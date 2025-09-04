Daniel David nu vede motivul unei greve generale în învățământ
QMagazine.ro, 4 septembrie 2025 13:20
Ministrul Educației, Daniel David, – sincronizat perfect cu premierul Ilie Bolojan – a declarat la TVR Info că nu vede motivul „pentru care ar trebui să fie o grevă generală” în Învățământ. David consideră că toate măsurile care nemulțumesc corpul profesoral, dar și elevii și studenții, „au fost luate pentru a salva sistemul, a ne salva […]
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum 4 ore
11:00
Scandalul anulării concertului aniversar al Angelei Gheorghiu. De ce nu mai cântă la Arenele Romane # QMagazine.ro
Diva scenei lirice, soprana Angela Gheorghiu, nu mai cântă la Arenele Romane pentru a marca cei 35 de ani de carieră. Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, programat în 7 septembrie, a fost anulat din cauza „interesului scăzut din partea publicului”. „Războiul” din jurul sopranei Anularea concertului aniversar a generat un […]
Acum 6 ore
09:30
Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate, astăzi, în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, potrivit deciziei Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva […]
Acum 24 ore
19:30
Bolojan nu crede că e justificată greva profesorilor și „foarte probabil” nu va participa la deschiderea anului școlar # QMagazine.ro
„O grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată”, este de părere premierul Ilie Bolojan. Din punctul său de vedere, exprimat la Europa FM, profesorii au norma asigurată, deci nu există probleme. „Sunt convins că având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați […]
17:40
Amplitudinea pe care scandalul generat de prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing riscă să ajungă la cote de necontrolat, ceea ce ar putea avea drept consecință deteriorarea relațiilor dintre România și China. Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, a explicat pentru Q Magazine că subiectul este banal […]
15:10
La Parada militară organizată la Beijing, miercuri, 3 septembrie, cu ocazia celebrării a 80 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial, invitații președintelui chinez Xi Jinping au fost: Vladimir Putin (Președintele Rusiei) Kim Jong Un (Liderul Coreei de Nord) Prim-ministrul Armeniei: Nikol Pashinyan Președintele Azerbaidjanului: Ilham Aliyev Președintele Belarusului: Alexander Lukashenko […]
14:50
Mark Rutte: Ultimul lucru pe care vi-l doriți în 2034 este să fim unde suntem acum. Trebuie să existe o traiectorie credibilă pentru ca toate țările să se îndrepte spre obiectivul de 5% până în 2035 # QMagazine.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că toate țările Alianței trebuie să stabilească o traiectorie „credibilă” pentru a ajunge la 5% din produsul lor intern brut (PIB) pentru apărare până în 2035, asigurându-se că există un ritm susținut al creșterilor de cheltuieli în următorul deceniu, informează Agerpres. „Ultimul lucru pe care vi-l doriți […]
13:50
Oana Țoiu: Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă Adrian Năstase: Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska # QMagazine.ro
Prezența foștilor prim miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China, la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a generat foarte multe controverse. Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foștii premieri au apărut într-o fotografie alături de președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping […]
Ieri
12:00
Oana Țoiu: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se reprezintă doar pe ei înșiși. Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă # QMagazine.ro
Prezența foștilor prim miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China, la comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a generat foarte multe controverse. Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a reacționat după ce foști premieri au apărut într-o fotografie alături de președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping […]
10:40
Sondaj. 43% dintre români consideră că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor în fața crizelor globale și a riscurilor de securitate # QMagazine.ro
Din cel mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European reiese că cetățenii au așteptări ridicate privind UE și bugetul său post-2027. Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European din primăvara anului 2025 a fost realizat de agenția de cercetare Verian în perioada 5-29 mai 2025, în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost […]
2 septembrie 2025
17:20
Gazprom a semnat contractul pentru conducta Power of Siberia 2 către China prin Mongolia # QMagazine.ro
După summitul trilateral Rusia, China și Mongolia de la Beijing, ce a urmat întâlnirii Organizației de Cooperare de la Shanghai desfășurat la Tianjin, cele trei părți au anunțat construirea conductei Power of Siberia 2, de asemenea cooperarea în domeniul transporturilor și dezvoltarea unui coridor feroviar transfrontalier. Power of Siberia Delegația Rusiei care îl însoțește pe […]
15:20
Noul președinte al ANAF, Adrian Nicușor Nica, va fi audiat în Parlament în data de 16 septembrie, la solicitarea USR, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii politice. Deputatul USR Cezar Drăgoescu, semnatarul solicitării, a declarat că președintele ANAF trebuie să ofere explicații referitoare la eficiența instituției pe care o conduce și asupra modului […]
13:50
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Lia Olguța Vasilescu îi explică lui Ilie Bolojan: Orice cifre comparative, care au rolul să arate cu degetul că unii au fost corecți și alții au exagerat cu angajările, sună bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul # QMagazine.ro
„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi.”, a comentat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, imediat după conferința de presă a premierului Ilie Bolojan de marți, 2 septembrie, în […]
12:20
Premierul Ilie Bolojan a susținut în această dimineață o conferință de presă în care a explicat măsurile pe care le dorește a le implementa în domeniul administrației publice. În acest fel, Bolojan a încercat să evidențieze, prin cifre privind posturile ocupate, vacante și aprobate în organigramele primăriilor, că soluțiile cosmetice nu mai pot fi acceptate. […]
10:20
Claudiu Năsui: De ce Bolojan atacă doar pensiile pensiile magistraților? Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale # QMagazine.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui încearcă să găsească o explicație a luptei premierului Ilie Bolojan „doar” cu pensiile magistraților, nu și cu celelalte pensii speciale: cele ale SRI, ale SIE etc. În postarea de pe Facebook, Năsui afirmă că pensiile magistraților nu reprezintă decât 7% din totalul pensiilor speciale pe care statul le acordă. În consecință, […]
1 septembrie 2025
23:10
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au discutat „puțin” și despre implicarea României în reconstrucția Ucrainei # QMagazine.ro
La finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și la Portul Militar Constanța, președintele Nicușor Dan și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au susținut o conferință de presă comună. Din delegația prezidențială au făcut parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona […]
21:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că nu e timpul pentru „lamentări sau vânătoare de vrăjitoare” și că sunt necesare acțiuni pentru a corecta nedreptățile din ultimii ani. „Știu că nu este un pachet […]
20:10
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au discutat și despre implicarea României în reconstrucția Ucrainei # QMagazine.ro
17:50
Jurnal de Festival. Atât de bun a fost Rafał Blechacz, încât nu s-a mai acordat premiul al II-lea # QMagazine.ro
Duminică, 31 august. Plecasem astăzi de acasă, spre concertul de la Sala Radio, curioasă mai mult de codul Morse ascuns în Uvertura ei de compozitoarea poloneză Grazyna Bacewicz, dar un turneu de ciclism m-a ocolit tot orașul și am ajuns prea târziu. N-am renunțat, totuși, și vă sfătuiesc să nu vă întoarceți vreodată din drum, […]
17:40
Carrefour România, în parteneriat cu NielsenIQ, lansează o analiză detaliată a preferințelor alimentare ale românilor. Rezultatele evidențiază o orientare clară către alimente locale, proaspete și de sezon. Pepenele, de exemplu, reprezintă o treime din vânzările de fructe, în timp ce cartofii domină categoria legumelor. În ceea ce privește sursele de proteine, carnea de porc, iaurturile […]
17:00
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că social democrații au propus în cadrul coaliției eliminarea CASS-ului pentru mămici, veterani de război, invalizi sau călugări, dar aceste propuneri nu au fost acceptate. În acest context, Grindeanu a explicat că PSD îl va lăsa pe Ilie Bolojan să asume răspunderea Guvernului în fața Parlamentului în forma […]
16:00
Guvernul Bolojan își asumă în Parlament răspunderea pentru pachetul 2 de reformă. Sunt vizate companiile de stat # QMagazine.ro
Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă. Ședințele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19,00 și prezența parlamentarilor poate fi fizică sau online. Potrivit calendarului stabilit […]
15:30
Carrefour și NielsenIQ lansează „Barometrul Gustului de Sezon”: vara, românii aleg produse locale și de sezon # QMagazine.ro
14:50
Aproape jumătate dintre români (47%) consideră că inteligența artificială (AI) îi ajută să învețe, să se dezvolte sau le va redefini activitatea în următorii 5 ani, în timp ce mai mult de un sfert dintre ei (28%) se tem că tehnologia le-ar putea înlocui jobul, relevă rezultatele unui studiu de specialitate. Doar 22% cred că […]
14:40
Mihai Fifor: Amenințarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan este avertizat că dacă vrea să joace rolul lui Ionică din povestea „Ionică și lupul” să nu se mire dacă nimeni nu îl mai ia în serios, nici măcar partenerii de coaliție. Avertismentul vine din partea deputatului PSD Mihai Fifor, care îi atrage atenția lui Bolojan că nu poate amenința cu demisia […]
13:00
În Ucraina, 82% dintre cetățenii chestionați se pronunță pentru negocieri de pace și doar 11% – pentru continuarea războiului. Despre acest lucru se vorbește în raportul din august al grupului „Rating”, relatează agenția ucraineană Strana. Astfel, 20% dintre respondenți se pronunță pentru căutarea unui compromis în cadrul unor negocieri directe cu Federația Rusă. 62% doresc să […]
12:00
Summitul de două zile de la Tianjin (China) este a 25-a reuniune a Consiliului șefilor de stat a Organizației de Cooperare de la Shanghai care a reunit lideri din peste 20 de națiuni, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi. OCS este formată din China, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, […]
10:30
Guvernul Bolojan, în Parlament pentru angajarea răspunderii pentru pachetul 2 de reformă # QMagazine.ro
10:10
Sindicatul Salariaților din Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale (UNATC) se alătură, în semn de solidaritate, protestelor și grevei colegilor din mediul preuniversitar, se arată într-un comunicat transmis Q Magazine. Membrii sindicatului UNATC anunță că se vor alătura protestului organizat în data de 8 septembrie, dată la care ar trebui să înceapă anul […]
31 august 2025
22:10
Pachetul de măsuri care vizează reforma administrației publice a devenit mărul discordiei în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan încearcă să-i intimideze pe liderii coaliției anunțând că-și dă demisia. După mai bine de patru ore de discuții aprinse pe pachetul de reformă a administrației publice, nervii premierului au cedat. „Nu are rost să mai stau, […]
22:00
Daniel Zamfir asigură că PSD nu va fi de acord cu una dintre măsurile lui Bolojan. Românii nu mai cred în vorbe # QMagazine.ro
Senatorul social-democrat Daniel Zamfir îi asigură pe români că favorizarea multinaționalelor în raport cu companiile românești nu va fi acceptată de PSD. În postarea de pe Facebook, Zamfir remarcă acțiunile contrare chiar și politicii UE ale premierului Ilie Bolojan. „Favorizarea multinaționalelor în raport cu companiile românești nu va fi acceptată de PSD. Europa tocmai a […]
16:50
Prințesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă, la Vaduz, informează DPA. Tânăra în vârstă de 28 de ani, nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein, a fost descrisă de tabloidul elvețian Blick drept „cea mai bogată prințesă din Europa”. Născută la 17 […]
16:00
Rolls-Royce neagǎ planurile de listare la bursǎ pentru divizia de reactoare nucleare modulare mici # QMagazine.ro
Rolls-Royce Holdings a respins oficial informațiile apărute în presă privind o posibilă ofertă publică inițială (IPO) pentru divizia sa de reactoare nucleare modulare mici (SMR). Potrivit unui comunicat transmis către Reuters, compania a declarat că „Rolls-Royce SMR nu planifică și nu este în procesul de lansare a unei oferte publice inițiale”. Această reacție vine după […]
13:50
Corect gramatical, dar politic incorect. Alǎturi de Maia Sandu, matematicianul Nicușor Dan dǎ dictare clasei politice, de Ziua Limbii Române # QMagazine.ro
Cu ocazia Zilei Limbii Române, Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică la evenimentul „Marea Dictare Națională”, desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, alături de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Evenimentul a fost dedicat celebrării limbii române ca simbol al identității, unității și democrației în spațiul românesc. În deschiderea manifestării, Nicușor Dan a […]
12:10
Reacție durǎ din Europa: SUA, presatǎ sǎ permitǎ accesul liderului palestinian la Adunarea Generală ONU # QMagazine.ro
Decizia Statelor Unite de a revoca viza președintelui palestinian Mahmoud Abbas, împiedicându-l să participe la Adunarea Generală a ONU de la New York, a stârnit reacții puternice din partea liderilor europeni, care cer Washingtonului să reconsidere măsura. Autoritatea Palestiniană a calificat decizia drept „uluitoare” și a lansat apeluri internaționale pentru restabilirea accesului delegației palestiniene la […]
11:40
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru al acestui an, cu 7,9% comparativ cu perioada similară din 2024, de la 11.839.500 pasageri, până la 12.770.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă-București, cu 3.971.800 […]
11:20
Statele Unite au blocat participarea președintelui palestinian, Mahmoud Abbas, la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din luna septembrie, revocând vizele pentru el și alți aproximativ 80 de oficiali palestinieni, relatează BBC. Decizia, confirmată de Departamentul de Stat american, a stârnit reacții puternice pe scena internațională. Autoritățile americane au justificat măsura prin acuzații că […]
11:00
00:00
Efectul „măsurilor Bolojan”: de luni, pentru o durată nedeterminată, funcționarii publici nu mai lucrează cu publicul, ca formă de protest # QMagazine.ro
Membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din administrația publică locală vor declanșa un protest pe durată nedeterminată începând de luni, 1 septembrie, funcționarii urmând să fie prezenți la serviciu, dar fără să lucreze cu publicul. „Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, […]
30 august 2025
21:00
Diplomație chineză: Kim Jong Un și Vladimir Putin, invitați de onoare la parada militarǎ din Beijing. Se întoarce și Narendra Modi, după 7 ani # QMagazine.ro
Xi Jinping marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial cu o demonstrație de forță și alianțe autoritare. Kim Jong Un revine în China după șase ani Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin vor participa săptămâna viitoare la grandioasa paradă militară organizată de China în Piața Tiananmen […]
16:40
Paetongtarn Shinawatra, cel mai tânăr lider al regatului thailandez, a fost înlăturată din funcție de Curtea Constituțională după o convorbire controversată cu fostul premier Hun Sen al Cambodgiei. Cutremur politic Curtea Constituțională din Thailanda a decis vineri, 29 august, demiterea premierului Paetongtarn Shinawatra, la doar un an de la preluarea mandatului. Instanța a considerat că […]
15:00
De la declanșarea invaziei Federației Ruse în Ucraina pe 24 februarie 2022, România a devenit un punct esențial de tranzit și găzduire pentru refugiații ucraineni. Potrivit raportului anual al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) privind situația refugiaților din Ucraina în România pentru anul 2024, actualizat la 31 decembrie 2024, țara noastră a înregistrat peste […]
14:20
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmit AFP și Reuters. „Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii […]
12:30
Decizia controversatǎ a președintelui Trump: Kamala Harris rǎmâne fǎrǎ protecția Serviciilor Secrete # QMagazine.ro
Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, va rămâne fără protecția oferită de Secret Service începând cu 1 septembrie, potrivit unui memorandum semnat de președintele Donald Trump, a relatat BBC. Decizia vine la șapte luni după încheierea mandatului său și cu doar câteva săptămâni înainte ca Harris să înceapă un turneu național pentru promovarea volumului […]
06:20
Într-un interviu acordat curatorial.ro, regizorul și scenaristul Cristian Mungiu vorbește despre „Jaful secolului”, cel mai nou film pe care l-a scris, inspirat din celebrul furt de opere de artă de la Kunsthal Rotterdam. Departe de a fi o simplă reconstituire, filmul transformă un incident real într-o explorare profundă a tensiunilor dintre estici și occidentali, a frustrărilor migranților […]
29 august 2025
20:30
Profesorii anunță că „anul școlar va începe, în premieră, în fața Palatului Victoria”. Daniel David le răspunde că vor veni vremuri mai bune # QMagazine.ro
„Deschiderea anului școlar se va face în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, în fața Palatului Cotroceni (…) Guvernul neglijează complet educația pentru o miză financiară foarte mică”, a afirmat vineri, 29 august, Simion Hăncescu, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI). Se estimează că 30.000 de oameni din […]
15:50
Nicușor Dan și Ilie Bolojan au lipsit de la evenimentul fabricii de armament Rheinmetall. Radu Miruță a renegociat contractul cu gigantul german obținând „o economie de 93 de milioane de euro” # QMagazine.ro
O ciudățenie. Miercuri, 27 august, în localitatea germană Unterluess a avut loc o mare ceremonie de inaugurare a unei fabrici de armament a Rheinmetall. Invitați de marcă, șeful NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării, Boris Pistorius, ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil, președintele Bulgariei, Rumen Radev, oficiali înalți din Letonia și Lituania, generalul Alexus G. Grynkewich (SACEUR/NATO), Belit […]
14:40
Pacienta care s-a infectat în spital îi mulțumește lui Rogobete pentru că „i-a ascultat povestea” și-a decis să-i plătească tratamentul în străinătate # QMagazine.ro
Lavinia, pacienta cu arsuri grave care a contractat o ciupercă extrem de periculoasă în timp ce era internată la Centrul de Arși de la „Floreasca”, se află în continuare într-un spital din Belgia, iar sora ei, Alina, a dezvăluit joi seară că Ministerul Sănătății „va prelua costurile aferente tratamentului” și i-a mulțumit ministrului Alexandru Rogobete. […]
14:30
Tarifele de 50% impuse de SUA pun presiune pe economia indiană. Disputa comercială escaladează, cu implicații geopolitice majore, relateza DW. Relații tensionate După o perioadă de apropiere diplomatică marcată de vizite de stat și declarații optimiste, relațiile comerciale dintre India și Statele Unite au intrat într-o spirală conflictuală. Începând cu 27 august 2025, majoritatea produselor […]
