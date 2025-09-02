USR a solicitat audierea în Parlament a șefului ANAF
QMagazine.ro, 2 septembrie 2025 13:50
Noul președinte al ANAF, Adrian Nicușor Nica, va fi audiat în Parlament în data de 16 septembrie, la solicitarea USR, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii politice. Deputatul USR Cezar Drăgoescu, semnatarul solicitării, a declarat că președintele ANAF trebuie să ofere explicații referitoare la eficiența instituției pe care o conduce și asupra modului […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:40
Lia Olguța Vasilescu îi explică lui Ilie Bolojan: Orice cifre comparative, care au rolul să arate cu degetul că unii au fost corecți și alții au exagerat cu angajările, sună bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul # QMagazine.ro
„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi.”, a comentat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, imediat după conferința de presă a premierului Ilie Bolojan de marți, 2 septembrie, în […]
12:20
Premierul Ilie Bolojan a susținut în această dimineață o conferință de presă în care a explicat măsurile pe care le dorește a le implementa în domeniul administrației publice. În acest fel, Bolojan a încercat să evidențieze, prin cifre privind posturile ocupate, vacante și aprobate în organigramele primăriilor, că soluțiile cosmetice nu mai pot fi acceptate. […]
Acum 4 ore
10:20
Claudiu Năsui: De ce Bolojan atacă doar pensiile pensiile magistraților? Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale # QMagazine.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui încearcă să găsească o explicație a luptei premierului Ilie Bolojan „doar” cu pensiile magistraților, nu și cu celelalte pensii speciale: cele ale SRI, ale SIE etc. În postarea de pe Facebook, Năsui afirmă că pensiile magistraților nu reprezintă decât 7% din totalul pensiilor speciale pe care statul le acordă. În consecință, […]
Acum 24 ore
23:10
21:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că nu e timpul pentru „lamentări sau vânătoare de vrăjitoare” și că sunt necesare acțiuni pentru a corecta nedreptățile din ultimii ani. „Știu că nu este un pachet […]
20:10
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au discutat și despre implicarea României în reconstrucția Ucrainei # QMagazine.ro
La finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța, președintele Nicușor Dan și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au susținut o conferință de presă comună. Din delegația prezidențială au făcut parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona […]
17:50
Jurnal de Festival. Atât de bun a fost Rafał Blechacz, încât nu s-a mai acordat premiul al II-lea # QMagazine.ro
Duminică, 31 august. Plecasem astăzi de acasă, spre concertul de la Sala Radio, curioasă mai mult de codul Morse ascuns în Uvertura ei de compozitoarea poloneză Grazyna Bacewicz, dar un turneu de ciclism m-a ocolit tot orașul și am ajuns prea târziu. N-am renunțat, totuși, și vă sfătuiesc să nu vă întoarceți vreodată din drum, […]
17:40
17:00
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că social democrații au propus în cadrul coaliției eliminarea CASS-ului pentru mămici, veterani de război, invalizi sau călugări, dar aceste propuneri nu au fost acceptate. În acest context, Grindeanu a explicat că PSD îl va lăsa pe Ilie Bolojan să asume răspunderea Guvernului în fața Parlamentului în forma […]
16:00
Guvernul Bolojan își asumă în Parlament răspunderea pentru pachetul 2 de reformă. Sunt vizate companiile de stat # QMagazine.ro
Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă. Ședințele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19,00 și prezența parlamentarilor poate fi fizică sau online. Potrivit calendarului stabilit […]
15:30
Carrefour și NielsenIQ lansează „Barometrul Gustului de Sezon”: vara, românii aleg produse locale și de sezon # QMagazine.ro
14:50
Aproape jumătate dintre români (47%) consideră că inteligența artificială (AI) îi ajută să învețe, să se dezvolte sau le va redefini activitatea în următorii 5 ani, în timp ce mai mult de un sfert dintre ei (28%) se tem că tehnologia le-ar putea înlocui jobul, relevă rezultatele unui studiu de specialitate. Doar 22% cred că […]
14:40
Mihai Fifor: Amenințarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan este avertizat că dacă vrea să joace rolul lui Ionică din povestea „Ionică și lupul” să nu se mire dacă nimeni nu îl mai ia în serios, nici măcar partenerii de coaliție. Avertismentul vine din partea deputatului PSD Mihai Fifor, care îi atrage atenția lui Bolojan că nu poate amenința cu demisia […]
Ieri
13:00
În Ucraina, 82% dintre cetățenii chestionați se pronunță pentru negocieri de pace și doar 11% – pentru continuarea războiului. Despre acest lucru se vorbește în raportul din august al grupului „Rating”, relatează agenția ucraineană Strana. Astfel, 20% dintre respondenți se pronunță pentru căutarea unui compromis în cadrul unor negocieri directe cu Federația Rusă. 62% doresc să […]
12:00
Summitul de două zile de la Tianjin (China) este a 25-a reuniune a Consiliului șefilor de stat a Organizației de Cooperare de la Shanghai care a reunit lideri din peste 20 de națiuni, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi. OCS este formată din China, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, […]
10:30
Guvernul Bolojan, în Parlament pentru angajarea răspunderii pentru pachetul 2 de reformă # QMagazine.ro
10:10
Sindicatul Salariaților din Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale (UNATC) se alătură, în semn de solidaritate, protestelor și grevei colegilor din mediul preuniversitar, se arată într-un comunicat transmis Q Magazine. Membrii sindicatului UNATC anunță că se vor alătura protestului organizat în data de 8 septembrie, dată la care ar trebui să înceapă anul […]
31 august 2025
22:10
Pachetul de măsuri care vizează reforma administrației publice a devenit mărul discordiei în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan încearcă să-i intimideze pe liderii coaliției anunțând că-și dă demisia. După mai bine de patru ore de discuții aprinse pe pachetul de reformă a administrației publice, nervii premierului au cedat. „Nu are rost să mai stau, […]
22:00
Daniel Zamfir asigură că PSD nu va fi de acord cu una dintre măsurile lui Bolojan. Românii nu mai cred în vorbe # QMagazine.ro
Senatorul social-democrat Daniel Zamfir îi asigură pe români că favorizarea multinaționalelor în raport cu companiile românești nu va fi acceptată de PSD. În postarea de pe Facebook, Zamfir remarcă acțiunile contrare chiar și politicii UE ale premierului Ilie Bolojan. „Favorizarea multinaționalelor în raport cu companiile românești nu va fi acceptată de PSD. Europa tocmai a […]
16:50
Prințesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă, la Vaduz, informează DPA. Tânăra în vârstă de 28 de ani, nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein, a fost descrisă de tabloidul elvețian Blick drept „cea mai bogată prințesă din Europa”. Născută la 17 […]
16:00
Rolls-Royce neagǎ planurile de listare la bursǎ pentru divizia de reactoare nucleare modulare mici # QMagazine.ro
Rolls-Royce Holdings a respins oficial informațiile apărute în presă privind o posibilă ofertă publică inițială (IPO) pentru divizia sa de reactoare nucleare modulare mici (SMR). Potrivit unui comunicat transmis către Reuters, compania a declarat că „Rolls-Royce SMR nu planifică și nu este în procesul de lansare a unei oferte publice inițiale”. Această reacție vine după […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Corect gramatical, dar politic incorect. Alǎturi de Maia Sandu, matematicianul Nicușor Dan dǎ dictare clasei politice, de Ziua Limbii Române # QMagazine.ro
Cu ocazia Zilei Limbii Române, Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică la evenimentul „Marea Dictare Națională”, desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, alături de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Evenimentul a fost dedicat celebrării limbii române ca simbol al identității, unității și democrației în spațiul românesc. În deschiderea manifestării, Nicușor Dan a […]
12:10
Reacție durǎ din Europa: SUA, presatǎ sǎ permitǎ accesul liderului palestinian la Adunarea Generală ONU # QMagazine.ro
Decizia Statelor Unite de a revoca viza președintelui palestinian Mahmoud Abbas, împiedicându-l să participe la Adunarea Generală a ONU de la New York, a stârnit reacții puternice din partea liderilor europeni, care cer Washingtonului să reconsidere măsura. Autoritatea Palestiniană a calificat decizia drept „uluitoare” și a lansat apeluri internaționale pentru restabilirea accesului delegației palestiniene la […]
11:40
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru al acestui an, cu 7,9% comparativ cu perioada similară din 2024, de la 11.839.500 pasageri, până la 12.770.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă-București, cu 3.971.800 […]
11:20
11:00
00:00
Efectul „măsurilor Bolojan”: de luni, pentru o durată nedeterminată, funcționarii publici nu mai lucrează cu publicul, ca formă de protest # QMagazine.ro
Membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din administrația publică locală vor declanșa un protest pe durată nedeterminată începând de luni, 1 septembrie, funcționarii urmând să fie prezenți la serviciu, dar fără să lucreze cu publicul. „Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, […]
30 august 2025
21:00
Diplomație chineză: Kim Jong Un și Vladimir Putin, invitați de onoare la parada militarǎ din Beijing. Se întoarce și Narendra Modi, după 7 ani # QMagazine.ro
Xi Jinping marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial cu o demonstrație de forță și alianțe autoritare. Kim Jong Un revine în China după șase ani Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin vor participa săptămâna viitoare la grandioasa paradă militară organizată de China în Piața Tiananmen […]
16:40
Paetongtarn Shinawatra, cel mai tânăr lider al regatului thailandez, a fost înlăturată din funcție de Curtea Constituțională după o convorbire controversată cu fostul premier Hun Sen al Cambodgiei. Cutremur politic Curtea Constituțională din Thailanda a decis vineri, 29 august, demiterea premierului Paetongtarn Shinawatra, la doar un an de la preluarea mandatului. Instanța a considerat că […]
15:00
De la declanșarea invaziei Federației Ruse în Ucraina pe 24 februarie 2022, România a devenit un punct esențial de tranzit și găzduire pentru refugiații ucraineni. Potrivit raportului anual al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) privind situația refugiaților din Ucraina în România pentru anul 2024, actualizat la 31 decembrie 2024, țara noastră a înregistrat peste […]
14:20
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmit AFP și Reuters. „Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii […]
12:30
Decizia controversatǎ a președintelui Trump: Kamala Harris rǎmâne fǎrǎ protecția Serviciilor Secrete # QMagazine.ro
Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, va rămâne fără protecția oferită de Secret Service începând cu 1 septembrie, potrivit unui memorandum semnat de președintele Donald Trump, a relatat BBC. Decizia vine la șapte luni după încheierea mandatului său și cu doar câteva săptămâni înainte ca Harris să înceapă un turneu național pentru promovarea volumului […]
06:20
Într-un interviu acordat curatorial.ro, regizorul și scenaristul Cristian Mungiu vorbește despre „Jaful secolului”, cel mai nou film pe care l-a scris, inspirat din celebrul furt de opere de artă de la Kunsthal Rotterdam. Departe de a fi o simplă reconstituire, filmul transformă un incident real într-o explorare profundă a tensiunilor dintre estici și occidentali, a frustrărilor migranților […]
29 august 2025
20:30
Profesorii anunță că „anul școlar va începe, în premieră, în fața Palatului Victoria”. Daniel David le răspunde că vor veni vremuri mai bune # QMagazine.ro
„Deschiderea anului școlar se va face în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, în fața Palatului Cotroceni (…) Guvernul neglijează complet educația pentru o miză financiară foarte mică”, a afirmat vineri, 29 august, Simion Hăncescu, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI). Se estimează că 30.000 de oameni din […]
15:50
Nicușor Dan și Ilie Bolojan au lipsit de la evenimentul fabricii de armament Rheinmetall. Radu Miruță a renegociat contractul cu gigantul german obținând „o economie de 93 de milioane de euro” # QMagazine.ro
O ciudățenie. Miercuri, 27 august, în localitatea germană Unterluess a avut loc o mare ceremonie de inaugurare a unei fabrici de armament a Rheinmetall. Invitați de marcă, șeful NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării, Boris Pistorius, ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil, președintele Bulgariei, Rumen Radev, oficiali înalți din Letonia și Lituania, generalul Alexus G. Grynkewich (SACEUR/NATO), Belit […]
14:40
Pacienta care s-a infectat în spital îi mulțumește lui Rogobete pentru că „i-a ascultat povestea” și-a decis să-i plătească tratamentul în străinătate # QMagazine.ro
Lavinia, pacienta cu arsuri grave care a contractat o ciupercă extrem de periculoasă în timp ce era internată la Centrul de Arși de la „Floreasca”, se află în continuare într-un spital din Belgia, iar sora ei, Alina, a dezvăluit joi seară că Ministerul Sănătății „va prelua costurile aferente tratamentului” și i-a mulțumit ministrului Alexandru Rogobete. […]
14:30
Tarifele de 50% impuse de SUA pun presiune pe economia indiană. Disputa comercială escaladează, cu implicații geopolitice majore, relateza DW. Relații tensionate După o perioadă de apropiere diplomatică marcată de vizite de stat și declarații optimiste, relațiile comerciale dintre India și Statele Unite au intrat într-o spirală conflictuală. Începând cu 27 august 2025, majoritatea produselor […]
13:30
Cât a câștigat Casa de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații în litigii în care a apărat statul român. Precizări despre eventuala numire a lui Gabriel Zbârcea la conducerea SRI # QMagazine.ro
Vineri, 29 august, Casa de Avocatură Țuca Zbârcea și Asociații a transmis Q Magazine un comunicat cu precizări privind știrile apărute pe surse în spațiul public legate de posibila numire a avocatului Gabriel Zbârcea ca director al Serviciului Român de Informații. În ultimele zile mai multe publicații au transmis pe surse faptul că președintele Nicușor […]
07:10
Fost comisar european, chemat să depună mărturie în Congresul SUA asupra Regulamentului DSA. UE cere folosirea canalelor diplomatice „adecvate” # QMagazine.ro
Comisia Europeană a cerut joi Statelor Unite să abordeze cu Uniunea Europeană chestiunile referitoare la reglementările europene „prin canalele diplomatice adecvate”, după ce Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților a SUA l-a invitat pe fostul comisar european Thierry Breton să depună mărturie la o audiere asupra Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA), informează Agerpres. „Foștii comisari […]
28 august 2025
23:10
Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, de la Mihail Kogălniceanu, anunță Ministerul Apărării. Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene […]
23:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că așteaptă să primească săptămâna viitoare din partea aliaților săi occidentali cadrul garanțiilor de securitate pe care aceștia sunt dispuși să le ofere Ucrainei în perioada postbelică, dacă țara sa ar ajunge la un acord de pace cu Rusia, informează Agerpres. Zelenski a declarat că a avut o discuție […]
16:40
Alexandru Muraru (PNL) face plângere penală împotriva lui Dan Tănasă (AUR). Intervine și Nicușor Dan # QMagazine.ro
16:30
16:00
Rusia continuă războiul. Clădirea în care era delegația Uniunii Europene „atacată deliberat” # QMagazine.ro
Clădirea care adăpostește Delegația Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată „în mod deliberat” în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopții de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, informează EFE. Costa s-a declarat „îngrozit” de această ultimă noapte de atacuri. „UE nu se va lăsa […]
15:00
Festivalul Internațional George Enescu, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din lume, impresionant prin amploare și conținut, își extinde și în acest an prezența la nivel național. Nu doar Bucureștiul vibrează în ritmurile festivalului, ci întreaga țară devine o imensă scenă a muzicii și a dialogului dintre arte. Alături de programul principal […]
14:20
Ilie Bolojan, atacat dur de un social-democrat pentru „dezmățul” de la Primăria Oradea # QMagazine.ro
Austeritatea clamată în prezent de premierul Ilie Bolojan vine în contradicție cu faptele primarului orădean Ilie Bolojan. Potrivit unei analize a Ziarului Financiar, primăria Oradea a fost numărul 1 la angajări în ultimii zece ani: numărul funcţionarilor a crescut de la 254 la 452. În discursurile sale, premierul Bolojan vorbește des despre viitoarea reformă a […]
14:00
300 de intelectuali, între care și Mircea Cărtărescu: Actualele politici ale Guvernului Bolojan în educație sunt antidemocratice # QMagazine.ro
Peste 300 de intelectuali, profesori, scriitori, cercetători, studenți și artiști au semnat până acum scrisoarea „Stop austerității în educație – 5 principii pentru reconstrucția sistemului de educație din România”. Printre primii semnatari se numără scriitorii Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Lavinia Braniște și Alex Tocilescu, regizorii Radu Jude, Bogdan Mureșanu, Botond Nagy, Monica Stan, Oana Giurgiu, […]
13:20
Producătorul rus de petrol Gazprom Neft a raportat un profit net de 150,5 miliarde ruble (1,86 miliarde dolari) în primul semestru din 2025, în scădere cu 54% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare publicate miercuri, citate de Reuters. Veniturile companiei au scăzut cu 12%, până la 1,77 trilioane ruble, în contextul sancţiunilor occidentale […]
12:30
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seara la Digi 24 că nu are „absolut nimic” ce să reproșeze președintelui Nicușor Dan. Liderul social-democrat consideră că relațiile cu Dan „au fost cât se poate de corecte” și că în „această perioadă a fost chiar OK”. „L-am văzut ieri, nu e un secret, știți […]
