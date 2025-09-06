Schimburile comerciale între România și Germania sunt în scădere
QMagazine.ro, 6 septembrie 2025 16:00
În prima jumătate a anului 2025, relațiile comerciale dintre România și Germania au înregistrat o scădere de 1,9 % față de anul precedent. Potrivit Oficiului Federal de Statistică (Destatis), volumul schimburilor comerciale (importuri și exporturi) între România și Germania în perioada ianuarie-iunie 2025 s-a ridicat la 21,1 miliarde EUR, în scădere cu 1,9 % față […]
Ziua de sâmbătă, 6 septembrie 2025, aduce pe scenele Festivalului Internațional „George Enescu” un spectru de evenimente care traversează secole și stiluri muzicale, transformându-se într-o veritabilă frescă a memoriei și a inovației. De la omagiul adus lui Pierre Boulez, titanul avangardei franceze, la celebrarea lui Dinu Lipatti și a lui George Enescu, până la farmecul barocului napolitan și exuberanța simfoniilor […]
Studiu. Părinții se tem mai mult de hărțuirea copiilor în școli, decât de bugetul pe care trebuie să-l cheltuie pentru aceștia # QMagazine.ro
Teama de bullying (38%) devansează îngrijorările legate de greutatea ghiozdanului (33%) sau siguranța fizică a copilului (32%). Bugetul mediu de 450 RON ascunde lumi paralele: Părinții din sistemul privat alocă 660 RON, cu peste 50% mai mult decât cei din sistemul public (430 RON). Piața paralelă a meditațiilor s-a normalizat: 44% dintre părinți investesc în […]
Marii datornici au peste 11 miliarde de euro restanțe. Dacă statul ar reuși să recupereze doar această sumă, ar putea acoperi deficitul bugetar # QMagazine.ro
FACIAS a examinat „Lista Rușinii” publicată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și a constatat că, din totalul de 42.302 contribuabili incluși, peste 5.400 de entități au datorii către bugetul de stat ce depășesc un milion de lei fiecare, însumând peste 59 de miliarde de lei, echivalentul a 11,6 miliarde de euro. Dacă statul […]
Ministrul belgian de externe avertizează că a confisca activele înghețate ale Rusiei, ar „avea un impact negativ uriaș” și respinge ferm această variantă # QMagazine.ro
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a reiterat opoziția fermă a țării sale față de mutarea activelor rusești înghețate – deținute în principal în bănci belgiene – pentru a ajuta Ucraina. El a declarat că o astfel de mișcare pune în pericol credibilitatea imediată și pe termen lung a Belgiei ca centru pentru servicii financiare. […]
26 de țări vor să trimită trupe în Ucraina după semnarea păcii. Ursula von der Leyen: Vom continua să antrenăm soldații ucraineni # QMagazine.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept „crucială” reuniunea Coaliției celor dispuși, convocată la Paris în 4 septembrie pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. La reuniune au participat și președintele Consiliului European, António Costa, alături de 34 de lideri, în majoritate din țări europene, și secretarul general al NATO. „A […]
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a analizat propunerea a 36 de parlamentari UDMR de modificare a legii 61/1991 dar și a legii 544/2001. Parlamentarii UDMR vor să sancționeze cu amenzi usturătoare cetățenii care manifestă lipsă de respect arătată unei instituții publice sau funcționarului public. Cuantumul amenzilor este gândit să fie […]
După Academia de Poliție, SRI sau Marea Lojă Masonică, Camelia Bogdan, exclusă din magistratură, dă în judecată acum Universitatea București # QMagazine.ro
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a dat în judecată Universitatea București, cerând anularea deciziei prin care a fost exclusă de la doctorat, plata de daune morale de 30.000 lei și restituirea taxelor de școlarizare de 24.600 lei. Acțiunea Cameliei Bogdan a fost respinsă ca neîntemeiată de Tribunalul București în iunie 2024, dar fosta judecătoare a făcut […]
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a revenit în prim-planul vieții publice cu un mesaj puternic despre viitorul inteligenței artificiale (AI) și impactul acesteia asupra educației copiilor americani. Într-o rară apariție oficială la Casa Albă, în cadrul Task Force-ului pentru Educație în AI, Melania a subliniat urgența unei strategii naționale care să pregătească tinerii […]
Curtea Constituțională a României a stabilit ca în data de 24 septembrie să analizeze sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. În documentul depus la Curtea Constituțională, ÎCCJ arată că autoritățile statului sunt obligate de regulile cooperării […]
Putin avertizează: Dacă apar trupe străine în Ucraina, le vom considera ținte legitime pentru atacuri # QMagazine.ro
Vladimir Putin a declarat,, la Forumul Economic de la Vladivostok, că orice desfășurare de trupe occidentale în Ucraina ar risca un răspuns militar rusesc, consemnează Politico. „Prin urmare, dacă apar trupe acolo, în Ucraina, mai ales acum, în mijlocul ostilităților în curs, le vom considera ținte legitime pentru atacuri”, a declarat Putin. Declarația președintelui rus […]
Anchetă jurnalistică sub acoperire despre armata digitală a Kremlinului. Platforma care l-a susținut pe Călin Georgescu # QMagazine.ro
Săptămânalul independent din Republica Moldova „Ziarul de Gardă” (ZDG) a publicat o anchetă despre armata digitală a Kremlinului. Ancheta publicației dezvăluie cum s-a format, cum s-a extins și cum s-a consolidat ferma de troli coordonată direct de la Moscova, ce narațiuni răspândește, pe cine promovează și pe cine atacă. Manipulare online Ancheta ZDG scoate la […]
Rafinamentul enescian, emoția romantică a lui Dvorak, moștenirea lui Bach și fastul baroc, astăzi, în Festival # QMagazine.ro
Festivalul Internațional George Enescu continuă să transforme Bucureștiul într-o veritabilă capitală a muzicii, reunind într-o singură zi unele dintre cele mai fascinante lucrări din istoria muzicii universale. Publicul va trece prin universuri sonore extrem de diverse: de la delicatețea miniaturilor enesciene și exuberanța unui concert pentru pian semnat de Șostakovici, până la monumentalitatea eroică a […]
Apel la solidaritate al sindicatelor din învățământ: Nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele! # QMagazine.ro
Începerea noului an școlar stă sub semnul incertitudinii și al protestelor. În acest context social, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a lansat un apel către directori și inspectori școlari de a nu-i opri pe „colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe […]
Presa ucraineană: Baza de la Kogălniceanu va deveni hub de armament pentru Ucraina. 20.000 de soldați vor fi staționați aici # QMagazine.ro
Baza „Mihail Kogălniceanu” de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor exclusive obținute de postul Digi24, verificate și de presa ucraineană. Unitatea ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Aici ar urma să fie depozitate ajutoarele […]
Georgică Severin: Nu am putut fi parte la o hotărâre care depășește cadrul legal al CNA și care riscă să implice instituția într-o zonă de ingerință politică externă # QMagazine.ro
CNA a analizat azi situația creată în mediul audio-vizual din altă țară, aflată în prag de alegeri, situație halucinantă și complet în afara legislației. În semn de protest, unul dintre membri, Georgică Severin, a decis să părăsească ședința, fără ca asta să împiedice restul membrilor să continue demersul. În cadrul ședinței CNA pe ordinea de […]
Furtul coifului de la Coțofenești. Doar unul din cei patru suspecți va fi urmărit penal de procurorii olandezi # QMagazine.ro
Trei din cei patru suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări de aur dacice, expuse la Assen, nu vor fi urmăriți penal, a anunțat joi Ministerul Public, care consideră că implicarea lor a fost prea redusă pentru a fi dovedită legătura directă cu jaful, informează Mediafax. Ministerul Public (OM) […]
Răzgândelile premierului bulgar referitoare la incidentul în care a fost implicat avionul Ursulei von der Leyen. Nu sunt dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele # QMagazine.ro
Guvernul bulgar şi-a schimbat joi poziţia în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, când aceasta a aterizat duminică pe un aeroport local, în ciuda […]
Furtul coifului de la Coțofenești. Doar unul dintre cei patru suspecți vor fi urmăriți penal de procurorii olandezi # QMagazine.ro
Joi, 4 septembrie. „Patriarhul” sau „Împăratul” modei italiene, cum era numit Giorgio Armani, a încetat din viață la 4 septembrie. Avea 91 de ani. Giorgio Armani a rămas fidel unui stil al eleganței clasice până în ultima clipă a vieții sale, spunând deseori că înainte ca femeile să fie violate de bărbați, sunt „violate” de […]
AUR cere demisia Oanei Țoiu: Pune România într-o poziție fragilă pe scena internațională # QMagazine.ro
Deputatul AUR Prof. Dr. Univ. Cosmin Ioan Corendea, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, solicită demisia de onoare a ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, invocând incompetența diplomatică, eșecurile repetate și afectarea imaginii României pe plan internațional. „Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să își dea demisia este foarte simplu: […]
Grupul Armani a anunțat trecerea în neființă, la 91 de ani, a creatorului, fondatorului și forței motrice neobosite: Giorgio Armani. „Il Signor Armani, așa cum a fost mereu numit respectuos și admirativ de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. Neobosit până la capăt, a muncit până la ultimele zile, dedicându-se firmei, […]
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. În documentul depus la Curtea Constituțională se arată că autoritățile statului sunt obligate de regulile cooperării loiale să mențină securitatea […]
Ministrul Educației, Daniel David, – sincronizat perfect cu premierul Ilie Bolojan – a declarat la TVR Info că nu vede motivul „pentru care ar trebui să fie o grevă generală” în Învățământ. David consideră că toate măsurile care nemulțumesc corpul profesoral, dar și elevii și studenții, „au fost luate pentru a salva sistemul, a ne salva […]
Scandalul anulării concertului aniversar al Angelei Gheorghiu. De ce nu mai cântă la Arenele Romane # QMagazine.ro
Diva scenei lirice, soprana Angela Gheorghiu, nu mai cântă la Arenele Romane pentru a marca cei 35 de ani de carieră. Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, programat în 7 septembrie, a fost anulat din cauza „interesului scăzut din partea publicului”. „Războiul” din jurul sopranei Anularea concertului aniversar a generat un […]
Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate, astăzi, în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, potrivit deciziei Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva […]
Bolojan nu crede că e justificată greva profesorilor și „foarte probabil” nu va participa la deschiderea anului școlar # QMagazine.ro
„O grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată”, este de părere premierul Ilie Bolojan. Din punctul său de vedere, exprimat la Europa FM, profesorii au norma asigurată, deci nu există probleme. „Sunt convins că având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați […]
Amplitudinea pe care scandalul generat de prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing riscă să ajungă la cote de necontrolat, ceea ce ar putea avea drept consecință deteriorarea relațiilor dintre România și China. Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, a explicat pentru Q Magazine că subiectul este banal […]
La Parada militară organizată la Beijing, miercuri, 3 septembrie, cu ocazia celebrării a 80 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial, invitații președintelui chinez Xi Jinping au fost: Vladimir Putin (Președintele Rusiei) Kim Jong Un (Liderul Coreei de Nord) Prim-ministrul Armeniei: Nikol Pashinyan Președintele Azerbaidjanului: Ilham Aliyev Președintele Belarusului: Alexander Lukashenko […]
Mark Rutte: Ultimul lucru pe care vi-l doriți în 2034 este să fim unde suntem acum. Trebuie să existe o traiectorie credibilă pentru ca toate țările să se îndrepte spre obiectivul de 5% până în 2035 # QMagazine.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că toate țările Alianței trebuie să stabilească o traiectorie „credibilă” pentru a ajunge la 5% din produsul lor intern brut (PIB) pentru apărare până în 2035, asigurându-se că există un ritm susținut al creșterilor de cheltuieli în următorul deceniu, informează Agerpres. „Ultimul lucru pe care vi-l doriți […]
Oana Țoiu: Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă Adrian Năstase: Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska # QMagazine.ro
Prezența foștilor prim miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China, la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a generat foarte multe controverse. Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foștii premieri au apărut într-o fotografie alături de președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping […]
Oana Țoiu: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se reprezintă doar pe ei înșiși. Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă # QMagazine.ro
Prezența foștilor prim miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China, la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a generat foarte multe controverse. Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foști premieri au apărut într-o fotografie alături de președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping […]
Sondaj. 43% dintre români consideră că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor în fața crizelor globale și a riscurilor de securitate # QMagazine.ro
Din cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European reiese că cetățenii au așteptări ridicate privind UE și bugetul său post-2027. Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European din primăvara anului 2025 a fost realizat de agenția de cercetare Verian în perioada 5-29 mai 2025, în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost […]
Gazprom a semnat contractul pentru conducta Power of Siberia 2 către China prin Mongolia # QMagazine.ro
După summitul trilateral Rusia, China și Mongolia de la Beijing, ce a urmat întâlnirii Organizației de Cooperare de la Shanghai desfășurat la Tianjin, cele trei părți au anunțat construirea conductei Power of Siberia 2, de asemenea cooperarea în domeniul transporturilor și dezvoltarea unui coridor feroviar transfrontalier. Power of Siberia Delegația Rusiei care îl însoțește pe […]
Noul președinte al ANAF, Adrian Nicușor Nica, va fi audiat în Parlament în data de 16 septembrie, la solicitarea USR, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii politice. Deputatul USR Cezar Drăgoescu, semnatarul solicitării, a declarat că președintele ANAF trebuie să ofere explicații referitoare la eficiența instituției pe care o conduce și asupra modului […]
Lia Olguța Vasilescu îi explică lui Ilie Bolojan: Orice cifre comparative, care au rolul să arate cu degetul că unii au fost corecți și alții au exagerat cu angajările, sună bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul # QMagazine.ro
„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi.”, a comentat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, imediat după conferința de presă a premierului Ilie Bolojan de marți, 2 septembrie, în […]
Premierul Ilie Bolojan a susținut în această dimineață o conferință de presă în care a explicat măsurile pe care le dorește a le implementa în domeniul administrației publice. În acest fel, Bolojan a încercat să evidențieze, prin cifre privind posturile ocupate, vacante și aprobate în organigramele primăriilor, că soluțiile cosmetice nu mai pot fi acceptate. […]
Claudiu Năsui: De ce Bolojan atacă doar pensiile pensiile magistraților? Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale # QMagazine.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui încearcă să găsească o explicație a luptei premierului Ilie Bolojan „doar” cu pensiile magistraților, nu și cu celelalte pensii speciale: cele ale SRI, ale SIE etc. În postarea de pe Facebook, Năsui afirmă că pensiile magistraților nu reprezintă decât 7% din totalul pensiilor speciale pe care statul le acordă. În consecință, […]
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au discutat „puțin” și despre implicarea României în reconstrucția Ucrainei # QMagazine.ro
La finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța, președintele Nicușor Dan și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au susținut o conferință de presă comună. Din delegația prezidențială au făcut parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona […]
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că nu e timpul pentru „lamentări sau vânătoare de vrăjitoare” și că sunt necesare acțiuni pentru a corecta nedreptățile din ultimii ani. „Știu că nu este un pachet […]
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au discutat și despre implicarea României în reconstrucția Ucrainei # QMagazine.ro
Jurnal de Festival. Atât de bun a fost Rafał Blechacz, încât nu s-a mai acordat premiul al II-lea # QMagazine.ro
Duminică, 31 august. Plecasem astăzi de acasă, spre concertul de la Sala Radio, curioasă mai mult de codul Morse ascuns în Uvertura ei de compozitoarea poloneză Grazyna Bacewicz, dar un turneu de ciclism m-a ocolit tot orașul și am ajuns prea târziu. N-am renunțat, totuși, și vă sfătuiesc să nu vă întoarceți vreodată din drum, […]
Carrefour România, în parteneriat cu NielsenIQ, lansează o analiză detaliată a preferințelor alimentare ale românilor. Rezultatele evidențiază o orientare clară către alimente locale, proaspete și de sezon. Pepenele, de exemplu, reprezintă o treime din vânzările de fructe, în timp ce cartofii domină categoria legumelor. În ceea ce privește sursele de proteine, carnea de porc, iaurturile […]
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că social democrații au propus în cadrul coaliției eliminarea CASS-ului pentru mămici, veterani de război, invalizi sau călugări, dar aceste propuneri nu au fost acceptate. În acest context, Grindeanu a explicat că PSD îl va lăsa pe Ilie Bolojan să asume răspunderea Guvernului în fața Parlamentului în forma […]
Guvernul Bolojan își asumă în Parlament răspunderea pentru pachetul 2 de reformă. Sunt vizate companiile de stat # QMagazine.ro
Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă. Ședințele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19,00 și prezența parlamentarilor poate fi fizică sau online. Potrivit calendarului stabilit […]
Carrefour și NielsenIQ lansează „Barometrul Gustului de Sezon”: vara, românii aleg produse locale și de sezon # QMagazine.ro
Aproape jumătate dintre români (47%) consideră că inteligența artificială (AI) îi ajută să învețe, să se dezvolte sau le va redefini activitatea în următorii 5 ani, în timp ce mai mult de un sfert dintre ei (28%) se tem că tehnologia le-ar putea înlocui jobul, relevă rezultatele unui studiu de specialitate. Doar 22% cred că […]
Mihai Fifor: Amenințarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan este avertizat că dacă vrea să joace rolul lui Ionică din povestea „Ionică și lupul” să nu se mire dacă nimeni nu îl mai ia în serios, nici măcar partenerii de coaliție. Avertismentul vine din partea deputatului PSD Mihai Fifor, care îi atrage atenția lui Bolojan că nu poate amenința cu demisia […]
