege”. Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a explicat că abonamentele au un anumit număr de minute şi trafic de date incluse, iar telefoanele mobile sunt destinate exclusiv îndeplinirii sarcinilor de servicu - în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, pentru menţinerea legăturii cu victima sau agresorul, în situaţiile în care sunt generate alerte de apropiere prin sistemul electronic de monitorizare cu brăţări, dar şi pentru monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu. Dacă se generează costuri suplimentare în interes de serviciu, cu acordul ordonatorului de credit, banii sunt decontaţi.
Acum 15 minute
19:40
26 de ţări sunt gata să participe la garanţiile de securitate postbelică din Ucraina. Macron: „Reorganizarea lumii schimbă multe lucruri pentru Europa noastră” # News.ro
Douăzeci şi şase de ţări, în principal europene, s-au angajat să participe la o forţă internaţională ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu liderii ţărilor care vor să ajute Ucraina. Macron a adăugat că el, alţi lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au purtat o convorbire telefonică şi cu preşedintele american Donald Trump după summitul lor, iar contribuţiile SUA la garanţii vor fi finalizate în zilele următoare.
19:40
Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie cât mai repede, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. ”Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el.
Acum 30 minute
19:30
Nicuşor Dan: În momentul acesta, această coaliţie funcţionează. Binenţeles că oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile / Relaţia cu Bolojan, corectă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în momentul acesta, această coaliţie funcţionează, chiar dacă oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile. Despre relaţia cu Bolojan, el a spus că este una corectă. Şeful statului a menţionat că ceea ce contează în politica din România este că avem o coaliţie care funcţionează şi avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni.
19:30
Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generaţii, MIRA, va intona imnul naţional înainte de meciul primei reprezentative cu Canada, care se va disputa vineri, pe Arena Naţională.
Acum o oră
19:20
UPDATE - Dâmboviţa: Tânăr prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare / El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare / Anchetă pentru accident de muncă # News.ro
Autorităţile din judeţul Dâmboviţa s-au mobilizat, joi după-amiază, pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ. El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
19:20
Cluj: Poliţist reţinut, după ce a fost reclamat că a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii # News.ro
Un poliţist din clujean a fost reţinut şi este cercetat penal, după ce a fost reclamat că ar fi comis o tâlhărie. O tânără de 21 de ani, pe care poliţistul o plătise pentru a face sex cu ea, a sunat la 112, sesizând că a fost bătută şi i-au fost luaţi banii. Nu este prima dată când poliţistul este cercetat penal, anterior el având în dosar în care a fost cercetat tot pentru infracţiuni cu violenţă.
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8, aşa ceva # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8.
19:20
Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook # News.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit unor documente consultate de Reuters şi unei surse familiare cu dosarul.
19:10
Focar de antrax într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală, internat în spital # News.ro
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar proiprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu această boală, fiind internat în spital. Autorităţile au convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), fiind dispuse mai multe măsuri.
19:00
Donald Trump găzduieşte joi, la Casa Albă, o cină cu marii lideri din tehnologie, în noua Grădină a Trandafirilor; Elon Musk, marele absent # News.ro
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite CNBC.
19:00
Oana Ţoiu, despre vizita în Rusia în 2014: Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări din UE era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale.
19:00
Echipa naţională a Ţării Galilor a dispus joi, în deplasare, scor 1-0, de reprezentativa Kazahstanului, în cadrul grupei J a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026.
Acum 2 ore
18:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, despre prezenţa lui Năstase şi Dăncilă la parada din China: Nu România a fost acolo, au fost doi foşti demnitari români, care, în calitate privată, au răspuns acestei invitaţii / Ştiam că vor merge la acea întâlnire # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China, că nu România a fost acolo, ci au fost doi foşti demnitari români, care, în calitate privată, au răspuns acestei invitaţii, admiţând că ştia că cei doi vor merge la acea întâlnire. Ţoiu a apreciat şi reacţia liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în care a arătat că nu este un gest politic care să reprezinte partidul, ci este un gest individual.
18:50
Clubul din Superligă Petrolul Ploieşti a oficializat joi transferul unui jucător ofensiv elveţian, Oscar Correia Ferreira, în vârstă de 27 de ani.
18:40
Huawei a lansat joi al doilea smartphone trifold al său, la preţul de 2.500 de dolari, pentru a-şi consolida revenirea # News.ro
Gigantul chinez Huawei a prezentat joi a doua generaţie a smartphone-ului său trifold, Mate XTs, un model care se pliază în trei puncte şi care costă între 17.999 şi 21.999 yuani (aproximativ 2.520 – 3.080 dolari), transmite CNBC.
18:40
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune, scrisoare deschisă către Guvern şi Parlament: Nu pedepsiţi persoanele cu dizabilităţi pentru un buget fragil / Scutirile de impozit au fost ”singura gură de aer” # News.ro
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune atrage atenţia, joi, într-o scrisoare deschisă, că pentru mii de persoane care trăiesc zilnic cu durere şi limitări de toate felurile, scutirile de impozit care erau prevăzute de art 456 din Codul Fiscal, pe care guvernanţii intenţionează să le elimine, au fost ”singura gură de aer” care le-a permis să-şi păstreze casă, să aibă un acoperiş sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă.
18:40
Dâmboviţa: Intervenţie pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ / El a fost scos inconştient # News.ro
Autorităţile din judeţul Dâmboviţa s-au mobilizat, joi după-amiază, pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ. El a fost scos inconştient şi i se fac manevre de resuscitare.
18:30
Zelenski: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, şeful Kremlinului.
18:10
Bucureşti: Recidivist, arestat preventiv pentru patru tâlhării/ El acţiona în mijloace de transport în comun, victimele fiind femei/ În unul dintre cazuri, filmat, procurorii fac apel la victimă să se adreseze organelor de cercetare - VIDEO # News.ro
Un bărbat eliberat din penitenciar anul trecut, în urma executării unei condamnări pentru tâlhărie, a fost arestat preventiv, joi, fiind cercetat pentru trei fapte de tâlhărie şi o tentativă la tâlhărie calificată. El acţiona în mijloacele de transport în comun din Capitală, victimele fiind femei cărora le smulgea bijuteriile de aur de la gât. În unul dintre cazuri, care a fost filmat, agresorul nu a reuşit să fure, fugind în grabă din autobuzul care circula pe linia 413. Procurorii fac apel la femeia pe care acesta a atacat-o să se adreseze organelor de cercetare penală.
18:10
Naţionala de tineret a României va debuta la Iaşi, vineri, de la ora 18:30, în preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativei din Kosovo.
18:00
UPDATE - Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” - FOTO, VIDEO # News.ro
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului. ”În Pădurea Băneasa se joacă, chiar acum, viitorul sustenabil şi just al Bucureştiului. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este „Pe aici nu se trece”, afirmă Alex Găvan, conservaționist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde şi preşedinte, Fundaţia Centura Verde.
18:00
Timiş: Arest la domiciliu pentru medicul care a luat mită de la 32 de pacienţi/ Sumele variau între 50 de lei şi 4.000 de lei # News.ro
Magistraţii de la Tribunalul Timiş au luat măsura arestului la domiciliu pentru o femeie, medic la Spitalul orăşenesc din Făget, după ce aceasta a luat mită de la 32 de pacienţi. Sumele primite variau între 50 de lei şi 4.000 de lei şi erau încasate pentru consulturi sau chiar eliberarea de concedii medicale ilegale.
18:00
Tentativă de omor în Penitenciarul Giurgiu/ Deţinut lovit cu un cuţit confecţionat artizanal de către un alt condamnat # News.ro
Un bărbat încarcerat la penitenciarul din Giurgiu a primit un nou mandat de arestare, joi, fiind inculpat pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu un cuţit artizanal un alt deţinut.
18:00
Ministrul de Finanţe, după ce a fost acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii: Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns / Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Anexandru Nazare, acuzat că este acţionar la două firme care au fost declarate inactive de ANAF, una având datorii, a transmis, joi, o reacţie în care afirmă că nu este şantajabil şi nu are nimic de ascuns. În plus, ministrul apreciază că ANAF a început să-şi facă treaba, deranjând ”sfere de influenţă”. Nazare acuză că informaţiile induc intenţionat în eroare opinia publică, el neavând implicare directă în deciziile şi acţiunile firmelor. Una dintre ele a fost declarată inactivă dintr-o eroare, afirmă Nazare, iar în cazul celei de-a doua susţine că a semnalat deja contabilului firmei că s-a întârziat depunerea bilanţurilor, faptă care se sancţinează prin amendă. În ceea ce priveşte datoriile, Nazare afirmă că nu sunt datorii la stat, ci către asociaţi.
Acum 4 ore
17:50
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” - FOTO # News.ro
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului. ”În Pădurea Băneasa se joacă, chiar acum, viitorul sustenabil şi just al Bucureştiului. Drept pentru care, fără de tăgadă, mesajul nostru este „Pe aici nu se trece”, afirmă Alex Găvan, conservaționist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde şi preşedinte, Fundaţia Centura Verde.
17:50
Constanţa: Percheziţii la locuinţele unui bărbat suspectat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil/ Bărbatul, reţinut/ Prejudiciul se ridică la 60.000 de lei # News.ro
Poliţiştii au făcut două percheziţii, în municipiul Constanţa, la locuinţele unui bărbat acuzat că a înşelat 24 de persoane cărora le-a promis închirierea unui imobil, dar nu a mai făcut acest lucru. Bărbatul a fost reţinut. Prejudiciul în acest caz se ridică la 60.000 de lei.
17:40
Cinci administratori ai unor firme care făceau comerţ cu autoturisme de lux second-hand, reţinuţi de DNA în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 96 de milioane de lei/ Un inspector la Finanţe Iaşi şi alte două persoane, sub control judiciar # News.ro
Cinci administratori şi reprezentanţi ai unor firme au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul în care sunt vizate societăţi care vindeau autoturisme de lux second-hand fără a plăti obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Totodată, o femeie, inspector la Administraţia Finanţelor Publice Iaşi, şi alte două persoane au fost puse sub control judiciar. Prejudiciul depăşeşte 96 de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor imobile în valoare de 31 de milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux şi a unor sume de bani găsite la percheziţii.
17:40
Accidentul funicularului de la Lisabona - Ministerul de Extene anunţă că nu sunt români printre victime # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, joi, că nu sunt români printre victimele accidentul funicularului de la Lisabona. Autorităţile locale au finalizat bilanţul tragediei în care cel puţin 17 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite, dintre care cinci grav. Există temeri că între morţi se află mai mulţi străini, având în vedere că este vorba despre una dintre cele mai celebre atracţii turistice din oraş.
17:40
Răsturnare de situaţie. Bulgaria se suceşte şi susţine că nu a existat niciun bruiaj asupra semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen. Declaraţia survine la doar câteva zile după ce Sofia şi Bruxelles-ul acuzaseră Moscova pentru incident # News.ro
Guvernul bulgar şi-a schimbat joi poziţia la 180 de grade în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, când aceasta a aterizat duminică pe un aeroport local, în ciuda afirmaţiilor iniţiale contrare, relatează POLITICO.
17:30
Bucureşti: Percheziţie a poliţiştilor Capitalei într-un dosar de tâlhărie calificată. Vizaţi, doi suporteri care au fost reţinuţi pentru 24 de ore / Faptele au fost comise după meciul FCSB - Inter d’Escaldes # News.ro
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în executare, joi, un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.
17:10
UPDATE - ICCJ sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament - surse/ ÎCCJ anunţă oficial decizia, luată cu unanimitate # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituţie referitoare la principiul statului de drept şi a articolelor privind condiţiile în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, afirmă surse din cadrul instanţei supreme. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) anunţă oficial că a decis sesizarea CCR, decizia fiind luată cu unanimitate.
17:10
Mai multe instituţii vor face verificări la o grădină zoologică privată din judeţul Suceava, după ce un băiat de cinci ani a fost muşcat de un animal sălbatic # News.ro
Prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi, afirmă că mai multe instituţii ale statului vor face verificări la grădina zoologică din localitatea Zahareşti, după ce un băiat de cinci ani a fost muşcat de un animal sălbatic. La aceeaşi grădină zoologică, unde sunt aproximativ o sută de animale sălbatice, a avut loc un alt incident în urmă cu o săptămână, când o fetiţă de patru ani a fost muşcată de mână de o maimuţă. Ambele incidente s-au soldat cu rănirea uşoară a celor doi copii.
17:00
Patinaj artistic: O pereche formată din două sportive va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor # News.ro
Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări istorice a regulilor federatiei de patinaj din această ţară, care deschide calea către o mai mare incluziune în acest sport, relatează Reuters.
17:00
”Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, anunţă Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj # News.ro
Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj - Ofek 19 - şi ameninţă că ”vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, relatează AFP.
17:00
Titi Aur: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu este pe masa guvernanţilor. Fenomenul e scăpat de sub control/ Avertismentul specialistului în conducere defensivă # News.ro
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor”. „Fenomenul e scăpat de sub control”, avertizează specialistul în conducere defensivă, adăugând că atâta vreme cât „niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de aceste aspecte”, se vor produce în continuare tragedii rutiere imense.
16:50
Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi colaboratori, s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile”.
16:50
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după ce serviciul de securitate SBU a acuzat organismele de supraveghere anticorupţie că au vizat în mod deliberat un fost agent de rang înalt, relatează Reuters.
16:50
Prahova: Bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze, arestat pentru omor calificat cu premeditare şi cruzimi # News.ro
Bărbatul din judeţul Prahova care şi-a bătut amanta, pe stradă, după care a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze, a fost arestat preventiv, joi, pentru omor calificat cu premeditare, cruzimi şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. El a încercat să se sinucidă, înghiţind un insecticid şi clor, însă a fost salvat de medicii de la Spitalul Judeţean din Ploieşti.
16:40
Guvernul a aprobat acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă victime ale violenţei domestice sau ale traficului de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale, prin acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă persoane vulnerabile, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri.
16:40
Neamţ: Angajat al unei firme de telecomunicaţii, mort după ce a căzut de la o înălţime de cinci metri # News.ro
Un angajat al unei firme de telecomunicaţii a murit, joi, în judeţul Neamţ, după ce a căzut de la cinci metri înălţime, în timp ce întindea nişte cabluri. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.
16:30
Ioana Dogioiu, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control: Premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive, puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente.
16:30
ICCJ sesizează Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament - surse # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituţie referitoare la principiul statului de drept şi a articolelor privind condiţiile în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, afirmă surse din cadrul instanţei supreme.
16:20
De la riscul de a-şi pierde mâna, la o viaţă nouă – povestea unei premiere medicale la MedLife Humanitas # News.ro
La 54 de ani, Simonel C. era un bărbat activ, obişnuit să facă mişcare şi să îşi ţină sub control hipertensiunea. Dar, într-o dimineaţă de aprilie, ceva s-a schimbat: „Am început să simt că mâna stângă era mult mai rece şi unghiile se albăstreau. Am mers la cardiolog, iar tensiunea era cu 45 de unităţi mai mică pe partea stângă”, a povestit bărbatul, care risca să-şi piardă mâna din cauza unui neurinom. În timp ce mai mulţi medici la care a fost i-au spus că nu există soluţie, o echipă de la MedLife Humanitas a acceptat provocarea de a efectua o intervenţie rară şi extrem de dificilă. „Niciun neurochirurg din lume nu ar fi putut face singur această intervenţie şi niciun chirurg vascular singur. Doar împreună am reuşit ceea ce părea imposibil: salvarea mâinii şi a vieţii unui om”, a declarat dr. Tiberiu Maior, medic neurochirurg în cadrul Spitalului MedLife Humanitas.
16:20
Videoconferinţă între europeni şi Trump după reuniunea Coaliţiei Voluntarilor. Zelenski a discutat cu Witkoff în marja reuniunii. Aliaţii au convenit asupra necesităţii unui ”ajutor intensiv” al Ucrainei, anunţă premierul ceh Petr Fiala # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi unii dintre liderii europeni, care cer Statelor Unite să crească presiunile împotriva Rusiei, discutau joi prin videoconferinţă cu Donald Trump, anunţă Palatul Elysée, relatează AFP.
16:00
Guvern: Vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat: Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună) # News.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună). Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei
Acum 6 ore
15:50
Berlinul vrea să consolideze capacităţile aeriene ofensive ale Ucrainei. Cere trei condiţii prealabile pentru ca să participe la garanţii de securitate - participarea SUA, Rusia să angajeze negocieri şi aprobarea Bundestagului # News.ro
Germania urmează să-şi prezinte joi propunerile concrete în vederea participării la garanţii de securitate ale Ucrainei, în vederea unei consolidări a apărării antiaeriene şi capacităţilor aeriene ofensivei ale Ucrainei, relatează AFP.
15:50
Guvernul a decis că 300 de refugiaţi vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027, sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România # News.ro
Guvernul a decis că 300 de refugiaţi vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027, astfel că ţara noastră va primi refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România.
15:50
Percheziţie în Capitală, la un bărbat suspectat că ar fi accesat ilegal sistemul informatic al unei societăţi, transferând sume mari de bani în conturi administrate de el # News.ro
Poliţiştii bucureşteni au făcut, joi, o percheziţie în Capitală la locuinţa unui bărbat suspectat că, folosind credenţialele de acces ale unui angajat, ar fi accesat ilegal sistemul informatic al unei societăţi din domeniul transportului alternativ premium şi ar fi modificat date informatice prin schimbarea unor conturi IBAN, trnsferând în conturi administrate de el aproximativ 30.000 de lei.
15:50
Şeful PSD Iaşi îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru autostrada A8 şi să spună când încep lucrările: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului # News.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş are finanţare şi să precizeze când încep lucrările, afirmând că ”moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.